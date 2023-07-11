巴拉圭準總統貝尼亞就職前訪台，承諾未來5年將促進台巴關係至「前所未有的地步」
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5週後將就職為巴拉圭總統的貝尼亞表示，他很期待接下來的幾天在台北與台灣的政府官員、私人企業與民眾交談。貝尼亞這次來台也帶來未來將與他共事的經濟團隊，期許未來能將台巴關係「帶到我們現在尚未企及、只敢夢想的地方」。
南美洲友邦巴拉圭總統當選人貝尼亞（Santiago Peña Palacios）今（11）日下午率團抵台，稍早在桃園機場發表簡單談話。貝尼亞表示，24年前他曾以學生的身份來台，很高興24年後能以準總統的身份再次來到台北，他承諾就任後將深化台巴之間超過66年的邦誼關係。
5週後將就職為巴拉圭總統的貝尼亞表示，他很期待接下來的幾天在台北與台灣的政府官員、私人企業與民眾交談。「巴拉圭與台灣的關係更近了，我希望在接下來的5年，更拉近台巴之間的距離」，貝尼亞說，台灣與巴拉圭本就親密，但在這個時刻，「我們必須更加親近、必須站在一起」，貝尼亞說，這次來台也帶來未來將與他共事的經濟團隊，他期許未來能將台巴關係「帶到我們現在尚未企及、只敢夢想的地方」。
貝尼亞伉儷是應我國政府邀請，將於11日至15日訪台，隨團重要成員包括候任外交部長拉米雷斯（Rubén Ramírez Lezcano）、候任總統府秘書長希梅內絲（Lea Giménez Duarte）、候任財政部長費南德茲（Carlos Fernández Valdovinos）及候任工商部長西梅內斯（Francisco Javier Giménez García de Zúñiga）等，訪台期間將與總統蔡英文會面。
總統府發言人林聿禪今日表示，蔡總統及賴副總統將分別接見訪問團，並設宴款待，就兩國合作及共同關切議題深入交換意見；蔡總統代表我國政府及人民，誠摯歡迎貝尼亞總統當選人率團訪問台灣。
林聿禪表示，台灣與巴拉圭長期在科技、醫療、經貿、教育、以及農業等領域，有密切的合作交流；巴拉圭也長期在國際場域為我國仗義執言，堅定支持台灣的國際參與。特別是，貝尼亞總統當選人以臺灣作為當選後第一個出訪的亞洲國家，充分展現巴拉圭即將就任的執政團隊，對兩國邦誼與未來發展的高度重視。
巴拉圭是我國在南美洲的唯一友邦，7月12日為台巴建交66週年紀念日。
貝尼亞所屬的巴拉圭執政黨紅黨（Colorado Party）立場友台，貝尼亞今年4月底勝選總統時，與蔡總統電話會談20分鐘，當時即表示期待能盡速訪問台灣、與蔡總統會面；訪台之前貝尼亞也在推特上表示，蔡英文是「巴拉圭的好朋友」，並稱台灣與巴拉圭一直保持著兄弟般的關係，他決心在未來總統任期5年內「繼續維持這樣的關係」。
貝尼亞將於今年8月中就職，外傳副總統賴清德將代表出席就職典禮。
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核稿編輯：楊士範
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台灣企業經營者首度勇奪《安永世界企業家大獎》，邀請更多實業家參與讓國際見證台灣實力
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2023年《安永企業家獎》的主題聚焦在「胸懷永志 續業千里」，尤其近年台灣在國際社會扮演的角色日趨重要，從幾年前口罩國家隊讓世界意識到「Taiwan Can Help」，再到半導體晶片成為全球競逐焦點，顯見台灣企業之於全球的戰略價值，已不可同日而語。
