侯營兩派路線不合、地方派系痛批「馬金復辟」，金溥聰半路殺出能否搶救侯友宜低迷選情？

文：馬牧原

深陷新北市幼兒園餵藥案風暴，民調支持度迅速崩跌成墊底「老三」的國民黨總統參選人侯友宜，日前親自舉行記者會公布首波競選辦公室人事布局，欽點國安會前祕書長金溥聰出任競辦執行長一職，負責接手操盤未來整體選戰策略、規畫及執行等重要任務。

在政壇素有「金小刀」封號的金溥聰再度復出政壇，能否拉高侯友宜民調支持率？能否保住其「常勝將軍」的不敗神話？已成為總統大選的重要觀戰焦點。

去年連任新北市長以逾62%的得票率、大勝對手近46萬票的侯友宜，挾著高人氣在黨內初選成功擊敗來勢洶洶的鴻海創辦人郭台銘；沒想到，侯獲得國民黨徵召提名角逐總統後，民調卻一路下探。

爭議點：侯營兩派路線不合

熟悉侯陣營人士分析指出，侯友宜過度迷信新北連任的「勝選經驗」，初期成立競選工作室成員，幾乎清一色都是去年輕騎過關打市長連任選戰的幕僚群及發言人。

此一人事鋪排，讓侯不但遭譏諷「從新北看天下」、「走不出新北」外，侯營決策小圈圈、排他性強、沿用同一套不熟政治危機處理的技術官僚或文官系統，提名後缺乏令人耳目一新的政見或口號，以致民調始終拉不起來，甚至還被民眾黨提名的總統參選人柯文哲「超車」。

據指出，侯友宜團隊內部對於競選路線、選戰節奏及戰術策略，究竟是要先拉攏鞏固深藍、韓粉等傳統基本盤，抑或是續走中間路線，兩派人馬一直嚴重不合。「市府派」vs「競辦派」皆自認為核心，且各自堅持己見，就連黨務系統也難以介入調和。

例如，6月7日，侯友宜赴黨中央與中常委進行便當會，當時工作人員出包訂了「老三便當」，意外「歪樓」成為媒體關注話題；為此，以出身刑事局的研考會主委林豐裕及台北市府研考會前主委、現為新北市參議余家哲等人馬為主的「市府派」，事後立即要侯在車上自錄影片，稱老三便當「愈吃愈唰嘴」，這讓以新北市前副市長謝政達、前副祕書長張其強等人為首的「競辦派」相當不以為然，認為危機處理完全不及格。侯營兩派為了一個便當的花邊新聞就吵起來，更何況基本路線的歧異。

近來，另有媒體人在臉書上爆料5月26日「侯馬會」內幕，直指前總統馬英九差一點被侯友宜放鴿子，起因是侯競辦幕僚安排行程後，卻忘記告訴市府團隊，而市府團隊也未依工作流程向競辦確認，對接搞了個大烏龍；最後，侯硬著頭皮飛車趕赴馬辦，遲到40分鐘，其間馬為了等待迎接，怕失了禮數也不敢吃飯，所幸見面後相談甚歡。

據悉，釋放出此一消息的背後用意，正是為了「清君側」劍指謝政達，市府派、競辦派兩派人馬爭奪選戰主導權的摩擦不斷、互信不足，台面下放話攻訐及內鬥角力情況更是未曾間斷。

轉折點：金直接定位朱角色

眼見侯友宜競選團隊一再自亂鬧內訌，神隱多時的國民黨主席朱立倫於是決定循去年桃園市長「張善政模式」，準備派駐人馬接管選戰，包括找回去年替蔣萬安打贏首都市長選戰的台北市府市政顧問陳國君、桃園市副祕書長金志聿等「朱家軍」加入侯陣營，而黨內原以為此舉代表侯、朱兩人已達成共識，侯願意讓步由黨中央協助調整隊形；未料，半路卻突然殺出金溥聰輔選操盤、總綰大選兵符的勁爆人事安排。

據藍營知情人士透露，在金溥聰進駐侯競選團隊參與重要會議的消息見報後，侯友宜還一度向黨內輔選大老解釋，稱金僅是協助處理競選文宣及新聞議題攻防等「空戰」顧問工作。結果，隔天卻風雲變色，侯在記者會上直接宣布金出任競辦執行長，將負責選舉的策略、規畫及執行，統合所有戰力，是這次選戰「領軍競選團隊最重要的總領導」。

不僅如此，金溥聰當場更加碼演出，直接以「球隊老闆」來定位朱立倫，暗示朱只要提供資源奧援就好，別指望能扮演對侯選戰指手畫腳的「總教練」角色。

Photo Credit: 中央社

侯競辦其餘人事還包括，謝政達退居第二線擔任競辦副執行長、國民黨立院黨團總召曾銘宗肩負競辦組織召集人，兩位副召集人為卸任立委的林鴻池及與高雄市前市長韓國瑜友好的前台南市議員謝龍介。

負責新聞、發言及議題論述等工作，除了媒體人出身的陳國君及張其強外，過去具豐富輔選經驗，且時常在政論節目舌戰綠營，又掌握時事脈動及議題設定能力的台北市花卉公司副董黃子哲，也被相中「借將」進入侯競辦帶領發言團；財經專業背景出身的前行政院副院長杜紫軍，則出任國政顧問團召集人。上述人事一字排開，幾乎未見朱系人馬，更讓「侯金體制」排朱傳聞，更加引人側目。

對此，有黨內輔選要角私下指出，金溥聰這次決定重新出馬，除了向侯友宜要到掌握「砍人」生殺大權為決定性因素外，其對朱立倫不聽勸阻開放「同舟計畫」讓前花蓮縣長、立委傅崐萁重回國民黨，更是金之所以願投奔侯及如此「排朱」的主因之一。

觀察點：地方派系是否相挺

金雖自誇過去與其他地方派系、議長掛都會主動聯繫或拜會；但實際上，當地方派系要角及頭人一聽到金的名字，私底下幾乎罵成一片，擔憂痛批「馬金體制」復辟，儘管馬、金兩人關係早已漸行漸遠，尤其先前金對馬率團訪中第一時間未予正面肯定，反而稱仍要聽其言、觀其行，更是讓挺馬系統點滴在心頭，但地方派系的反應卻也顯示「金小刀」的威懾力。

據了解，金溥聰自從6月25日進駐侯團隊後，幾乎每天都密集邀相關幕僚群開會，掌握選情脈動發展，包括下達軍令狀要發言人群當好侯的「防火牆」、大動作提告賴清德及競選辦公室發言人戴瑋姍「以訟止謗」等，「金氏戰法」鎖緊侯選戰團隊可說是快狠準，依舊不改過往「金小刀」的犀利風格。