國軍7月實施「漢光演習」，各縣市「萬安演習」日期、時間、演練內容一次看
我們想讓你知道的是
國防部說明，各地區於演習當日1330時至1400時，實施警報發放、疏散避難及交通管制等實作演練，台北捷運表示，演習期間捷運正常運行，到站旅客切勿離站、需暫時停留車站。
配合今年「漢光39號」演習實兵演練，國防部今（11）日宣布，將於7月24至27日進行「萬安演習」，演習期間民眾均應配合管制與演練，若未配合演習命令之管制及演練，最高可能遭處新台幣15萬元以下罰鍰。《關鍵評論網》針對各縣市演習時間日期和需要注意的事項，整理如下：
各縣市演習日期？
配合「漢光演習」實兵操演，將依北部、南部、東部及外（離）島、中部之順序實施：
- 7/24：北部地區（宜蘭縣、基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣）
- 7/25：南部地區（台南市、高雄市、屏東縣）
- 7/26：東部地區及外（離）島：花蓮縣、台東縣、金門縣、連江縣、澎湖縣
- 7/27：中部地區：苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣
萬安演習內容有哪些？
國防部說明，驗證重點將著重「防空疏散避難」與「災民收容救濟」，各地區於演習當日1330時至1400時，實施警報發放、疏散避難及交通管制等實作演練；續於演習警報解除後，另增加30分鐘，於1400時至1430時實施「災民收容救濟站」開設及災害救援演練。
「防空疏散避難」部分將由22個地方政府各擇1個行政區驗證「車停，人就近疏散」及「實際進入防空疏散避難設施」，使民眾養成聽聞警報立即避難觀念，以建立全民防空意識。
台北捷運表示，演習期間1330時至1400時捷運正常運行，到站旅客切勿離站、需暫時停留車站，並配合車站人員引導管制。
「災民收容救濟」部分，演習警報解除後，另增加30分鐘，由22個地方政府各開設1處災民收容救濟站（可能為學校、活動中心），整合地方政府、慈善機構、團體及熱心志工，並盤點各項住宿、水電及物資等資源，以強化災民收容救濟量能。
萬安演習時要注意什麼？
國防部說明，各地區行駛車輛聽聞防空演習警報時，請駕駛人保持鎮靜，切勿違反交通規則，並依警察及民防值勤人員指揮，配合實施人、車管制。
各驗證行政區的行駛車輛，聽聞防空演習警報時，請靠邊停於安全處下車，駕駛及乘員依警察及民防值勤人員引導，就近進入防空疏散避難設施，除了現地的標示牌外，民眾也可以利用網路查詢，手機下載「警政服務APP」選擇點位，或至警政署官網「防空避難專區」查詢。
國防部說明，防空演習將由各地方政府警察局民防管制中心，依防情狀況發放「防空警報」，輔以電視台、廣播電台及村里、學校、警察巡邏車廣播系統等，同時運用「空中威脅告警系統」發送手機告警訊息（含防空疏散避難設施位置之鏈結網址），以提升警報涵蓋率，爭取早期預警時間。
沒有配合演習會如何？
防空演習期間，各級政府機關、部隊、學校、團體、公司、廠（場）站及民眾均應配合管制與演練，若未配合演習命令之管制及演練，各地方政府得引用《民防法》第25條裁處新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰。
漢光演習包含什麼？
國防部強調，今年「漢光39號」演習實兵演練，主要在強化反制中共軍事威脅，並參酌俄烏戰爭經驗，從戰術、戰鬥、戰技三層面納入演習。
國防部說明，演習將由統裁部設計想定發布狀況及設置假想敵，誘導三軍部隊按戰力保存、整體防空、聯合截擊、國土防衛作戰進程，實施對抗演練；並以國軍整合全民總力，遂行作戰計畫演練為主軸。演練重點包括戰力保存、防空、電子、網路與認知作戰等，主要的演練項目及部分重點課目如下：
- 平戰轉換、戰力保存：演練空中兵力戰備轉場、海上部隊機動疏泊及防禦性布雷、地面部隊戰術位置戰力保存、戰場經營、指管機制建立、機雷（彈）車機動部署與戒護，及後備部隊動員編成（如24日上午於桃園菓林地區，步兵206旅營級部隊動員-同心演習），以及認知戰與網路作戰等課目。
- 整體防空作戰：演練聯合防空、民用機場徵用暨戰力整補（如25日晨間於台東豐年機場）、海上部隊艦隊防空、反封鎖護航、電子戰，以及地面部隊戰力保存、灘岸阻絕及臨戰訓練等作為。
- 聯合截擊作戰：整合海上、空中兵力及岸置武器，演練聯合截擊、反封鎖作戰；作戰區遂行反空機降作戰（如26日上午於桃園機場），及重要港口封港作業；通聯中斷下進行分散式指管；軍需工業支援主戰裝備搶修及油料整補；外離島地區實施反登陸作戰實彈操演等任務。
- 聯合國土防衛作戰：演練重點包括中樞防衛、各重要軍事目標、關鍵基礎設施防護及戰傷搶救等，並由作戰區於各重要灘岸、港口、機場，整合全民總力，實施反登陸、反空（機）降（如27日上午於淡水河、八里海灘、台北港）等作戰情境之實兵演練。
國防部提醒，依往年經驗，與演習相關的假訊息、錯誤資訊，易在社群媒體流傳，試圖打擊國軍士氣、分化民心團結。
國防部強調，演習訊息以國防部資訊為準，國人若收到爭議訊息，可前往國防部網站即時新聞澄清專區，或台灣事實查核中心等第三方查核平台確認。
