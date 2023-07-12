失控體罰為何發生？孩子不守規矩只是最後一根稻草
我們想讓你知道的是
失控暴力怎麼來？當事人生活壓力爆了，情緒失控被引發，剛好出現最後一根稻草，整個氣就往孩子身上去了。看似親職教養問題，但實則當事人自己的各種問題，如果不處理這一塊、重整生活形態，即使法律懲處，下次當事人還是會再爆。
前陣子兒科醫師的人設，卻出現教養暴力的反差，讓大家跌破眼鏡。
醫師上網書寫的目的複雜又矛盾，可能有掩飾、合理化、討拍、拯救人設，但也有警醒自己、某種求救的含意（自被通報後才開始意識到自己的荒唐）。
我常有機會輔導加害人親職教養，在聽了他更多故事細節後，也能明白他們衝動前的困境。不過「心裡的認錯」十分重要，要有「無論如何，那對孩子就是傷害」的意識，後續信念及行為才會改變。認錯並不容易，如果當事人過度自卑，他就會保護自己強辯當時是不得不的選擇。家暴是違法的，由法律制裁，但在諮商輔導下則不會硬要他無地自容。
我趁這機會問起家裡兩孩子（10歲、12歲）：記得爸爸修理你們的事嗎？什麼時候、什麼事、如何被打？
女兒的事我有寫在書裡，她中班時因不去洗澡被衣架打屁股共三下，紅腫趴著睡，我感到後悔，道歉的方式是幫她塗蘆薈、陪睡安撫。她回憶此事只記得有被打，其他通通忘記，可見後來應該過得蠻愉快？
兒子的事我記得打兩次，也是幼兒園時，第一次是衣架打屁股三下（內），第二次我們都忘記了，但他記得是「拿長長的植物」（是阿勃勒的豆莢，很脆，一下就斷了），也是打屁股，也是生活紀律問題。
不過兒子還提一件事，在那時間點附近，爸爸拿洗澡的塑膠水杓，憤怒敲地板，大聲地把水杓敲裂，不是打他們，但是很生氣，而這看起來反而比較可怕，印象深刻。
失控的體罰就這三次，當時在「情緒中」，事後自己也嚇一跳，我平常不會這樣的，是有讀心理學的呢。
從以上經驗我想分享幾個觀念：
一、打小孩絕對沒用！
打小孩真的沒什麼用，尤其大人失控時更沒用。事後孩子只能記得「恐怖」、「被打罵」，但完全不記得原因。
孩子「只有情緒印象」，且可能亂解釋「大概是我不好才被打，我就爛」，自我價值低落，潛意識害怕那個失控的大人、不知道下一次什麼時候發生。
除此之外，沒了。
你當初「要他改變什麼行為」？完全無效、絕對沒用，只有恐懼的自動回憶。
我推薦最有效的教養如下：
- 以身作則：自己先做到，才能「教」孩子做。
- 訊息分享：講清楚為什麼要做、不做的後果。
- 平等對待：讓孩子有所選擇、大人不遵守時也要被罰
以上都做，最後等時間發酵，教養就會真的滲進去。
二、失控暴力怎麼來？
這歷程我也有寫在書裡。多數父母是「先失控」，然後「衝動」選擇暴力。
失控怎麼會發生？
第一要素：是大人的各方壓力未解，最後一根稻草才是孩子不守規矩。
大人的壓力源包括：擔心孩子造成他人、學校麻煩，急著矯正；自己沒時間也沒有方法可以教，於是「打是最速效」的行為消滅法；孩子是特教生，例如自閉或過動，更是困難教養；生活壓力──經濟、身心疲倦、無支持系統、婚姻衝突……自顧不暇。
暴力產生的第二個要素：「權力關係不對等」。
所以有人打小孩、有人欺負動物，就是沒人打館長，簡單定義叫「遷怒看對象」。
失控暴力怎麼來？當事人生活壓力爆了，情緒失控被引發，剛好出現最後一根稻草，整個氣就往孩子身上去了。看似親職教養問題，但實則當事人自己的各種問題，如果不處理這一塊、重整生活形態，即使法律懲處，下次當事人還是會再爆。
