推廣「U=U」也推崇無條件誠實？愛滋感染者自我揭露成為一種道德義務
我們想讓你知道的是
筆者在2020至2021年間訪談數位男同志PrEP使用者，發現對HIV感染者的伴侶而言，PrEP成為他們進行親密實踐的定心丸，填補了過去只依賴保險套的不安；對實踐開放式關係的人來說，PrEP作為區分情感親疏的工具，區別不同對象的風險管理與信任程度；在男同志伴侶的關係經營中，PrEP更成為「揭露式親密關係」的輔具。
文：王敬儒
上一篇介紹了暴露前預防性投藥（PrEP）的污名與協商，此篇聚焦台灣愛滋防治政策，本地男同志PrEP使用者發展出什麼型態的情感政治提供愛滋防治（如推廣U=U）一些可施力點。
PrEP藥物登陸台灣
在PrEP被列入「台灣愛滋防治」的政策規劃之前，相關研究主要是PrEP的衛教資訊宣導與成效分析[1]，柯乃熒教授是台灣愛滋防治的重要推手，將PrEP引進台灣，並嘗試遊說主管機關將PrEP納入愛滋防治政策。
2015年衛生福利部疾病管制署委託台灣愛滋病學會，成立專家小組建立使用指引，團隊包含感染科醫師、護理師、藥師及醫檢師，參考全球最新的臨床指引，2016年正式對社會大眾宣傳，尤其是男同志社群——這個已建立定期篩檢習慣、被視為公衛推廣重點的族群[2]。
隨著衛教觀念普及，制度考量到經濟門檻，2018年開始推動PrEP的公費補助計畫，而提供服務的醫療院所於2023年度由38家增加至63家[3]。有趣的是，在醫療人員與潛在使用者之間，甚至使用者社群內部之間，都存在著諸如放蕩污名的偏見理解，形成「看似對立」的緊張關係。
與醫療人員「姊弟般」的合作關係
筆者在2020至2021年間訪談數位男同志PrEP使用者，發現對HIV感染者的伴侶而言，PrEP成為他們進行親密實踐的定心丸，填補了過去只依賴保險套的不安；對實踐開放式關係的人來說，PrEP作為區分情感親疏的工具，區別不同對象的風險管理與信任程度；在男同志伴侶的關係經營中，PrEP更成為「揭露式親密關係」的輔具。
PrEP使用者提及信任的個管師時，不約而同以「姐姐」稱呼，將其視為自身支持系統的一環，也會推薦朋友找這些姐姐們諮詢。
這份情感揉合對專業的信任、家人般的依賴感。
不同於國外的公衛人員易成為PrEP使用者的污名來源之一，台灣男同志在日常互動以「姐妹」相稱，更透過刻意強調陰柔特質的對話，和公衛人員發展出「姊弟情誼」是弱勢身分獲取社會資源所使用的協商策略。
PrEP使用者和個管師這份沒有血緣的親屬關係，因為定期匿名篩檢、就診取藥培養出深厚情感，一邊提供衛教資訊與情緒支持，一邊轉介有需求的「潛在使用者」進入公衛防治體系中。
同時，我們也不可忽略，PrEP使用者與個管師間這份互助關係亦可能導致其他非預期結果：沉浸在愛滋防治的美好願景，忽略國家權力對可能帶病身體的控制手段與對專業人員的情緒勞動剝削。
學者Msiska從照護HIV患者的護校生發現[4]，他們的情感經驗，從一開始基於誤解而對HIV感染者有所疏離，隨著專業知識與經驗增加，轉而意識到病患同樣需要情感支持，因而顯現出情緒勞動與同理心的護理專業。這樣感同身受的情感勞動，卻也可能導致最終情緒耗竭，因此需同時發展有彈性的情緒管理策略[5]。
推廣「U=U」也推崇無條件誠實？
除了互相信賴的關係，有受訪者曾遇過將愛滋的抗病毒藥物「喬裝成PrEP」的HIV感染者。我們必須更進一步探問：假設「不坦誠」的感染者確實依照醫囑服藥、測不到病毒量，已盡到對自身健康的負責，為何仍落得罵名？或許在PrEP進入同志日常生活後，新的性階序已然成形。
