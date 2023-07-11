我國媒體報導美國要求台灣研發生物戰劑，外交部：錯假訊息傷害媒體聲譽，不影響台美關係
我們想讓你知道的是
外交部表示，自去年開始少數媒體就以無中生有、移花接木的方式製造聳動新聞，今日早上在LINE上也有刻意流傳的假訊息，再次炒作美國在台灣撤僑新聞，稱美國公民排到幾位後3天內要登機，有行李重量限制等，外交部在此鄭重澄清，與美國在台協會台北辦事處確認，上述內容純屬謠言。
我國媒體報導指美方指示國防部建設新型「P4實驗室」開發生物戰劑，總統府、國防部、外交部、美國在台協會（AIT）以及前行政院長蘇貞昌皆發出聲明駁斥。
《聯合報》9日報導，引述消息來源指出美國要求台灣國防部的預防醫學研究所，投資建設新型「P4實驗室」，祕密建立研發病毒能力，開發生物戰劑，並指由時任行政院長蘇貞昌主持秘密會議。報導指出，P四實驗室與發展無人機，是美國的要求，「蔡總統非常重視」，我國國防部已完成規畫，美方將派員協助審查。
國防部9日澄清說明，指出「預防醫學研究所」之任務，以執行傳染性疾病之病原偵檢、防護及治療為主；同時研發偵檢生物戰劑之試劑，以強化生物戰劑防衛偵檢能力，相關報導並非事實。
國防部進一步說明，國軍核生化作戰整備，均以防護能量為發展主軸。預醫所「生物安全第四級實驗室」建置目的，是針對傳染性疾病之病原進行偵測、防護及治療。因應近年新興及高致病性病原疫情興起，軍醫局刻正規劃建置新一代符合生物安全之研發處所，以強化生物戰防護及傳染性疾病預防工作。
國防部強調，我國曾簽署「禁止發展、製造、儲存、取得或保有生物及毒素武器並避免其可能引發之毀滅公約」，其後雖因國際政治因素，遭不平等除名於該反生物戰劑公約國外，我國仍將依公約要求，決不發展、製造、儲存、取得或保有用於軍事用途之微生物製劑、其他生物製劑或毒素。有關美國「敦促我研發生物戰劑」等傳聞均非事實。
AIT：美國是禁止生物武器公約首批簽署國
美國在台協會發言人10日表示，美國是「禁止生物武器公約」的首批簽署國之一，該公約於1975年生效，公約內容明確規範，簽署國絕不得開發、製造、儲存或以其他方式取得、保存生物武器，包括類型與數量不適於和平用途的生物製劑或毒素，以及旨在將生物製劑或毒素用於敵對目的之武器、設備或運載工具。公約條款也指出，簽署國不得運送，或以任何方式協助、鼓勵、誘使任何組織單位製造或獲取前述的生物製劑、毒素、武器、設備或運載工具。
AIT發言人強調，在美國國務院網站上，可以查閱到「禁止生物武器公約」所列的各種詳細限制，這是美國的政策。
總統府發言人林聿禪10日表示，基於國際公約與人道精神，我國從來不會也沒有任何研製生物戰劑的計畫，報導中所謂「美方施壓」，以及總統府、國安會的「指示」等，全屬捏造不實。林聿禪表示，對於該媒體未經查證，逕自捏造美方施壓、府會指示等情節，不僅羞辱國軍，挑動兩岸矛盾，偽稱我國發展生物戰劑的嚴重指控，更衝擊我國與友盟關係及國際形象。對於這樣的不實操弄，總統府給予強烈譴責，並要求即為更正。
外交部：假訊息傷害媒體聲譽，不影響台美關係
至於這類的新聞是否影響台美關係？外交部發言人劉永健今（11）日於例行新聞說明會表示，散播錯假訊息會傷害媒體公信力和媒體聲譽，不至影響台美關係，不過一個錯假訊息說要影響台美關係，是「輕看台美間長期友好互動的堅實基礎」。
劉永健也提及，今日早上在LINE上有人刻意流傳造假訊息，再次炒作美國在台灣撤僑新聞，稱美國公民排到機位後3天內要登機，有行李重量限制等，外交部在此鄭重澄清，與美國在台協會台北辦事處確認，上述內容純屬謠言，針對美國撤僑謠言近期已經多次出現，都是捏造的不實訊息，甚至白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）也出面澄清過，表示「目前沒有跡象表明台灣目前的情況需要重新考慮該政策」。
