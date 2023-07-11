評熱炒店白飯事件：不是吵贏了就好！顧客不一定是對的，但圍剿顧客絕無好處
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事件中的熱炒店，就設在國立科大的附近，這所科大有一萬多名學生，如果學生是主要客群，輕易地跟這所國立科大的學生引發衝突，造成師生對該店裹足不前，從顧客關係管理的角度來說，實在不是明智之舉。
文：汪志堅（大葉大學管理學院院長、國立臺北大學資管所特聘教授）
熱炒店白飯不夠事件，在網路上引發熱議，社群討論度爆表，支持店家與支持學生的雙方各有立論，爭執不休，新聞線上當天立即成為Google Trend熱搜排行榜第一名。如果先不討論支持哪一方，這絕對是一個討論危機管理、服務失誤補救、顧客關係管理、市場定位的絕佳案例。
事件原委：熱炒店與學生的爭執
這故事其實很單純，台北某國立科大27人同學到學校附近熱炒店用餐，因為免費白飯被吃完，但店家未補充白飯，並希望同學加點炒麵，同學不願意，多位同學在Google評論留下一星負評（據稱是10位同學留下負評），店家則接受採訪並批評同學，引發各界圍剿這些同學，同學後來也到店家道歉，雙方和解。
跟所有爭議事件一樣，雙方各有論述。熱炒店主張30-40位同學未訂位的情況下到店消費，菜都還沒上齊，就把兩大桶白飯吃完，同學又不肯點炒麵，店家並主張白飯是不用錢沒錯，但不是吃到飽。
同學則表示已事先電話通知有20餘位，實際用餐者27位，現場也有座位，平均每位學生消費255元，並非沒有消費。從店家公布菜單來看，學生分為三桌用餐，每桌點八道菜。學生主張27位同學中有素食者，另外點菜。店家故意只公布其中一張帳單，不公布另一張素食的帳單。另外，店家則以監視器截圖主張學生的白飯添很滿，接受採訪時並主張學生主攻白飯，學生則主張大部分學生都沒添那麼滿，且平均每人只吃1.2碗飯，並非狂吃白飯沒點菜，並表示飯碗是很小的碗。店家之後再以監視器截圖說明有補一桶飯，但這是原本已公布的兩桶飯之一。
爭執焦點：白飯沒有了
這事的爭執點很小：白飯不夠。沒人提到店家菜色好不好吃，也沒有提到白飯好不好吃，只有一個重點：白飯沒有了。
熱炒店的白飯有很多計費方式：免費食用、人頭計費但不限量、每碗計費，這三種類型都有。至於要採取哪一種類型，純粹是店家的經營策略考量。
標榜經濟實惠者，會採取免費食用的方式，或是人頭計費但不限量，至於將本求利者，則採取每碗計費的方式，但每碗計費的方式，除了無法提供經濟實惠印象外，也會增加外場人員的服務成本，因為顧客常會因為菜色口味重而臨時加點白飯，而且常是分次加點，外場人員必須不斷應付加點白飯的需求。因此，許多熱炒店在白飯處理上，採取免費食用，或人頭計費但不限量的運作方式，以便讓顧客可以自助。
危機管理：Google評論的運作原理
從危機管理的角度來說，10位學生給予負評，這確實是個危機，Google Map的評分從事件前的4.1，學生提出負評之後評分來到4.0分，降低了0.1分。這危機導因於店家決定不補白飯，以致產生負評，店家進行解釋，是合理的公關對應作為。但接受媒體採訪，批評客人，讓事件擴大，是否合宜，就有討論的空間。
表面上，本案件發生後，店家沒有損失，因為店家接受採訪後，許多網友願意聲援店家，且支持店家者超過支持學生者。新聞披露後的一天，Google Map評分提升到4.5分。不過，身為經營者，一定要知道Google評價的運作原理。Google不會在事件發生時，將這些蜂擁而入的評論刪除。但會在事件平息後，將這段時間的灌水評論全數刪除。Google評分將會回到事件發生之初。因此，在網路上討拍或圍剿，事件平息後就會被刪除，沒有長期的效果。
