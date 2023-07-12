失控體罰為何發生？孩子不守規矩只是最後一根稻草

前陣子兒科醫師的人設，卻出現教養暴力的反差，讓大家跌破眼鏡。

醫師上網書寫的目的複雜又矛盾，可能有掩飾、合理化、討拍、拯救人設，但也有警醒自己、某種求救的含意（自被通報後才開始意識到自己的荒唐）。

我常有機會輔導加害人親職教養，在聽了他更多故事細節後，也能明白他們衝動前的困境。不過「心裡的認錯」十分重要，要有「無論如何，那對孩子就是傷害」的意識，後續信念及行為才會改變。認錯並不容易，如果當事人過度自卑，他就會保護自己強辯當時是不得不的選擇。家暴是違法的，由法律制裁，但在諮商輔導下則不會硬要他無地自容。

我趁這機會問起家裡兩孩子（10歲、12歲）：記得爸爸修理你們的事嗎？什麼時候、什麼事、如何被打？

女兒的事我有寫在書裡，她中班時因不去洗澡被衣架打屁股共三下，紅腫趴著睡，我感到後悔，道歉的方式是幫她塗蘆薈、陪睡安撫。她回憶此事只記得有被打，其他通通忘記，可見後來應該過得蠻愉快？

兒子的事我記得打兩次，也是幼兒園時，第一次是衣架打屁股三下（內），第二次我們都忘記了，但他記得是「拿長長的植物」（是阿勃勒的豆莢，很脆，一下就斷了），也是打屁股，也是生活紀律問題。

不過兒子還提一件事，在那時間點附近，爸爸拿洗澡的塑膠水杓，憤怒敲地板，大聲地把水杓敲裂，不是打他們，但是很生氣，而這看起來反而比較可怕，印象深刻。

失控的體罰就這三次，當時在「情緒中」，事後自己也嚇一跳，我平常不會這樣的，是有讀心理學的呢。

從以上經驗我想分享幾個觀念：

一、打小孩絕對沒用！

打小孩真的沒什麼用，尤其大人失控時更沒用。事後孩子只能記得「恐怖」、「被打罵」，但完全不記得原因。

孩子「只有情緒印象」，且可能亂解釋「大概是我不好才被打，我就爛」，自我價值低落，潛意識害怕那個失控的大人、不知道下一次什麼時候發生。

除此之外，沒了。

你當初「要他改變什麼行為」？完全無效、絕對沒用，只有恐懼的自動回憶。

我推薦最有效的教養如下：

以身作則：自己先做到，才能「教」孩子做。

訊息分享：講清楚為什麼要做、不做的後果。

平等對待：讓孩子有所選擇、大人不遵守時也要被罰

以上都做，最後等時間發酵，教養就會真的滲進去。

二、失控暴力怎麼來？

這歷程我也有寫在書裡。多數父母是「先失控」，然後「衝動」選擇暴力。

失控怎麼會發生？

第一要素：是大人的各方壓力未解，最後一根稻草才是孩子不守規矩。

大人的壓力源包括：擔心孩子造成他人、學校麻煩，急著矯正；自己沒時間也沒有方法可以教，於是「打是最速效」的行為消滅法；孩子是特教生，例如自閉或過動，更是困難教養；生活壓力──經濟、身心疲倦、無支持系統、婚姻衝突……自顧不暇。

暴力產生的第二個要素：「權力關係不對等」。

所以有人打小孩、有人欺負動物，就是沒人打館長，簡單定義叫「遷怒看對象」。

失控暴力怎麼來？當事人生活壓力爆了，情緒失控被引發，剛好出現最後一根稻草，整個氣就往孩子身上去了。看似親職教養問題，但實則當事人自己的各種問題，如果不處理這一塊、重整生活形態，即使法律懲處，下次當事人還是會再爆。

三、改變：對暴力的自我覺察

「覺察」，是了解自己做了什麼事（行為）、感受為何（情緒、需求）、因果為何（做了什麼引起什麼的認知），下次可以怎麼辦（調整舊的，嘗試新的）。

這一系列的動作並不容易，也需要很多條件。我先簡單講如下：

1. 信念

是「信念」在支持你、教你事情應該怎麼看待。信念由諸多訊息而來，當然也會有錯誤的，因此要多吸收知識、增加討論，信念才會有彈性，像是「不打不成器」就只是過於簡化的「教條」罷了，並非信念。

我的信念是「不欺負比我弱小的」，所以不該打小孩，不用力量屈服他人，勝之不武。我也會這樣教小孩，比你體格小的就不能還擊，去找別的方法，不然要打架可以，找比你體格大的（我知道他不敢）。

2. 矛盾的體驗

信念嚴格來說是紙上談兵，沒有臨場體驗就不知道實際上會如何，有時候人會說的一口好棒球，上場打擊率卻是0。

我說不打小孩，但還是失控了，所以那個時刻是怎麼回事？理論與實務要結合就是這種相悖雙標時。

我要特別強調「注意失控」，而不是「打屁股」，因為失控會破壞自己所有的理性規則（等於解開了拘束器），人在冷靜時才會懂得合理處罰。

覺察只能學習＋練習，覺察在情緒100％失控前的跡象、線索為何，提前踩煞車。否則一旦坐進失控的跑車裡，你只剩等它油耗盡了而已。

失控前的跡象包括：腦中破壞一切的想像畫面、身體緊繃握拳、怒吼、眼睛用力瞪對方、辱罵不饒人的言語、重複又來了的既視感……

發現後不要自以為可以控制，先離開現場！（逃避是可恥的但有用）等情緒冷靜後再來處理。

覺察並且改變，是不去逃避矛盾的體驗，一步一腳印去調整自己，讓那個自己相信的信念而真實，例如「學習照顧好自己，才有餘力照顧孩子，這才是真正的愛孩子，給他們好的童年」。

「失控地打屁股」這件事，在一個心理師的經驗裡也需要三次才真正醒過來，才真正面對自己的矛盾（可見前兩次也許在逃避、壓抑、自以為是……），懂了教養孩子不是一招闖天下，不行了就再學與問，但跟我內在的狀態要分開處理，否則孩子真的很無辜。

這個歷程，不僅是教養，其實所有要改變的事都是一樣的。大家一起努力囉。

本文經林仁廷諮商心理師授權轉載，原文刊載於此

原標：【親職教養】避免親職暴力，如何自我覺察？

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：丁肇九