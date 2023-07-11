看阿湯哥大顯神威之前，先複習《不可能的任務》系列前6集開場片段藏了哪些巧思和線索

文：龍貓大王通信

觀眾在觀賞每一集《不可能的任務》電影前，都不知道這次湯姆克魯斯（Tom Cruise）要帶他們前往諜報世界的哪個陰暗角落。不過沒關係，只要片頭這首刺激緊湊的〈不可能的任務〉主題曲一響起，我們就會想起這個系列曾經帶來的暢快與冒險感。

《不可能的任務》系列的開場片段是影史經典之一，讓我們來分析前6集《不可能的任務》的開場片段，以及設計團隊放了哪些巧思在裡頭？

Photo Credit: UIP提供 《不可能的任務：致命清算 第一章》劇照

1996年：《不可能的任務》

《虎膽妙算》（Mission: Impossible）系列影集的完結篇，在1990年2月播映，此後這個系列似乎將永遠告別觀眾。等到湯姆克魯斯排除萬難將它搬上銀幕，已經花了6年之久。作為第一部延續《虎膽妙算》傳奇的電影，《不可能的任務》很明顯想要觀眾回想起影集的精彩。

《不可能的任務》的開頭片段事實上與《虎膽妙算》非常相似，你可以看到伊森韓特小隊的隊員檔案照，一張張出現在畫面上。在《虎膽妙算》裡，每一集開始，隊長都會親手挑選本次任務的成員，當他掏出每位隊員檔案照時，畫面上都會呈現這位隊員的特殊能力。

事實上，開頭片段應該是電影《不可能的任務》與影集《虎膽妙算》最相似的部份，在《虎膽妙算》裡，開頭片段通常會是整集劇情的集錦，而《不可能的任務》也是，觀眾第一次看到這個片段時，無法理解這個片段裡許多一閃而逝的畫面，事實上這些都是電影裡未來的劇情。你甚至在第12秒時就能看到這部電影的結局——詐死的吉姆真面目顯示在手錶螢幕上。

另一個傳統，是用火柴點燃導火線的設計。燃燒爆出的火花噴灑在整個片段裡，事實上整部電影使用了大量的火花特效——急煞的電梯噴出火花、直昇機螺旋槳刮到隧道時噴出火花。

大導布萊恩狄帕瑪（Brian de Palma）創作能量最豐沛的70、80年代，並沒有使用太多數位特效，這部電影是他開始接觸這種新型視覺效果的開始，而片頭的開場片段就像是一種宣示。

影集《虎膽妙算》開頭片段

電影《不可能的任務》開頭片段

2000年：《不可能的任務2》

《不可能的任務2》的開頭片段不到40秒，整個片段重複著英雄「柏勒洛」與怪物「奇美拉」的意象，同時使用整部電影從內容到宣傳一貫的橘紅色系。

我們一樣能看到點燃的導火線，不過這段開場片段有點無趣，當然，片段之前觀眾能聽到安東尼霍普金斯（Anthony Hopkins）溫柔又充滿吸引力的簡報，這可是全系列最迷人的簡報片段了。

你可以聽到這個開場片段裡，由漢斯季默（Hans Zimmer）譜曲的電吉他激烈節奏。季默與原聲帶製作人米契爾列伯 （Mitchell Leib） 決定，最適合《不可能的任務2》的配樂主題，就是濃情重拍與rap風格的配樂——這是他們對吳宇森導演的印象。

季默為此找來了許多重搖滾樂團、電音DJ、或是Rapper，希望他們能為《不可能的任務2》主題曲獻聲，這些候選者各個名聲顯赫，包括了金屬大團Korn、Trip hop先鋒Tricky、老團New order或化學兄弟（Chemical Brothers）、新一代的電音派Orbital或是 Moby……以上每個名字都比林普巴茲提特（Limp Bizkit）出名，但最後還是由林普巴茲提特入選。

為什麼？答案很簡單，原本最有興趣合作的是金屬團Korn，但他們的檔期滿滿，而他們的經紀人恰巧也經手林普巴茲提特，於是在經紀人順水推舟下，這個才在主流出道三年的新樂團，演奏了億萬大片的主題曲。他們發行的主題曲單曲〈take a look around〉還入圍了葛來美，是這個「炎上系」的惹人厭樂團最光榮的時刻。

林普巴茲提特〈take a look around〉

電影《不可能的任務2》開頭片段

2006年：《不可能的任務3》

臨時接棒的導演J.J.亞伯拉罕（J. J. Abrams），意欲翻新整個系列。《不可能的任務3》與前兩部電影有許多不同，它的開場片段是全系列最短的，僅有30秒。

但是，一開始火柴點燃的時間是最久的，整整5秒鐘，整個片段沒有任何其他閃回或預告畫面，僅有不斷燃燒的導火線。因為這不是一個擁有獨立存在意義的開場片段，它接續著湯姆哀求著壞蛋，不要殺害本片女主角蜜雪兒摩納漢（Michelle Monaghan）的片段，在菲利普西摩霍夫曼（Philip Seymour Hoffman）飾演的冷血軍火商扣下扳機的瞬間，開場片段的火柴隨著鎗響開始燃燒……

在開場片段結束後，我們立刻看到已死的女主角正打開冰箱，湯姆抱著她索吻。熱愛老派驚悚電影公式的亞伯拉罕，將開場片段插在這兩個片段之中，讓觀眾的情緒在極度緊繃後有一個短暫的休息，再給觀眾一個截然不同的日常家居生活片段，製造已死之人未死的懸疑感。

這個開場輕薄短小，連完整的主要工作人員名單都放不進去，不過觀眾應該不會在意，他們可能還沒從開場片段前整整3分半的刑求戲驚嚇裡脫離。

電影《不可能的任務 3》開頭片段

2011年：《不可能的任務：鬼影行動》

《不可能的任務：鬼影行動》有著全系列最長、最華麗的開場片段，整整1分54秒，這個片段重新致敬了1996年（與影集版）的傳統，將整部電影的精彩畫面剪輯在這1分54秒裡。

為上部電影配樂的麥可吉亞奇諾 （Michael Giacchino），這次終於能在開場片段裡，讓觀眾聽到他完整的交響樂風配樂。這個開場片段幾乎是一部完整的電影，你能看到導火線不斷在破碎的片段裡出現，帶領觀眾深入畫面裡的細節……然後進入下一個片段。