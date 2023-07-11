【圖表】社群新戰場，Threads用戶突破1億創最速紀錄

文：梁敏萱｜圖：盧信希

Facebook母公司Meta日前推出類似於Twitter的全新社群平台，短短5天內就突破1億用戶大關，成為目前為止成長最快速的社群平台。

Twitter本（7）月初宣布將限制用戶每日可看的貼文數量後，引發許多用戶反彈，進而轉往其他社群平台。Meta在此時機點推出功能類似Twitter的全新社交平台，因次收穫了不少新用戶。

7月5日當天推出後兩小時，註冊人數就突破2百萬，5天後即突破1億用戶，也一舉超越ChatGPT先前締下的紀錄。由OpenAI團隊開發的ChatGBT去年開放使用後，也在短短2個月內達到1億個不重複使用者。

比較檯面上主流社群平台成長速度可以發現Threads確實創下傲人成績。最早推出的Facebook大約花費4年，Twitter則是花費5年才來到1億用戶大關。不過隨著社群平台環境愈加成熟，後續推出的SnapChat、TikTok，花費的時間越來越短。

分析師指出，Threads的快速成長可能是來自於簡便的註冊方式，Instagram用戶只要同意共享帳號，即能完成註冊，也能直接關注原本就有在instagram追蹤的帳號。

Photo Credit: GettyImages

不過Threads的高速成長也讓Twitter備感威脅。根據外媒報導，Twitter已經委任律師寄出通知信，指控Threads功能嚴重抄襲Twitter，揚言將採取法律行動。但Facebook高層也回應Threads工程團隊並無人於Twitter工作過，稱Twitter指控毫無根據。

除了國外App以外，台灣本土的社群平台也持續壯大，2008年創立的噗浪受動畫、遊戲、同志等核心用戶歡迎，累積用戶數突破千萬；2013年推出，主攻年輕人社群的Dcard也在2022年成長到800萬用戶，成為時下年輕人最活躍的台灣社群平台之一。

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核稿編輯：林奕甫