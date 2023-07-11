陸劇《向風而行》置入九段線地圖，越南政府通令Netflix等平台全面下架

（中央社）電影真人版「芭比」因九段線地圖爭議被越南禁播，中國媒體環球網今天報導，越南政府10日表示，因陸劇「向風而行」也出現九段線地圖畫面，通令Netflix與越南FPT電信股份公司的平台下架。

報導說，越南文化部電影局宣稱，即使FPT已模糊處理九段線地圖畫面，但這部電視劇仍有必須下架的「不恰當內容」。

環球網引述越通社10日報導，越南電影局調查後發現，向風而行的第18、19、21、24、25、26、27、30和38集皆出現九段線地圖，這些錯誤的畫面、對白和字幕侵犯越南國家主權，並違反越南「電影法」規定。

#Vietnam tells #Netflix, FPT Play to remove #Chinese drama featuring illicit 9-dash line



Vietnam's Cinema Department on Sunday told Netflix & FPT Play to remove the drama 'Flight to You' within 24 hours due to the inclusion of China's illegal 9-dash line.https://t.co/61q1mu8MAE — Indo-Pacific News - Geo-Politics & Military News (@IndoPac_Info) July 10, 2023

越南電影局發函給FPT指出，儘管FPT已模糊處理九段線地圖畫面，但這部電視劇若干情節和橋段是錯誤的，不應在越南播放，下令Netflix和FPT從10日零時起的24小時內下架，並於12日前書面呈報電影局。

環球網引述美國媒體報導說，目前Netflix與FPT已全數停播，前者的發言人證實，向風而行在越南已下架，但仍舊在其他地區播放。

報導說，上週韓國偶像團體Blackpink在河內舉辦演唱會前，因越南粉絲投訴，演唱會籌辦單位的官網張貼九段線地圖，籌備方隨後道歉並承諾刪除，之後好萊塢暑期檔鉅製芭比，也因九段線地圖爭議被禁播。

無獨有偶，去年好萊塢電影「神秘海域」同樣捲入九段線地圖爭議，而被越南政府封殺。

中國以九段線對南海提出的「歷史性權利」主張，但2016年經海牙常設仲裁法院裁定沒有法律基礎，並說中國的南海九段線在國際法之下不具效力。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範