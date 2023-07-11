MeToo運動效應：民團提「性平三法」修正草案，呼籲總統府成立性別暴力防治辦公室

MeToo風波已經延燒超過1個月，近日多名立法委員及民團都在著手進行「性平三法」的修正草案研擬，包含《性騷擾防治法》、《性別工作平等法》以及《性別平等教育法》，現代婦女基金會及台灣防暴聯盟今（11）日召開記者會，說明民間版的性平三法修正重點，以及台灣MeToo運動的現況。

台灣防暴聯盟蒐集5月31日到7月7日的1個多月來94件具名舉發的案件，其中性騷擾59件（62.8%）、性侵害27件（28.7％）、性私密影像（含偷拍）5件，性別歧視霸凌言語3件；其中，屬於權勢關係的有78件，佔超過八成。台灣防暴聯盟秘書長廖書雯說，雖然台灣性侵害、性騷擾的刑事告訴與行政申訴法律體系早已建立，但這些案件卻很少進入體制內處理。

暨南大學社會政策與社會工作學系特聘教授王珮玲也說，94件只是冰山一角，這些性別暴力事件侵犯了人們生活免於恐懼的自由，因此呼籲政府、社會各界要非常重視性別暴力。

兒少權心會創會理事長賴芳玉指出，該協會的「全芯創傷中心」在過去的陪伴經驗中發現，創傷復原的路遠比想像中更複雜、也更久，個案常常要經歷1、20年的創傷歷程，直到現在都很難描述自己的痛苦。

他也強調被害者不是只有一個樣子，被害者因為創傷與生命歷程的結合，產生複雜性跟多元性，但這次看到社會公眾常常態度極不友善，讓他認為被害者真的很勇敢，因為在這之中，他們也在經歷創傷的狀態。

因此賴芳玉提醒MeToo倖存者覺察創傷的軌跡，並接納、照顧自己的內在情緒，無論選擇說與不說受害經歷，都要先安定身心與自我照顧。

對於近期的MeToo浪潮，《女人迷》執行長張瑋軒強調MeToo不是翻舊帳、不是復仇，而是一個遲到，但必須要有的道歉。張瑋軒解釋，MeToo的本質是未來與過去社會的對話，去想像要建立怎樣的未來社會，讓下一代免於恐懼。然而，目前他認為還沒有看到過一個「真的」道歉，道歉背後往往是權力的傲慢與漠然。

民團：總統府應設立性別暴力防治辦公室

現代婦女基金會董事王如玄表示，現行《性騷擾防治法》第1條第2項指出，「適用《性別工作平等法》及《性別平等教育法》者，除第12條、第24條及第25條外，不適用本法之規定。」導致教育部、勞動部與衛福部在遇到事件時互相推諉，形成「三不管地帶」，但沒有道理職場、校園的被害者不能以《性騷擾防治法》提出申訴，一定要打破這件事情。

在職場方面，王如玄認為，國家有責任建立入場輔導機制，讓雇主在發生問題時，有人告訴他應該怎麼做，有類似事件時才會知道怎麼處理案件。另外，他提及應建立雇主的懲罰性賠償金制度，否則雇主會有「賭」的心態，認為被揭發時反正裁罰很輕，可以置身事外。

王珮玲指出，本次記者會有一個重要訴求，就是希望總統府成立性別暴力防治辦公室。美國的拜登（Joe Biden）政府上台後，特別推動中止性別暴力的全國性計畫，加拿大也提出的國家性別暴力行動方案10年計畫，英國則在2010年就有類似計畫，且每5年修正1次，現在已經進入第3期。王珮玲解釋，希望政府成立辦公室後，能提出全面性、有系統性的國家性別暴力防治行動計劃。

王如玄指出，本次民間團體除了提出希望總統府設立性別暴力防治辦公室，還要求國家提出性別暴力防治行動計劃、全面檢視性暴力防治相關法案、打造放心求助與友善回應的社會等等訴求，期盼透過國家與整體社會的省思與行動，共同打造接得住被害者的安心社會。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：楊士範