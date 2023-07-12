鞠躬、鋪路、扮白臉，美國財長葉倫訪華透露什麼政治訊號？
我們想讓你知道的是
美國財政部長葉倫訪華結束後，中美問題研究學者、時評人士以及貿易領域專家都有怎樣的分析與期待？葉倫與中國副總理何立峰的三鞠躬，是否有如向中國官員行大禮了？
文：德國之聲中文網（綜合報導）
葉倫（Janet Yellen）是拜登（Joe Biden）政府上台以來第2位訪問中國的閣員。訪華4天行程內，葉倫與中國高級官員進行了約10小時的會談。
評論一般認為，同不久前訪華的布林肯（Antony Blinken）國務卿一樣，美國財長葉倫的此次訪華之旅也未能為雙邊關係帶來突破。正如她自己所說，「沒有一次訪問能在一夜之間化解我們的挑戰。但我期望此行將有助於建立一個有彈性、有成效的溝通管道。」
華盛頓戰略與國際研究中心（Center for Strategic and International Studies）的中國經濟問題專家甘迺迪（Scott Kennedy）說：「會面本身就是成就，而不是具體議題取得共識。我們的著眼點是，美中雙方在3年半的時間裡幾乎沒有過溝通，雙方的不信任和嘲諷的程度已積累到很深的程度。」
他表示，在疫情、關稅、國家安全、貿易限制和在華美企面臨困境等問題背景下，美中之間存在很多分歧，而葉倫仍然能夠與何立峰等中國官員進行文明以及頗具實質性的討論意義重大。
中國頗具民族主義色彩的《環球時報》通過採訪專家評述道，「從葉倫的總結可以看出，她對中美關係的認識總體上是務實理性、客觀冷靜的，有作為經濟專家的獨特見解和平衡視角。」
該報的另一評論則寫道，葉倫訪華「總結起來給了外界一定的積極預期，然而這樣的預期又像風中的燭火一樣，不僅微弱而且存在不確定性。實事求是地說，對中美關係而言，外界的整體悲觀預期並沒有改變，認為葉倫的訪問幾乎不會改變兩國經濟關係的軌跡，也難以推動中美關係的實質性改善。」
友好三鞠躬
《路透社》報導，一名陪同葉倫訪華的美國財政部高級官員形容這次訪問是「相互尊重、坦誠和建設性的」，「她受到了熱情接待」。
這名官員透露，葉倫週六（7月8日）與中國副總理何立峰的會晤原定2小時，但他們談了5個小時，之後還都出席了「友好」的晚宴。
同何立峰的這場會晤開始時有一個細節受到人們的廣泛關注，葉倫同何立峰握手時多次鞠躬，而中國東道主人則挺直站在那裡。有媒體以及社媒稱，葉倫在北京施大禮，向中國官員三鞠躬，讓美國丟臉等等。
德國馬歇爾基金會亞洲項目主任葛來儀（Bonnie Glaser）在推特轉發了相關影片並表示，「我希望有人能夠告訴美國官員，他們同中國官員握手時應該挺直胸膛。」
看葉倫能否放鬆對中國的關稅懲罰
貿易問題專家在會後表示，目前尚難看出華盛頓和中國政府將如何達成妥協，雙方舉行對話是最佳途徑。
全美外貿委員會（National Foreign Trade Council）主席柯爾文（Jake Colvin）表示，「我認為葉倫的基調是正確的，美國政府和企業應為降低風險和實現供應鏈多樣化做出努力，同時美中兩國仍需保持重要的經濟關係，兩者之間葉倫找到了平衡。」
位於香港的Grow Investment Group首席經濟學家洪灝表示，一個可能的結果是，美國放鬆對中國商品徵收的部分懲罰性高額關稅，「葉倫對美國下一階段4年的關稅審核有發言權。」
但柯爾文則認為，隨著2024年總統大選的臨近，如果中國不採取對等行動，拜登政府單方面放寬關稅或其他限制措施，這在「政治上將是難以推動的」。
扮演紅臉的葉倫成功了
德國時評人Goerlach認為，在目前世界格局的框架下，葉倫訪華是一個「全面的成功」，「她同中方會談夥伴一道讓溝通渠道起死回生。」
他還認為，葉倫同布林肯國務卿前後腳訪華事實上在上演一場紅白臉雙簧劇目。「布林肯扮演『紅臉』，葉倫扮演『白臉』，這意味著，布林肯的難度更高，必須在北京陳述國安等議題，而葉倫則代表理智的聲音，主張合作和共同貿易。」
© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。
本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此
原標題：三鞠躬、找平衡、唱雙簧: 外界如何評耶倫中國行
延伸閱讀
- 葉倫見何立峰三鞠躬挨批「像被召喚」，學者：美中不斷對話為APEC「拜習會」鋪路
- 美國財長葉倫訪中：繼「壞警察」布林肯之後，「好警察」能修補美中關係嗎？
- 《紐約時報》：葉倫中國行，從貿易到人權的5個關鍵難題
- 葉倫認為與中國脫鉤將是場災難，這種想法不僅目光短淺，更具有危險的誤導性
- 「脫鉤」刺耳， 「去風險」成為各國對中政策熱詞，專家：顯示G7擔心把北京逼過頭
