看阿湯哥大顯神威之前，先複習《不可能的任務》系列前6集開場片段藏了哪些巧思和線索
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《不可能的任務：致命清算 第一章》在台灣現正熱映中，而《不可能的任務》系列最經典的部分，除了阿湯哥之外還有片頭主題曲，走進電影院看最新一集之前，讓我們來分析前6集《不可能的任務》的開場片段，以及設計團隊放了哪些巧思在裡頭？
文：龍貓大王通信
觀眾在觀賞每一集《不可能的任務》電影前，都不知道這次湯姆克魯斯（Tom Cruise）要帶他們前往諜報世界的哪個陰暗角落。不過沒關係，只要片頭這首刺激緊湊的〈不可能的任務〉主題曲一響起，我們就會想起這個系列曾經帶來的暢快與冒險感。
《不可能的任務》系列的開場片段是影史經典之一，讓我們來分析前6集《不可能的任務》的開場片段，以及設計團隊放了哪些巧思在裡頭？
1996年：《不可能的任務》
《虎膽妙算》（Mission: Impossible）系列影集的完結篇，在1990年2月播映，此後這個系列似乎將永遠告別觀眾。等到湯姆克魯斯排除萬難將它搬上銀幕，已經花了6年之久。作為第一部延續《虎膽妙算》傳奇的電影，《不可能的任務》很明顯想要觀眾回想起影集的精彩。
《不可能的任務》的開頭片段事實上與《虎膽妙算》非常相似，你可以看到伊森韓特小隊的隊員檔案照，一張張出現在畫面上。在《虎膽妙算》裡，每一集開始，隊長都會親手挑選本次任務的成員，當他掏出每位隊員檔案照時，畫面上都會呈現這位隊員的特殊能力。
事實上，開頭片段應該是電影《不可能的任務》與影集《虎膽妙算》最相似的部份，在《虎膽妙算》裡，開頭片段通常會是整集劇情的集錦，而《不可能的任務》也是，觀眾第一次看到這個片段時，無法理解這個片段裡許多一閃而逝的畫面，事實上這些都是電影裡未來的劇情。你甚至在第12秒時就能看到這部電影的結局——詐死的吉姆真面目顯示在手錶螢幕上。
另一個傳統，是用火柴點燃導火線的設計。燃燒爆出的火花噴灑在整個片段裡，事實上整部電影使用了大量的火花特效——急煞的電梯噴出火花、直昇機螺旋槳刮到隧道時噴出火花。
大導布萊恩狄帕瑪（Brian de Palma）創作能量最豐沛的70、80年代，並沒有使用太多數位特效，這部電影是他開始接觸這種新型視覺效果的開始，而片頭的開場片段就像是一種宣示。
- 影集《虎膽妙算》開頭片段
- 電影《不可能的任務》開頭片段
2000年：《不可能的任務2》
《不可能的任務2》的開頭片段不到40秒，整個片段重複著英雄「柏勒洛」與怪物「奇美拉」的意象，同時使用整部電影從內容到宣傳一貫的橘紅色系。
我們一樣能看到點燃的導火線，不過這段開場片段有點無趣，當然，片段之前觀眾能聽到安東尼霍普金斯（Anthony Hopkins）溫柔又充滿吸引力的簡報，這可是全系列最迷人的簡報片段了。
你可以聽到這個開場片段裡，由漢斯季默（Hans Zimmer）譜曲的電吉他激烈節奏。季默與原聲帶製作人米契爾列伯 （Mitchell Leib） 決定，最適合《不可能的任務2》的配樂主題，就是濃情重拍與rap風格的配樂——這是他們對吳宇森導演的印象。
季默為此找來了許多重搖滾樂團、電音DJ、或是Rapper，希望他們能為《不可能的任務2》主題曲獻聲，這些候選者各個名聲顯赫，包括了金屬大團Korn、Trip hop先鋒Tricky、老團New order或化學兄弟（Chemical Brothers）、新一代的電音派Orbital或是 Moby……以上每個名字都比林普巴茲提特（Limp Bizkit）出名，但最後還是由林普巴茲提特入選。
