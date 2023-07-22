【散文】林黛嫚〈我必須自己克服〉：如今我尚未開始創作推理小說，卻快要被化療腦打敗了
我們想讓你知道的是
如果我總忘事，那不是我選擇記憶，而是化療惹的禍。這招對付我先生最有效，生活中的小「突搥」，一副無辜樣，不干我的事，一句「都是化療惹的禍」可以扺擋千軍萬馬。
文：林黛嫚
〈我必須自己克服〉
化學治療（chemotherapy）在醫學上最早出現在十九世紀末，有位學者Paul Ehrlich觀察到微生物體內有某些特定組織染色的凝集，而合理地指出如果能夠發現某些物質對細菌有毒性，這種特異性可以應用到臨床上的治療。之後也幸運地發現盤尼西林（Penicilline）開啟了人類「抗生素時代」。直到一九四○年代，第一次有治療癌症的藥物發現後，化學治療在治療癌症上，扮演相當重要的角色。依據研究及臨床實施成果，目前有效的化學治療藥物，不只可以延長生命，疾病也可能得到完全緩解及痊癒。
使用化學藥物去毀滅或控制癌細胞，可以單獨或合併其它治療方法（期望能殺死更多的癌細胞並避免抗藥性）。癌細胞與正常的細胞不同，癌細胞的生長及分裂速度較快，且容易發散到身體其他部位，化學藥物就是針對這種特性來殺死癌細胞，相同的對體內一些生長較快的正常細胞也易造成傷害，而引起一些副作用。
化學治療療程的長度和頻率是依照病症的種類、身體對藥物所產生的反應而定，通常以間隔三到四週的時間來施行，以容許正常組織（非癌細胞）在每次治療間隔，可以增生復原。化學藥物治療一次只能殺死部分的腫瘤細胞，但腫瘤細胞又會很快地生長出來，所以不待它們有喘息的時刻又再做一次治療，因此會有治療一段時間，休息一段時間的流程。
平常正常身體有部分組織也不斷地生長分裂，例如：頭髮、骨髓造骨細胞、指甲皮膚、生殖系統、腸胃內皮細胞、肝細胞……，當化學藥物在治療時，也會破壞到他們的分裂蛋白質，所以會有脫髮、血球數下降、指甲變化、噁心、嘔吐……的副作用產生。
化學治療的某些副作用，如：疲倦及脫髮，會在治療之前幾個星期出現，然後一直持續到結束；而其它的副作用，如：噁心、嘔吐則可能在治療後的數小時之內立即發生，但大多數副作用都將隨著化學治療停止而漸漸消失。雖然副作用令人不愉快，但別忘了這些抗癌藥物具有破壞癌細胞的效果。
上述這些內容是開始化學治療時，醫院給我的手冊上的記載。除非是早期癌症，只要是晚期婦癌，幾乎都要做化療，我做的是輔助性化學療法，意思是手術也許把癌細胞清除乾淨，但仍有可能有看不見的腫瘤未被消滅，此時化學療法就是要對癌細胞除惡務盡。
除了前述發現化學藥物成效的學者，我在網路上看到一個關於化療起源的故事，現代腫瘤以化學治療起源於一九四○年代，第二次世界大戰期間，發生了一次芥子氣（毒氣）洩漏事故，當時發現接觸者出現骨髓和淋巴系統增生低下的現象。受此啟發，於是在臨床應用氮芥治療惡性淋巴瘤，並獲得很好的成效，從此開創了化療世紀。所以，說化療藥物是「毒藥」，那是一點都沒錯。
當然每種癌症的化療藥物不同，承受的副作用痛苦也不同，一位藝術家得大腸癌，接受訪問時談到化療的痛苦：「每次化療要住院三天，打六種藥物，一開始打藥，就開始噁心想吐，做完化療出院的第一週是副作用最強的時候，每天拉肚子七、八次以上，拉到屁股都不敢去碰的那種痛。接下來的症狀是全身發癢，以及後腦勺冒出很多痘痘，一擠都是血水。而且因身體抵抗力極差，不但老毛病跑出來，新毛病也上門，痛風、關節痛、坐骨神經痛……各種痛全都來了。」
毛髮脫落、口腔黏膜潰瘍、噁心嘔吐或是便祕腹瀉，都有方法對應，唯有骨髓抑制造成免疫低下，以及對神經系統影響造成的神經痛很難緩解。
蘇珊．桑塔格的書中提到最早對癌症的描述把癌說成瘤、疙瘩或者腫塊，希臘語、拉丁語對cencer 都有「蟹」的含義，靈感來自腫瘤暴露在外的腫大血管與蟹爪酷似。我上報導文學課程時，選了一篇翁台生〈痲瘋病院的世界〉，那些受痲瘋桿菌侵犯的肉體，是「手足收縮只剩一截肉樁，指趾蜷曲如爪」，做化學治療的經驗讓我把這些閱讀經驗連結起來。
化療副作用之一——手指、腳趾僵硬麻木。我的指爪外表看來無異狀，但我感覺像是指與指，趾與趾之間長出皮膜，於是指趾都糾連在一起，伸展不開。而指節與趾節之間的關節像被灌漿的水泥一般僵硬如柱。韓劇《非常律師禹英禑》裡患有自閉症的英禑，只要覺得緊張或精神緊繃手指就會不由自主扭動，我清楚那種手指舒展扭動的感覺，因為我原本也有這個習慣，第一次看到影集裡的英禑做出那動作時，我嚇一跳，有種被窺視了的既視感，轉念一想，這個肢體語言也不是我的專利，然後便想著，會不會其實我有自閉症呢？
就在寫作這段文字的這一刻，我舉起手，張開五指，想像那呈V字形的指與指之間長出薄膜，於是指掌形成一張可以飛翔的網，但是，可以飛翔是想像的，實情是飛不起來，因為那張網也如灌了水泥的標本一樣，厚重僵硬如巨石。
還有，身體有些你從來不會注意到的部位，這時會以痛覺主張它們的存在，譬如手臂，你天天看著它，它也忠實地履行它的功用，但在化療副作用中，前臂中的某一條肌肉會突然抽動，告訴你，我是橈肌、屈肌或伸肌，我在這裡。化療次數越多，肌肉神經不由自主抽動的現象就越明顯，於是闊筋膜張肌、腓腸肌、甚至比目魚肌這種只在漫畫中會出現的辭彙，都紛紛在你身體內跳起舞來。
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
我們想讓你知道的是
格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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核稿編輯：翁世航