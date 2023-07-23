《希望媽媽也能好好愛自己》：女兒不會明白，母親的愛，媽媽的心
我們想讓你知道的是
母親總是在我身後默默哭泣，面對痛苦不已的女兒，只能選擇揪著一顆心靜靜觀看。她說除了這麼做以外，自己也不能為我做任何事，只好每天暗自流淚，和女兒通話時則故作鎮定，深怕女兒會更痛苦、更看人臉色，所以表現得鎮定淡然。
文：張海珠
母親的難言之隱
某天早晨，我出門上班，和老師 （我的老師是出版社社長）共進簡單的早餐。
「對了，海珠，妳母親有打電話給我。」
我媽？打電話給老師？我有些詫異，因為自國小一年級以後，她就再也沒來過我的學校，突然打給老師著實令我費解。
到底是為了什麼事呢？老師似乎讀到了我的心思，笑著開口說道：「我說妳啊，真的要對妳媽好一點，她開口閉口都是在擔心女兒。」
當時，我訂好了結婚日期卻臨時解除婚約。我一方面對父母感到抱歉，一方面也怨嘆自己的處境；我也很想好好表現，但不幸搞砸了一切。
要是聽聞母親的嗓音，眼淚很可能會像壞掉的水龍頭一樣噴流不止，所以我根本不敢打電話給她。
我相信母親當時一定也經常看著女兒的電話號碼，猶豫過無數次該不該按下通話鍵。
儘管我的婚禮籌備得岌岌可危，我也對家人隻字未提，因為不論如何，我都不想讓爸媽和外婆失望，所以獨自承受、默默隱忍，把所有委屈統統往肚子裡吞。
一向很會察言觀色的母親，彷彿嗅到了不尋常的氣息，問我有沒有什麼事，而我也只是笑著回答沒事。即使內心千瘡百孔化作灰燼，也誓死絕口不提。我擔心自己會養成每次難過就哭的習慣，在母親面前不自覺流淚，所以更是閉口不語，封閉自己的心，害怕要是一開口就真情流露，以致一發不可收拾。然而，最終也不得不向母親表露真實心聲，請她別再期待婚禮，這場婚應該結不成了、很抱歉等諸如此類的話語。
面對具體究竟出了什麼問題沒有半句說明，而是直接宣布結論的女兒，母親想必多少會有受到背叛的感覺吧。
「喂！妳把結婚當兒戲嗎？一下說要結，一下又不結。理由是什麼？妳到底為什麼要這樣！不說話嗎？真的要逼我打電話給那個傢伙？」
「媽，抱歉，等我回去之後再跟妳解釋，對不起。」
那是我面對暴跳如雷的母親所能夠提供的最佳回應。當時我真的很想死，要是可以直接切腹自盡該有多好。我變得沉默不語；都說身處太過荒謬的處境會連眼淚都流不出來，還真是如此。不知道我當時到底是有什麼問題，竟把自己逼到這種絕境而渾然不知，只能選擇保持緘默。
我的悔婚消息頓時傳開，全家人都知道了這件事。外婆率先打來，我刻意保持鎮定，接起電話，但電話另一頭的外婆反而先哭了起來。她關心我有沒有按時吃飯，也表示只要想到我獨自一人飽受心痛之苦，她的心裡就非常難受。我實在沒辦法和她一起抱頭痛哭，畢竟讓年邁的老人家難過又不是多光彩的事情。我勉強吞下一口口難以下嚥的眼淚，一邊說著自己沒事，一邊安慰外婆，過程中雙手不停顫抖。
等外婆心情平復之後，她告訴我，母親前天才剛去探望她。媽媽，我的母親。那是在我跟媽說回去再向她解釋之後，爾後她們就再也沒有通過電話。
外婆好不容易平緩的嗓音，又再度變得嗚咽顫抖。
「丫頭啊，妳媽是哭著回去的。她一邊嚷嚷著為什麼老天爺要讓妳遇到這種苦難，一邊怨嘆自己的女兒怎麼會如此命苦。」
那是媽始終未能對女兒說出口的心底話。光看就知道女兒的心在淌血，卻束手無策的心情；看著如此痛苦的女兒，卻不敢輕易伸手觸摸、擁抱而感到焦慮萬分的母親。
我打了通電話給母親，她一如往常地接起了我的電話，原本強忍的眼淚頓時像瀑布傾瀉而下，奪眶而出。母親和哀痛欲絕的女兒一起，在話筒外頭哭到泣不成聲。