外交部日前也發布聲明，指出自去年開始，少數媒體就以無中生有、移花接木的方式製造聳動新聞，包括「龐培歐係為Anarock公司爭取台灣公部門的退撫基金、勞退基金投資」、「美國聯邦參議員訪台是為強銷波音787客機」、「美國國會近兩年通過的友台法案包藏禍心」、「拜登政府有毀滅台灣計畫」、「台灣學人計畫是美國監軍團」、「我政府迎合美國炸毀台積電」、「我駐美代表處簽約公關公司以『台灣共和國』名義對美遊說」、及「AIT搶學校用地進行擴建」等。
外交部也提醒國人提高警覺，加強對各種平台內容的識讀能力，並善用事實查核機制，切勿輕信、傳播錯假訊息，以慎防敵對勢力對我國的認知作戰。
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核稿編輯：楊士範
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我們想讓你知道的是
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先誠實再成交 買賣房屋的事只要我知道的堅持誠實不隱藏
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政策趕不上黑心仲介的萬變？永慶房屋以上進的企業政策對應
但買賣屋可能發生的財務風險，不是只有在房屋身上，因為不了解行情而賤賣房產或高價買屋，才是買賣屋時最大的金錢損失！
實價登錄1.0最讓人詬病的地方，就是以30個門牌為區間揭露房價，讓買賣雙方不能真正掌握市場行情，因而給了黑心仲介有了對房價「上下其手」的空間。因此永慶房屋在2019年領先政府將成交行情公開至門牌，間接助攻內政部版「實價登錄2.0」於2021年修法上路！
房市看似因為實價登錄2.0的實施而價格透明、健全，但吳良治總經理分享，根據財政部資料推估，自2021年7月至2022年底，房地合一2.0課徵45%稅率(持有不到2年轉賣)高達4.2萬件，推估炒短線的獲利金額高達334.16億元！可以短期內轉手高額獲利，很有可能是原屋主在賣房時，遇到沒有提供完整成交行情的房仲，甚至更慘是遇到與投機客聯手房仲，用各種手法讓屋主誤信過低的行情，而賤賣房產，才能讓房屋在短期內能墊高房價，再轉手出售！
正因為永慶房屋敢於「打開天窗說亮話」完整揭露成交行情，加上保障消費者權益的決心，2022年又再針對買賣雙方推出「真房價保證」，包含若未提供完整成交行情，公司將賠償已收賣方之服務報酬、不配合投機客炒房賺差價、不配合投機客以裝潢掩飾屋況瑕疵等堅持，甚至善用科技，根據實價登錄和物件特徵比對等大數據分析，開發出「短期轉售成交地圖」和「一年內成交再上市地圖」服務，有效揭露房市短期交易狀況，減少被投機客與黑心房仲聯手坑騙成為「盤子」的潛在風險。
孫慶餘董事長的創業初衷：提供消費者公平的房產交易平台
永慶房屋為了「誠實」所做的一切努力不是喊喊口號、做做表面功夫，因為永慶房屋孫慶餘董事長的創業初衷，就是要提供消費者一個公平的房產交易平台。很多人以為，有實價登錄房市資訊應該不像過去那麼混亂了，然而永慶經紀人們還是在第一線看到許多受騙案例，更加提醒永慶要繼續落實「誠實」不可鬆懈。
從「先誠實再成交」強調屋況誠實以告，到「真房價保證」種種措施，永慶房屋對內面試經紀人以及進行員工訓練時，更將「誠實」奉為圭臬，還進一步設立「投機客資料庫」，嚴格控管曾有短期交易的客戶資料，經紀人絕不能為之服務。
一生最貴的買賣，值得用最寶貴的誠實來守護
永慶房屋認為房屋仲介的基本責任，就是將所有訊息誠實、完整地提供給大眾，幫助消費者判斷怎樣的物件是自己與家人需要的，畢竟對大部分消費者來說，房屋買賣攸關畢生的努力心血，絕對不能馬虎。永慶房屋以此期許每位經紀人，誠實、專業地幫助消費者在永慶這個透明公平的交易平台上，找到最理想的房子、做出最恰當的買賣屋決策，讓大家能因著永慶的服務，實現安居的夢想；讓這輩子辛辛苦苦存下的錢，真的變成自己喜歡的樣子！