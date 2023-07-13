TNL+ 2023/07/13,
經濟

匯率與地緣政治：人民幣同盟扯後腿助長跌勢，亞洲各國貨幣會不會「競貶」？

匯率與地緣政治：人民幣同盟扯後腿助長跌勢，亞洲各國貨幣會不會「競貶」？
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我們想讓你知道的是

一個國家的匯率是反應該國的經濟基本面、外匯市場供需與匯率預期。但同時也反應一個很難處理的因素。誰掌握了這個因素，誰就控制了世界。瞭解了這層關係，就很容易推測亞洲貨幣是否會「競貶」。

美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）曾說：「誰控制了石油，誰就控制了所有國家；誰控制了糧食，誰就控制了人類；誰掌握了貨幣發行權，誰就控制了世界。」

石油、糧食與貨幣，的確是造成世界經濟波折與地緣政治衝突的主要原因。過去兩三年來所發生的通貨膨脹與國際戰爭，無不跟其產生關係。

石油與糧食可以泛指原物料的供應與價格。例如近三年南海「九段線」的激烈爭議，是源自於蘊藏豐富漁場與海底石油；2023年七月初中國限制出口佔全球90％產量的「鎵」稀土金屬，被視為對美國晶片法的反撲；全球人口不斷的成長，極端氣候造成農作物欠收，世界銀行（World Bank）很早就表示第三世界已開始發生缺糧危機。

而貨幣霸權的爭奪，早在中國的「一帶一路」即悄悄展開。直到烏俄戰爭開打，美國凍結俄羅斯的美元資產，「去美元化」開始浮上檯面。美元外債沉重的國家紛紛響應「去美元」政策。而大量持有美元資產的國家更是危機意識大升，唯恐俄羅斯資產凍結的前車之鑑發生在自己身上，想發展第二貿易貨幣結算管道，藉此擺脫長久以來美元掌控世界的地位。

匯率只反應國家總體經濟基本面？

每一本教科書都說：

一個國家的匯率是充分反應該國的經濟基本面、外匯市場供需以及匯率預期（Expectation）。

筆者在攻讀國際經濟學碩士學位之匯率決定論時，摒除複雜的數學推導不談，不論是購買力平價說（Purchase Power Parity, PPP）、利率平價說（Interest Rate Parity, IRP）、外匯市場參與者理論、唐布希（R. Dornbusch）的匯率過度反應假說（Exchange Rate Overshooting Hypothesis）、以及克魯曼（Paul R. Krugman）的匯率預期之S曲線蜜月效果（Honeymoon Effect）等等，這些理論在邏輯上相當符合經濟直覺，不拐彎抹角，簡單易懂。

甚至可以簡單歸納地說，一國的貨幣相當於一個國家的「股票」：經濟強盛就漲價（升值），經濟衰弱就跌價（貶值）。

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