擺脫「男褲女裙」的刻板規定，允許女學生穿褲裝的日本學校近五年暴增

日本主要學生校服製造企業菅公學生服公司（本公司位於岡山市，以下簡稱菅公學生服）發布消息稱，截至2023年，採用女式長褲作為學生校服的新增學校數量累計達到3041所。

菅公學生服1996年前後開始製造和銷售女生便褲。起初只有北海道和長野縣等寒冷地區的少量學校採用，主要是為了防寒保暖和便於騎自行車上下學。

之後20年間，採用褲裝的新增學校數量一直停留在每年幾十所的水準，但2019年首次突破100所大關後，呈現出迅猛成長之勢。2022年和2023年分別達到了799所和832所（國中641所、高中173所，其他18所）。

過去，男生立領西服和女生水手服一直是校服的經典款式，但隨著無性別化潮流的興起並顧及到LGBTQ等性少數群體，採用男女通用設計的西裝上衣作為校服的學校越來越多。同時，近年來排除性別造成的固定思維，給予學生選擇空間，允許自由選擇短裙或長褲、蝴蝶結或領帶的學校數量也在迅速增多。

Photo Credit: nippon.com

為了保證一套校服可以每天連續穿著，需要結實的布料、不會綻線的先進縫製技術。

由於要在新學期開始前的短短數月內，完成從量尺寸到修改調整大小等一系列工序，包括大型生產設備、承包商等在內，需要確保熟練技術工參與製作，即使成本很高，也只能在國內生產。因此，長久以來就有校服生產傳統的岡山縣，在全國的市場份額上佔有絕對優勢。

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本文經《nippon.com 繁體字》授權轉載，原文發表於此

原標題：從防寒保暖到無性別化人文關懷，女生也可以選擇長褲作校服

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航