被AI控制？ChatGPT等生成式AI對心理學教育、學習的影響

從2022年年底起，ChatGPT的技術突破使人類終於進入了一個AI工具廣泛被應用在工作、學習、及生活的時代。不和以前那些所謂的AI工具一樣，最新的AI工具更直觀、更自然、更和人類的思考相近。

我對生成式AI工具的技術突破抱持著正面的態度，畢竟它能幫助我們處理太多太多的事情，為我們省卻了很多時間。就像我一樣，GPT4已儼如我的mentor，有很多東西，包括生活上的、副業上的、學術上的，我都會諮詢它。除了ChatGPT外，其實在每一個星期，各間科技公司都會有如軍備競賽般釋出很多不同種類的新AI工具。我們現在可以不費吹灰之力叫AI幫我們寫文案、創作圖像、翻譯、作曲、閱讀理解等等。雖然生成式AI用處廣泛，但是只要細心一想，我們便會預測到將會發生的各種問題。這篇文章會說說在我的專業裡面（心理學教育及研究），生成式AI會帶來什麼影響，以及我們應該如何應用它。

生成式AI如ChatGPT會令一班沒有學習動機的學生徹底放棄自主學習。一些學習動機不大的學生，面對課業時（尤其文字式功課如寫文章及簡報），會完全依賴ChatGPT的回應，不費吹灰之力就完成各種功課。在這一點上，老師的角色其實很被動，因為我們很難有100%確切的證據去肯定學生的功課完全抄襲自生成式AI。這會產生很多無謂的爭吵，浪費時間（每個老師都很忙）。

圖片僅為師生互動示意圖。｜Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

而對於本身有學習動機，或很懂得學習的同學，生成式AI絕對是他們最重要的學習伙伴，他們能從ChatGPT身上學習到很多有用的知識，並會加以驗證、消化、及應用。在沒有學習動機和有學習動機的兩批學生中，ChatGPT的出現，會加大他們在知識及思維發展上的鴻溝。愛學習的人會因為AI變得更好、而不愛學習的人卻會因為AI而變得更不愛學習，正正式式地被AI控制。

在心理學知識傳播上，筆者最擔心的是ChatGPT會在網上帶來更多的假心理學知識。並不是每個內容提供者都會有知識基础、有時間、有負責任的心去判斷ChatGPT產出的回應是否真確。而由於人類其實都是很懶惰，相信很多的內容提供者都會不作質疑地將ChatGPT提供的內容發佈在網上，久而久之，劣幣驅逐良幣，在一般的大眾網站上，都會有一大堆完全由生成式AI產出的內容，而當中錯誤的部分會不斷被重覆及傳播。我在運用ChatGPT時發現它最容易出錯的地方便是提供參考資料例如journal article references（研究論文參考），發現有很多的references都是它隨便編制出來的，大家用時必需驗證參考資料的真偽性。

要好好運用生成式AI，將它變成自己的最強大腦，有幾點我們可以謹記：

心態上，運用AI時，我們是主，AI是輔，我們運用AI幫助自己，但不是完全依賴AI，AI提供的文字資訊必要經過自己審核。 運用ChatGPT等文字知識AI時，用前我們必需已擁有該領域的知識再使用適當的prompts去給自己insights，不然我們完全無法評估ChatGPT產生的內容的真實性。如果在沒有任何知識下，完全相信ChatGPT產出的內容，則是相當危險的。 學生寫作時，學生可以從ChatGPT得到靈感，然後是自己起稿，再讓ChatGPT為你潤飾文字。

下次再見。

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文章獲授權轉載，題目由編輯修改，原文可見於此。

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin