中國於25國設置「魯班工坊」大外宣，印尼穆斯林：中共沒有壓迫維吾爾族

綜合《華盛頓郵報》與《中國日報》報導，中國近幾個月大力推廣「魯班工坊」職業培訓計畫，截至7月已在一帶一路沿線的25個國家，設立共30個「魯班工坊」職業培訓中心。教導各國民眾如何操作電動車、機器人、商用無人機，建設鐵路，甚至如何製作中國菜。

中國也正在透過「魯班工坊」翻轉國家形象。以印尼為例，當地許多接受培訓的民眾都表示，他們認為中國非常尊重穆斯林，且不相信新疆維吾爾族的穆斯林，有在中國受到打壓。

什麼是魯班工坊？

「魯班工坊」是中國天津政府所統籌，一帶一路倡議的其中一項政策。中國透過在各國設立名為「魯班工坊」的職業培訓中心，教導各國青年，包括製造電動車、傳統汽車、商用無人機、機器人，人工智慧、加工業、鐵路電氣化、傳統中醫、電子業、中式餐點等一系列技術。

「魯班工坊」最初在2016年被提出，今（2023）年4月，中國開始加大設置「魯班工坊」的力度，成立了一個特別委員會，幫助規劃和建設新工廠。

截至目前，全球共有25個國家、30個地區設有「魯班工坊」，主要分佈在東南亞、中亞、中東和非洲，另有部分歐洲國家設有「魯班工坊。」

根據《華盛頓郵報》的統計，目前設有「魯班工坊」的國家，在歐洲有：保加利亞、葡萄牙；在亞洲有：印度、印尼、泰國、柬埔寨、巴基斯坦、哈薩克、塔吉克、烏茲別克；在非洲有：埃及、象牙海岸、南非、迦納、衣索比亞、肯亞、奈及利亞、摩洛哥、坦尚尼亞、烏干達、吉布地、馬利以及馬達加斯加。

各國歡迎「魯班工坊」，但中國打得算盤為何？

由於中國是在各國免費設置「魯班工坊」，因此對於各國而言，其青年可以免費學習高科技產業、加工業及傳統工業等多項技術，也有機會使用更多，母國無法提供的高科技設備。

根據《華盛頓郵報》報導，印尼波諾羅戈縣（Ponorogo）的學生艾爾費達斯（Ziofani Alfirdaus）表示，他在還沒接受培訓之前，甚至不知道什麼是無人機，但現在他已掌握操作無人機的技術，且他相信「中國的技術可以造福全人類」。波諾羅戈縣一所學校的校長阿里芬（Syamhudi Arifin）也表示，他接受「魯班工坊」的建設是希望可以提高學生的能力。

艾爾費達斯｜Photo Credit: GettyImages

對於中國而言，廣設「魯班工坊」對其也有許多好處。首先，「魯班工坊」計劃增加了中國的工業，以及經濟影響力，也擴大了中國的軟實力。

此外，中國雖長期在海外進行投資、開發，然而其在海外的工程中仍大量使用中國工人，也引發各國的不滿。「魯班工坊」會促使各國工人為中國的建設、公司工作，減少依賴中國工人，同時確保各國能使用中國，而非美國的技術。

卡內基國際和平基金會的研究員，費爾德斯坦（Steven Feldstein）向《華盛頓郵報》坦言：「這是一種非常明智的作法，不僅解決了長期以來，國際社會對中國使用本土勞動力的批評，也巧妙地確保這些國家，在未來採用中國技術。」

印尼穆斯林：我不相信中國有迫害新疆維吾爾族

《華盛頓郵報》指出，「魯班工坊」成為了中國大外宣及「信仰外交」的工具，也是在向伊斯蘭教國家證明，其願意與穆斯林建立夥伴關係。

有越來越多參與「魯班工坊」計畫的民眾，開始質疑「中國壓迫新疆穆斯林」這個資訊的真實性。

一名幫助中國在印尼建立「魯班工坊」的聯絡人，帕里雅迪（Agus Pariadi）告訴《華盛頓郵報》：「我無法確定中國是否真的有迫害維吾爾族，我只知道他們歡迎我們，他們讓我們依據自己的信仰祈禱。」另一名穆斯林普里約諾（Irfan Priyono）也表示：「我認為他們尊重穆斯林。」

雅加達經濟與法律研究中心（Jakarta-based Center of Economics and Law Studies）研究員，拉赫馬特（Muhammad Zulfikar Rakhmat）在一份研究中紀錄，除了「魯班工坊」計畫以外，中國也提供穆斯林學生獎學金。許多從印尼被派遣到中國的留學生，回國後都發表文章，質疑維吾爾族受迫害的真實性，選擇採納中國立場。

拉赫馬特向《華盛頓郵報》補充：「這是中國展示自身良好形象的其中一項努力，他們成功了。」

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責任編輯：張博丞

核稿編輯：楊士範