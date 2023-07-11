國軍7月實施「漢光演習」，各縣市「萬安演習」日期、時間、演練內容一次看

配合今年「漢光39號」演習實兵演練，國防部今（11）日宣布，將於7月24至27日進行「萬安演習」，演習期間民眾均應配合管制與演練，若未配合演習命令之管制及演練，最高可能遭處新台幣15萬元以下罰鍰。《關鍵評論網》針對各縣市演習時間日期和需要注意的事項，整理如下：

各縣市演習日期？

配合「漢光演習」實兵操演，將依北部、南部、東部及外（離）島、中部之順序實施：

7/24：北部地區（宜蘭縣、基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣）

7/25：南部地區（台南市、高雄市、屏東縣）

7/26：東部地區及外（離）島：花蓮縣、台東縣、金門縣、連江縣、澎湖縣

7/27：中部地區：苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣

萬安演習內容有哪些？

國防部說明，驗證重點將著重「防空疏散避難」與「災民收容救濟」，各地區於演習當日1330時至1400時，實施警報發放、疏散避難及交通管制等實作演練；續於演習警報解除後，另增加30分鐘，於1400時至1430時實施「災民收容救濟站」開設及災害救援演練。

「防空疏散避難」部分將由22個地方政府各擇1個行政區驗證「車停，人就近疏散」及「實際進入防空疏散避難設施」，使民眾養成聽聞警報立即避難觀念，以建立全民防空意識。

台北捷運表示，演習期間1330時至1400時捷運正常運行，到站旅客切勿離站、需暫時停留車站，並配合車站人員引導管制。

「災民收容救濟」部分，演習警報解除後，另增加30分鐘，由22個地方政府各開設1處災民收容救濟站（可能為學校、活動中心），整合地方政府、慈善機構、團體及熱心志工，並盤點各項住宿、水電及物資等資源，以強化災民收容救濟量能。

萬安演習時要注意什麼？

國防部說明，各地區行駛車輛聽聞防空演習警報時，請駕駛人保持鎮靜，切勿違反交通規則，並依警察及民防值勤人員指揮，配合實施人、車管制。

各驗證行政區的行駛車輛，聽聞防空演習警報時，請靠邊停於安全處下車，駕駛及乘員依警察及民防值勤人員引導，就近進入防空疏散避難設施，除了現地的標示牌外，民眾也可以利用網路查詢，手機下載「警政服務APP」選擇點位，或至警政署官網「防空避難專區」查詢。

國防部說明，防空演習將由各地方政府警察局民防管制中心，依防情狀況發放「防空警報」，輔以電視台、廣播電台及村里、學校、警察巡邏車廣播系統等，同時運用「空中威脅告警系統」發送手機告警訊息（含防空疏散避難設施位置之鏈結網址），以提升警報涵蓋率，爭取早期預警時間。

沒有配合演習會如何？

防空演習期間，各級政府機關、部隊、學校、團體、公司、廠（場）站及民眾均應配合管制與演練，若未配合演習命令之管制及演練，各地方政府得引用《民防法》第25條裁處新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

漢光演習包含什麼？

國防部強調，今年「漢光39號」演習實兵演練，主要在強化反制中共軍事威脅，並參酌俄烏戰爭經驗，從戰術、戰鬥、戰技三層面納入演習。

國防部說明，演習將由統裁部設計想定發布狀況及設置假想敵，誘導三軍部隊按戰力保存、整體防空、聯合截擊、國土防衛作戰進程，實施對抗演練；並以國軍整合全民總力，遂行作戰計畫演練為主軸。演練重點包括戰力保存、防空、電子、網路與認知作戰等，主要的演練項目及部分重點課目如下：

平戰轉換、戰力保存：演練空中兵力戰備轉場、海上部隊機動疏泊及防禦性布雷、地面部隊戰術位置戰力保存、戰場經營、指管機制建立、機雷（彈）車機動部署與戒護，及後備部隊動員編成（如24日上午於桃園菓林地區，步兵206旅營級部隊動員-同心演習），以及認知戰與網路作戰等課目。 整體防空作戰：演練聯合防空、民用機場徵用暨戰力整補（如25日晨間於台東豐年機場）、海上部隊艦隊防空、反封鎖護航、電子戰，以及地面部隊戰力保存、灘岸阻絕及臨戰訓練等作為。 聯合截擊作戰：整合海上、空中兵力及岸置武器，演練聯合截擊、反封鎖作戰；作戰區遂行反空機降作戰（如26日上午於桃園機場），及重要港口封港作業；通聯中斷下進行分散式指管；軍需工業支援主戰裝備搶修及油料整補；外離島地區實施反登陸作戰實彈操演等任務。 聯合國土防衛作戰：演練重點包括中樞防衛、各重要軍事目標、關鍵基礎設施防護及戰傷搶救等，並由作戰區於各重要灘岸、港口、機場，整合全民總力，實施反登陸、反空（機）降（如27日上午於淡水河、八里海灘、台北港）等作戰情境之實兵演練。

國防部提醒，依往年經驗，與演習相關的假訊息、錯誤資訊，易在社群媒體流傳，試圖打擊國軍士氣、分化民心團結。

國防部強調，演習訊息以國防部資訊為準，國人若收到爭議訊息，可前往國防部網站即時新聞澄清專區，或台灣事實查核中心等第三方查核平台確認。

而這次漢光演習，美方是否會組觀察團前往？國防部表示，年度的台美交流軍事計畫均依計畫執行，詳細內容依例不對外做說明。

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核稿編輯：楊士範