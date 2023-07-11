美大學收生考慮種族違憲？關於Affirmative Action的一點思考

美國最高法院近日裁決，美國的大學不可以種族為一刀切的收生標準。背後的問題，是美國數十年來以Affirmative Action來舒緩不平等的方式是否合憲。可以預期，後面又是左右之爭，即如何理解「公平」的問題。

對於很多名校來說，如果以公開試成績作為唯一收生準則的話，很多容易變成整個校園都會是亞裔學生（大家都知道亞裔家長平時如何迫使子女操練公開試），非裔學生則會變得很少，於是便會嘗試增加非裔的比例。但對於一些亞裔學生來說，他們認為這樣做的結果便是讓一些考得比他們差的學生可以入學，拿走他們的機會，於是提告。

見到一些朋友平時怪責學校收生只看成績，批評亞裔家長催谷子女和迷信名校，但在這件事情上卻就在學校的對立面，指責以種族為收生標準是不公平。到底甚麼才算是公平呢？

美國大學的做法，其實並不罕見，世界各地都有類似的做法，例如在中國大陸和在台灣都有針對少數民族和原住民考大學的措拖。和在美國一樣，這些措施在當地也引來不公平的質疑。這些質疑有些是原則性的，認為總之就要「一視同仁」；也有些質疑是執行性的，例如認為會有人假扮少數民族來騙取加分，有或者認為今時今日的少數民族已和主流社會無異，不值得差別待遇。

「人人生而平等」，大家都會說，但怎樣才算平等，甚麼時候值得通過差別待遇去帶來平等，則很在乎社會環境。例如我們會在公眾場所設置各種設施便利傷健人士，你也可以轉個頭來說是拿走了本來可以給予其他人的資源，但我猜大多數人對此都不會介意，因為大家會認為結果上的平等更為重要。又例如有些地方會規定在選舉中設有「婦女保障名額」，背後是基於承認傳統社會的結構障礙，要通過制度設計來修正。

回到大學入學申請，不難發現絕對的平等從來都不存在。例如富裕的地區可以投入更多的教育資源，於是在這些地方長大的學生本身已經「贏在起跑線」；如果在收生時不作修正，則貧窮地區會繼續產出更少的大學畢業生，形成跨代貧窮。

對於在今天的美國，非裔社群是否仍然因為過去數個世紀以來的不公平對待，因而未能和其他族裔一樣在相同的起點競爭，坊間已有很多評論。在此，我倒想從另一個角度去看這個問題：不純粹從學生與學生之間的個人競爭去看，而是從學校整體去看。

我發現在很多相關的爭論當中，「名校」是一個沒有內容的載體，反正只要學生能考進去，之後就會飛黃騰達，於是我們只關注收生這個過程本身。

我想提出另一個觀點：大學教育，收生明明只不過是起點，畢業才是終點。如是者，我們要問的問題是：既然是「名校」，我們期待我們的社會精英應該經歷怎麼樣的大學生活？

舉個例，如果整個大學校園都沒有非裔學生，但美國社會明明有很多非裔人口，那麼這些所謂「名校」訓練出來的所謂「精英」，在整個大學生活中都沒有非裔同學，畢業時對非裔社群的經歷一無所知，你說這對整個社會來說是好事還是壞事？我甚至覺得可以反問：從這樣的學習環境中畢業的學生，還配得上被視為是「精英」嗎？還是只是一群離地的考試機器而已？

從這個角度出發，大學收生的時候除了考慮個別學生的能力，也應當考慮整體學生的組合，如何才能促進學生和學生之間的相互學習。假設100分滿分，而大學認為80分的學生就可以在應付這學校的要求，面前有兩個94分和92分的學生，則不見得一定要收94分的那一位，特別是如果92分那一位能為其他同學的校園生活帶來一些不一樣的內容的話。而在美國，種族往往就是很有代表性的一個面向。

當然，即使按上述原則，可以討論的空間還有很多。例如「可以應付學校要求」的最低標準該如何訂，「保持不同群體有一定代表」的比例又該如何訂……這些都可以爭論。但從原則上來看，我仍然認為納入種族標準是有價值的。

現在法庭判了不能一刀切，但不代表完全不能考慮。推薦信還是會告訴你申請人的族裔，甚至只看申請人的姓氏已可猜出一個大概。除非我們完全去除這些考慮，以後所有申請人都是匿名，只看分數定高低，但這恐怕也不是我們所期望的收生模式。其實要批評收生政策，不如批評那些「家庭關係加分」，例如說父母是校友就有優勢的安排，就不見得很有社會意義，更像是為維護社會分層而設。

至於大學的入學處也不是傻瓜。你不容許他們直接看種族，那他們就看收入，甚至看住址，也大概可以猜到申請人的背景。要維持收生多元，也不是沒有辦法的。

（文章獲作者授權轉載，原文請看作者Patreon。標題為編輯所擬，原標題為「關於 Affirmative Action 的一點思考」）

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex