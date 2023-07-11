MeToo運動效應：民團提「性平三法」修正草案，呼籲總統府成立性別暴力防治辦公室
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對於近期的MeToo浪潮，《女人迷》執行長張瑋軒強調MeToo不是翻舊帳、不是復仇，而是一個遲到，但必須要有的道歉。張瑋軒解釋，MeToo的本質是未來與過去社會的對話，去想像要建立怎樣的未來社會，讓下一代免於恐懼。
MeToo風波已經延燒超過1個月，近日多名立法委員及民團都在著手進行「性平三法」的修正草案研擬，包含《性騷擾防治法》、《性別工作平等法》以及《性別平等教育法》，現代婦女基金會及台灣防暴聯盟今（11）日召開記者會，說明民間版的性平三法修正重點，以及台灣MeToo運動的現況。
台灣防暴聯盟蒐集5月31日到7月7日的1個多月來94件具名舉發的案件，其中性騷擾59件（62.8%）、性侵害27件（28.7％）、性私密影像（含偷拍）5件，性別歧視霸凌言語3件；其中，屬於權勢關係的有78件，佔超過八成。台灣防暴聯盟秘書長廖書雯說，雖然台灣性侵害、性騷擾的刑事告訴與行政申訴法律體系早已建立，但這些案件卻很少進入體制內處理。
暨南大學社會政策與社會工作學系特聘教授王珮玲也說，94件只是冰山一角，這些性別暴力事件侵犯了人們生活免於恐懼的自由，因此呼籲政府、社會各界要非常重視性別暴力。
兒少權心會創會理事長賴芳玉指出，該協會的「全芯創傷中心」在過去的陪伴經驗中發現，創傷復原的路遠比想像中更複雜、也更久，個案常常要經歷1、20年的創傷歷程，直到現在都很難描述自己的痛苦。
他也強調被害者不是只有一個樣子，被害者因為創傷與生命歷程的結合，產生複雜性跟多元性，但這次看到社會公眾常常態度極不友善，讓他認為被害者真的很勇敢，因為在這之中，他們也在經歷創傷的狀態。
因此賴芳玉提醒MeToo倖存者覺察創傷的軌跡，並接納、照顧自己的內在情緒，無論選擇說與不說受害經歷，都要先安定身心與自我照顧。
對於近期的MeToo浪潮，《女人迷》執行長張瑋軒強調MeToo不是翻舊帳、不是復仇，而是一個遲到，但必須要有的道歉。張瑋軒解釋，MeToo的本質是未來與過去社會的對話，去想像要建立怎樣的未來社會，讓下一代免於恐懼。然而，目前他認為還沒有看到過一個「真的」道歉，道歉背後往往是權力的傲慢與漠然。
民團：總統府應設立性別暴力防治辦公室
現代婦女基金會董事王如玄表示，現行《性騷擾防治法》第1條第2項指出，「適用《性別工作平等法》及《性別平等教育法》者，除第12條、第24條及第25條外，不適用本法之規定。」導致教育部、勞動部與衛福部在遇到事件時互相推諉，形成「三不管地帶」，但沒有道理職場、校園的被害者不能以《性騷擾防治法》提出申訴，一定要打破這件事情。
在職場方面，王如玄認為，國家有責任建立入場輔導機制，讓雇主在發生問題時，有人告訴他應該怎麼做，有類似事件時才會知道怎麼處理案件。另外，他提及應建立雇主的懲罰性賠償金制度，否則雇主會有「賭」的心態，認為被揭發時反正裁罰很輕，可以置身事外。
王珮玲指出，本次記者會有一個重要訴求，就是希望總統府成立性別暴力防治辦公室。美國的拜登（Joe Biden）政府上台後，特別推動中止性別暴力的全國性計畫，加拿大也提出的國家性別暴力行動方案10年計畫，英國則在2010年就有類似計畫，且每5年修正1次，現在已經進入第3期。王珮玲解釋，希望政府成立辦公室後，能提出全面性、有系統性的國家性別暴力防治行動計劃。
王如玄指出，本次民間團體除了提出希望總統府設立性別暴力防治辦公室，還要求國家提出性別暴力防治行動計劃、全面檢視性暴力防治相關法案、打造放心求助與友善回應的社會等等訴求，期盼透過國家與整體社會的省思與行動，共同打造接得住被害者的安心社會。
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核稿編輯：楊士範
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沒有子女後事怎麼辦？夫妻保險提早規劃，無子女晚年生活有保障
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隨著社會結構變化，無生育計劃的頂客族夫妻比例也越來越高，雖然眼前的財務負擔減輕了；但是沒有子女後事怎麼辦？沒有子女的老後生活要如何規劃才有保障呢？不用擔心，本文將為你說明如何與另一半透過預先規劃財產分配、夫妻保險及退休險推薦選擇等一系列老後生活規劃。提前預防老、病風險及無子女後事可能無人處理的問題，與伴侶一同打造安心、有保障的無子女晚年生活。
沒有子女的老後生活要如何處理？為什麼需要提前規劃？
根據內政部2021年統計，國人平均壽命已達到80.86歲。隨著社會結構改變，沒有生育計劃的夫妻越來越多。由於不用考慮將不動產（如：土地、房屋）和財富分配、傳承給後代的問題，只需要專注預防「老、病」風險，以及相應的保險、理財、退休規劃及預立遺囑等晚年生活規劃。
透過完善的晚年生活規劃，夫妻倆可以確保彼此退休後的生活品質。假使其中一方先過世了，另一半也能獲得更多財產保障，避免與其他親屬發生遺產繼承糾紛，保障配偶的養老財產不會受到過多影響。
擔心老後沒人照顧，可以提前做哪些規劃面對無子女晚年生活？
針對無子女的夫妻可以提前規劃安養、信託等財產預先分配，確保雙方退休後的生活保障，保留應對突發風險時的財務、醫療照護及法律層面的相關協助。下方提供無子女夫妻參考的老後規劃選擇：
一、財務方面
財務方面，應考慮退休前的資金運用規劃、信託機制，可以透過預立法律文書的方式，提前安排，避免未來風險。
- 穩定現金流：退休前應保有長期穩定的固定收入，才能維持穩定儲蓄，建立多元化的理財和投資計畫，或是購買養老保險、建立信託，確保未來退休生活的資金需求得到滿足。
- 建立安養信託：委託信賴的銀行機構協助管理年輕時累積的財富。依據信託契約，可以選擇每月給付固定金額或指定監護人以單據實支實付，讓老後財產安全有保障，降低有心人士詐騙錢財或夫妻同時失能無法理賠的風險。
- 預立法律文書：委託律師透過預立遺囑、事前醫療指示、財務授權書、醫療授權書、指定受託管理人及建立信託等法律措施，可以保障夫妻的身前／身後規劃及財產分配即使面臨突發變故，仍可依照雙方共識持續進行。
二、醫療方面
醫療可以朝三個方向思考，第一個是發生疾病的醫療安排，第二個是自然老化的長照安排，以及到達人生終點時的緩和醫療選擇。
- 保險規劃：醫療規劃方面可選擇重大醫療險、重大傷病險；資金運用則可搭配生存險、年金險，協助夫妻面對病痛、終老議題時，可以提前強化風險承擔能力，降低夫妻醫療預算、退休財產負擔。
- 提前尋找長照機構：隨著年齡增長，生活自理能力可能會逐漸下降。提前尋找如長照村長照機構，可提供入住者專業的照護服務和醫療資源，同時減輕伴侶的照顧負擔，讓夫妻倆能夠在退休後享受穩定的生活品質。
- 醫療規劃：保持定期檢查、管理自身健康狀況的習慣，並預先制定醫療指示，如：預立醫療決定書、確認醫療委任代理人等。確保夫妻晚年面臨老、病風險時，不會手足無措，即時做出適當的醫療決策。
夫妻保險為何需要提前規劃？一起規劃人生的保險應該這樣做
為因應超高齡化社會，平均餘命增加，無子女夫妻更應該一起重點規劃彼此生存期間適用的保險類型，建立可安心享受退休生活的一系列保障措施。例如：降低壽險保額，著重規劃提供生存保險金給付的商品，預先規劃老後生活的現金流，以及財產、投資分配。
夫妻還可以共同規劃保險和安養信託，例如委託信任的機構設立「信託監察人」，以防止雙方同時失能或另一半生活不能自理時，無人能夠協助請領保單理賠的困境。也可以增加購買退休型保險、長照險、醫療險或是重大傷病險等保險類型，降低面對年老、疾病、失智失能問題時的財務負擔。
如何進一步降低老後財產風險？為何退休保險推薦提早購入？
雖然許多人認為離退休生活還有一段距離，但本文仍然建議提早規劃並安排退休保險，除了可以更好控制金流並避免風險。相對於中年才開始規劃退休準備，購買醫療、長期照護和具有生存金給付的保險；年輕時有更多元的退休保險方案可供選擇，而且保費支出的負擔也較輕微。
同時，無論是夫妻保險或是個人加保，趁年輕時提早規劃合適的保險方案，身體健康較沒有體況的問題，而且也可以透過時間的複利效果，及早開始累積資產，讓夫妻二人更接近自己的理想退休生活。
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