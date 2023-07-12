TNL+ 2023/07/12,
社會

國之大事：熱炒店提供免費白飯是應該的嗎？不喝酒吃幾碗飯才不逾矩？

國之大事：熱炒店提供免費白飯是應該的嗎？不喝酒吃幾碗飯才不逾矩？
Photo Credit: shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

熱炒店白飯議題已經延燒數日，一開始只是單純的討論熱炒店有沒有提供免費白飯的責任。但在幾天的新聞、網路討論下，已經延伸到熱炒店究竟是吃飯還是喝酒場地、菁英學生的品行，話題早已遠離一開始的免費白飯爭議。

7月8日，北科大資財營30餘名學生到北市一間熱炒店用餐，卻因白飯吃不夠，怒刷店家Google評價，留下一星負評。事件發酵後，引起軒然大波。

一開始學生解釋30多人花費近7000元點菜，每人卻只吃到1.2碗白飯，是店家有錯。店家反擊是白飯來不及煮，不是不給吃。隔天學生重回店內道歉，店家也願意原諒。

但7月10日又爆出有學生表示「被逼著道歉」，不服氣的態度又引發各界批評。新聞連三天登上全台焦點，各界人士、網紅、社會公知紛紛發文討論，彷彿白飯事件遠比近三天的國際新聞與政治議題，都來得重要。

白飯事件，為何成為全國話題？為什麼台灣人那麼熱衷討論這種雞毛蒜皮的小事？原因自然並不單純。

社會道德價值共識

遠因是，台灣社會經歷長期戒嚴，社會缺乏公理正義，力強得勝。幾十年的荼毒下，幾代台灣人都只能從自己的階級、人脈與社會位置，來建構自己的道德觀。因為政府、教育講的通常是假話，沒有被統合的社會價值。

解嚴後百花齊放，台灣人依然延續自己所處群體所產生的共識，來建構價值觀。在不同價值觀的交融下，社會也慢慢形成公眾事務的道德與規範。但也僅止於基本事務，且多跟西方傳入的現代國家思想有關。

例如典禮場合要穿著正式服裝，行禮如儀；或是政府必須追求民主自由，人不分身分階級，都必須享有平等權利。

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