經營者萬一遇到被網路圍剿的情況，千萬不要恐慌，其實只要等待一段時日，Google就會在事後會將這些蜂擁而至的網路圍剿刪除，不要因此而寢食難安。
導因於顧客的服務失誤：也要設法補救
經營者不會認為這是個服務失誤，就是因為不覺得是服務失誤，才會採取這樣的對應方式。但如果看一下服務管理的教科書，從商管學者的立場來說，這確實是個導因於顧客的服務失誤。此事件確實如店家所說，導因於顧客並未事先訂位，大量顧客同時間入店消費，白飯當然不夠，這才導致本次事件的發生。不過，經營者很容易誤解，認為事件若是導因於顧客，就不算服務失誤。也誤以為既然導因於顧客，店家有理，就不需要補救。
但這是服務業，既然是服務業，就不是單純講道理可以處理。導因於顧客或環境造成的服務失誤，沒有人要怪店家，但如果能進行補救，將會提升顧客的滿意度。因為顧客知悉是自己造成服務失誤的發生（白飯不夠吃），但顧客如果發現店家努力補救（趕快去煮白飯），事後會對店家留下很好的印象。以此個案來說，店家若能清楚告知學生，因為太臨時了，白飯不夠了，如果願意等待45分鐘，就會有新煮好的白飯。本次事件的用餐時間一個多小時，但白飯可在45分鐘後煮好，雖說仍不理想，但學生知道自己理虧，店家卻願意補救，將來這些學生都會成為忠誠顧客，也絕對不會留下負評。
顧客關係管理：釐清主要客群
從顧客關係管理的角度來說，釐清顧客在哪裡，並且與這群顧客維持良好關係，是很重要的。很多人誤解顧客關係管理就是設立會員制，給會員打折，這太過狹隘，也誤解了顧客關係管理的真諦。
餐飲店經營時，必須考慮顧客的來源，有些餐飲店是社區型餐廳，服務客群是周遭數百公尺的步行範圍內，住宅區或辦公室附近的自助餐、麵店、快餐店，就是這種類型。有些餐飲店是區域型餐廳，服務整個都會區內的顧客，主打客群是家庭聚餐、同事聚會或情侶約會。有些餐飲店則是全國性的餐廳，服務全台灣所有顧客，觀光客必去名店就是這種性質。許多台南的觀光客打卡名店，當地人嫌貴，但生意源源不絕，就是因為這種觀光客打卡名店是屬於全國性餐廳，是旅遊必去景點，服務對象並非當地在地人。
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房市利空出盡，下半年可望軟著陸！遞延性剛需買盤成主力
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Tpark在2010年開園，佔地24公頃，是遠東集團醞釀多年的自辦重劃區，素有「板橋最美重劃區」美譽，整體生活機能蓬勃且成熟，加上全園區採生態永續性的低密度開發，以及高達49%綠覆率等環境配置，更樹立其「慢活新矽谷」美名。全新落成的「遠揚之森」是Tpark裡珍貴的住宅建築，坐擁大街廓、高綠覆與低密度環境，是極為宜居的優質城區。
受全球嚴峻通膨影響，2022年起歐美央行凌厲祭出連續升息的貨幣緊縮政策，台灣也踏上美國聯準會（FED）步伐，自去年3月至今年6月間五度升息，累積共3碼（0.75個百分點）。強勢升息下，2023年上半國際通膨率已顯著從高峰回跌，升息週期可望進入尾聲。至於中央銀行在6月15日召開的第二季理監事會議也表示，鑒於國內通膨情勢趨緩，預估第4季通膨率可望降至約2％，決議維持利率不變，終止五連升。外界評估，隨升息邁入最後階段，搭配各種緊縮房地產投資的新政策，房市利空出盡後有機會在2023年提前軟著陸。
政策打房重手後 自住置產更講抗跌保值
目前國內五大銀行新承作房貸利率已衝上2.1%，創14年來新高，央行此回升息踩剎車，不啻讓廣大房貸族稍微喘口氣，也有助房市慢慢回溫。暫止升息外，央行另一項攸關房市的措施則是6月16日生效的「第五波選擇性信用管制」，除了新增自然人特定地區第2戶購屋貸限貸7成，特定區也從原先六都再增加新竹縣市。從央行緊縮銀根，再到7月上路的《平均地權條例》，都顯示政府遏阻房價炒作、敦促房市正常化的霹靂手段。
