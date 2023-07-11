中國於25國設置「魯班工坊」大外宣，印尼穆斯林：中共沒有壓迫維吾爾族
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「魯班工坊」幫助各國降低了青年失業率。波諾羅戈縣約有3600名學生完成了魯班工坊計劃。接受過培訓的人中，約有72%的人在畢業後找到了工作。帕里雅迪表示：「我無法確定中國是否真的有迫害維吾爾族，我只知道他們歡迎我們，讓我們依據自己的信仰祈禱。」許多從印尼被派遣到中國的留學生，回國後都發表文章，質疑維吾爾族受迫害的真實性，選擇採納中國立場。
綜合《華盛頓郵報》與《中國日報》報導，中國近幾個月大力推廣「魯班工坊」職業培訓計畫，截至7月已在一帶一路沿線的25個國家，設立共30個「魯班工坊」職業培訓中心。教導各國民眾如何操作電動車、機器人、商用無人機，建設鐵路，甚至如何製作中國菜。
中國也正在透過「魯班工坊」翻轉國家形象。以印尼為例，當地許多接受培訓的民眾都表示，他們認為中國非常尊重穆斯林，且不相信新疆維吾爾族的穆斯林，有在中國受到打壓。
什麼是魯班工坊？
「魯班工坊」是中國天津政府所統籌，一帶一路倡議的其中一項政策。中國透過在各國設立名為「魯班工坊」的職業培訓中心，教導各國青年，包括製造電動車、傳統汽車、商用無人機、機器人，人工智慧、加工業、鐵路電氣化、傳統中醫、電子業、中式餐點等一系列技術。
「魯班工坊」最初在2016年被提出，今（2023）年4月，中國開始加大設置「魯班工坊」的力度，成立了一個特別委員會，幫助規劃和建設新工廠。
截至目前，全球共有25個國家、30個地區設有「魯班工坊」，主要分佈在東南亞、中亞、中東和非洲，另有部分歐洲國家設有「魯班工坊。」
根據《華盛頓郵報》的統計，目前設有「魯班工坊」的國家，在歐洲有：保加利亞、葡萄牙；在亞洲有：印度、印尼、泰國、柬埔寨、巴基斯坦、哈薩克、塔吉克、烏茲別克；在非洲有：埃及、象牙海岸、南非、迦納、衣索比亞、肯亞、奈及利亞、摩洛哥、坦尚尼亞、烏干達、吉布地、馬利以及馬達加斯加。
各國歡迎「魯班工坊」，但中國打得算盤為何？
由於中國是在各國免費設置「魯班工坊」，因此對於各國而言，其青年可以免費學習高科技產業、加工業及傳統工業等多項技術，也有機會使用更多，母國無法提供的高科技設備。
根據《華盛頓郵報》報導，印尼波諾羅戈縣（Ponorogo）的學生艾爾費達斯（Ziofani Alfirdaus）表示，他在還沒接受培訓之前，甚至不知道什麼是無人機，但現在他已掌握操作無人機的技術，且他相信「中國的技術可以造福全人類」。波諾羅戈縣一所學校的校長阿里芬（Syamhudi Arifin）也表示，他接受「魯班工坊」的建設是希望可以提高學生的能力。
對於中國而言，廣設「魯班工坊」對其也有許多好處。首先，「魯班工坊」計劃增加了中國的工業，以及經濟影響力，也擴大了中國的軟實力。
此外，中國雖長期在海外進行投資、開發，然而其在海外的工程中仍大量使用中國工人，也引發各國的不滿。「魯班工坊」會促使各國工人為中國的建設、公司工作，減少依賴中國工人，同時確保各國能使用中國，而非美國的技術。
卡內基國際和平基金會的研究員，費爾德斯坦（Steven Feldstein）向《華盛頓郵報》坦言：「這是一種非常明智的作法，不僅解決了長期以來，國際社會對中國使用本土勞動力的批評，也巧妙地確保這些國家，在未來採用中國技術。」
印尼穆斯林：我不相信中國有迫害新疆維吾爾族
《華盛頓郵報》指出，「魯班工坊」成為了中國大外宣及「信仰外交」的工具，也是在向伊斯蘭教國家證明，其願意與穆斯林建立夥伴關係。
有越來越多參與「魯班工坊」計畫的民眾，開始質疑「中國壓迫新疆穆斯林」這個資訊的真實性。
一名幫助中國在印尼建立「魯班工坊」的聯絡人，帕里雅迪（Agus Pariadi）告訴《華盛頓郵報》：「我無法確定中國是否真的有迫害維吾爾族，我只知道他們歡迎我們，他們讓我們依據自己的信仰祈禱。」另一名穆斯林普里約諾（Irfan Priyono）也表示：「我認為他們尊重穆斯林。」
雅加達經濟與法律研究中心（Jakarta-based Center of Economics and Law Studies）研究員，拉赫馬特（Muhammad Zulfikar Rakhmat）在一份研究中紀錄，除了「魯班工坊」計畫以外，中國也提供穆斯林學生獎學金。許多從印尼被派遣到中國的留學生，回國後都發表文章，質疑維吾爾族受迫害的真實性，選擇採納中國立場。
拉赫馬特向《華盛頓郵報》補充：「這是中國展示自身良好形象的其中一項努力，他們成功了。」
新聞來源
- Winning friends by training workers is China’s new gambit（The Washington Post）
