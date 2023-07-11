巴拉圭準總統貝尼亞就職前訪台，承諾未來5年將促進台巴關係至「前所未有的地步」

南美洲友邦巴拉圭總統當選人貝尼亞（Santiago Peña Palacios）今（11）日下午率團抵台，稍早在桃園機場發表簡單談話。貝尼亞表示，24年前他曾以學生的身份來台，很高興24年後能以準總統的身份再次來到台北，他承諾就任後將深化台巴之間超過66年的邦誼關係。

5週後將就職為巴拉圭總統的貝尼亞表示，他很期待接下來的幾天在台北與台灣的政府官員、私人企業與民眾交談。「巴拉圭與台灣的關係更近了，我希望在接下來的5年，更拉近台巴之間的距離」，貝尼亞說，台灣與巴拉圭本就親密，但在這個時刻，「我們必須更加親近、必須站在一起」，貝尼亞說，這次來台也帶來未來將與他共事的經濟團隊，他期許未來能將台巴關係「帶到我們現在尚未企及、只敢夢想的地方」。

貝尼亞伉儷是應我國政府邀請，將於11日至15日訪台，隨團重要成員包括候任外交部長拉米雷斯（Rubén Ramírez Lezcano）、候任總統府秘書長希梅內絲（Lea Giménez Duarte）、候任財政部長費南德茲（Carlos Fernández Valdovinos）及候任工商部長西梅內斯（Francisco Javier Giménez García de Zúñiga）等，訪台期間將與總統蔡英文會面。

總統府發言人林聿禪今日表示，蔡總統及賴副總統將分別接見訪問團，並設宴款待，就兩國合作及共同關切議題深入交換意見；蔡總統代表我國政府及人民，誠摯歡迎貝尼亞總統當選人率團訪問台灣。

林聿禪表示，台灣與巴拉圭長期在科技、醫療、經貿、教育、以及農業等領域，有密切的合作交流；巴拉圭也長期在國際場域為我國仗義執言，堅定支持台灣的國際參與。特別是，貝尼亞總統當選人以臺灣作為當選後第一個出訪的亞洲國家，充分展現巴拉圭即將就任的執政團隊，對兩國邦誼與未來發展的高度重視。

巴拉圭是我國在南美洲的唯一友邦，7月12日為台巴建交66週年紀念日。

貝尼亞所屬的巴拉圭執政黨紅黨（Colorado Party）立場友台，貝尼亞今年4月底勝選總統時，與蔡總統電話會談20分鐘，當時即表示期待能盡速訪問台灣、與蔡總統會面；訪台之前貝尼亞也在推特上表示， 蔡英文是「巴拉圭的好朋友」，並稱台灣與巴拉圭一直保持著兄弟般的關係，他決心在未來總統任期5年內「繼續維持這樣的關係」。

Vamos a desarrollar una intensa agenda internacional los próximos días llevando el mensaje de que el Paraguay y su gente están para grandes cosas. pic.twitter.com/ac82Xon48y — Santiago Peña (@SantiPenap) July 8, 2023

貝尼亞將於今年8月中就職，外傳副總統賴清德將代表出席就職典禮。

Photo Credit: 外交部 巴拉圭總統當選人貝尼亞（中）11日抵達台灣，於桃園國際機場發表簡短談話。

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核稿編輯：楊士範