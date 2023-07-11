有事無事吃碗冰！香港人或會覺得「生冷」，卻是台灣人生活日常

身邊的台灣朋友常自嘲「有事無事吃火鍋」，但來到酷暑當頭的夏天，倒是覺得他們「有事無事吃碗冰」！

吃冰，對於擁有一副廣東脾胃的香港人來說，會覺得生冷，常吃很「積濕」；台灣人似乎從沒有這種顧慮，只要心癮起，就會到處找形形色色的冰吃，清涼一下。

最初來台北落腳，就住在大同區，附近有一間「阿勝愛玉冰」最滋味，他們雖然是一間近六十年歷史的老舊路邊檔，但每種冰品都滿載古早味。

圖片由作者提供 台灣冰品花款多樣，而香港人對於質感像冰沙的泡泡冰應該比較少見。

最愛是愛玉冰，透明而大塊的愛玉凍，浸沉在檸香鮮活的糖水之中，爽著細碎的冰粒，每呷一口都有舒爽的感覺；好多人疑惑愛玉到底是什麼？它其實是台灣一種獨有藤本植物，一個個結在樹上的綠色果實，曬乾後，挖出內裏的籽，而籽含有天然膠質，只要跟水搓揉，便會凝固成晶瑩的果凍狀，沒有什麼味道，純粹只有Q彈Q彈的質感，所以每一碗愛玉冰，糖水的甜度與香氣才是靈魂所在。而阿勝的那一碗愛玉冰，檸香非常清洌，糖水並不濃甜，淡雅之氣反而令愛玉顯得脫俗。即使炎夏高溫熾熱，老馬識途的台北人亦甘願擠在小小的檔口裡吃冰嚐味。

台灣人無疑是玩冰的高手！從冰的形態與密度變化出不同的冰品。

刨冰與雪花冰，相信你我對它們都不陌生，前者是用純水的冰磚，然後刨成顆粒較大的冰粒為底，然後配上不同的配料，紅豆、綠豆、芋泥、薏仁、蓮子等等，再澆上黑糖或是練乳；後者通常則是牛奶冰，配芒果配鳳梨配草莓一類的時菓，冰被削得輕輕薄薄，一送進嘴裡便輕易化掉，吃罷滿腔是甜美的乳香。

且還有一種叫泡泡冰，質感輕盈非常之像雪葩或冰沙，就是先在大碗中把冰塊兌上不同口味的配料，然後用湯匙快速的冰與配料拌至細勻。曾經在基隆廟口夜市的陳記泡泡冰買過一杯烏梅口味，即叫即製，店家在你面前親手弄製，鏗鏘的拌冰聲，竟然勾起往昔小時候在香港買叮叮糖的回憶，大概是那拌打聲有幾分相像吧！帶有煙燻香氣的烏梅泡泡冰，呷來有像酸梅湯，生津止渴，極之消退暑氣。