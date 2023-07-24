確實有貓從32樓摔落後兩天就出院，但「貓一定能從高處安全著地」是個迷思

相信喜歡貓的人都知道，貓從高處落下都能快速翻過身子讓四腳著地，且著地後往往能矯健地奔跑、溜走，似乎貓都能安全著地，符合「貓不會摔死」的都市傳說。實際上「貓都能安全著地」只是個迷思，貓是個愛爬高高、跳上跳下的動物，自然增加其摔傷，甚至重傷死亡的風險，如果發現貓咪行動古怪、活動力降低，可能就是摔傷了，要趕緊送醫治療。

以下「獸醫好想告訴你」想跟大家分享，為何貓從高處落下總能四腳著地，又為何摔傷？

貓的翻正反射曾登上著名期刊

大部分的時候貓咪從高處落下，不管是正面或背面朝地，最終貓咪都會以腹部朝下的方式著地，這種現象稱為貓的翻正反射（cat righting reflex）。這個現今我們看起來正常不過的現象，在一百多年前可是登上《Nature》雜誌的重大發現。

落下一開始貓會將上半身偏向某一側，同時將前腳往頭部收縮以降低轉動慣量，此時後腳會伸直且幾乎與身體軸線垂直，朝著與上半身相反的方向產生另一個轉動慣量；下一階段貓則是將前腳伸出、後腳收縮，後半身利用前腳產生的慣性為支撐而達到翻正的效果。依照貓身體柔軟程度的不同，落下的過程中可能需要重複2~3次這樣的步驟，才能達到180度的轉向。

九命怪貓傳奇：32樓摔下來2天就出院

九命怪貓這個封號也不是叫假的，一項統計指出貓從高樓墜落存活機率高達9成，甚至其中一隻貓從32樓跳下只有摔斷幾根牙齒與輕微氣胸。比起人或狗，貓咪墜樓的存活機率明顯高出許多，這主要有2個原因：

高空落下的過程中身體的面積會對空氣形成阻力而減緩墜落速度，以一隻4公斤、呈水平姿勢的貓來算，墜樓過程產生的最高速度只會來到大約60英里/小時，相較於成年人類最高速度可達120英里/小時，由於貓的體重較輕且掉落的速度較慢，最後觸地所產生的衝擊力相較於人類就低很多。 貓發達的內耳前庭能夠保持平衡，透過翻正反射以正面著地，運用協調的肢體活動將撞擊力均勻分散到全身。

貓咪這種過人的能力帶給人類許多啟發，包括一些體操與跳水的動作，NASA甚至用模仿貓落下的動作訓練太空員。

所以貓從高處落下都能安全落地嗎？ 答案絕對是否定的，因為有個醫學名詞叫貓跳樓症候群（feline high-rise syndrome），就是在描述貓咪從高樓墜落後產生的一連串悲劇，包括骨折、挫傷、氣胸、鼻腔出血等症狀。

根據研究統計，這類墜樓案例大多發生在年輕的貓咪，平均年齡落在1.2~3歲之間。受傷的類型跟墜落的高度也有關係；研究發現貓如果從7樓以下的高度摔下，大多會本能地四腳伸直然後用腳著地，比較容易出現四肢骨折的狀況。

如果是從7樓以上的高度掉下來，由於有足夠的反應時間，貓的內耳前庭系統會適應墜落產生的速度感，貓就會像跳傘一樣整個身體與四肢呈現水平姿勢，意圖讓身體產生最大的阻力減緩速度，這種情況貓咪就會用身體著地，比較容易造成胸腔與腹腔的器官創傷。

療日子小叮嚀：貓從高處落下仍可能傷亡

假如各位是居住在高樓層的話，千萬要注意家中的門窗是否關緊，千萬不要以為牠們從高處摔下來都一定沒事，貓的骨骼與臟器能夠承受的外力還是有限，劇烈的撞擊還是有可能會讓他們小命不保。貓咪擅長忍痛，若飼主沒有即時發現，骨折很可能演變成相當嚴重的傷害，不可大意。 （延伸閱讀：貓不舒服會閉眼、鬍鬚前移？「貓咪疼痛量表」教你讀懂貓的表情）

可以注意，如果貓咪發生：

跛腳

某部位腫脹

骨骼變形或出現傷口

不尋常哀號或低吼

活動力降低

食欲變差

躲起來不讓人觸碰

等問題都可能是摔傷甚至骨折，要趕快送至獸醫院治療。

本文經療日子授權轉載，原文刊載於此

原標：「貓都能安全著地」是迷思！高處落下仍會骨折 發現貓咪7個摔傷症狀快送醫

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：丁肇九