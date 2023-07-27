《電腦如何學會思考？》：人類教電腦學會最重要的一件事，就是「類比―數位」轉換能力
我們想讓你知道的是
這本書引領讀者洞悉自己心智和電腦的運作方式，不只為了回答「人類是否被機器取代？」「該如何向電腦學習思考？」這類問題，而是關於人類知識提供了全新的理解角度。本書非常適合喜歡駭客任務的讀者，必能超越心物二元論、擁有嶄新看待世界的全新方式。
文：吳國慶（本書譯者）
人類到底如何能像電腦一樣的思考？
「像電腦一樣的思考」這個命題，彷彿帶著致命吸引力，彷彿一旦瞭解之後，就能像吃了聰明藥丸一樣，立即對任何難題迎刃而解，可以溫故知新、鑑往知來，甚至博古通今，一切象徵「智慧」的成語，都將可用來形容能如電腦一般思考的你。
然而，我們不妨從另一個角度思考：「人類發明了電腦」。從圖靈機開始，到擊敗西洋棋高手的深藍超級電腦、擊敗圍棋高手的AlphaGo軟體，一直到人手一支的智慧型手機，都是人類藉由知識堆疊，逐漸改善、洗鍊、琢磨各種軟硬體相關知識後，推陳出新，不斷創造出一部部劃時代的大小型電腦裝置。因此，人腦當然勝過電腦，所以大家可以跳過這本書不看了？
請各位捫心自問，你個人的思維或智慧，從沒有完勝過任何一部電腦吧？就算我現在把一部19世紀初由英國數學家兼工程專家巴貝奇的發明——「差分機」（這部類電腦計算機器，也就是一般認為世界上第一位程式設計師同時也是英國知名詩人拜倫之女的愛達，一眼看到便認為用途不止於計算，也可作為函數運算的電腦原型機）這種早期的「類電腦」擺在你面前，你應該也很難摸清其背後的製作原理。
更別提1983年蘋果推出的麥金塔電腦圖形介面配上滑鼠，再到2023年你手上的觸控iPhone……。一切種種，確實都是我們無法憑一己之力（或團隊力量），花大量時間就能做出電腦計算或運算的驚人成就。於是，人腦與電腦的思考優劣問題本身變成一個「蛇吞環」的基礎型態：人藉由思考而發明了電腦，電腦協助人們快速思考，然後人類想學習像電腦一樣的快速思考……？這中間一定出了什麼問題？
哲學讓電腦學會思考
本書作者喬治・湯納（George Towner）幫你釐清了這個問題，告訴你電腦的運作，其實是模仿了人類思考「邏輯」的方式，亦即必須藉由哲學思辨與數學輔佐的方式，來完成最基本的思考架構。因為當初與作者一起在蘋果公司製作麥金塔電腦、作業系統、應用軟體的這群人，也就是認為「個人電腦」到底該以何種方式出現在我們生活中的這群絕頂聰明、「不修邊幅的粗獷哲學家」工程師們，費盡心思，經歷高度的腦汁輾壓過程，才想通如何讓電腦的運行合乎邏輯，進而能夠一步步攀上人類智慧「演化」的軌道，協助這個世界往復加速，達成人類今日的成就。
他們所思考的人類知識運作邏輯形式，可用「數位化」這個動詞來表示，亦即電腦最擅長的作法——「類比―數位」轉換。溯其根源，即來自於人類理解外在世界所使用的方式，將現實的類比存在，經由數位化轉換的「數位現實」（Digital Reality）來完成。
這種數位現實就是所有生物得以理解周遭一切的作法：就像草履蟲學會了趨向養分移動，狗學會了過馬路，人類學會了把個人集結成團體來抵禦外侮一樣。生物藉由將現實加以數位化，理解存在而形成知識；接著，生物便將此知識藉由演化，以基因代代相傳，形成今日我們所見的一切。然而數位現實的知識外在表象如此，那內在肌理究竟如何形成、如何分析呢？換句話說，這種數位現實的知識，如何從原始人類傳承為你我現在的理解呢？
作者以這五十年來逐漸浮出水面、重返人類知識競技場的「第四波哲學運動」，來解釋人類理解這個世界所使用的「數位現實」理論，亦即本書所稱的「DR理論」來加以解釋。讓我們瞭解知識的積累，是藉由擴展哲學思辨過程所產生的數學「集合論」交織而成。從早期的原生動物一直到「智人」的我們，都是透過以「想像」的數位現實來洞悉辨識外在世界，並運用了類似於達爾文演化論的方式，以各種「類別」將知識累積於基因中。
這些類別是藉由生物的「類比―數位」轉換過程，也就是電腦擅長的方法來呈現。唯有瞭解了人類到底如何思考這種轉換過程，才有辦法教電腦如何進行轉換，也就是教電腦到底如何思考。當你藉由DR理論瞭解了電腦如何思考後，便可推及世間萬物的認知、感知與類別判定，進而以DR理論來分析世間的一切知識，讓我們的思維透徹清明、豁然開朗。
不過，哲學到底如何讓電腦思考呢？首先便是「邏輯」的引用，這些電腦工程師兼哲學家們必須設計出能像生物一樣邏輯思考的機器。跟作者一起在蘋果製作電腦的這群聰明人，幾乎每天都在解決與人類知識相關的深奧哲學問題，而且「而且這些邏輯問題一定會讓亞里斯多德、牛頓和康德等人大吃一驚」。因為他們將會瞭解人類的知識運作方式完全可以倚仗DR理論，亦即一種藉由「將類比的連續世界，轉換為數位的不連續世界」的知識演化過程來加以詮釋。
完整模擬人類累積知識的思考流程
作者把數位現實分成三種類型：行為的、物理的、理想的，最簡單的解釋範例之一，便是以前的電視或電腦所使用的CRT（陰極射線管）螢幕。這種老式螢幕的原理，是藉由一個快速移動的光點，打在螢幕玻璃背後的螢光粉上而發光。當掃瞄速度夠快時（每秒逐點掃完整個螢幕三十次），在視覺暫留下，這個像耕耘機犁田的小光點，就會製作出一秒鐘的動態影像，於是我們看到了一秒鐘的電視畫面。
仔細分析背後原理：如果將掃描動作放慢的話，你看到的其實只是一個不停移動的投射光點，這個點是「物理現實」上的實質光點，其「行為現實」是不斷地移動掃描，然而看在我們眼中的卻是新聞、音樂、戲劇、電影等這些「理想現實」中的畫面。也就是說，這些呈現中的節目，都是把「類比存在」（攝影棚裡的人事物）轉換為「數位現實」（畫面上的人事物）。
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我們想讓你知道的是
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