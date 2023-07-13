天主教香港教區周守仁獲任樞機主教：曾呼籲對抗議者寬大處理，希望香港「能有更多和解」

文：德國之聲中文網（美聯社）

梵蒂岡任命的香港新樞機主教（也稱紅衣主教）周守仁7月10日表示，他希望這座城市能給年輕人更多希望。「對於香港來說，（我希望）這座城市能夠有更多的和解。」周守仁告訴記者，「這就是我希望（我們）能夠實現的目標。」《美聯社》報導指出，香港此前經歷了經濟下行，當局鎮壓了民主運動。

週日，羅馬天主教教宗方濟各宣佈他選出了21名新樞機主教，其中包括64歲的香港主教周守仁。

周守仁說，得知自己被選中，初時難以置信，覺得這是上帝通過教宗賦予他的新使命。正式任命他擢升主教的儀式將於9月舉行。

北京和梵蒂岡於1951年在中共掌權並驅逐外國牧師後斷絕外交關係。數十年來，梵蒂岡和中國的關係時而緊張，時而緩和，原因包括中共堅持其有權任命主教，並將效忠於梵蒂岡的神父關進監獄。

周守仁將成為香港第四位樞機主教，在梵蒂岡極為關注的這個地緣政治地區引導信徒。此前的三位樞機主教分別為胡振中、陳日君和湯漢。

在香港，周守仁被廣泛視為溫和派或政治中立人士。今年4月，周守仁訪問了北京，這是香港主教數十年來首次訪問這個中國首都。

在訪問結束時，他說他邀請了中國國家任命的北京大主教訪問香港。專家稱這一象徵性姿態可能會加強中國和梵蒂岡之間脆弱的關係。

在北京之行前，周守仁曾經建議，對在2019年香港抗議運動中犯下相對較輕罪行，但尚未受到起訴的被捕抗議者應予以寬大處理。他在文章中寫道，這有助於給那些感到受傷的人帶來希望和正能量，讓他們無限期地等待無助於香港社會的復甦。

週一，當被問及是否仍希望對被捕者寬大處理時，周守仁表示希望「能有更多和解，給年輕人更多希望」。他說，「特別是那些犯了錯的人，這樣他們才會有未來。這一點非常重要。」

2019年的抗議活動由一項不受歡迎的引渡法案引發，導致數十萬人走上香港街頭。迄今，警方已經逮捕了1萬多名與抗議活動有關的人士，其中許多人還不知道他們是否會被起訴。

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

原標題：獲教宗擢升為樞機 周守仁願「香港給年輕人更多希望」

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：丁肇九