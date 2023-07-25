來自美國Draper Associates、YouTube共同創辦人的關鍵祝福
我們想讓你知道的是
關鍵評論網十歲了！在這特別的一年，讓我們一起看看美國Draper Associates創辦人Tim Draper以及YouTube共同創辦人Steve Chen怎麼看關鍵？怎麼看媒體發展趨勢。
站在地緣政治最佳視角的內容平台「關鍵評論網」
文：Tim Draper 翻譯：楊士範
恭喜《關鍵評論論網》十週年啦！這十年對一個試圖在自由世界和共產世界之間取得平衡的國家來說，彷彿置身於新聞界的洪流海嘯，也是歷史與未來之間的選擇。
關鍵評論網置身於我們這個時代最有趣的國際新聞漩渦中。這個媒體平台大膽地報導中國和俄羅斯在審查制度上的合作，挑戰台灣的移民管理權威，以及美國人是否願意承認台灣。
關鍵評論網刊登的文章內容勇敢且具有挑戰性。它們涵蓋了那些想要控制每個人和一切的軟弱領導者，以及那些想要相信人民並讓人民獲得自由的堅韌領導者。關鍵評論網不僅僅反映世界周遭，它們更從臺灣這個有利位置，觀看地緣政治的所有觀點。
恭喜你們，並祝願關鍵評論網未來的十年一切順利。也期待你們的內容能影響更多人，讓更多人從僵固的思想中被釋放、讓思想自由。
Tim Draper英文原文：
Congratulations to The News Lens on this 10th anniversary celebration. These 10 years have been a news tidal wave for a country that is trying to balance itself between the free world and the communist world, between a country that wants it for historical reasons and one that wants it for its future.
TNL finds itself in the vortex of the most interesting international news of our time. The company boldly comes out with news that China and Russia collaborate on censorship, challenges to Taiwan’s immigration authority, and how American’s might or might not want to recognize Taiwan.
The stories printed in TNL are bold and challenging. They cover the weak leaders who want to control everyone and everything and the strong leaders who want to trust people and set them free. TNL is not just a reflection of the world around them. They are viewing all perspectives of geopolitics from the ultimate cat bird seat, Taiwan.
Congratulations, and here’s to the next 10 years. May your editorial influence minds and set more people free.
數位媒體的領導者--關鍵評論網
文：Steve Chen 翻譯：楊士範
身為一個深入了解這家新創公司在數位內容領域取得卓越成就的參與者，我要對關鍵評論網的十週年紀念表示最衷心的祝賀。
展望未來，全球華語市場內的互聯互通將變得更加重要，我期待關鍵評論網繼續成長以滿足這些需求。
Steve Chen英文原文：
As an insider of the incredible vaults a startup has made to become a globally recognized leader in the field of digital content, I can’t be happier than to congratulate the entire TNL team for their 10 year anniversary.
Looking ahead, the interconnections within the global Mandarin market will grow ever more important and I look forward to seeing TNL continued rise to meet these demands.
責任編輯：Joanna
核稿編輯：楊士範
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飛宏科技330W電競筆電電源，就是Light著GaN才好玩！
我們想讓你知道的是
飛宏科技推出330W GaN電競電源，搭載第三代半導體GaN快充技術，能針對電競筆電應用的需求，支援高階處理器及顯示器的瞬間峰值功率拉載，為電競筆電提供更高的功率與散熱速度，達到輕巧、安全、高效的充電體驗。
2021年底，飛宏科技推出體積最小的280W GaN高功率電競筆電電源，其功率密度不僅突破當時業界的極限，其電源的大小等同一般市面上180W電源。今年飛宏科技提高規格，推出330W電競筆電電源，導入第三代GaN氮化鎵技術，其功率密度達到14.5 W／in3（1W／CC），相較市面上同輸出功率的產品，不僅體積縮小了49.5％，且產品重量最輕（<800g），在達到高規格安全測試的同時，滿足使用者對電競筆電電源的期待，也成為今年2023台北國際電腦展中的新亮點！
近年來電競筆電銷售量逐年提高，應用領域日漸多元，但普遍市售充電器為滿足高規格的電競筆電所需，在提高電源功率的同時，充電器也變得更大、更重，造成使用者在攜帶通勤時極大的困擾。飛宏科技電競筆電電源的設計研發上，採用獨特GaN生產製程管控，與自主開發數位控制機制、功率模組設計等技術，令產品可達94%以上高轉換效率，且以更輕薄短小的體積，提升使用者的便利性。
安全可靠是頂規電競電源的第一考量
飛宏科技深耕電源產業半世紀，明白充電器為使用者所帶來的便利與風險。為了開發出更輕巧的高功率電源供應器，飛宏科技除了著眼突破技術面的瓶頸，更重視產品的安全性、可靠度，才能滿足終端使用者真實的使用情境。
市面上多數GaN電源僅強調小型化設計，但忽略了高功率電源在小體積設計下，是否能達到散熱與安全的標準。飛宏科技此款330W GaN電競電源，針對電競筆電應用的需求，支援高階處理器及顯示器的瞬間峰值功率拉載，可滿足筆電重度使用者長時間的操作，更已取得各項國際安規認證，能為電競筆電提供更高的功率與散熱速度，達到輕巧、安全、高效的充電體驗。
飛宏科技所開發的電競筆電電源，不僅搭載第三代半導體GaN快充技術，擁有輕巧、安全、高效等特點之外，也因電競筆電不斷推陳出新，需要高規格電源供應器支援使用者需求，進而陸續推出一系列240W、280W、330Ｗ高功率密度電競筆電電源。此外，飛宏科技正籌備360W GaN電競筆電電源，即將於不久的將來問世，敬請期待！
本文章內容由「飛宏科技」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。