而這次漢光演習，美方是否會組觀察團前往？國防部表示，年度的台美交流軍事計畫均依計畫執行，詳細內容依例不對外做說明。
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核稿編輯：楊士範
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讓世界看見台灣！環球晶圓董事長徐秀蘭自全球頂尖企業家中脫穎而出，奪得《安永世界企業家大獎》殊榮
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2023年，環球晶圓（股）公司董事長徐秀蘭從全球將近5,000名《安永企業家獎》得主，及參與《安永世界企業家大獎》的49名強大企業家競爭對手中脫穎而出，代表台灣首度奪得年度大獎殊榮。
安永深信，世界的進步與改變，需要有遠見，並且能實踐的人。
《安永企業家獎》以「企業家奧林匹克」之名享譽全球，今年（2023年）在摩納哥蒙地卡羅舉行頒獎典禮。本次年度大獎《安永世界企業家大獎》由環球晶圓（股）公司董事長徐秀蘭摘下，是該獎項舉辦23年來第三位女性得主，更是台灣首度奪得年度大獎。
《安永世界企業家大獎》是全球第一個表彰優秀企業家的國際獎項，至今已邁入第37年，共計超過60個國家、145個城市參與。從2001年開始， 由各地年度大獎得主角逐《安永世界企業家大獎》，台灣則是自2005年開始舉辦《安永企業家獎》，至今已推薦18位台灣企業家角逐國際性大獎《安永世界企業家大獎》。
「《安永企業家獎》是一個平台，提供全球企業家競賽的機會，遴選出得主到國際舞台《安永世界企業家大獎》上，更讓全世界可以看到台灣。」安永聯合會計師事務所所長傅文芳說。這次徐秀蘭董事長從將全球近5,000名《安永企業家獎》得主，及來自45個國家參與《安永世界企業家大獎》的49名強大企業家競爭對手中脫穎而出，不只代表全球開始把台灣視為重要的企業家產生地，更讓全球看見台灣頂尖成功的企業家們，充滿韌性不畏挑戰的積極精神。
傅文芳也分析，本次徐秀蘭董事長拿下年度大獎可說「天時、地利、人和」。天時包括地緣關係及中美關係，使得台灣近兩年成為世界焦點；地利則是在高科技供應鏈上，台灣處於非常重要的地位，環球晶圓更身處現在最重要的半導體產業；人和則是因徐秀蘭董事長在高科技產業帶領全球十個國家的上萬名員工，在疫情期間調度得宜，依不同地區提出相應策略，帶領企業持續發展，並且在國際場合中非常自信大方，年度大獎當之無愧。
徐秀蘭董事長表示，她感謝安永提供的機會，也很榮幸參加國際性的企業家大獎，能藉此認識不同領域、傑出且成功的企業家們。她在與各國企業家們的交流中學到三個重要的感想：第一個是反思，第二個是分享，第三個則是承諾。她體會到國際評審團成員的提問讓參與者以「高、大、遠」的視野不斷地反思，最令她難忘的問題是「如果你被選為地球的CEO時，你會有那些最優先要做的目標﹖」。其次，在與各國企業家交流過程中，從彼此分享也向別人學習；承諾則是把學到的東西執行、一同讓世界再進步，這些都讓她從全世界的管理角度來重新思考。徐秀蘭董事長也說，「安永做了對產業、對國家非常棒的事情，就是把企業家精神透過這樣的場合傳出去，也讓大家知道，擁有熱誠可以成就很多事。」
傅文芳表示，對於安永而言，舉辦《安永企業家獎》有三大期待：第一是希望社會可以表彰台灣優秀企業家；第二就是有楷模激發年輕人或要創業的人，讓他們持續進步；第三則是創造企業回饋社會的良性循環。這些也反應在《安永企業家獎》的歷屆得主上，像是旺宏電子董事長吳敏求每天還是到辦公室上班，友嘉總裁朱志洋經常到國外到處跑、去看有沒有併購的機會；他們都已經七十幾歲了，還能熱情不減地繼續帶領企業發展，值得許多企業家借鏡。
「成功標的各有不同，但熱情都是一樣的。」
徐秀蘭董事長表示在48小時內，安永在蒙地卡羅聚集了四、五十個國家的企業負責人，大家來自不同產業，可是都有相同的熱情，而他們的成就也讓她嘆為觀止。她觀察到現場有更多女性或年輕的企業家，讓其作為把世界變得不一樣、更美好。她也歸納出《安永世界企業家大獎》得主的三大特色：第一是影響力的範圍，看企業的影響力有多大、但不一定是EPS有多高；第二個是國際化；第三個則是強調平衡，突破既有印象。
透過《安永世界企業家大獎》的平台，徐秀蘭董事長也更了解到各國不同產業的企業家的成就，可以說，透過安永舉辦《安永企業家獎》真正讓各國商業有了很好的交流。「這就是我們持續推動《安永企業家獎》的原因，希望這個活動能繼續下去，主要就是要推廣樹立企業家精神」傅文芳說，「除了表彰這些企業家的成就，也讓他們的精神可以影響台灣企業和社會，也希望這樣的良性循環能夠一直循環下去，發揮企業的永續影響力。」
《安永企業家獎》由業界、學界先進組成的獨立評審團，歷經多重專業客觀之評選程序，以企業家精神、全面發展性、目標方針、影響力等4大評選標準，與國際同步。台灣《安永企業家獎》第19屆主題為＜胸懷永志，續業千里＞，邀請各界推薦卓越的企業家們共襄盛舉，將台灣獨有的企業家精神及經驗延伸至全世界，受理推薦時間自即日起至7月31日止。
本文章內容由「安永聯合會計師事務所」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。