山下智久愛情電影《看不見聽不見也愛你》，從悲劇性開頭到喜劇般結局都充滿了荒謬

（內容涉及劇情討論，請斟酌閱讀）

最近很紅的一部，由山下智久主演的愛情電影《看不見聽不見也愛你》，在台灣各地的電影院熱烈上映。

對我來說，這部片的劇情充滿了荒謬：無論是悲劇性的開頭與鋪陳，或是莫名其妙變成喜劇結局的故事，都充滿了荒謬。

而其中一段出現了一位莫名其妙跟監男女主角，看似是徵信社社長，其實是某間大公司的社長的第二男主角，更是讓人非常出戲。

坦白說，我並不是很推薦這部電影。

然而，即使是這樣子的荒謬的劇情，或許也呈現了人生某一種真實的樣貌：人生本來就是荒謬的，無論是悲劇式的荒謬，或是喜劇式的荒謬，都是人生中的一部分。

隱藏在荒謬背後的，也許是作者不願放棄對人生的盼望

片中由山下智久出演的一位苦熬出頭的漫畫家泉本真治，在得知自己的漫畫即將被編成電影之後，卻突然罹患「急性隅角閉鎖性青光眼」，頓時失去視力。