2022年Twitter上有位宣稱「深具安全意識」的男同志發現約會對象正在服用HIV抗病毒藥物，認為沒有坦誠病況是「不尊重」，公開對話紀錄試圖公審。
或許，當代HIV去污名運動反而塑造了「誠實政治」的性階序：感染者揭露自身狀態成為一種道德義務。
弔詭之處便在，當代HIV衛教實務雖強調「U=U」（測不到HIV的病毒量=不具傳染力），社群卻有一部分人認為，即使穩定服藥控制，感染者沒有第一時間坦承HIV+的身份，便應受嚴厲指控。然而發文者在性互動過程的「風險管理意識」則被略過未有討論。
誠實政治似乎成為U=U的後HIV年代，男同志性公民面臨的新道德地景。
然而，比起追問個人為何不「誠實」，更應直視的事，造成固定服藥的感染者不能輕易說出口的社會處境。這個污名結構，在「on PrEP」成為當代男同志的健康新生活時，應該持續被挑戰。
參考資料及註釋
蔡茂松（2012）。愛滋病毒暴露前預防性投藥指引及成效。愛之關懷季刊，(81)，22-31。
王敬儒（2022）。性愛PrEP／配備：男同志暴露前預防性投藥的使用動機、汙名處境與協商機制。國立高雄師範大學碩士論文。
[1] 李雋元（2012）。暴露前預防和抗反轉錄藥物的抗藥性：HIV預防的代價？。感染控制雜誌，22(1)，46-47。
[2] 柯乃熒（2016）。從實證到政策制定－愛滋病毒暴露前口服於防性投藥。護理雜誌， 63（6），18-22。
[4] Msiska, G., Smith, P., Fawcett, T., & Nyasulu, B. M. (2014). Emotional labour and compassionate care: what's the relationship?. Nurse education today, 34(9), 1246–1252.
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超商取貨也是一種環保行動？減少網購碳足跡的生活小妙計
我們想讓你知道的是
你有想過網購會製造多少碳排放量嗎？疫後電商崛起，民眾不論網路購物或是外送的需求大幅增加，使得不管是可回收或不可回收的垃圾量也越來越多。選擇聰明的消費方式，才能讓地球更好一點！
嘿，你有沒有網路購物的經驗？利用手機App，或者上購物網站點一點，不管是最新的衣服鞋包、家電傢俱、3C產品，甚至生鮮蔬果，任何你想要的東西，只要下單就可以直接配送到指定地點。除了簡單快速之外，不用自己扛、不用和店員打交道（社恐人含淚按讚）、可以瘋狂比價直到出現心目中的最佳優惠價；或者可以搶先親朋好友一步，更早入手國外才販售的最新或限定商品，網購的美好簡直說不完。不過，你有沒有注意到，比起自己出門採買一趟，網購所製造出來的垃圾，好像更多了？
一件網購商品，三樣包裝垃圾
中國是全球最大的電商市場，根據統計，中國每年僅僅因為網購而產生的包裝垃圾，就已經逼近千萬噸之譜。在一些特定的購物節，垃圾量更是驚人。回到台灣，其實我們也同樣面臨因為網購交易量增加，包裝垃圾增長速度加快的問題。根據環保署統計指出，去年（2022）全國的一般廢棄物，高達1185萬噸，不只創下統計以來的新高，更是繼2021年之後，垃圾量連續第二年突破1000萬噸。專家認為，在新冠肺炎最嚴重的時期，民眾多半利用網路購物、餐食外送，商家為了確保商品不會在運送的過程中受損，利用各種方式加以保護，使得不管是可回收或不可回收的垃圾量，都大幅增加。
