預防性藥物PrEP如何斷開男同志與愛滋污名的鎖鏈？
我們想讓你知道的是
即便PrEP是一項實證有效的藥物，國外使用者仍然有遭污名化理解的經驗，像是：被認為只想進行危險性行為、被指控導致親密關係衝突等，甚至同志社群本身，也將採取此一防治方式的人稱之為「PrEP蕩婦」，這些污名經驗進一步影響繼續投藥的意願。
文：王敬儒
台灣男同志在愛滋的公衛危機下，成為國家監管的對象，呈現出「同志、愛滋、不節制的性」的連結（辣台妹舊文可點此瀏覽）。這個背景下，預防性藥物「PrEP」問世了，推廣和使用過程有什麼現象呢？
男同志與愛滋的不當糾纏
疾病管制署民國111年發布《110年我國愛滋病疫情現況概述》呈現台灣感染個案新增通報數創下17年來最低，亮眼的防疫成果下，報告書如此描述：「男男間不安全性行為是男性感染HIV的主要原因，女性感染的危險因子則以異性間不安全性行為為主。」
以性別做為變項描述一個疾病的已知人口群「較高比例共享某一個特徵」，但，不該導向「這個疾病好發於有這種特徵的人」這一種詮釋。
傳播的途徑不是「身份」，而是「行為」，例如：體液交換的性交、共用針頭、未經藥物控制的分娩造成垂直感染等。
從事後恐慌到事前預防：PrEP的出現
世界衛生組織在2015年建議將「暴露愛滋病毒『前』預防性投藥」（pre-exposure prophylaxis，簡稱PrEP）作為全球愛滋防治的重要措施：按醫囑服用抗病毒藥物，讓體內保有足夠藥物濃度，有高達90%以上的保護力，若同時與保險套一起使用，能將預防感染HIV和其他性病的效果最大化。
若和另一種「暴露愛滋病毒『後』預防性投藥」（post-exposure prophylaxis，簡稱PEP）相比，PrEP的使用時機、方式都較為彈性，也能免去投藥過程的心理壓力。
壓力背後，其實反映了社會對HIV感染者的污名，仍舊盤旋在人們心中。
學者Myers和Sepkowitz比較了當代PrEP的相關討論和1960年代「口服避孕藥」的社會和醫學史[1]，發現兩者關於安全性、成本、對性行為產生的潛在影響，討論幾乎如出一轍。異性戀常規性的婚家想像下，女人的性行為只能以「生育」為目的，當時婦女們宣稱要奪回生育自主、性實踐自由。
今日PrEP倡議者，很常挪用半世紀前說服社會接受避孕藥的說法，向社會說明：PrEP藥丸就如同對HIV寶寶的避孕藥[2]。
預防藥物成為性羞辱的武器：「PrEP whore！」
即便PrEP是一項實證有效的藥物，國外使用者仍然有遭污名化理解的經驗，像是：被認為只想進行危險性行為、被指控導致親密關係衝突等，甚至同志社群本身，也將採取此一防治方式的人稱之為「PrEP蕩婦」（Truvada／PrEP whore）[3]，這些污名經驗進一步影響繼續投藥的意願。
社群網站、新聞媒體上對於PrEP使用者的羞辱，和解放乳頭運動（Free the Nipples）參與者遭受的蕩婦羞辱有類似的權力機制——管束女性的自主身體展現，貶低男同志的性實踐，將其與疾病關聯——只要是被標記為「放蕩不堪」的人，誰都能隨意嘲諷。
值得注意的是，彼此皆使用PrEP的男同志伴侶中，可發現親密關係的正向連結能成為強大的後盾，呈現出更充分的意願去討論多元、非單偶制的關係型式，也認為採取PrEP投藥是一項「對自身健康更有風險管理意識」的作法。
社群互助，打造性健康意識
在定期與個案管理師接觸、諮詢醫師如何使用藥物的過程中，使用者也能對這個藥物更多一分了解，有些更自發性地與周遭友人資訊分享。我們看見遭受污名的弱勢群體，在逆境中運用自身有限的資源，形成支持社群以抵抗社會無情的傾軋。
這不只發生在男同志PrEP使用者社群，也類似學者Berger描述黑人女性HIV感染者成為社會倡議者的轉變過程[4]。
黑人女性感染者具有性工作、物質濫用、工人階級等多重交織的污名，在醫療體系被視為「偏差的他者」。她們生活遭逢諸多不公對待，卻在HIV危機下，從自我責怪慢慢察覺「黑人社群」遭遇了結構性不正義，開始審慎思考該如何幫助別人，「因為不想再讓任何同伴，經歷我所遭遇的歷程。」
這個研究呈現，個人將污名轉化為政治倡議的策略，成為倡議的滋養。
以黑人男同志為例，有色人種與性少數的污名之外，甚至連受「正規醫療體系服務」的機會都相對貧乏。這時，社群內部的同儕支持就顯得格外重要。
黑人男同志透過彼此交流經驗，填補了公衛資訊落差，增加了社群內「潛在使用者」對PrEP的信任，同時減少與PrEP有關的社會污名。他們也希望能鼓勵有需求的人能勇敢踏出第一步。除此之外，同儕與社群內部的支持，也提升了整體社群的性健康意識 [5]。
回顧PrEP的推行歷史，我們發現新的預防措施衍生出新的污名協商策略，下文將拉回本土經驗，一窺台灣男同志PrEP使用者的社群現況。
參考資料及註釋
衛福部疾管署，〈110年我國愛滋病疫情現況概述〉。
衛福部疾管署，〈暴露愛滋病毒「後」預防性投藥PEP〉，最後更新日期 2020/9/30。
[1] Myers, & Sepkowitz. (2013). A Pill for HIV Prevention: Déjà Vu All Over Again? Clinical Infectious Diseases, 56(11), 1604-1612.