為什麼？答案很簡單，原本最有興趣合作的是金屬團Korn，但他們的檔期滿滿，而他們的經紀人恰巧也經手林普巴茲提特，於是在經紀人順水推舟下，這個才在主流出道三年的新樂團，演奏了億萬大片的主題曲。他們發行的主題曲單曲〈take a look around〉還入圍了葛來美，是這個「炎上系」的惹人厭樂團最光榮的時刻。
- 林普巴茲提特〈take a look around〉
- 電影《不可能的任務2》開頭片段
2006年：《不可能的任務3》
臨時接棒的導演J.J.亞伯拉罕（J. J. Abrams），意欲翻新整個系列。《不可能的任務3》與前兩部電影有許多不同，它的開場片段是全系列最短的，僅有30秒。
但是，一開始火柴點燃的時間是最久的，整整5秒鐘，整個片段沒有任何其他閃回或預告畫面，僅有不斷燃燒的導火線。因為這不是一個擁有獨立存在意義的開場片段，它接續著湯姆哀求著壞蛋，不要殺害本片女主角蜜雪兒摩納漢（Michelle Monaghan）的片段，在菲利普西摩霍夫曼（Philip Seymour Hoffman）飾演的冷血軍火商扣下扳機的瞬間，開場片段的火柴隨著鎗響開始燃燒……
在開場片段結束後，我們立刻看到已死的女主角正打開冰箱，湯姆抱著她索吻。熱愛老派驚悚電影公式的亞伯拉罕，將開場片段插在這兩個片段之中，讓觀眾的情緒在極度緊繃後有一個短暫的休息，再給觀眾一個截然不同的日常家居生活片段，製造已死之人未死的懸疑感。
這個開場輕薄短小，連完整的主要工作人員名單都放不進去，不過觀眾應該不會在意，他們可能還沒從開場片段前整整3分半的刑求戲驚嚇裡脫離。
- 電影《不可能的任務 3》開頭片段
2011年：《不可能的任務：鬼影行動》
《不可能的任務：鬼影行動》有著全系列最長、最華麗的開場片段，整整1分54秒，這個片段重新致敬了1996年（與影集版）的傳統，將整部電影的精彩畫面剪輯在這1分54秒裡。
為上部電影配樂的麥可吉亞奇諾 （Michael Giacchino），這次終於能在開場片段裡，讓觀眾聽到他完整的交響樂風配樂。這個開場片段幾乎是一部完整的電影，你能看到導火線不斷在破碎的片段裡出現，帶領觀眾深入畫面裡的細節……然後進入下一個片段。
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房市利空出盡，下半年可望軟著陸！遞延性剛需買盤成主力
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Tpark在2010年開園，佔地24公頃，是遠東集團醞釀多年的自辦重劃區，素有「板橋最美重劃區」美譽，整體生活機能蓬勃且成熟，加上全園區採生態永續性的低密度開發，以及高達49%綠覆率等環境配置，更樹立其「慢活新矽谷」美名。全新落成的「遠揚之森」是Tpark裡珍貴的住宅建築，坐擁大街廓、高綠覆與低密度環境，是極為宜居的優質城區。
受全球嚴峻通膨影響，2022年起歐美央行凌厲祭出連續升息的貨幣緊縮政策，台灣也踏上美國聯準會（FED）步伐，自去年3月至今年6月間五度升息，累積共3碼（0.75個百分點）。強勢升息下，2023年上半國際通膨率已顯著從高峰回跌，升息週期可望進入尾聲。至於中央銀行在6月15日召開的第二季理監事會議也表示，鑒於國內通膨情勢趨緩，預估第4季通膨率可望降至約2％，決議維持利率不變，終止五連升。外界評估，隨升息邁入最後階段，搭配各種緊縮房地產投資的新政策，房市利空出盡後有機會在2023年提前軟著陸。
政策打房重手後 自住置產更講抗跌保值
目前國內五大銀行新承作房貸利率已衝上2.1%，創14年來新高，央行此回升息踩剎車，不啻讓廣大房貸族稍微喘口氣，也有助房市慢慢回溫。暫止升息外，央行另一項攸關房市的措施則是6月16日生效的「第五波選擇性信用管制」，除了新增自然人特定地區第2戶購屋貸限貸7成，特定區也從原先六都再增加新竹縣市。從央行緊縮銀根，再到7月上路的《平均地權條例》，都顯示政府遏阻房價炒作、敦促房市正常化的霹靂手段。
