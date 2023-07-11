糖尿病、減肥藥物疑似導致自殺念頭，歐洲藥品管理局將調查

綜合《路透社》、《天空新聞台》與《CNBC》的報導，歐洲藥品管理局 （European Medicines Agency）將對丹麥製藥公司諾和諾德（Novo Nordisk）製造的糖尿病藥物－胰妥讚（Ozempic）與減肥藥物－善纖達（Saxenda）展開調查。因為在冰島出現3位民眾，在服用上述藥物後，出現了自殺與自我傷害的念頭，疑似是藥物造成的副作用。

冰島藥品管理局（Icelandic Medicines Agency）表示，有2位民眾在服用了糖尿病藥物胰妥讚後，有了自殺的念頭；另有1位民眾在使用減肥藥物善纖達後，產生了欲自我傷害的想法。

藥商諾和諾德向《CNBC》表示，患者的安全是公司的首要考量，將會以嚴肅的態度面對事件的相關報告。並表示截至目前為止，在諾和諾德自己的檢測當中，索馬魯肽（Semaglutide）與利拉魯肽（liraglutide）這2款藥物，與自我傷害的念頭間，並沒有因果關係。而諾和諾德的股價在昨（10）日，因為冰島的這三起事件，下跌了1%。

利拉魯肽與索馬魯肽

善纖達是諾和諾德公司早期製造、效果較差的減肥藥物，主要成份為利拉魯肽。而胰妥讚的主要成份為索馬魯肽，雖然是治療第2型糖尿病的藥物，不過諾和諾德公司在試驗中發現，該藥物有顯著的減重效果。

《藥師週刊》引述英國期刊《NEJM》，表示沒有糖尿病的肥胖患者，如果每周施打2.4毫克的索馬魯肽，在68週的療程過後，將可以減少12.4%的身體重量。而美國與台灣目前皆已核准該索馬魯肽，作為治療慢性肥胖的處方藥物。

不論是利拉魯肽，還是索馬魯肽，歐盟皆沒有在其產品資訊中，將自殺念頭列為副作用之一。然而在美國，索馬魯肽的處方籤上，會建議服用此藥物的患者，注意自殺想法與行為產生的可能性。

根據美國食品藥物管理局（FDA），自2018年以來，至少有60位服用索馬魯肽的患者，在服藥後表示，自己出現了自殺的想法。而自2010年以來，也有至少70位服用利拉魯肽的民眾，出現了自殺與自我傷害的念頭。

美國FDA表示，上述的報告內容尚未得到驗證，無法證明藥物與自傷念頭間有因果關係的存在。

《路透社》的報導指出，減肥藥物與自殺想法間的關聯，對製藥商而言是相當敏感的議題，因為這對製藥產業造成了藥物開發上的阻礙。

在胰妥讚與善纖達的臨床試驗中，製藥商諾和諾德在人體試驗者的篩選上，皆排除了有精神疾病，或是曾有自殺行為者的參與，因此無從得知2項藥物在精神醫學方面的影響。

倫敦國王學院（Kings College）製藥醫學客座瓦德（Penny Ward）向《路透社》表示，歐洲藥品管理局在調查結束後，可能會要求製藥商在產品資訊中，將自殺與自傷念頭的產生，列入副作用列表當中。

根據歐洲藥品管理局官方網站的公告，本案的調查員（rapporteur）尚未被指派（to be appointed），而主導的國家（Lead member state）則會是荷蘭。

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責任編輯：賴明君

核稿編輯：楊士範