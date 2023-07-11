美大學收生考慮種族違憲？關於Affirmative Action的一點思考
我們想讓你知道的是
如果整個大學校園都沒有非裔學生，但美國社會明明有很多非裔人口，那麼這些所謂「名校」訓練出來的所謂「精英」，在整個大學生活中都沒有非裔同學，畢業時對非裔社群的經歷一無所知，你說這對整個社會來說是好事還是壞事？
美國最高法院近日裁決，美國的大學不可以種族為一刀切的收生標準。背後的問題，是美國數十年來以Affirmative Action來舒緩不平等的方式是否合憲。可以預期，後面又是左右之爭，即如何理解「公平」的問題。
對於很多名校來說，如果以公開試成績作為唯一收生準則的話，很多容易變成整個校園都會是亞裔學生（大家都知道亞裔家長平時如何迫使子女操練公開試），非裔學生則會變得很少，於是便會嘗試增加非裔的比例。但對於一些亞裔學生來說，他們認為這樣做的結果便是讓一些考得比他們差的學生可以入學，拿走他們的機會，於是提告。
見到一些朋友平時怪責學校收生只看成績，批評亞裔家長催谷子女和迷信名校，但在這件事情上卻就在學校的對立面，指責以種族為收生標準是不公平。到底甚麼才算是公平呢？
美國大學的做法，其實並不罕見，世界各地都有類似的做法，例如在中國大陸和在台灣都有針對少數民族和原住民考大學的措拖。和在美國一樣，這些措施在當地也引來不公平的質疑。這些質疑有些是原則性的，認為總之就要「一視同仁」；也有些質疑是執行性的，例如認為會有人假扮少數民族來騙取加分，有或者認為今時今日的少數民族已和主流社會無異，不值得差別待遇。
「人人生而平等」，大家都會說，但怎樣才算平等，甚麼時候值得通過差別待遇去帶來平等，則很在乎社會環境。例如我們會在公眾場所設置各種設施便利傷健人士，你也可以轉個頭來說是拿走了本來可以給予其他人的資源，但我猜大多數人對此都不會介意，因為大家會認為結果上的平等更為重要。又例如有些地方會規定在選舉中設有「婦女保障名額」，背後是基於承認傳統社會的結構障礙，要通過制度設計來修正。
回到大學入學申請，不難發現絕對的平等從來都不存在。例如富裕的地區可以投入更多的教育資源，於是在這些地方長大的學生本身已經「贏在起跑線」；如果在收生時不作修正，則貧窮地區會繼續產出更少的大學畢業生，形成跨代貧窮。
對於在今天的美國，非裔社群是否仍然因為過去數個世紀以來的不公平對待，因而未能和其他族裔一樣在相同的起點競爭，坊間已有很多評論。在此，我倒想從另一個角度去看這個問題：不純粹從學生與學生之間的個人競爭去看，而是從學校整體去看。
我發現在很多相關的爭論當中，「名校」是一個沒有內容的載體，反正只要學生能考進去，之後就會飛黃騰達，於是我們只關注收生這個過程本身。
我想提出另一個觀點：大學教育，收生明明只不過是起點，畢業才是終點。如是者，我們要問的問題是：既然是「名校」，我們期待我們的社會精英應該經歷怎麼樣的大學生活？
舉個例，如果整個大學校園都沒有非裔學生，但美國社會明明有很多非裔人口，那麼這些所謂「名校」訓練出來的所謂「精英」，在整個大學生活中都沒有非裔同學，畢業時對非裔社群的經歷一無所知，你說這對整個社會來說是好事還是壞事？我甚至覺得可以反問：從這樣的學習環境中畢業的學生，還配得上被視為是「精英」嗎？還是只是一群離地的考試機器而已？
從這個角度出發，大學收生的時候除了考慮個別學生的能力，也應當考慮整體學生的組合，如何才能促進學生和學生之間的相互學習。假設100分滿分，而大學認為80分的學生就可以在應付這學校的要求，面前有兩個94分和92分的學生，則不見得一定要收94分的那一位，特別是如果92分那一位能為其他同學的校園生活帶來一些不一樣的內容的話。而在美國，種族往往就是很有代表性的一個面向。
