【小說】劉以鬯《他有一把鋒利的小刀》選摘：他夢見一個女人躺在地上，背脊插著一把刀
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《他有一把鋒利的小刀》結合內心獨白和犯罪現場發展同時進行，善惡交戰的心理狀態層層推展；懸疑而細緻的筆觸呈現無比張力，一場在黑夜森林中奔逃的情節，如暗潮洶湧與逐步侵蝕的驚悚片，彷彿手持鏡頭讓讀者身歷其境，是一部兼具娛樂與藝術，雅俗共賞的傑作。
文：劉以鬯
道友超憤然將筷子朝桌面一擲，使亞洪的心跳因驚詫而停跳一拍。事情是這樣的：道友超在麻雀館輸了錢，性情變得非常暴躁，向妻子拿錢時碰了釘子，就用這動作來宣洩盤結在內心的氣憤。（天天走去打麻雀，天天輸，天天拿阿媽來出氣，真不講理。阿媽辛辛苦苦糊紙盒、釘珠袋，一天賺不了幾塊錢，拿給他去打牌，幾分鐘就輸掉。）母親雙手掩面，竭力遏止著不讓自己哭出聲來。她是一個懂得忍耐的女人，受了委屈，除了流淚，決不會多說一句話。道友超仍在嘩啦嘩啦亂罵，企圖藉此強逼個性軟弱的妻子拿些值錢的東西出來。
亞洪看不慣這種嘴臉，放下手裡的碗筷，朝外急走。（總有一天要跟他算賬的。）站在電梯口的時候，依舊可以聽到父親在大聲咒罵；只是聽不清他在罵些甚麼。（阿媽真可憐，我應該設法找些錢來幫她解決問題。）進入電梯，裡面像罐頭沙甸魚似的擠著十來個人。男人身上的汗臭加上女人身上搽的廉價香水混合成為一種奇異的氣息，使他祇想嘔吐。（這幾天，搶劫的事情特別多，只要有適當的機會，還是可以搶到錢的。有了錢，不但可以陪冼彩玲到大嶼山去玩一天；還可以拿一些給阿媽。）走出大廈，惘惘然莫知所從。將手插入褲袋時，又將那把彈簧刀握得緊緊的。
平地颱起一陣狂風，不知道甚麼地方吹來一張舊報紙。這舊報紙像包腳布似的，裹著他的小腿。他彎腰曲背，將舊報紙拾起。憑藉街燈的光芒，見到報紙上有一幅裸女的照片。這裸女的體態很美，美得像雕塑家的傑作，不能加一點；不能減一點。然後他看到一則本港新聞，標題是：
惡飛持刀截劫
判受笞刑十藤
亞洪對這種新聞最感興趣，走到街燈底下，細讀內容。他的情緒緊張起來了。
新聞內容是這樣的：一個無業青年曾在銅鑼灣區某大廈內持刀搶劫，劫得手袋一個，內有現款三百餘元及戒指一隻。警方憑線人報告，將該青年逮捕。……
（劫得手袋後，仍有被捕的危險。這種事情做不得。報紙印得清清楚楚：該青年在法庭裁定罪名成立後，法官以其罪行嚴重，除判入感化院之外，另受笞刑十藤。）
亞洪將那張舊報紙擲在地上，毫無目的地朝前走去，忽然產生無依無靠的感覺，嘴裡發苦。
（做不得，這種事情絕對做不得。萬一給警方抓去，到感化院裡去關幾個月還不成問題，笞刑的滋味可不好受。那報紙上說：被告在受笞刑之前，還要先接受身體的檢查。由此可見，笞刑的處罰並不好受。）
夜總會門前，停著一輛平治車。車門打開，走出一男一女。那男的胖得像啤酒桶，六十幾歲，嘴裡咬著雪茄。那女的很年輕，不會超過二十五歲，梳著寶塔式的髮型，穿著閃光的旗袍，打扮得十分花枝招展，像極了舞台上的花旦。
（祇要有錢，即使六十幾歲，也會有二十幾歲的女人陪他上夜總會去尋歡作樂。在這個社會裡做人，沒有錢是不行的。但是，找錢也不容易。阿爸想贏錢，卻經常將錢在麻雀枱輸掉。阿媽替別人釘珠袋、糊紙盒，每天做得頭昏腦脹，也不過賺幾塊錢。）
走到一家上海菜館門前，站定。陳列窗裡放著醬鴨、醉雞、凍豬腳、海蜇皮、蔥烤鲫魚、蛤蜊……。
玻璃窗上貼著一張紅字條，用毛筆寫著這麼幾個字：「本店招請外賣」。
（送外賣是一種簡單的工作，祇要有氣力，就可以做。但是，待遇太差，一個月不過百來塊錢，不會有太大的幫助。）
繼續朝前走去，心裡搖搖的，一點頭緒也沒有。
這一區的情形與中環恰好相反。中環白晝熱鬧；這裡的夜晚比白晝熱鬧得多。大部分店舖都要到夜深時才打样，只有銀行是例外。亞洪走到一家銀行門口。那銀行已關閉，裡外都沒有亮燈。有一個頭髮灰白的外省男子在銀行門口擺了一個書攤。因為這不是報紙檔，所以沒有報紙出售。此處出售的書籍，一般書店都不經銷。亞洪以前曾經在這裡買過幾本書，諸如《少女性祕密》、《奇異的性藝術》之類。
現在，因為閒著無事，就睜大眼睛對那些擺在銀行大櫥窗前的書本仔細察看。那些書名是極具誘惑力的：《敦倫搜祕》、《性題一千解》、《床邊勾奇》、《情婦的祕密》、《春風一度》……其中有一本，封面印著一個裸體女人，書名叫做《圖解性知識》。【細黑】（這裡面的圖解一定很好看。）他伸出手去，將書本翻開。憑藉青色的街燈，他企圖看到一些不易多見的圖畫。（奇怪，怎會一幅也沒有？題目叫做《圖解性知識》，怎會一幅圖畫也沒有？）
「這是最新出版的，」賣書人在他耳邊低聲說。
「沒有圖解？」亞洪問。
「圖解在另外一本上。」
「你的意思是：要買兩本書？」
「這一本定價兩元；圖解的定價也是兩元，單買圖解也可以；不過，合買兩本可享八折優待：三元二。」
亞洪拿不出這麼多的錢，聳聳肩，朝前走去。（這種書，有圖解對照，一定很好看。將來，要是能夠弄到一點錢的話，就該買幾本回去看看。不過，這一類書多看，也有問題。上次買了一本《奇異的性藝術》回去，看了三晚，每晚都遺精。）想呀想的，站在一家歌廳門口。這歌廳前幾天還貼著「裝修內部」的紙條；此刻則亮著太多的電燈。亞洪抬頭一望，上面掛著六七個花牌，都是「知音人」送給歌星的。亞洪走到玻璃櫥窗前邊，將櫥窗裡的照片當作藝術品欣賞。
照片上的歌星，每一個都美，即使那些四十年代就出來唱歌的歌星，也很美。（會不會是三十年前的照片？如果不是三十年前的照片；至少也是一二十年前的照片了。聽說，做歌星的收入比做電影明星更好。電影明星每個月只有兩三百元薪水；做歌星，不講別的，單是薪水，就有兩三千。……）他見到三幀男歌星的照片，這三個男歌星據說都是外地的「歌王」。（幾乎每一個職業男歌星都被人稱作「歌王」。在這裡，做「歌王」似乎並不是一件困難的事。
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
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格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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核稿編輯：翁世航