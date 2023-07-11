被AI控制？ChatGPT等生成式AI對心理學教育、學習的影響
我們想讓你知道的是
在沒有學習動機和有學習動機的兩批學生中，ChatGPT的出現，會加大他們在知識及思維發展上的鴻溝。愛學習的人會因為AI變得更好、而不愛學習的人卻會因為AI而變得更不愛學習，正正式式地被AI控制。
從2022年年底起，ChatGPT的技術突破使人類終於進入了一個AI工具廣泛被應用在工作、學習、及生活的時代。不和以前那些所謂的AI工具一樣，最新的AI工具更直觀、更自然、更和人類的思考相近。
我對生成式AI工具的技術突破抱持著正面的態度，畢竟它能幫助我們處理太多太多的事情，為我們省卻了很多時間。就像我一樣，GPT4已儼如我的mentor，有很多東西，包括生活上的、副業上的、學術上的，我都會諮詢它。除了ChatGPT外，其實在每一個星期，各間科技公司都會有如軍備競賽般釋出很多不同種類的新AI工具。我們現在可以不費吹灰之力叫AI幫我們寫文案、創作圖像、翻譯、作曲、閱讀理解等等。雖然生成式AI用處廣泛，但是只要細心一想，我們便會預測到將會發生的各種問題。這篇文章會說說在我的專業裡面（心理學教育及研究），生成式AI會帶來什麼影響，以及我們應該如何應用它。
生成式AI如ChatGPT會令一班沒有學習動機的學生徹底放棄自主學習。一些學習動機不大的學生，面對課業時（尤其文字式功課如寫文章及簡報），會完全依賴ChatGPT的回應，不費吹灰之力就完成各種功課。在這一點上，老師的角色其實很被動，因為我們很難有100%確切的證據去肯定學生的功課完全抄襲自生成式AI。這會產生很多無謂的爭吵，浪費時間（每個老師都很忙）。
而對於本身有學習動機，或很懂得學習的同學，生成式AI絕對是他們最重要的學習伙伴，他們能從ChatGPT身上學習到很多有用的知識，並會加以驗證、消化、及應用。在沒有學習動機和有學習動機的兩批學生中，ChatGPT的出現，會加大他們在知識及思維發展上的鴻溝。愛學習的人會因為AI變得更好、而不愛學習的人卻會因為AI而變得更不愛學習，正正式式地被AI控制。
在心理學知識傳播上，筆者最擔心的是ChatGPT會在網上帶來更多的假心理學知識。並不是每個內容提供者都會有知識基础、有時間、有負責任的心去判斷ChatGPT產出的回應是否真確。而由於人類其實都是很懶惰，相信很多的內容提供者都會不作質疑地將ChatGPT提供的內容發佈在網上，久而久之，劣幣驅逐良幣，在一般的大眾網站上，都會有一大堆完全由生成式AI產出的內容，而當中錯誤的部分會不斷被重覆及傳播。我在運用ChatGPT時發現它最容易出錯的地方便是提供參考資料例如journal article references（研究論文參考），發現有很多的references都是它隨便編制出來的，大家用時必需驗證參考資料的真偽性。
要好好運用生成式AI，將它變成自己的最強大腦，有幾點我們可以謹記：
- 心態上，運用AI時，我們是主，AI是輔，我們運用AI幫助自己，但不是完全依賴AI，AI提供的文字資訊必要經過自己審核。
- 運用ChatGPT等文字知識AI時，用前我們必需已擁有該領域的知識再使用適當的prompts去給自己insights，不然我們完全無法評估ChatGPT產生的內容的真實性。如果在沒有任何知識下，完全相信ChatGPT產出的內容，則是相當危險的。
- 學生寫作時，學生可以從ChatGPT得到靈感，然後是自己起稿，再讓ChatGPT為你潤飾文字。
下次再見。
（Dr Lo Psychology新開設了一條YouTube頻道，多多支持！）
文章獲授權轉載，題目由編輯修改，原文可見於此。
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin
Tags：
守護一點一滴存下來的心血，永慶房屋幫你真正把錢變成自己喜歡的房子
我們想讓你知道的是
買賣房屋是許多人一生中金額最大的交易，如果被騙損失動輒上百萬，不可不慎！但在政府推出實價登錄後，不少人以為資訊已經足夠透明，不用太擔心，殊不知房市暗潮洶湧，必須找到在「誠實」上經得起考驗的房仲協助，才不致受騙上當。
有位林小姐準備出售一間小套房，該區域應有一坪110萬元的行情，但黑心房仲看準大坪數房屋每坪單價比小坪數房屋單價低的「貓膩」，選擇性揭露房價，使用大坪數物件單價90萬元跟她報價，好低價賤賣房屋給投機客，讓林小姐險些虧損幾百萬。