當然，即使按上述原則，可以討論的空間還有很多。例如「可以應付學校要求」的最低標準該如何訂，「保持不同群體有一定代表」的比例又該如何訂……這些都可以爭論。但從原則上來看，我仍然認為納入種族標準是有價值的。
現在法庭判了不能一刀切，但不代表完全不能考慮。推薦信還是會告訴你申請人的族裔，甚至只看申請人的姓氏已可猜出一個大概。除非我們完全去除這些考慮，以後所有申請人都是匿名，只看分數定高低，但這恐怕也不是我們所期望的收生模式。其實要批評收生政策，不如批評那些「家庭關係加分」，例如說父母是校友就有優勢的安排，就不見得很有社會意義，更像是為維護社會分層而設。
至於大學的入學處也不是傻瓜。你不容許他們直接看種族，那他們就看收入，甚至看住址，也大概可以猜到申請人的背景。要維持收生多元，也不是沒有辦法的。
（文章獲作者授權轉載，原文請看作者Patreon。標題為編輯所擬，原標題為「關於 Affirmative Action 的一點思考」）
相關文章：
- 美國最高法院推翻「種族配額」招生標準：20年未見正面效果，反而加劇了種族成見的固化
- 哈佛大學「傳承錄取」制度：有利校友、捐款者子女，遭質疑歧視非白人學生
- 高等教育並非「基本人權」，美國最高法院推翻「種族平權招生」並不違反自由進步觀念
- 兩位黑人大法官針鋒相對，美國「平權招生爭議」如何在非裔社群激起漣漪？
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex
Tags：
永豐「DAWHO之夜」大戶玩日本：專家分享旅日秘境攻略、股市理財策略
我們想讓你知道的是
日本向來是國人出國旅遊首選，當地的美食及文化都深受國人喜歡。永豐DAWHO延續前兩年的財經趨勢分析：「DAWHO之夜：大戶品味生活家」、「DAWHO之夜：升息理財抗通膨」到「DAWHO之夜：2023 Next Step」，以及今年2月第一場的「DAWHO之夜：從行為財務學實踐大戶方舟策略」，永豐DAWHO一直與大家站在一起，今年更要帶大家一起玩日本！
2023年6月14日晚間19:30關鍵評論網與永豐銀行DAWHO數位帳戶再度攜手，共同舉辦「DAWHO之夜：大戶玩日本」線上直播活動，由吳怡霈擔綱主持，邀請旅居日本多年的知名作家張維中，帶大家一起領略在地的日本風情；另外政大商學院副院長周冠男則以擅長的行為財務學，與大家分享平時應培養的理財習慣，以及如何妥善運用身邊現有的財務工具。
疫情後日本的改變：電子支付成消費趨勢
相較疫情前，不少人發現日本變得不同。張維中分享，日本因疫情期間觀光服務需求降低，原先的服務人手遭解僱，加上外國留學生、打工度假者、外籍工作者紛紛回到自己國家，因此當地會講英文的人變少。
此外，「不僅入國程序電子化，數位支付方式也開始增加，幾乎所有便利商店都改成用無人機器結帳，要自己按螢幕，並選擇使用現金或是信用卡。」張維中表示，就連日本鐵路通票（Japan Rail Pass）也改成線上購買並提供電子車票，雖然不少櫃檯仍有真人可提供協助，但減少實體接觸機會已漸成日本現在的消費趨勢。
傳統市場與錢湯最能體現日本在地風情
張維中建議，初次到日本的「初階者」可以先到傳統市場探路，「市場是最能夠展現日本人日常生活樣貌的地方，市場賣的物品多半與當地季節、人文、習慣有關，也是最能感受在地生活樣貌的地方。」
而常去日本旅遊的「進階者」，不妨試試在地的「錢湯」，也就是所謂的大眾浴池。「不同地區的錢湯有不同特色，像是東京最人氣賞櫻景點中目黑的錢湯，常常會有時尚潮男潮女，而銀座的錢湯，則有機會看到高級俱樂部的工作人員上班前的模樣。」
張維中提醒，日本是個需要說明書的民族，「日本人不習慣臨時、不喜歡變動。」到日本預約餐廳、預訂飯店，若有臨時變動切記得提早通知，千萬不要當天才更改，這對日本人會是極大困擾，也容易造成誤會。