[2] Grimm, & Schwartz. (2019). "It's Like Birth Control for HIV": Communication and Stigma for Gay Men on PrEP. J Homosex, 66(9), 1179-1197.
[3] Hammack, Toolis, Wilson, Clark, & Frost. (2019). Making Meaning of the Impact of Pre-Exposure Prophylaxis (PrEP) on Public Health and Sexual Culture: Narratives of Three Generations of Gay and Bisexual Men. Arch Sex Behav, 48(4), 1041-1058.
[4] Berger, M. T. (2010). Workable sisterhood. In Workable Sisterhood. Princeton University Press.
[5] Quinn, K. G., Christenson, E., Sawkin, M. T., Hacker, E., & Walsh, J. L. (2020). The Unanticipated Benefits of PrEP for Young Black Gay, Bisexual, and Other Men Who Have Sex with Men. AIDS and Behavior, 24(5), 1376-1388.
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愛一片海洋，留住她美麗的模樣——將塑膠浩劫轉為科技原料，Samsung的日常永續計畫
我們想讓你知道的是
Samsung 在1992年，就透過《三星環境宣言》的發表，宣告踏上環境管理之旅。近年Samsung更公布了永續發展願景「Galaxy for the Planet」希望以環境保護為優先的行動裝置設計開發理念，減少塑膠廢棄物對地球影響。
「永續發展」的概念起源於20世紀70年代的環保運動，大家開始注意到經濟發展與自然環境之間的衝突與矛盾——如果繼續按照過去的模式進行經濟活動，那麼地球上的自然資源將很快被耗盡，而且會對環境造成不可逆的破壞。因此，在1987年，聯合國透過牛津大學所出版的《我們共同的未來》（Our Common Future）報告中，首次正式定義了永續發展：「永續發展是既能滿足當代的需要，同時又不損及後代滿足其需要的發展模式」。從此之後，世界上許多國家、企業，便一步步的開始將環境保護與經濟社會發展相結合，無論是政策的制定或者商品以及服務的開發，都必須同時考慮當前的需求以及未來的延續性。
Samsung，看見拯救海洋的迫切
Samsung 在1992年，就透過《三星環境宣言》的發表，宣告踏上環境管理之旅。根據經濟合作與發展組織（Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD）的報告指出，到了2060年，全球的塑膠廢棄物量可能會達到現在的三倍，這更增強了 Samsung 追求永續的決心——不只是個旁觀者，而是採取實質改變的行動者——從開源頭開始解決問題。在2021年，Samsung 公布的永續發展願景「Galaxy for the Planet」，就是展現了以環境保護為優先的行動裝置設計開發理念，以及減少塑膠廢棄物對地球影響的決心。在那一年，Samsung 就成功的收集和再利用了近三萬三千噸的回收塑膠。值得注意的是，這些回收的塑膠不只來自舊家電和PET瓶，更包括被遺棄在海洋中的塑膠垃圾和漁網。
海洋中的塑膠，隱含著對生態環境造成的巨大威脅。首當其衝的是各種海洋生物，如海龜、鯨豚、魚類、珊瑚礁，甚至鳥類，都有可能會因為誤食塑膠垃圾，或者被廢棄物纏繞而造成死亡。而塑膠垃圾也會隨著時間在海水中釋放出有害的化學物質，例如雙酚A（BPA），或者分解成塑膠微粒。當這些化學物質、塑膠微粒進入海洋生物的體內，就成為食物鏈循環的一部分，進而危及到人類的健康。