這些因為網購而增加的垃圾量，使垃圾焚化爐、掩埋場等機構面臨了巨大的處理壓力。而無法即時處理的垃圾，更有可能因為各種疏失流入自然環境中，特別是塑膠類製品，它們不只需要數百年的時間，才能在自然環境中完全分解，在這段漫長的時間裡，還會對土壤和水質造成長期的污染，對其他生物造成直接或間接的傷害，例如2015年那張震撼了世界的照片——一支塑膠吸管，插在海龜的鼻子裡面。
從包材的製作原料開始，就往零廢棄努力
事實上，網購／電商的發展一直是世界趨勢，疫情的爆發只是催化了這個發展。以電商的成長率來看，東南亞地區在2015年至2020年間，增長率常常超過20%，全球電商的年交易金額，也從2013年的約1.2兆美元，增長到2020年的近4.3兆美元。更別提智慧型手機和平板電腦的普及、社群在行銷導購上的種種創新，這一切都反映出消費者在購物行為上的改變。但是，當網購成為未來，我們應該要思考的是，如何讓我們在享受這種購物方式所帶來的便利的同時，降低、減少對地球的傷害，甚至更進一步達到環境永續的目標。
包裝方式和包裝材料的改變是一個很好的開始。例如，使用最小化的包裝設計，不僅減少了包裝材料的使用，還可以減少運輸過程中的碳足跡。當然，如果能使用可再利用的包裝材料，或者循環再造的包裝原料，也都非常有幫助。前者是像環保容器的概念，提供消費者返還包材給商家的機會，讓商家可以重複利用包材，自然達到廢棄物減量；而後者則是優先使用回收再製的原料來製作包材，在減少製造包材所需的原物料之餘，還降低了生產過程中的碳排放。現在也有許多廠商，利用生物可分解，或者以植物為基礎的原料來製作包裝材料。這些新品種的包材，都能在一段時間之後自然分解，大幅度降低對環境的影響，而且在生產過程中的碳足跡也較低，是很好的塑膠替代品。
這樣取貨，地球和你都很快樂
包裝的方式、材料的選擇，作為消費者的你，可能會感到這些好像都不是你可以控制的事情，但又想要在「網購同時達到環境永續」這個議題上貢獻心力？你可以選擇超商取貨。
超商取貨如何對環境友善？首先，相較於將一份包裹送到一個指定地址，超商取貨代表著將許多包裹，集中送到同一個地點。這種集中配送的模式，可以減少貨運車輛的行駛路程，同時也讓貨運公司更好地去調整他們的運輸路線，提高運送效能，達到節省燃料和減少碳排放的目的。在包裹來到超商之後，消費者可以自己安排取貨的時間，這就避免了因為收件人不在家，或者地址錯誤等情形，所造成的多次配送問題，等於降低了不必要的運輸成本，更減少碳足跡。當消費者選擇使用超商取貨，也提高了店家以小包裝的方式出貨的機會，畢竟超商空間有限，會盡可能鼓勵簡單、緊湊的包裝，達到包裝材料減量的目的，是不是一舉兩得呢？
除此之外，超商取貨的實際好處也不少，如：更為安全，不怕包裹被鄰居誤拿，而且去一趟超商還可以同時辦完很多事情，繳費或是買午餐，只要一趟路程的功夫，就能在待辦事項上打好幾個勾勾，提高生活效率又減少耗能，真的非常划算。
或許你不知道，台灣人的環保意識其實是世界前段班。我們早在幾十年前，就開始進行垃圾分類和回收的工作，而近幾年在減塑、限塑政策的推動下，隨身攜帶並使用環保購物袋、餐具的人，也越來越多。換句話說，生長在台灣的我們是很習慣，也很樂於為友善環境付出努力。電商發展的腳步不會減緩，網購也將是未來世代的購物主流，如何享受這樣的生活方式，又不破壞環境的平衡，相信身為台灣人的我們都會願意從自己做起，選擇綠色的包裝和運輸方式，在開心收包裹的同時，也能減少垃圾和負擔，一起對地球好一點！