上半年政策性打房的利空消息出盡後，投機性置產行為弱化，籠罩市場的不確定性也解除，因此2023年第三季以降，可望緩步釋出積壓的遞延性剛需買盤，作為支撐後續房市的基礎。其中又以具題材性的剛需產品最為看好，像是主流戶型、周邊醫療和採買等民生機能健全、近捷運出口或快速接軌市中心等，這些產品適宜自住、長期置產或轉手流通，最能凸顯抗跌保值的資產效益。
新北剛需有撐 地緣性買家青睞換屋產品
新北市推案量體大且有毗鄰台北市的地利，自住需求暢旺，除了低單低總的首購產品為主力，高單價的優質換屋類型也有很高市場性。像是新北市住宅與商業雙地王板橋區，年度指標推案「遠揚之森」以單挑新板特區的氣勢衝破南板橋行情天花板，探究箇中原因，正是奠基產品面的強勁優勢。
包括遠東集團的出色品牌力、主流戶型產品策略，以及「台北遠東通訊園區Tpark」首座住宅的珍稀性等等；再搭配生活圈機能臻全、廣闊綠地與醫療資源完備、距捷運亞東醫院站出入口僅200米等多重優勢，讓個案從2022年底潛銷至今，去化表現優於市場。據悉，板橋區域客十分青睞此案，舉凡地段、小環境、交通機能和遠東品牌，均是地緣關係買家出手的關鍵。
高綠覆率科技園區 Tpark成「慢活新矽谷」
橫跨新店溪，與北市僅一橋相隔的板橋，因發展早且挾先天地理優勢，繁榮程度傲居新北29個行政區之冠，歷年新北最貴豪宅揭榜，也都由板橋門牌掄元。板橋房地行情向來以新板特區馬首是瞻，唯近年因高密度開發、城區建設趨向飽和，住宅推案釋出極少，居住品質也因人口稠穰與複雜商業活動大打折扣。放望大板橋，由北向南雖有江翠北側、江翠地區、新埔、埔墘和府中等同步發展，但細數區域房價與支撐性題材，依舊無法與新板特區望其項背。
不過，沿著燙金板南線而下捷運亞東醫院站，就可抵達素有「板橋最美重劃區」美譽的Tpark，它與新板特區僅2站之隔，更是當前房價超越新板的「科技特區」。Tpark在2010年開園，佔地24公頃，是遠東集團醞釀多年的自辦重劃區，規模雖不及新板，但以精緻著稱；像是資通訊（ICT）、數位內容、雲端、綠能研發、智慧科技等五大藍海產業薈萃，包括Google、Ericsson在內等國際龍頭企業都進駐在此，強勢推動區域經濟同時，更確立區域的地段價值與發展性。
歷經十餘年發展，今日Tpark整體生活機能蓬勃且成熟，加上全園區採生態永續性的低密度開發，蓊鬱林蔭的大尺度街廓，以及高達49%綠覆率等環境配置，更樹立其「慢活新矽谷」美名，是極為宜居的優質城區。
Tpark推住宅 正居園區風靡板橋客
Tpark不只打造頂級商辦，園中還囊括新北唯二醫學中心亞東醫院、24小時新北市立圖書館、1.2萬坪生態公園等，愛買、貳樓、星巴克與誠品生活等進駐，大型商場也在籌備中。但近期最受矚目的，莫過於首座園區宅「遠揚之森」，個案正居Tpark精華住宅用地，並訴求「一家擁一園，寬頻生活圈」的豐富感。交通條件上，「遠揚之森」步行2分鐘可達捷運亞東醫院站出入口，4分鐘內抵達新板特區商圈、10分鐘台北車站商圈、20分鐘內接軌市府站信義商圈。此外個案亦緊鄰台65線快速道路，車行3分鐘即抵達交流道，迅速串連雙北生活圈。
全新落成的「遠揚之森」基地面積1,551坪，樓層規劃地上27層、地下3 層，共176戶住家，產品規劃24-55坪2至4房，皆為市面主力房型；建築採耐震強度高出傳統2倍的New RC結構打造，並導入日本最新「雙蓮根梁預鑄工法」，再搭配全球隔震器龍頭品牌OILES隔震墊，可承受6級以上強震而無損
※《遠揚之森》了解更多
> 個案網站：https://ned.tw/C4FSDN
> 貴賓專線：02 8967 5888
> 接待中心：新北市板橋區遠東路72號
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