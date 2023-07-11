出口疲軟、內需放緩，PPI出現2016年以來最大降幅，中國經濟恐出現螺旋式通縮危機

中國的經濟比想像中的更困難，房地產問題未解決，出口又陷入低迷，而通貨膨脹、生產數據一再顯示其經濟持續低迷。外界指出，中國地方政府債務擔憂加以，遲遲未見中國官方推動刺激政策，持續壓抑中港股市走勢。

中國恐走向通縮

中國的經濟持續低迷，在受到強力的疫情封控後，活力仍未完全恢復，一方除了深受房地產泡沫化影響，二來隨即又受到全球升息，各國經濟不振、電子產品需求下滑，是內外交迫的危機。

2022年6月消費者物價指數（CPI）相較同期持平，而較上月下降0.2%，另外生產者物價指數（PPI）5.4%，是出現2016年以來最大降幅，凸顯內需消費品、商品的需求減弱。

一般而言，面消費、製造端出現低迷的情況，政府應會以寬鬆的貨幣政策，促使資金流入市場。《金融時報》引述野村報告指出，超低的通貨膨脹數據證明當初野村推估，中國央行還會再實施兩次降息，這個論點是正確的。

近年來，中國公布的數據一再顯示，通貨緊縮的陰霾越來越重。麥格理集團（Macquarie Group）中國經濟學家胡偉俊（Larry Hu）說，中國面臨重大通縮壓力，而市場預期心理均認為日後將通縮，恐會出現螺旋式的通縮。

投資市場對中國顯得保守。富蘭克林證券投顧分析，中國經濟數據疲弱、地方政府債務擔憂加以遲遲未見中國官方推動刺激政策，持續壓抑中港股市走勢。

中國除了出口需求疲弱，內需市場復甦放緩，下階段的復甦將更依賴於就業市場與消費者情緒改善的內生動力，也需要政策面支持。

葉倫強調不會和中國脫鉤，美中關係走向和緩

針對中國房市，高盛證券（Goldman Sachs Group）認為，針對經濟薄弱環節，例如房市、地方政府財政/債務、民間部門預期與青年失業率等，採取更有力的寬鬆措施，輔以更可預測的中美關係，將有助於鞏固投資人的中長期成長預期，進而推動市場在獲利成長繼續改善的情況下走揚。

面對經濟不見起色，北京當局一直沒有推出大規模刺激計畫。《華爾街日報》認為債務負擔加重，是中國無法推除大型政策的主因。

面對中國經濟不振也對全球的經濟造成壓力，許多人均認為美中對抗也將走向趨緩。美國財政部珍妮特葉倫（Janet Yellen）結束中國的訪談旅程，在過程中，他對中國對美企採取的懲罰性行動頻頻向中方官員緩頰。而這他是4年來首位訪華的美國財政部長。

中國美國商會（AmCham China）表示，葉倫希望「深化」與中方的溝通。葉倫說：「我代表美國將向中國，轉達美國商界擔憂的問題，包括中國使用一些政策，擴大對國企和本土企業的補貼，造成外國公司進入市場設置障礙。」

葉倫還表示，美方策略已經轉向，並不是和中國「脫鉤」，尋求更多元經濟模式，美方只出口管制這和國家安全關係較強的零組件、原料。南京大學（Nanjing University）外交政策專家朱鋒表示，預計此次訪問不會取得任何突破或者「改變雙邊關係的結構」，但可能有助於「化解一些誤會」。

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核稿編輯：翁世航