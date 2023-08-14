避免遭員警違法吃案，報案後除了索取「三聯單」記得再確認兩件事

桃園有位警局的分組長因為妻子發生車禍後，承辦員警並沒有當下開立報案三聯單，而是要妻子先去醫院看醫生，這讓分組長非常不滿，直接到值班台暴怒大罵，表示連警察的妻子都遇到這種情況，一般人就更可能會因此被疏忽甚至吃案，承辦員警事後雖然有向分組長致歉，然而分組長卻不打算放過他，還恐嚇說要弄死他，讓該名員警感到非常害怕。

假如報案時遇到警察未開報案三聯單的情形，應該怎麼做呢？會有什麼法律問題嗎？讓我們來看一下報案時應該注意的幾個重點吧！

報案時該注意什麼？

一般民眾假如遇到案件發生，需要去警局報案時，一定要注意以下幾點，才能夠確保警方有確定受理案件，避免被吃案的可能：

確認警察是否有依規定做筆錄 確保警察開立報案三聯單 注意三聯單的內容及格式是否正確

依據《警察機關受理民眾刑案報案作業要點》第3點：「民眾報案不論案情巨細及當事人之身分，均應態度誠懇、熱心受理、立即反應，經調查確認案情屬實後，應填具刑案報案三聯單」，這個規定就強制警察若受理民眾報案，無論案件大小，都應該處理並填寫報案三聯單。

為何會強調案件大小呢？

因為曾有警察為了貪圖方便，會暗示民眾因為事情太小，希望民眾自行解決，大事化小，小事化無，多次便宜行事，來減少自己的業務，甚至有的警察會在接受民眾報案後，不給予開立報案三聯單，導致民眾在報案後，案件就不了了之，也沒辦法去查詢案件進度，事情就這樣石沉大海。

因此大家只要是確定有去向警察報案，就一定要記得索取報案三聯單，有這個報案三聯單才能真正去證明說你有報案成功，而警員們也一定要在接受民眾報案時記得開立報案三聯單，否則可能會因為忘記開三聯單而造成民眾的誤會，甚至衍生成吃案的問題。

Facebook專頁：黃靖芸律師。生活法律沙龍

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：朱家儀