2023/07/11,
政治

夏寶龍任新建中共中央港澳辦主任、周霽任常務副主任

夏寶龍任新建中共中央港澳辦主任、周霽任常務副主任
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新建的中共中央港澳工作辦公室（中央港澳辦）已經完成組建並召開了會議；根據北京官方的訊息，中央港澳工作領導小組常務副組長夏寶龍為中央港澳辦首任主任。

（中央社）新建的中共中央港澳工作辦公室（中央港澳辦）已經完成組建並召開了會議；根據北京官方的訊息，中央港澳工作領導小組常務副組長夏寶龍為中央港澳辦首任主任。

中國國務院港澳事務辦公室（港澳辦）官方網頁今天（11日）公布，中央港澳辦11日上午召開了會議，但沒有透露會議內容。

據公布，中央港澳辦主任是夏寶龍，這次會議由他主持並講話，其他與會人士有中央港澳辦副主任周霽（常務，正部長級）、鄭雁雄（香港中聯辦主任）、鄭新聰（澳門中聯辦主任）、楊萬明（港澳辦副主任）、王靈桂（港澳辦副主任），以及中央紀委國家監委駐中央港澳辦紀檢監察組組長施克輝、中央港澳辦室務會成員向斌。

另據大陸網站百度的最新訊息，中央港澳辦副主任有5人，他們是周霽、鄭雁雄、鄭新聰、楊萬明、王靈桂。

今年3月中，中共公布「黨和國家機構改革方案」，其中明確在國務院港澳辦的基礎上組建中共港澳辦，國務院港澳辦不再單設，只保留牌子；中央港澳辦應是中央港澳領導小組的辦事機構。

新聞來源：

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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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