TNL+ 2023/07/15,
影劇

山下智久愛情電影《看不見聽不見也愛你》，從悲劇性開頭到喜劇般結局都充滿了荒謬

山下智久愛情電影《看不見聽不見也愛你》，從悲劇性開頭到喜劇般結局都充滿了荒謬
Photo Credit: 《看不見聽不見也愛你》劇照

我們想讓你知道的是

《看不見聽不見也愛你》在7月7日上映，片中由新目優子不但抓住了企圖跳樓的山下智久，還在彼此的陪伴下克服了看不見與聽不見的難關，成為對方最重要的存在。

（內容涉及劇情討論，請斟酌閱讀）

最近很紅的一部，由山下智久主演的愛情電影《看不見聽不見也愛你》，在台灣各地的電影院熱烈上映。

對我來說，這部片的劇情充滿了荒謬：無論是悲劇性的開頭與鋪陳，或是莫名其妙變成喜劇結局的故事，都充滿了荒謬。

而其中一段出現了一位莫名其妙跟監男女主角，看似是徵信社社長，其實是某間大公司的社長的第二男主角，更是讓人非常出戲。

坦白說，我並不是很推薦這部電影。

然而，即使是這樣子的荒謬的劇情，或許也呈現了人生某一種真實的樣貌：人生本來就是荒謬的，無論是悲劇式的荒謬，或是喜劇式的荒謬，都是人生中的一部分。

隱藏在荒謬背後的，也許是作者不願放棄對人生的盼望

片中由山下智久出演的一位苦熬出頭的漫畫家泉本真治，在得知自己的漫畫即將被編成電影之後，卻突然罹患「急性隅角閉鎖性青光眼」，頓時失去視力。

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
到期自動續訂，可隨時取消，詳情請見訂閱方案
查看訂閱方案
已是會員? 登入

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。