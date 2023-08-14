避免遭員警違法吃案，報案後除了索取「三聯單」記得再確認兩件事
我們想讓你知道的是
因為曾有警察為了貪圖方便，會暗示民眾因為事情太小，希望民眾自行解決，大事化小，小事化無，多次便宜行事，來減少自己的業務，甚至有的警察會在接受民眾報案後，不給予開立報案三聯單，導致民眾在報案後，案件就不了了之，因此根據法律，警察若受理民眾報案，無論案件大小，都應該處理並填寫報案三聯單。
桃園有位警局的分組長因為妻子發生車禍後，承辦員警並沒有當下開立報案三聯單，而是要妻子先去醫院看醫生，這讓分組長非常不滿，直接到值班台暴怒大罵，表示連警察的妻子都遇到這種情況，一般人就更可能會因此被疏忽甚至吃案，承辦員警事後雖然有向分組長致歉，然而分組長卻不打算放過他，還恐嚇說要弄死他，讓該名員警感到非常害怕。
假如報案時遇到警察未開報案三聯單的情形，應該怎麼做呢？會有什麼法律問題嗎？讓我們來看一下報案時應該注意的幾個重點吧！
報案時該注意什麼？
一般民眾假如遇到案件發生，需要去警局報案時，一定要注意以下幾點，才能夠確保警方有確定受理案件，避免被吃案的可能：
- 確認警察是否有依規定做筆錄
- 確保警察開立報案三聯單
- 注意三聯單的內容及格式是否正確
依據《警察機關受理民眾刑案報案作業要點》第3點：「民眾報案不論案情巨細及當事人之身分，均應態度誠懇、熱心受理、立即反應，經調查確認案情屬實後，應填具刑案報案三聯單」，這個規定就強制警察若受理民眾報案，無論案件大小，都應該處理並填寫報案三聯單。
為何會強調案件大小呢？
因為曾有警察為了貪圖方便，會暗示民眾因為事情太小，希望民眾自行解決，大事化小，小事化無，多次便宜行事，來減少自己的業務，甚至有的警察會在接受民眾報案後，不給予開立報案三聯單，導致民眾在報案後，案件就不了了之，也沒辦法去查詢案件進度，事情就這樣石沉大海。
因此大家只要是確定有去向警察報案，就一定要記得索取報案三聯單，有這個報案三聯單才能真正去證明說你有報案成功，而警員們也一定要在接受民眾報案時記得開立報案三聯單，否則可能會因為忘記開三聯單而造成民眾的誤會，甚至衍生成吃案的問題。
Facebook專頁：黃靖芸律師。生活法律沙龍
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：朱家儀
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王道銀行推「O for YOU扶助存款」 提供全台低收入戶、中低收入戶等弱勢族群台幣活儲優惠 最高年利率5%
我們想讓你知道的是
王道銀行（O-Bank）即日起推出「O for YOU扶助存款」專案，提供經濟弱勢族群新台幣階梯活儲，年利率最高5%，王道銀行南京復興分行也於本月1日開幕營運，加碼推出開幕優惠，凡於南京復興分行臨櫃透過理專申購王道銀行銷售的全系列基金及海外債，皆享申購零手續費的優惠。
王道銀行（O-Bank）即日起推出「O for YOU扶助存款」專案，提供經濟弱勢族群新台幣階梯活儲，年利率最高5%，期善盡金融業的企業社會責任，鼓勵弱勢族群儲蓄並給予優惠利率。此外，王道銀行南京復興分行也於本月1日開幕營運，並預計於今年9月擴大舉辦開幕活動，為王道銀行於台北市的全功能分行，即日起至2023年10月31日止更推出開幕優惠，凡於南京復興分行臨櫃透過理專申購王道銀行銷售的全系列基金及海外債，皆享申購零手續費的優惠。
王道銀行為經濟弱勢族群推出「O for YOU扶助存款」新台幣階梯活儲優惠專案，即日起至2024年7月31日15:30止，凡持有低收入戶、中低收入戶、特殊境遇家庭證明者，及本人扶養持有政府核發之身心障礙手冊或身心障礙證明之親屬且所得符合申請資格者（註1），可至王道銀行內湖營業部、南京復興分行、桃園分行、台中分行與高雄分行臨櫃申請此活儲優惠專案；經核准之次一營業日起算一年內，皆適用本專案階梯式優惠利率，新台幣2萬元（含）以內之存款享活儲年利率1%，新台幣2萬元至8萬元（含）以內之存款享活儲年利率3%，新台幣8萬元至10萬元（含）以內之存款享活儲年利率5%，超過新台幣10萬元以上的存款則依王道銀行活儲牌告利率計算利息，每日單利計息，每月付息。王道銀行希望藉由優惠利率鼓勵弱勢族群儲蓄，協助其存出人生第一桶金。
此外，王道銀行南京復興分行於8月1日開幕營運，並將於9月20日擴大舉辦開幕活動。即日起，南京復興分行不僅提供與線上相同的各項優惠專案，包括兩個月年利率3.25%的新台幣高利活儲新戶禮、最高年利率2%的新台幣四個月階梯活儲優惠、年利率5%的美元新資金三個月定存優惠、年利率4.68%的美元六個月定存優惠、年利率1.6%的新台幣六個月定存優惠，南京復興分行更加碼提供基金及海外債申購優惠，即日起至2023年10月31日止，凡透過南京復興分行理專下單申購O-Bank全系列基金及海外債，皆可享申購零手續費的優惠；此外，為慶祝開行，於該分行申辦指定金融項目，還可加碼獲得精美回饋好禮，送完為止。
王道銀行「O for YOU扶助存款」專案詳情請參考: https://www.o-bank.com/web/event/o_for_you/index.html
註1：申請者需出示最近一年度「個人綜合所得稅結算申報收執聯」中含有「身心障礙特別扣除額」之文件進行認定，且所得須符合最近一年度個人綜合所得稅結算申報收執聯內記載之「納稅義務人暨扶養親屬」合計每人每月平均所得低於政府最新公告之台灣省最低生活費的2.5倍以下(依衛生福利部公告之112年台灣省最低生活費之2.5倍為新台幣35,575元)。
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