另外，還有房仲移花接木提供十年前房價，便宜買進後再高價賣出坑殺消費者賺中間差價。幸好這些消費者心裡起疑想多比較，也同時找了永慶房屋詢問，透過經紀人細心索取房屋相關資料、實地走訪確認，並整理好完整房市成交行情後正確估價，才讓消費者的房子不遭賤賣。
上述這些案例，你以為是10年前的案例？事實上，這兩個案例都是在近2年、實價登錄2.0政策實施後才發生的！
但實價登錄2.0推出已經2年，為什麼坊間買賣亂象仍是層出不窮？永慶房屋總經理吳良治分享，還是有些年長者因不熟悉網路，或忙碌的民眾因相信房仲經紀人，沒有多找幾家仲介品牌比較，而落入黑心房仲選擇性提供行情的陷阱而損失慘重。
要如何提防黑心仲介？吳良治總經理建議：可同時多找幾家房仲品牌，選擇提供最完整資訊的誠實房仲幫你服務，應可避免受騙。
先誠實再成交 買賣房屋的事只要我知道的堅持誠實不隱藏
事實上，為了防止消費者受騙，永慶房屋早在1998年訂出「不炒房、不造假、不隱瞞的三不政策」，堅守新式仲介的良心，不當賺差價的「牽猴仔」。
永慶房屋1997年推出「產權七審制度」、2007年更進一步推出「六大安心保障」。吳良治總經理分享，房屋交易牽涉金額龐大，但早期常聽聞業界有產權不清、漏水、海砂屋、凶宅、甚至是買屋價金遭挪用的狀況，雖然政府都有相關法律規範，但法律畢竟是基本保障，還是有一些漏洞與風險，所以永慶房屋不斷推出新的保障制度，希望以業者的力量，保障消費者權益。
吳良治總經理進一步說明，產權不清、海砂屋、沒有被裝潢遮蔽的漏水等問題，若事前做好調查與把關，是有機會在交易完成前發現，因此永慶房屋才會喊出「先誠實再成交」，堅持買賣房屋的事只要我知道的堅持誠實不隱藏，幫助消費者做好「房屋」的把關。
政策趕不上黑心仲介的萬變？永慶房屋以上進的企業政策對應
但買賣屋可能發生的財務風險，不是只有在房屋身上，因為不了解行情而賤賣房產或高價買屋，才是買賣屋時最大的金錢損失！
實價登錄1.0最讓人詬病的地方，就是以30個門牌為區間揭露房價，讓買賣雙方不能真正掌握市場行情，因而給了黑心仲介有了對房價「上下其手」的空間。因此永慶房屋在2019年領先政府將成交行情公開至門牌，間接助攻內政部版「實價登錄2.0」於2021年修法上路！
房市看似因為實價登錄2.0的實施而價格透明、健全，但吳良治總經理分享，根據財政部資料推估，自2021年7月至2022年底，房地合一2.0課徵45%稅率(持有不到2年轉賣)高達4.2萬件，推估炒短線的獲利金額高達334.16億元！可以短期內轉手高額獲利，很有可能是原屋主在賣房時，遇到沒有提供完整成交行情的房仲，甚至更慘是遇到與投機客聯手房仲，用各種手法讓屋主誤信過低的行情，而賤賣房產，才能讓房屋在短期內能墊高房價，再轉手出售！
正因為永慶房屋敢於「打開天窗說亮話」完整揭露成交行情，加上保障消費者權益的決心，2022年又再針對買賣雙方推出「真房價保證」，包含若未提供完整成交行情，公司將賠償已收賣方之服務報酬、不配合投機客炒房賺差價、不配合投機客以裝潢掩飾屋況瑕疵等堅持，甚至善用科技，根據實價登錄和物件特徵比對等大數據分析，開發出「短期轉售成交地圖」和「一年內成交再上市地圖」服務，有效揭露房市短期交易狀況，減少被投機客與黑心房仲聯手坑騙成為「盤子」的潛在風險。
孫慶餘董事長的創業初衷：提供消費者公平的房產交易平台
永慶房屋為了「誠實」所做的一切努力不是喊喊口號、做做表面功夫，因為永慶房屋孫慶餘董事長的創業初衷，就是要提供消費者一個公平的房產交易平台。很多人以為，有實價登錄房市資訊應該不像過去那麼混亂了，然而永慶經紀人們還是在第一線看到許多受騙案例，更加提醒永慶要繼續落實「誠實」不可鬆懈。
從「先誠實再成交」強調屋況誠實以告，到「真房價保證」種種措施，永慶房屋對內面試經紀人以及進行員工訓練時，更將「誠實」奉為圭臬，還進一步設立「投機客資料庫」，嚴格控管曾有短期交易的客戶資料，經紀人絕不能為之服務。
一生最貴的買賣，值得用最寶貴的誠實來守護
永慶房屋認為房屋仲介的基本責任，就是將所有訊息誠實、完整地提供給大眾，幫助消費者判斷怎樣的物件是自己與家人需要的，畢竟對大部分消費者來說，房屋買賣攸關畢生的努力心血，絕對不能馬虎。永慶房屋以此期許每位經紀人，誠實、專業地幫助消費者在永慶這個透明公平的交易平台上，找到最理想的房子、做出最恰當的買賣屋決策，讓大家能因著永慶的服務，實現安居的夢想；讓這輩子辛辛苦苦存下的錢，真的變成自己喜歡的樣子！