三、改變：對暴力的自我覺察
「覺察」，是了解自己做了什麼事（行為）、感受為何（情緒、需求）、因果為何（做了什麼引起什麼的認知），下次可以怎麼辦（調整舊的，嘗試新的）。
這一系列的動作並不容易，也需要很多條件。我先簡單講如下：
1. 信念
是「信念」在支持你、教你事情應該怎麼看待。信念由諸多訊息而來，當然也會有錯誤的，因此要多吸收知識、增加討論，信念才會有彈性，像是「不打不成器」就只是過於簡化的「教條」罷了，並非信念。
我的信念是「不欺負比我弱小的」，所以不該打小孩，不用力量屈服他人，勝之不武。我也會這樣教小孩，比你體格小的就不能還擊，去找別的方法，不然要打架可以，找比你體格大的（我知道他不敢）。
2. 矛盾的體驗
信念嚴格來說是紙上談兵，沒有臨場體驗就不知道實際上會如何，有時候人會說的一口好棒球，上場打擊率卻是0。
我說不打小孩，但還是失控了，所以那個時刻是怎麼回事？理論與實務要結合就是這種相悖雙標時。
我要特別強調「注意失控」，而不是「打屁股」，因為失控會破壞自己所有的理性規則（等於解開了拘束器），人在冷靜時才會懂得合理處罰。
覺察只能學習＋練習，覺察在情緒100％失控前的跡象、線索為何，提前踩煞車。否則一旦坐進失控的跑車裡，你只剩等它油耗盡了而已。
失控前的跡象包括：腦中破壞一切的想像畫面、身體緊繃握拳、怒吼、眼睛用力瞪對方、辱罵不饒人的言語、重複又來了的既視感……
發現後不要自以為可以控制，先離開現場！（逃避是可恥的但有用）等情緒冷靜後再來處理。
覺察並且改變，是不去逃避矛盾的體驗，一步一腳印去調整自己，讓那個自己相信的信念而真實，例如「學習照顧好自己，才有餘力照顧孩子，這才是真正的愛孩子，給他們好的童年」。
「失控地打屁股」這件事，在一個心理師的經驗裡也需要三次才真正醒過來，才真正面對自己的矛盾（可見前兩次也許在逃避、壓抑、自以為是……），懂了教養孩子不是一招闖天下，不行了就再學與問，但跟我內在的狀態要分開處理，否則孩子真的很無辜。
這個歷程，不僅是教養，其實所有要改變的事都是一樣的。大家一起努力囉。
- 請支持《教養，夠好就好》一書
本文經林仁廷諮商心理師授權轉載，原文刊載於此
原標：【親職教養】避免親職暴力，如何自我覺察？
延伸閱讀
【加入關鍵評論網成員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入成員！
責任編輯：朱家儀
核稿編輯：丁肇九
Tags：
讓世界看見台灣！環球晶圓董事長徐秀蘭自全球頂尖企業家中脫穎而出，奪得《安永世界企業家大獎》殊榮
我們想讓你知道的是
2023年，環球晶圓（股）公司董事長徐秀蘭從全球將近5,000名《安永企業家獎》得主，及參與《安永世界企業家大獎》的49名強大企業家競爭對手中脫穎而出，代表台灣首度奪得年度大獎殊榮。
安永深信，世界的進步與改變，需要有遠見，並且能實踐的人。
《安永企業家獎》以「企業家奧林匹克」之名享譽全球，今年（2023年）在摩納哥蒙地卡羅舉行頒獎典禮。本次年度大獎《安永世界企業家大獎》由環球晶圓（股）公司董事長徐秀蘭摘下，是該獎項舉辦23年來第三位女性得主，更是台灣首度奪得年度大獎。
《安永世界企業家大獎》是全球第一個表彰優秀企業家的國際獎項，至今已邁入第37年，共計超過60個國家、145個城市參與。從2001年開始， 由各地年度大獎得主角逐《安永世界企業家大獎》，台灣則是自2005年開始舉辦《安永企業家獎》，至今已推薦18位台灣企業家角逐國際性大獎《安永世界企業家大獎》。