- Developing nations benefit from Chinese expertise（China Daily）
延伸閱讀
- 「孔子學院」遭國際抵制，中國改推「魯班工坊」拉攏一帶一路沿線國家
- 聯合國《新疆人權報告》延燒：歐盟強烈譴責北京，美國務卿誓為受害者討正義，中國全面封鎖消息
- 中國131頁文件反駁聯合國新疆報告指控，指維族人：來去自如、監視系統為現代化建設
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責任編輯：張博丞
核稿編輯：楊士範
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永豐「DAWHO之夜」大戶玩日本：專家分享旅日秘境攻略、股市理財策略
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日本向來是國人出國旅遊首選，當地的美食及文化都深受國人喜歡。永豐DAWHO延續前兩年的財經趨勢分析：「DAWHO之夜：大戶品味生活家」、「DAWHO之夜：升息理財抗通膨」到「DAWHO之夜：2023 Next Step」，以及今年2月第一場的「DAWHO之夜：從行為財務學實踐大戶方舟策略」，永豐DAWHO一直與大家站在一起，今年更要帶大家一起玩日本！
2023年6月14日晚間19:30關鍵評論網與永豐銀行DAWHO數位帳戶再度攜手，共同舉辦「DAWHO之夜：大戶玩日本」線上直播活動，由吳怡霈擔綱主持，邀請旅居日本多年的知名作家張維中，帶大家一起領略在地的日本風情；另外政大商學院副院長周冠男則以擅長的行為財務學，與大家分享平時應培養的理財習慣，以及如何妥善運用身邊現有的財務工具。
疫情後日本的改變：電子支付成消費趨勢
相較疫情前，不少人發現日本變得不同。張維中分享，日本因疫情期間觀光服務需求降低，原先的服務人手遭解僱，加上外國留學生、打工度假者、外籍工作者紛紛回到自己國家，因此當地會講英文的人變少。
此外，「不僅入國程序電子化，數位支付方式也開始增加，幾乎所有便利商店都改成用無人機器結帳，要自己按螢幕，並選擇使用現金或是信用卡。」張維中表示，就連日本鐵路通票（Japan Rail Pass）也改成線上購買並提供電子車票，雖然不少櫃檯仍有真人可提供協助，但減少實體接觸機會已漸成日本現在的消費趨勢。
傳統市場與錢湯最能體現日本在地風情
張維中建議，初次到日本的「初階者」可以先到傳統市場探路，「市場是最能夠展現日本人日常生活樣貌的地方，市場賣的物品多半與當地季節、人文、習慣有關，也是最能感受在地生活樣貌的地方。」
而常去日本旅遊的「進階者」，不妨試試在地的「錢湯」，也就是所謂的大眾浴池。「不同地區的錢湯有不同特色，像是東京最人氣賞櫻景點中目黑的錢湯，常常會有時尚潮男潮女，而銀座的錢湯，則有機會看到高級俱樂部的工作人員上班前的模樣。」
張維中提醒，日本是個需要說明書的民族，「日本人不習慣臨時、不喜歡變動。」到日本預約餐廳、預訂飯店，若有臨時變動切記得提早通知，千萬不要當天才更改，這對日本人會是極大困擾，也容易造成誤會。
張維中也建議，若想體驗東京慢旅樂趣，可以至JR山手線「日暮里站」的「谷中銀座」，此處節奏慢，非常有東京下町庶民風情；還有日本羽田機場內的「HANEDA AIRPORT GARDEN」，提供日本各地名產、旅遊周邊、服飾、餐飲等服務，由於位置連通巴士轉運站，採買完後可直接前往東京市區，強烈建議不要錯過。
投資理財關鍵在紀律，市場會在震盪下走出多頭
不僅旅日話題熱，由於日圓貶值助攻，連帶使得日本股市站上30年高點。對此，周冠男認為，投資理財重在多元投資、分散市場，若平日沒有關注日本股市，現在也不需急著加碼，「漲上來才進去也來不及，散戶就是看到報紙才進場，怎麼會贏呢？最好的投資就是要盡量多元投資、分散市場。」
周冠男表示，投資關鍵在於紀律，多元化分散配置才能同時抗跌與掌握漲幅，市場永遠都會在震盪下走出多頭格局，可以採定期定額或是不定期不定額布局市場型的ETF，「時間是投資最好的朋友，別試圖擇時進入市場，而是盡可能延長自己在市場的時間，因為市場波動會一直持續下去，別害怕波動才能長期布局。」
市場波動下善用七二法則獲得翻倍報酬
周冠男進一步解釋，不少台灣人愛買房地產，認為房地產是相較股票更好的投資工具，「事實上，房地產與股票的投資報酬率相當，根據研究都在10％左右，但為什麼投資房地產致富的人更多呢？因為房地產無法當沖、難以短期買賣，它剛好是防止短線進出的最佳工具。」
周冠男以「七二法則」舉例，用72除以每一年的報酬率就會等於「資金翻倍的時間」。若以臺灣市值型ETF年化報酬率9％為例：72除以9%等於8，代表長期堅持留在市場的話，資產就能在8年後翻一倍，若20歲開始投資，到65歲退休前將有40年時間，除以8，等於有5次資產翻倍的機會，可望將100萬變為3,200萬。
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