母親總是在我身後默默哭泣，面對痛苦不已的女兒，只能選擇揪著一顆心靜靜觀看。她說除了這麼做以外，自己也不能為我做任何事，只好每天暗自流淚，和女兒通話時則故作鎮定，深怕女兒會更痛苦、更看人臉色，所以表現得鎮定淡然。
女兒根本不知道她的這番心思，只能從事後輾轉得知的消息推測。這些正是身為女兒的我所不知道的、母親的難言之隱。
那天，我們在電話兩頭哭了許久，過了好長一段時間，母親才終於開口說道：
「我的寶貝，沒事啦，好好抬頭挺胸，媽掛保證，妳一定會遇到更好的男人！加油，我的女兒！」
也許母親最想對女兒說的就是這些話，而且她可能也心知肚明，這種話對於心痛不已的女兒來說不會起到任何安慰作用。她一直在自己的崗位上熬著度日如年的時間，苦苦等待，等待女兒主動找她傾訴，好讓女兒在媽媽懷裡流完所有痛苦的眼淚。
可是女兒以為自己會讓母親大失所望，以為自己是個沒出息的女兒，以為會失去母親的疼愛。
女兒不會明白，母親的愛，媽媽的心。
可能對於母親來說，原來女兒一直都是獨自隱忍，自己卻渾然不知，甚至未能給予女兒一絲安慰，這樣的事實反而使她更感罪惡。
女兒不會明白，母親所感受到的那些猶如畸形碎片般的罪惡感。然後我也不盡然明白，母親對我的那份永無止盡的愛。
今天，我想套用一句電視劇《羅曼史是別冊附錄》裡的臺詞，對母親說：「月色真美。」
（我愛妳）
書籍介紹
本文摘錄自《希望媽媽也能好好愛自己：一封所有女兒，都想獻給媽媽的情書》，三采文化出版
作者：張海珠
譯者：尹嘉玄
繪者：詹筱帆
- momo網路書店
- Readmoo讀墨電子書
- Pubu電子書城結帳時輸入TNL83，可享全站83折優惠（部分商品除外，如實體、成人及指定優惠商品，不得與其他優惠併用）
- 透過以上連結購書，《關鍵評論網》將由此獲得分潤收益。
不知從何時開始，曾經衣櫃堆滿華麗服飾的少女，變成穿著鬆垮衣褲的婦人。曾經能收服十幾隻貓的溫柔女子，變身強悍的一家之主。曾經健壯的身體，因過度勞動而不時得進醫院開刀。成熟之後，我似乎終於能看出「母親」這兩個字的重量，卻也因為忙碌和矜持，跟媽之間多了一點距離。
Tags：
【一圖看懂】最強的生活管家！用LG ThinQ照顧全家人！
我們想讓你知道的是
智慧家電領導品牌LG的「ThinQ智慧家電物聯網」技術打破消費者對智慧家電的印象，讓你在彈指之間，輕鬆串聯家中每一樣智慧家電，在遠方也能照顧與關心所愛的人。
智慧家電領導品牌LG持續投入「智慧家電」與「物聯網科技」的領域，以ThinQ智慧家電物聯網技術打造美好智慧居家生活。如今，隨著技術的成熟多元，LG ThinQ早已不只是連動「智慧家電」那麼單純，而是一種藉由便利生活的體驗，拉近人與人之間距離、牽起情感聯繫的生活科技。
LG ThinQ智慧家電物聯網：家電化身獨特智慧分身，關愛家人零距離！
當今市面上智慧家電產品非常多元，雖然為人們帶來更便利的生活，但面對功能預設及AI演算的智慧功能，給人感覺總有些冷淡，缺乏生命力與互動感。而LG的「ThinQ智慧家電物聯網」技術透過整合「APP遠端遙控」及「智慧家電」，徹底顛覆傳統概念，讓冷冰冰的家電產品化身為使用者的代言人，就算不在家，只要遠端遙控就能操控家電照顧家人──「嗶」的一聲，彷彿就是句溫暖窩心的「I Think of You，我想你，我想照顧你」。
市面上許多標榜智慧科技的家電，或要另外購入接收器才能聯網，或網路品質不大穩定，但擁有多年智慧家電經驗的LG深知，「聯網」正是科技打破距離的關鍵。因此，LG不僅將「內建Wi-Fi」視為全系列*產品標配，還整合旗下所有家電，創造聯網便利、網路品質穩定，產品協調性也相當高的「LG ThinQ」。更重要的是，LG ThinQ APP的使用介面設計簡單、操作直覺，無論長輩、小孩都能無痛上手，更擁有市面上最完備的智慧功能。也因為上述種種優勢，LG ThinQ APP在雙平台（iOS、Android）取得超過三十萬則得高分滿意度評價，可說是消費者打造智慧居家環境的首選品牌。