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擁有這樣特質的人，就是《安永企業家獎》持續找尋的對象。
安永企業家獎，2023放眼「胸懷永志 續業千里」
有「企業家奧林匹克」美名的《安永企業家獎》，是全球第一個表彰優秀企業家的國際性獎項。自1986年於美國威斯康辛州開辦以來，至今已邁入第37個年頭，並且從2001年以來，各地的年度大獎得主、商業領袖、著名企業創辦人都會受邀參加在蒙地卡羅所舉辦的《安永世界企業家大獎》頒獎典禮，一同見證該年度的《安永世界企業家大獎》桂冠獎落誰家。
《安永企業家獎》是為了表揚智慧與毅力兼具的企業家們，商業史上一些知名的企業家都曾獲得此殊榮。舉凡戴爾電腦的麥克‧戴爾（Michael Dell）、星巴克咖啡的霍華‧休茲（Howard Schultz）、雅虎的楊致遠（Jerry Yang）、亞馬遜網路書店的傑夫‧貝佐斯（Jeff Bezos）、eBay 拍賣網的皮耶‧歐米迪亞（Pierre Omidyar）以及太陽劇團的蓋‧拉里貝特（Guy Laliberté）等，這些企業家對社會所帶來貢獻，更足以證明《安永企業家獎》的眼光獨到。
來自台灣的「她」，首度代表台灣奪得《安永世界企業家大獎》
台灣人才濟濟，過去因較少機會躍上國際舞台，讓世界看見台灣人的厲害，不過近年情況持續翻轉中。不久前在摩納哥蒙地卡羅舉行的《安永世界企業家大獎》頒獎典禮，就是由環球晶圓（股）公司董事長徐秀蘭女士，首次代表台灣奪得《安永世界企業家大獎》年度大獎得主殊榮。
過去台灣企業家參與《安永世界企業家大獎》競賽長達18屆，本次徐秀蘭董事長從來自45個國家的49名企業家競爭對手中脫穎而出；也是該競賽舉辦23年以來，獲頒此獎項的第三位女性企業家，顯見她個人展現的領導力、執行力及創新力獲得全球認同。
能夠榮獲各國評審的青睞，主要因徐秀蘭董事長展現出韌性且不畏挑戰的實業精神，以「運籌台灣．全球發展」的前瞻遠景，深耕半導體產業二十多年，領導環球晶圓完成四起成功的國際併購案，並且鞏固集團在全球九個國家、設立17個營運生產基地的競爭優勢，讓營運成長屢創新高。
在徐秀蘭董事長的領導下，環球晶圓成為台灣半導體產業最大的矽晶圓製造商、全球第三大半導體矽晶圓製造商的地位，同時環球晶圓已連續多年，榮獲台灣公司治理評鑑前百分之五的上櫃公司。另外全球近年興起淨零碳排的趨勢，環球晶圓積極建置開發太陽能電廠，逐步落實2050年達到100%使用再生能源目標，證明除了追求獲利，領導者也相當重視永續發展。
新一屆《安永企業家獎》徵選開跑，邀請實業家傳承經營理念、持續改變世界
為了挖掘更多能媲美徐秀蘭董事長經營能力的優秀領導者，歡迎有志者報名新一屆《安永企業家獎》。《安永企業家獎》四大評選標準包含：企業家精神（Entrepreneurial spirit）、全面發展性（Growth）、目標方針（Purpose）、影響力（Impact）。
至於參選資格，凡符合以下資格的台灣企業家及專業經理人，均可參選角逐《安永企業家獎》與《安永新興創業家獎》，被推薦人須符合的主要條件為：
■ 設立於台灣的公司創辦人，目前尚擔任公司之高階主管，並主導公司近年的優良表現
■ 或為現任的公司專業經理人，持續成功的經營企業且帶領企業順利轉型或創新突破
■ 經營企業之資本額新臺幣2億元以上，或年營業額新臺幣10億元以上
新一屆《安永企業家獎》相關時程說明如下：
■ 6月01日《安永企業家獎》正式開跑
■ 7月31日《安永企業家獎》報名截止
■ 8月- 10月《安永企業家獎》實地訪審
■ 12月01日《安永企業家獎》頒獎典禮
■ 2023《安永企業家獎》台灣年度大獎得主，將於2024年6月代表參加2024《安永世界企業家大獎》典禮