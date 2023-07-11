出口疲軟、內需放緩，PPI出現2016年以來最大降幅，中國經濟恐出現螺旋式通縮危機
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近日中國公布，公布6月消費者物價指數（CPI）年增率為0%，較5月下滑0.2個百分點，是近28個月來新低。外界指出，中國面臨通貨緊縮的威脅日益明顯。
中國的經濟比想像中的更困難，房地產問題未解決，出口又陷入低迷，而通貨膨脹、生產數據一再顯示其經濟持續低迷。外界指出，中國地方政府債務擔憂加以，遲遲未見中國官方推動刺激政策，持續壓抑中港股市走勢。
中國恐走向通縮
中國的經濟持續低迷，在受到強力的疫情封控後，活力仍未完全恢復，一方除了深受房地產泡沫化影響，二來隨即又受到全球升息，各國經濟不振、電子產品需求下滑，是內外交迫的危機。
2022年6月消費者物價指數（CPI）相較同期持平，而較上月下降0.2%，另外生產者物價指數（PPI）5.4%，是出現2016年以來最大降幅，凸顯內需消費品、商品的需求減弱。
一般而言，面消費、製造端出現低迷的情況，政府應會以寬鬆的貨幣政策，促使資金流入市場。《金融時報》引述野村報告指出，超低的通貨膨脹數據證明當初野村推估，中國央行還會再實施兩次降息，這個論點是正確的。
近年來，中國公布的數據一再顯示，通貨緊縮的陰霾越來越重。麥格理集團（Macquarie Group）中國經濟學家胡偉俊（Larry Hu）說，中國面臨重大通縮壓力，而市場預期心理均認為日後將通縮，恐會出現螺旋式的通縮。
投資市場對中國顯得保守。富蘭克林證券投顧分析，中國經濟數據疲弱、地方政府債務擔憂加以遲遲未見中國官方推動刺激政策，持續壓抑中港股市走勢。
中國除了出口需求疲弱，內需市場復甦放緩，下階段的復甦將更依賴於就業市場與消費者情緒改善的內生動力，也需要政策面支持。
葉倫強調不會和中國脫鉤，美中關係走向和緩
針對中國房市，高盛證券（Goldman Sachs Group）認為，針對經濟薄弱環節，例如房市、地方政府財政/債務、民間部門預期與青年失業率等，採取更有力的寬鬆措施，輔以更可預測的中美關係，將有助於鞏固投資人的中長期成長預期，進而推動市場在獲利成長繼續改善的情況下走揚。
面對經濟不見起色，北京當局一直沒有推出大規模刺激計畫。《華爾街日報》認為債務負擔加重，是中國無法推除大型政策的主因。
面對中國經濟不振也對全球的經濟造成壓力，許多人均認為美中對抗也將走向趨緩。美國財政部珍妮特葉倫（Janet Yellen）結束中國的訪談旅程，在過程中，他對中國對美企採取的懲罰性行動頻頻向中方官員緩頰。而這他是4年來首位訪華的美國財政部長。
中國美國商會（AmCham China）表示，葉倫希望「深化」與中方的溝通。葉倫說：「我代表美國將向中國，轉達美國商界擔憂的問題，包括中國使用一些政策，擴大對國企和本土企業的補貼，造成外國公司進入市場設置障礙。」
葉倫還表示，美方策略已經轉向，並不是和中國「脫鉤」，尋求更多元經濟模式，美方只出口管制這和國家安全關係較強的零組件、原料。南京大學（Nanjing University）外交政策專家朱鋒表示，預計此次訪問不會取得任何突破或者「改變雙邊關係的結構」，但可能有助於「化解一些誤會」。
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核稿編輯：翁世航
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以行人為中心，「相互說到齊溝通」——新北工務局打造行人交通安全建設新紀元
我們想讓你知道的是
台灣是一個美麗的地方，深受國際旅客喜愛，但近年連續的交通問題引起國際媒體的關注，行人因為交通事故而死亡的人數更是年年提高。新北市工務局提出了「箱、護、縮、道、騎、公、通」七大手法，針對行人交通環境進行改善，以提高行人的交通安全和城市宜居性。
友善的人們、美味的食物、壯麗的風景⋯⋯向來深受國際旅客歡迎的台灣，近年來卻因為交通問題而備受國際媒體關注。去（ 2022 ）年 12 月， CNN 旅遊專題將台灣稱作「行人地獄」，而更早之前，包括澳洲、加拿大、日本、美國等國，都曾經在官方的旅遊建議中，提醒國民要特別小心台灣的交通問題。
