我國媒體報導美國要求台灣研發生物戰劑，外交部：錯假訊息傷害媒體聲譽，不影響台美關係

我國媒體報導指美方指示國防部建設新型「P4實驗室」開發生物戰劑，總統府、國防部、外交部、美國在台協會（AIT）以及前行政院長蘇貞昌皆發出聲明駁斥。

《聯合報》9日報導，引述消息來源指出美國要求台灣國防部的預防醫學研究所，投資建設新型「P4實驗室」，祕密建立研發病毒能力，開發生物戰劑，並指由時任行政院長蘇貞昌主持秘密會議。報導指出，P四實驗室與發展無人機，是美國的要求，「蔡總統非常重視」，我國國防部已完成規畫，美方將派員協助審查。

國防部9日澄清說明，指出「預防醫學研究所」之任務，以執行傳染性疾病之病原偵檢、防護及治療為主；同時研發偵檢生物戰劑之試劑，以強化生物戰劑防衛偵檢能力，相關報導並非事實。

國防部進一步說明，國軍核生化作戰整備，均以防護能量為發展主軸。預醫所「生物安全第四級實驗室」建置目的，是針對傳染性疾病之病原進行偵測、防護及治療。因應近年新興及高致病性病原疫情興起，軍醫局刻正規劃建置新一代符合生物安全之研發處所，以強化生物戰防護及傳染性疾病預防工作。

國防部強調，我國曾簽署「禁止發展、製造、儲存、取得或保有生物及毒素武器並避免其可能引發之毀滅公約」，其後雖因國際政治因素，遭不平等除名於該反生物戰劑公約國外，我國仍將依公約要求，決不發展、製造、儲存、取得或保有用於軍事用途之微生物製劑、其他生物製劑或毒素。有關美國「敦促我研發生物戰劑」等傳聞均非事實。

AIT：美國是禁止生物武器公約首批簽署國

美國在台協會發言人10日表示，美國是「禁止生物武器公約」的首批簽署國之一，該公約於1975年生效，公約內容明確規範，簽署國絕不得開發、製造、儲存或以其他方式取得、保存生物武器，包括類型與數量不適於和平用途的生物製劑或毒素，以及旨在將生物製劑或毒素用於敵對目的之武器、設備或運載工具。公約條款也指出，簽署國不得運送，或以任何方式協助、鼓勵、誘使任何組織單位製造或獲取前述的生物製劑、毒素、武器、設備或運載工具。

AIT發言人強調，在美國國務院網站上，可以查閱到「禁止生物武器公約」所列的各種詳細限制，這是美國的政策。

總統府發言人林聿禪10日表示，基於國際公約與人道精神，我國從來不會也沒有任何研製生物戰劑的計畫，報導中所謂「美方施壓」，以及總統府、國安會的「指示」等，全屬捏造不實。林聿禪表示，對於該媒體未經查證，逕自捏造美方施壓、府會指示等情節，不僅羞辱國軍，挑動兩岸矛盾，偽稱我國發展生物戰劑的嚴重指控，更衝擊我國與友盟關係及國際形象。對於這樣的不實操弄，總統府給予強烈譴責，並要求即為更正。

外交部：假訊息傷害媒體聲譽，不影響台美關係

至於這類的新聞是否影響台美關係？外交部發言人劉永健今（11）日於例行新聞說明會表示，散播錯假訊息會傷害媒體公信力和媒體聲譽，不至影響台美關係，不過一個錯假訊息說要影響台美關係，是「輕看台美間長期友好互動的堅實基礎」。

劉永健也提及，今日早上在LINE上有人刻意流傳造假訊息，再次炒作美國在台灣撤僑新聞，稱美國公民排到機位後3天內要登機，有行李重量限制等，外交部在此鄭重澄清，與美國在台協會台北辦事處確認，上述內容純屬謠言，針對美國撤僑謠言近期已經多次出現，都是捏造的不實訊息，甚至白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）也出面澄清過，表示「目前沒有跡象表明台灣目前的情況需要重新考慮該政策」。

外交部日前也發布聲明，指出自去年開始，少數媒體就以無中生有、移花接木的方式製造聳動新聞，包括「龐培歐係為Anarock公司爭取台灣公部門的退撫基金、勞退基金投資」、「美國聯邦參議員訪台是為強銷波音787客機」、「美國國會近兩年通過的友台法案包藏禍心」、「拜登政府有毀滅台灣計畫」、「台灣學人計畫是美國監軍團」、「我政府迎合美國炸毀台積電」、「我駐美代表處簽約公關公司以『台灣共和國』名義對美遊說」、及「AIT搶學校用地進行擴建」等。

外交部也提醒國人提高警覺，加強對各種平台內容的識讀能力，並善用事實查核機制，切勿輕信、傳播錯假訊息，以慎防敵對勢力對我國的認知作戰。

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核稿編輯：楊士範