這些海洋垃圾，在 Samsung 科學家、工程師和產品設計師的合作之下，以先進的技術和工藝，被轉化成再生原料，應用於新一代的 Samsung 產品中，包括手機以及各種配件。這不僅是資源的循環利用，更是對海洋生態系統的一種回饋和保護。
在⋯⋯之前，帶你去看海
唯有永續，才有能夠繼續下去的明天。Samsung 邀請生態紀錄片金獎導演袁緒虎，來到澎湖，帶著Samsung Galaxy S23 Ultra 潛入水下，觀察、拍攝珊瑚以及這片海洋的樣貌。袁導演提到，過去的澎湖海域曾經色彩繽紛，珊瑚和各種海洋生物共生共榮，是一個讓人流連忘返的水中天堂。沒想到幾年不到，這裡竟然成為一片珊瑚的墳場，穿上白色壽衣的珊瑚礁群，令人怵目驚心。
「在海水還是藍色、在魚群還沒消失、在珊瑚還沒穿上白色壽衣之前，帶你去看海」，袁導的呼告，是在替珊瑚求救，也是在提醒大家，珊瑚和整個海洋生態的緊密關聯。因為珊瑚是生物多樣性的搖籃，提供棲息地給無數的海洋生物，珊瑚礁中的生物多樣性，超過任何其他海洋生態系統。同時他們也能進行碳儲存和循環，就和陸地上的森林一樣，對於緩解全球氣候變遷有著重要的作用。但是由於全球氣候變遷、海洋暖化及酸化、過度捕撈、海洋污染等問題，造成珊瑚大量的白化、死亡。失去珊瑚，將是海洋生態的大浩劫。
Samsung 和袁導希望透過這一次的行動，邀請大家來到澎湖的珊瑚農場，復育可生存的珊瑚，更希望大家能夠意識到保護珊瑚的重要性，落實減少海洋廢棄物的理念。在日常生活中，可以試著減少使用拋棄式的物品、使用海洋友善的護膚用品等等，來降低個人行為對珊瑚的傷害。透過每一個人微小的努力，珊瑚再次健康的在海中生活的那天，或許就能更早一點到來。
Galaxy S23 旗艦系列 ，強悍又溫柔的隨身科技
這次袁導帶到澎湖拍攝紀錄片所使用的 Galaxy S23 Ultra，屬於Galaxy S23 旗艦系列，共有12個內部和外部元件使用了回收材料，較前一代 Galaxy S22 Ultra高出50%，展現 Samsung 在回收海洋垃圾、減少對環境衝擊的決心。具體來說，Galaxy S23 旗艦系列的前側機殼，是以廢棄寶特瓶製成的再生原料，而前後機身玻璃則平均含有22%的再生玻璃原料；側鍵、音量鍵和SIM卡槽，則使用了再生的鋁金屬。Galaxy S23 旗艦系列所使用的再生海洋塑料，預計在2023年底之前，避免超過15公噸的廢棄漁網流入世界各地的海洋。
除了材料上的環保，Galaxy S23 旗艦系列也被設計得更經久耐用，增加了更多可以維修、更換的零組件，用戶不再需要因為一點故障就換掉整支手機。尤其Galaxy S23 旗艦系列還首度採用 Corning® Gorilla® Glass Victus® 2的裝置，有效提升整體耐用度，再加上四代的作業系統更新，及長達五年的安全更新，長時間為用戶提供保護。
大量使用回收再生材料、經久耐用的規格表現，再加上一個以100%再生紙製成的包裝盒，你看到的不只是日常生活中人手一機的行動裝置，更是 Samsung 地球至上的精神與態度。
Samsung 始終思考著：「能不能為地球再做更多一點？」今（2023）年四月，台灣 Samsung 總經理梁準原公開承諾：「看到近年來氣候變遷的危機， 也加速綠色變革的腳步，朝向『今天永續，明天繼續 ( Everyday Sustainability) 』這一番話，代表著 希望能在2050年前，實現淨零排放的目標。
Samsung 的 Future Generation Lab 集結全球年輕世代的員工，在日常生活中積極尋找各種幫助永續環保的方式，實踐日常永續，包括與小型製造業者和設計師合作，利用環保材料打造產品，同時將舊產品的回收塑膠，加入新產品中，進一步落實日常永續。Samsung將持續努力，讓更多產品所使用的材料持續進化，朝向更永續發展的未來邁進。
看更多Samsung的明日珊瑚計畫：https://bit.ly/3Q5J4ZL