*僅微波爐無Wi-Fi功能
智慧居家好幫手：LG ThinQ串連智慧家電，美好生活從此開始！
LG ThinQ不只提供遠端遙控、能源監控、智慧診斷、智慧推播通知、情境模式、行程下載……等多項功能，還能從不同裝置遠端遙控，例如手機APP、LG Smart TV的Home Dashboard（居家智慧中心）、透過智慧音箱或智慧滑鼠遙控器語音聲控等，可說是應用最全面的智慧家電物聯網技術。以下，我們簡單介紹幾個「LG ThinQ」使用情境與功能，看看LG是如何透過ThinQ打造舒適、溫馨的智慧居家生活。
LG Smart TV，隨裝隨享的居家智慧中心！
當客廳安裝LG Smart TV後，這裡就不只是與家人、朋友相聚的空間，也是LG ThinQ的居家智慧中心（Home Dashboard）。一家人不只可以盡情享受LG Smart TV令人驚艷的畫質，若將電視切換至居家智慧中心頁面，還能遠端控制家中各空間的智慧家電；此外，LG Smart TV還支援語音輸入功能，只要動動口就能下指令，為家人提供無微不至的照顧。
不在家也能照顧家人！遠端操控助你把關家中環境
夏日將至，台灣的潮濕氣候總讓人難以忍受，再加上近年來空氣品質每況愈下，三不五時就發生「紫爆」，父母上班難免擔心家人是否感到過敏或不適。好在，有了LG ThinQ後，只要使用APP就能隨時隨地監控家中空氣品質。如果發現髒空氣來襲，只要簡單操作就能開啟LG空氣清淨機，甚至調整風速大小、擺動模式，為家人把關室內的好空氣；若是突然下起午後雷陣雨，濕度急遽上升，也能即時打開除濕機進行室內除濕，或是設定目標濕度，讓居家環境恢復乾爽，照顧全家人的美麗心情。
免苦苦等待，放心做自己的事！超聰明推播通知，讓你享受愜意的居家時光
你是否曾為緊盯洗衣行程，或是為家電保養紀錄而煩惱的經驗？這些小細節LG ThinQ APP都幫你照顧到了！LG ThinQ APP具有智慧推播通知功能，無論是特定家電行程結束，還是家電需要清潔保養時，都會自動跳出推播通知，提醒你照顧記得家電，再讓它繼續替你照顧家人。例如LG蒸氣洗碗機使用30次後，手機就會出現保養清潔的提醒，甚至當家電遭遇無預警的異常，APP也會主動跳出提醒，讓你放心做自己的事！
雲端客製行程下載，把家電變成專業乾洗店！
精緻衣物、西裝套裝、特殊制服，這類平時少穿的衣服總是不知如何處理嗎？LG ThinQ還提供「雲端客製行程下載」服務，能讓家中的Styler蒸氣電子衣櫥，瞬間升級為居家專業乾洗店。使用者只要打開ThinQ APP，進入Styler蒸氣電子衣櫥選擇下載行程，就能從雲端下載許多原本機器沒有的客製化行程，為精緻衣物或特殊材質衣物，做簡單的清潔護理；除了衣物，甚至連家裡的玩偶、枕頭枕心，都可以放到Styler蒸氣電子衣櫥蒸氣殺菌除臭，呵護保養珍貴的衣物，彷彿把專業乾洗店搬到家裡。
拆電費帳單不再像是拆炸彈！「能源監控」讓你隨時查看居家用電瓦數
炎炎夏日襲來，夏季電價也同時上路，總是擔心一不注意電費爆增嗎？LG ThinQ不光能遠端遙控家電，甚至還能監控LG家電用電量，讓你一目了然。以LG WiFi雙迴轉變頻空調為例，除了能遠端控制風量／模式調整、預約行程，最近天氣愈來愈炎熱，若擔心空調開得時間太久，只要搭配「能源監控」功能，就能查看目前所使用的電瓦數，精打細算幫你省下每一塊錢。
晉升智慧家庭，就是這麼簡單！
「LG ThinQ」能在彈指之間，輕鬆串聯家中每一樣智慧家電，延伸出的應用當然不僅於此，還有更多新「玩法」等你去解鎖。透過「LG ThinQ」體驗愜意美好的智慧生活，就是這麼簡單！
了解更多LG ThinQ：https://reurl.cc/YemrX0
看大家如何運用LG ThinQ APP：https://reurl.cc/o7mo7j