張維中也建議，若想體驗東京慢旅樂趣，可以至JR山手線「日暮里站」的「谷中銀座」，此處節奏慢，非常有東京下町庶民風情；還有日本羽田機場內的「HANEDA AIRPORT GARDEN」，提供日本各地名產、旅遊周邊、服飾、餐飲等服務，由於位置連通巴士轉運站，採買完後可直接前往東京市區，強烈建議不要錯過。
投資理財關鍵在紀律，市場會在震盪下走出多頭
不僅旅日話題熱，由於日圓貶值助攻，連帶使得日本股市站上30年高點。對此，周冠男認為，投資理財重在多元投資、分散市場，若平日沒有關注日本股市，現在也不需急著加碼，「漲上來才進去也來不及，散戶就是看到報紙才進場，怎麼會贏呢？最好的投資就是要盡量多元投資、分散市場。」
周冠男表示，投資關鍵在於紀律，多元化分散配置才能同時抗跌與掌握漲幅，市場永遠都會在震盪下走出多頭格局，可以採定期定額或是不定期不定額布局市場型的ETF，「時間是投資最好的朋友，別試圖擇時進入市場，而是盡可能延長自己在市場的時間，因為市場波動會一直持續下去，別害怕波動才能長期布局。」
市場波動下善用七二法則獲得翻倍報酬
周冠男進一步解釋，不少台灣人愛買房地產，認為房地產是相較股票更好的投資工具，「事實上，房地產與股票的投資報酬率相當，根據研究都在10％左右，但為什麼投資房地產致富的人更多呢？因為房地產無法當沖、難以短期買賣，它剛好是防止短線進出的最佳工具。」
周冠男以「七二法則」舉例，用72除以每一年的報酬率就會等於「資金翻倍的時間」。若以臺灣市值型ETF年化報酬率9％為例：72除以9%等於8，代表長期堅持留在市場的話，資產就能在8年後翻一倍，若20歲開始投資，到65歲退休前將有40年時間，除以8，等於有5次資產翻倍的機會，可望將100萬變為3,200萬。
永豐銀行DAWHO數位帳戶，你的貼心旅遊幫手
直播中，吳怡霈也分享永豐銀行的數位帳戶「DAWHO」所具備的全方位金融科技服務，更是貼心的旅遊幫手，不僅不用跑銀行換匯，每週三還有限時換匯減分優惠；若以「永豐大戶現金回饋卡」刷日本機票還有最高8％現金回饋，而在日本若以「永豐幣倍卡」消費也可以直接設定日幣扣款，堪稱海外消費信用卡首選。
*來賓言論不代表永豐銀行之立場，直播活動體驗旨在提供趣味性互動，因每個人的狀況不盡相同，使用者應自行評估與參考，切勿以此直播內容作為生活規劃的唯一依據。
*注意事項：
1.基金：投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。請至永豐銀行基金網站參考完整投資警語說明：https://mma.sinopac.com/mma/SinopacFundSearch/search/FundIndex.aspx
2.美股：
(1). 投資人投資海外股票之決定應依本身判斷為之，且應自行負擔投資風險及投資結果；永豐銀行並不分擔投資風險或為任何收益保證。投資海外股票有投資風險(包括但不限於信用、價格、匯率、下市、政治之風險)，亦可能發生部分或全部本金之損失，最大可能損失為全部投資本金及利息。申購前請至永豐銀行美股網站參考完整投資警語說明：https://bank.sinopac.com/sinopacBT/webevents/USStock/index.html
(2). 投資一定有風險，股票/ETF投資有賺有賠，申購前請至永豐銀行 ShareShares 網站參考完整投資警語說明：https://mma.sinopac.com/ShareShares/Index.aspx
3.大戶投：
「大戶投」為永豐金證券提供之服務，詳情請至大戶投網站參考完整說明：https://dawho.tw/hot/dawhotou/
*信用卡注意事項：
銀行客服24小時服務專線：(02)2505-9999、0203-08989
信用卡客服24小時服務專線：(02)2528-7776、0800-058-888(限市話)
循環信用利率5%~15% (基準日2023/3/3)；預借現金手續費：預借現金金額X3.5%+指定金額
(100元新臺幣/3.5美元/350日圓/3歐元) 其他費用請上永豐銀行網站查詢