上半年政策性打房的利空消息出盡後，投機性置產行為弱化，籠罩市場的不確定性也解除，因此2023年第三季以降，可望緩步釋出積壓的遞延性剛需買盤，作為支撐後續房市的基礎。其中又以具題材性的剛需產品最為看好，像是主流戶型、周邊醫療和採買等民生機能健全、近捷運出口或快速接軌市中心等，這些產品適宜自住、長期置產或轉手流通，最能凸顯抗跌保值的資產效益。
新北剛需有撐 地緣性買家青睞換屋產品
新北市推案量體大且有毗鄰台北市的地利，自住需求暢旺，除了低單低總的首購產品為主力，高單價的優質換屋類型也有很高市場性。像是新北市住宅與商業雙地王板橋區，年度指標推案「遠揚之森」以單挑新板特區的氣勢衝破南板橋行情天花板，探究箇中原因，正是奠基產品面的強勁優勢。
包括遠東集團的出色品牌力、主流戶型產品策略，以及「台北遠東通訊園區Tpark」首座住宅的珍稀性等等；再搭配生活圈機能臻全、廣闊綠地與醫療資源完備、距捷運亞東醫院站出入口僅200米等多重優勢，讓個案從2022年底潛銷至今，去化表現優於市場。據悉，板橋區域客十分青睞此案，舉凡地段、小環境、交通機能和遠東品牌，均是地緣關係買家出手的關鍵。
高綠覆率科技園區 Tpark成「慢活新矽谷」
橫跨新店溪，與北市僅一橋相隔的板橋，因發展早且挾先天地理優勢，繁榮程度傲居新北29個行政區之冠，歷年新北最貴豪宅揭榜，也都由板橋門牌掄元。板橋房地行情向來以新板特區馬首是瞻，唯近年因高密度開發、城區建設趨向飽和，住宅推案釋出極少，居住品質也因人口稠穰與複雜商業活動大打折扣。放望大板橋，由北向南雖有江翠北側、江翠地區、新埔、埔墘和府中等同步發展，但細數區域房價與支撐性題材，依舊無法與新板特區望其項背。
不過，沿著燙金板南線而下捷運亞東醫院站，就可抵達素有「板橋最美重劃區」美譽的Tpark，它與新板特區僅2站之隔，更是當前房價超越新板的「科技特區」。Tpark在2010年開園，佔地24公頃，是遠東集團醞釀多年的自辦重劃區，規模雖不及新板，但以精緻著稱；像是資通訊（ICT）、數位內容、雲端、綠能研發、智慧科技等五大藍海產業薈萃，包括Google、Ericsson在內等國際龍頭企業都進駐在此，強勢推動區域經濟同時，更確立區域的地段價值與發展性。
歷經十餘年發展，今日Tpark整體生活機能蓬勃且成熟，加上全園區採生態永續性的低密度開發，蓊鬱林蔭的大尺度街廓，以及高達49%綠覆率等環境配置，更樹立其「慢活新矽谷」美名，是極為宜居的優質城區。
Tpark推住宅 正居園區風靡板橋客
Tpark不只打造頂級商辦，園中還囊括新北唯二醫學中心亞東醫院、24小時新北市立圖書館、1.2萬坪生態公園等，愛買、貳樓、星巴克與誠品生活等進駐，大型商場也在籌備中。但近期最受矚目的，莫過於首座園區宅「遠揚之森」，個案正居Tpark精華住宅用地，並訴求「一家擁一園，寬頻生活圈」的豐富感。交通條件上，「遠揚之森」步行2分鐘可達捷運亞東醫院站出入口，4分鐘內抵達新板特區商圈、10分鐘台北車站商圈、20分鐘內接軌市府站信義商圈。此外個案亦緊鄰台65線快速道路，車行3分鐘即抵達交流道，迅速串連雙北生活圈。
全新落成的「遠揚之森」基地面積1,551坪，樓層規劃地上27層、地下3 層，共176戶住家，產品規劃24-55坪2至4房，皆為市面主力房型；建築採耐震強度高出傳統2倍的New RC結構打造，並導入日本最新「雙蓮根梁預鑄工法」，再搭配全球隔震器龍頭品牌OILES隔震墊，可承受6級以上強震而無損
※《遠揚之森》了解更多
> 個案網站：https://ned.tw/C4FSDN
> 貴賓專線：02 8967 5888
> 接待中心：新北市板橋區遠東路72號
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