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：羅元祺
核稿編輯：丁肇九
Tags：
讓世界看見台灣！環球晶圓董事長徐秀蘭自全球頂尖企業家中脫穎而出，奪得《安永世界企業家大獎》殊榮
我們想讓你知道的是
2023年，環球晶圓（股）公司董事長徐秀蘭從全球將近5,000名《安永企業家獎》得主，及參與《安永世界企業家大獎》的49名強大企業家競爭對手中脫穎而出，代表台灣首度奪得年度大獎殊榮。
安永深信，世界的進步與改變，需要有遠見，並且能實踐的人。
《安永企業家獎》以「企業家奧林匹克」之名享譽全球，今年（2023年）在摩納哥蒙地卡羅舉行頒獎典禮。本次年度大獎《安永世界企業家大獎》由環球晶圓（股）公司董事長徐秀蘭摘下，是該獎項舉辦23年來第三位女性得主，更是台灣首度奪得年度大獎。
《安永世界企業家大獎》是全球第一個表彰優秀企業家的國際獎項，至今已邁入第37年，共計超過60個國家、145個城市參與。從2001年開始， 由各地年度大獎得主角逐《安永世界企業家大獎》，台灣則是自2005年開始舉辦《安永企業家獎》，至今已推薦18位台灣企業家角逐國際性大獎《安永世界企業家大獎》。
「《安永企業家獎》是一個平台，提供全球企業家競賽的機會，遴選出得主到國際舞台《安永世界企業家大獎》上，更讓全世界可以看到台灣。」安永聯合會計師事務所所長傅文芳說。這次徐秀蘭董事長從將全球近5,000名《安永企業家獎》得主，及來自45個國家參與《安永世界企業家大獎》的49名強大企業家競爭對手中脫穎而出，不只代表全球開始把台灣視為重要的企業家產生地，更讓全球看見台灣頂尖成功的企業家們，充滿韌性不畏挑戰的積極精神。
傅文芳也分析，本次徐秀蘭董事長拿下年度大獎可說「天時、地利、人和」。天時包括地緣關係及中美關係，使得台灣近兩年成為世界焦點；地利則是在高科技供應鏈上，台灣處於非常重要的地位，環球晶圓更身處現在最重要的半導體產業；人和則是因徐秀蘭董事長在高科技產業帶領全球十個國家的上萬名員工，在疫情期間調度得宜，依不同地區提出相應策略，帶領企業持續發展，並且在國際場合中非常自信大方，年度大獎當之無愧。
徐秀蘭董事長表示，她感謝安永提供的機會，也很榮幸參加國際性的企業家大獎，能藉此認識不同領域、傑出且成功的企業家們。她在與各國企業家們的交流中學到三個重要的感想：第一個是反思，第二個是分享，第三個則是承諾。她體會到國際評審團成員的提問讓參與者以「高、大、遠」的視野不斷地反思，最令她難忘的問題是「如果你被選為地球的CEO時，你會有那些最優先要做的目標﹖」。其次，在與各國企業家交流過程中，從彼此分享也向別人學習；承諾則是把學到的東西執行、一同讓世界再進步，這些都讓她從全世界的管理角度來重新思考。徐秀蘭董事長也說，「安永做了對產業、對國家非常棒的事情，就是把企業家精神透過這樣的場合傳出去，也讓大家知道，擁有熱誠可以成就很多事。」
傅文芳表示，對於安永而言，舉辦《安永企業家獎》有三大期待：第一是希望社會可以表彰台灣優秀企業家；第二就是有楷模激發年輕人或要創業的人，讓他們持續進步；第三則是創造企業回饋社會的良性循環。這些也反應在《安永企業家獎》的歷屆得主上，像是旺宏電子董事長吳敏求每天還是到辦公室上班，友嘉總裁朱志洋經常到國外到處跑、去看有沒有併購的機會；他們都已經七十幾歲了，還能熱情不減地繼續帶領企業發展，值得許多企業家借鏡。
「成功標的各有不同，但熱情都是一樣的。」
徐秀蘭董事長表示在48小時內，安永在蒙地卡羅聚集了四、五十個國家的企業負責人，大家來自不同產業，可是都有相同的熱情，而他們的成就也讓她嘆為觀止。她觀察到現場有更多女性或年輕的企業家，讓其作為把世界變得不一樣、更美好。她也歸納出《安永世界企業家大獎》得主的三大特色：第一是影響力的範圍，看企業的影響力有多大、但不一定是EPS有多高；第二個是國際化；第三個則是強調平衡，突破既有印象。
透過《安永世界企業家大獎》的平台，徐秀蘭董事長也更了解到各國不同產業的企業家的成就，可以說，透過安永舉辦《安永企業家獎》真正讓各國商業有了很好的交流。「這就是我們持續推動《安永企業家獎》的原因，希望這個活動能繼續下去，主要就是要推廣樹立企業家精神」傅文芳說，「除了表彰這些企業家的成就，也讓他們的精神可以影響台灣企業和社會，也希望這樣的良性循環能夠一直循環下去，發揮企業的永續影響力。」
《安永企業家獎》由業界、學界先進組成的獨立評審團，歷經多重專業客觀之評選程序，以企業家精神、全面發展性、目標方針、影響力等4大評選標準，與國際同步。台灣《安永企業家獎》第19屆主題為＜胸懷永志，續業千里＞，邀請各界推薦卓越的企業家們共襄盛舉，將台灣獨有的企業家精神及經驗延伸至全世界，受理推薦時間自即日起至7月31日止。
本文章內容由「安永聯合會計師事務所」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。