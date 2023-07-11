難民庇護政策喬不攏，荷蘭聯合政府垮台，首相將面臨不信任投票

綜合《歐洲新聞台》、《紐約時報》、《德國之聲》與《POLITICO》的報導，荷蘭首相呂特（Mark Rutte）所領導的4黨聯合內閣在本（7）月7日，由於在移民政策上無法達成共識，內閣總辭。執政超過12年的呂特在7日晚間向荷蘭國王亞歷山大（King Willem-Alexander）遞出辭呈，並在昨（10）日宣布退出政壇。

遞出辭呈後的呂特在下屆聯合政府組成之前，會擔任看守首相，不過反對黨將對其進行不信任投票，欲罷免呂特，使其無法繼續擔任看守首相。

呂特自2010年10月起，連續領導了4屆的聯合政府，是荷蘭任期最長的首相。而7日總辭的是在2021年大選後所組成的聯合內閣，由呂特領導的中間偏右政黨－自由民主人民黨（VVD）、中間派政黨民主66（D66）、中間偏右的基督教民主黨（CDA），以及中間偏右的基督教聯盟（CU）所組成。

《POLITICO》指出，呂特的政府被視為在「製造問題，而非解決問題。」其支持度也在幾次的爭議事件中，不斷下跌。1項民意調查結果顯示，有將近4分之3的人表示，不支持呂特在今（2023）年11月的大選中尋求連任，另有83%的民眾認為他的4黨聯合內閣相當糟糕。

難民議題成壓垮內閣的最後一根稻草

除了來自外部的質疑外，聯合內閣內部也因為在移民問題上無法達成共識，最終導致內閣垮台。

荷蘭的難民與移民問題，雖然不比南部歐洲國家嚴重，但作為歐盟第4富有的國家，其收容的難民人數佔人口的百分比，高於歐盟的整體平均。根據荷蘭政府的統計，去（2022）年至荷蘭尋求庇護的移民人數較前（2021）年增長了3成，共有超過4萬6000位，而今年預計將會有7萬名庇護尋求者。

《紐約時報》指出，呂特已經成為歐盟中堅定的反移民政治人物，與右翼的義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni），以及希臘保守派總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis），展現了反對移民進入歐洲的堅定立場。

呂特曾在今年與義大利總理梅洛尼、歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）一同到訪北非國家突尼西亞，向其政府提供高達10億美元的財政補助，作為交換，突尼西亞執法部門需阻止非法移民渡船至歐洲。

呂特提出了2項難民庇護政策，首先是難民雙軌制分類（two-tier system），將前來尋求庇護的人分為逃離衝突者，以及逃離迫害者。荷蘭政府將為前者提供臨時庇護，而後者將獲得永久性庇護資格。呂特的難民雙軌制分類提案，獲得了聯合內閣中基督教民主黨、民主66，以及基督教聯盟的支持。

呂特所提出的另一項政策為難民家庭團聚條款，條款中要求居住在荷蘭，並且獲得荷蘭庇護資格的難民，須經過長達2年的等待期，才能夠將其子女接至荷蘭團聚。這項難民家庭團聚條款，透過延長等待的時間，試圖減少庇護尋求者的人數。而此項政策被批評在難民議題上過於嚴苛，並且遭到民主66，以及基督教聯盟的反對。

基督教民主黨的喜瑞瑪（Pieter Heerma）議員表示，呂特的這項政策「近乎魯莽」。而4黨在難民家庭團聚條款上的意見分歧，也成了聯合內閣垮台的主要原因。

反對黨放眼年底大選

《歐洲新聞台》指出，在呂特的聯合政府垮台之際，反對黨已經在為11月的大選鋪路。右翼的反對黨批評呂特在難民議題上的無能為力；左翼政黨則譴責他在居住正義，以及氣候變化議題上的不作為。

如右翼的自由黨黨魁懷爾德斯（Geert Wilders），就批評呂特無力在聯合內閣中，獲得在反移民政策上的共識，並強調自由黨「是1個能夠大幅度限制庇護尋求者的政黨。」而左翼的反對黨社會黨瑪賴妮森（Lilian Marijnissen）領袖也表示，呂特政府「造成的問題比解決的問題還多」，而聯合內閣的垮台，對荷蘭而言是「好消息」。

今年3月在參議院75個席次中，贏得17個席次的民粹主義親農民政黨－農民公民運動（BBB）主席范德普拉斯（Caroline van der Plas），也在聯合內閣總辭的隔天表示，「競選活動已經開始。」

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責任編輯：賴明君

核稿編輯：楊士範