「《安永企業家獎》是一個平台，提供全球企業家競賽的機會，遴選出得主到國際舞台《安永世界企業家大獎》上，更讓全世界可以看到台灣。」安永聯合會計師事務所所長傅文芳說。這次徐秀蘭董事長從將全球近5,000名《安永企業家獎》得主，及來自45個國家參與《安永世界企業家大獎》的49名強大企業家競爭對手中脫穎而出，不只代表全球開始把台灣視為重要的企業家產生地，更讓全球看見台灣頂尖成功的企業家們，充滿韌性不畏挑戰的積極精神。
傅文芳也分析，本次徐秀蘭董事長拿下年度大獎可說「天時、地利、人和」。天時包括地緣關係及中美關係，使得台灣近兩年成為世界焦點；地利則是在高科技供應鏈上，台灣處於非常重要的地位，環球晶圓更身處現在最重要的半導體產業；人和則是因徐秀蘭董事長在高科技產業帶領全球十個國家的上萬名員工，在疫情期間調度得宜，依不同地區提出相應策略，帶領企業持續發展，並且在國際場合中非常自信大方，年度大獎當之無愧。
徐秀蘭董事長表示，她感謝安永提供的機會，也很榮幸參加國際性的企業家大獎，能藉此認識不同領域、傑出且成功的企業家們。她在與各國企業家們的交流中學到三個重要的感想：第一個是反思，第二個是分享，第三個則是承諾。她體會到國際評審團成員的提問讓參與者以「高、大、遠」的視野不斷地反思，最令她難忘的問題是「如果你被選為地球的CEO時，你會有那些最優先要做的目標﹖」。其次，在與各國企業家交流過程中，從彼此分享也向別人學習；承諾則是把學到的東西執行、一同讓世界再進步，這些都讓她從全世界的管理角度來重新思考。徐秀蘭董事長也說，「安永做了對產業、對國家非常棒的事情，就是把企業家精神透過這樣的場合傳出去，也讓大家知道，擁有熱誠可以成就很多事。」
傅文芳表示，對於安永而言，舉辦《安永企業家獎》有三大期待：第一是希望社會可以表彰台灣優秀企業家；第二就是有楷模激發年輕人或要創業的人，讓他們持續進步；第三則是創造企業回饋社會的良性循環。這些也反應在《安永企業家獎》的歷屆得主上，像是旺宏電子董事長吳敏求每天還是到辦公室上班，友嘉總裁朱志洋經常到國外到處跑、去看有沒有併購的機會；他們都已經七十幾歲了，還能熱情不減地繼續帶領企業發展，值得許多企業家借鏡。
「成功標的各有不同，但熱情都是一樣的。」
徐秀蘭董事長表示在48小時內，安永在蒙地卡羅聚集了四、五十個國家的企業負責人，大家來自不同產業，可是都有相同的熱情，而他們的成就也讓她嘆為觀止。她觀察到現場有更多女性或年輕的企業家，讓其作為把世界變得不一樣、更美好。她也歸納出《安永世界企業家大獎》得主的三大特色：第一是影響力的範圍，看企業的影響力有多大、但不一定是EPS有多高；第二個是國際化；第三個則是強調平衡，突破既有印象。
透過《安永世界企業家大獎》的平台，徐秀蘭董事長也更了解到各國不同產業的企業家的成就，可以說，透過安永舉辦《安永企業家獎》真正讓各國商業有了很好的交流。「這就是我們持續推動《安永企業家獎》的原因，希望這個活動能繼續下去，主要就是要推廣樹立企業家精神」傅文芳說，「除了表彰這些企業家的成就，也讓他們的精神可以影響台灣企業和社會，也希望這樣的良性循環能夠一直循環下去，發揮企業的永續影響力。」
《安永企業家獎》由業界、學界先進組成的獨立評審團，歷經多重專業客觀之評選程序，以企業家精神、全面發展性、目標方針、影響力等4大評選標準，與國際同步。台灣《安永企業家獎》第19屆主題為＜胸懷永志，續業千里＞，邀請各界推薦卓越的企業家們共襄盛舉，將台灣獨有的企業家精神及經驗延伸至全世界，受理推薦時間自即日起至7月31日止。
本文章內容由「安永聯合會計師事務所」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。