台灣的交通問題為何如此令人詬病？根據去年的交通事故統計，全國因為交通事故而造成的死亡人數超過 3000 人，其中有 394 位是行人，另外還有 1 萬 6000 多位行人受傷，創下八年來新高。這些交通事故，不僅對個人和家庭造成了嚴重的傷痛，也給社會帶來了重大的壓力。為此，改善行人的道路環境，提高行人交通安全，成為一項迫在眉睫的公共建設任務。
行人擺中間，建設七字訣
新北市工務局投入行人交通安全改善不遺餘力， 2019 至 2022 年間，共投入約 60 億元。今年起，秉持著「持續既有計畫，人本環境再優化」的理念，針對各區內醫院、學校、公園、商圈、捷運及火車站等主要節點的人行環境優先處理。預計要在三年內，完成新北市轄區內提供穿越性車流道路的人行環境普查，並建置資料庫系統；同時更要篩選串連度不佳的路段或危險路口，運用「箱、護、縮、道、騎、公、通」七大手法（諧音：相互說到齊溝通），跨機關分工合作，逐年、逐區、逐段推動改善。
工務局的「箱、護、縮、道、騎、公、通」包括了哪些改善方式呢？首先，「箱」指的是障礙物遷移。人行道上的障礙物，往往是導致行人被迫走到車道上，甚至引發交通事故的主要原因之一。為此，工務局提出將道路上的障礙物，例如變電箱、電桿等進行遷移，還給行人一個更加安全、寬敞的行走空間。而「護」則是指設置庇護島，庇護島不僅可以作為行人過馬路的中途休息點，還能有效地分隔車輛和行人，避免直接的衝突，大大提高了道路的安全性。今（ 2023 ）年五月在台南發生兒童遭車輛撞擊致死的事故之後，台南第五分局便進行現地勘查，擬請交通局將行人穿越道退縮，並設置庇護島，此舉正說明了設置庇護島對於提升行人通行安全有明確的幫助。「縮」代表的是學校圍牆退縮。由於圍牆太過於靠近道路，行人道窄小，因此在上、放學時間，容易造成擁擠、視野不良的情形，甚至造成交通事故。新北市工務局近年透過學校圍牆退縮等手法，已經陸續改善了 58 所學校的通學環境，預計在未來的四年內，期許朝8年80所通學廊道的目標邁進，擴大行人視野，保障學生們行走的安全。
全面優化，好還能更好的交通環境
「道」是指封閉或拆除陸橋與地下道。一般來說，陸橋和地下道讓行人與車輛分開，應該是一個相對能夠保障行人安全的設置，但是目前現有的許多陸橋和地下道不僅老舊、髒亂，使用率低，更容易因為所在的位置，造成平面道路上的能見度降低、出入口的交通事故等；再加上不當的照明設計，可能會在夜間或惡劣天氣條件下影響行人和車輛駕駛的視線，增加發生事故的風險，而且對於身障者來說，必須上下樓梯這一點，也造成用路麻煩。因此在評估後，適當的拆除或封閉陸橋與地下道，的確有其必要性。
至於「騎」，則是改善台灣道路風景中，最令人又愛又恨的騎樓。因為台灣多雨、日照強的氣候特性，早期的房舍多半會設置騎樓空間，方便路過行人遮蔭避雨。但當時在建築房舍之前，並沒有統一的騎樓規範，再加上隨著時間過去，經歷多次建築物或道路的修整，騎樓高低不平的情況就越發嚴重，讓行人寧願冒險走上車道，也不想在騎樓中不斷地上上下下。工務局推動騎樓整平，就是希望能夠改善這個問題，把騎樓還給行人，遠離車道，保障行走安全。
最後的「公」和「通」，則是公有土地活化，以及連通行人動線。將公有土地活化再利用，成為停車場、公園綠地等設施，減少城市中閒置不用的畸零地，提高市民生活品質。另外還有特別針對捷運生活圈進行改善與優化，今年以中和及永和為重點區域，除了落實過去行人交通安全改善的設施之外，還要持續以人為本，優化交通號誌設定、加強交通標誌和標線的清晰度等，讓新北成為最友善宜居的城市。
行人的交通安全問題，並不只存在於台灣。現在的瑞典，是一個在行人交通安全問題上做得相當出色的國家，交通事故極低。但在90年代初，瑞典的道路死亡率和其他歐洲國家相差無幾。直到瑞典政府實施了一項名為零死亡視野（Vision Zero）的政策之後，才讓瑞典人真正成為一個在交通上，以行人為優先的國家。零死亡視野的具體措施包括改變道路設計、設置更多行人專用區域、限制速度、行人庇護島和步行道路等。實施至今，瑞典的道路死亡率已經降低了一半以上，成為了全世界道路死亡率最低的國家之一。
這個成功的例子，充分證明了透過全面、系統性的改革，可以有效地提高行人的交通安全。新北工務局希望可以透過「箱、護、縮、道、騎、公、通」中一項項的建設，解決當前的道路安全問題；而這樣的立意，更是為未來全國的道路設計和改善，提供了一種新的思路和方向。我們期待這種以行人為本的交通，能在全國推廣和應用，更大幅度的保障國人的交通安全。