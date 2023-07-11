【圖表】回顧台灣登革熱疫情：哪一年發生過大爆發？哪幾個縣市累計病例最多？

台灣南部登革熱疫情爆發，短短三週內，新增病例已破百例。今年6月至本月9日，台南市登革熱病例累計有256例、雲林縣19例、高雄市13例。學者表示，需慎防這次疫情會大規模爆發。

而台灣過往的登革熱疫情大爆發時是什麼樣的狀況呢？

從1998年至今每年登革熱累計病例數來看，2015年是病例最多的一年，累計達4萬3783例。當年疫情主要發生在台南市，共有2萬2776病例。其次是2014年，有1萬5732例，疫情主要發生在高雄市，約96%病例集中在高雄市爆發。再其次是2002年時有5372例。而其他年份的病例都在2200例以下，2021年病例最少，僅12例。

再從登革熱病例的居住縣市分佈情況來看，不意外地，1998年累計至今的病例多集中於南部縣市，數量最多是高雄市，其次是台南市。高雄從1998年至今累計有4萬5905例，台南則有2萬7058例。

再從行政區細看，2015年大爆發時，台南登革熱大多集中在北區、南區、中西區、東區和永康區。北區數量最高達5738病例，佔25%。其次是南區有3510例，第三是中西區有3498例，東區有3143例。其他行政區也在2015年時也有病例傳出，病例數量大多為數百例。

為什麼台南市在2015年時登革熱會大爆發呢？

台南市政府在《臺南市登革熱防疫作為》報告中分析當年大爆發有以下幾點原因：

當年出現超級聖嬰現象，導致全球登革熱大流行。

年初乾旱，使得民眾增加儲水容器，增加孑孓生長環境。

當年5、7、8月的降雨天數都超過15天，加上高溫。適合蚊蟲繁殖。

8、9月各有一個颱風，帶來豐沛的雨量。

新型登革熱病毒株進入台灣，症狀與過往不同，較難在第一時間察覺罹病。

地方政府防治能量不足。

今年截至7月9日，台南已有256病例，多集中在仁德區、東區。仁德區有92例，是目前最多病例的行政區，跟2015年相比，仁德區則是當年相對疫情較輕的地點。台南衛生局新聞稿指出，根據國衛院研究推算顯示，本次本土疫情從仁德區成功里、仁和里及仁愛里開始，後慢慢分別往北擴散至東區東智里、大智里一帶，往東擴散至仁德區文賢里、後壁里及上崙里，往西則擴散至南區明德里、明興里及南華里，依此模式漸漸向外發散，其他區域病例可能是由於人口移動造成。

今年台南市為什麼登革熱的病例快速增加？根據國衛院研究分析可能有兩個原因，一是登革熱的病媒蚊埃及斑蚊，有多人次吸血行為，為了一次產卵就可能將病毒傳染給3至4個人，使傳染力大幅提高。第二是因為第一型登革病毒感染症狀不明顯，很難第一時間發現，所以使病毒已經潛伏入社區並擴散，在社區悶燒一段時間後才被發現。

今年高雄也出現登革熱病例，但數量相對較少，截至7月9日共出現13個病例。仁武區病例最多，共3宗；其次為岡山區、楠梓區、路竹區、鳥松區、鳳山區，各有2宗。這些病例均有台南的旅遊足跡。高雄市長陳其邁表示，政府已在疑似病例地區進行消毒。

除了台南與高雄外，雲林縣登革熱病例於9日增至19例，多集中在古坑鄉，有17例。雲林過往登革熱病例很少，曾在2015年最多有28例，從1998年到今年7月9日累計病例僅有134例。今年雲林病例快速上升，讓人擔心登革熱爆發有北移的現象。

衛生福利部疾病管制署於4日曾發文表示，目前正值登革熱流行期，氣溫炎熱、時有降雨，有利於病媒蚊孳生。疾管署提醒，任何積水物品都能孳生病媒蚊，民眾應避免堆置戶外的物品於雨後形成孳生源，並巡查家戶內外是否有積水容器。

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資料來源：政府資料開放平臺-登革熱1998年起每日確定病例統計

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核稿編輯：潘柏翰