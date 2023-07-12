【國際大風吹】「福島核廢水」即將排放入海，IAEA背書安全無虞為何仍引發爭議？

2011年的日本311大地震，釀成了福島核災，進而衍生出核廢水問題。日本政府計劃從今年開始，將上百萬公噸的核廢水慢慢排入海中，但到底安不安全，一直引起國際關注。而就在這個禮拜，事件有了決定性的發展。

隸屬聯合國的國際原子能總署宣布，經過兩年評估，日本將核廢水排放入海的計畫，符合國際標準，對人體或環境的影響微乎其微。日媒報導，有了這個機構的背書，日本政府最快8月就會開始排放。這一集就來看看，福島核廢水問題是怎麼來的？入海之前經過怎樣的處理？為什麼日本政府聲稱安全，卻還是引發很大的爭議呢？

為什麼會有核廢水問題？

2011年3月11號，規模9.0的強震引發海嘯，重創日本東北省份。位在福島縣沿海的福島一號核電廠首當其衝。在地震與海嘯破壞之下，一、二、三號反應爐的冷卻系統失效，無法降溫，最終發生氫氣爆炸、輻射外洩與核燃料棒熔解，釀成車諾比事件以來最嚴重的核災。

為了持續替熔解的核燃料降溫，負責處理的東京電力公司，不斷人工注水，而這些冷卻水，加上流經廠區的雨水、地下水和海水，都會遭到輻射污染。東電將這些污染水收集起來，經過特殊設備去除放射性同位素之後，暫時存放在儲存槽當中。

問題是，日積月累下來，上千個儲存槽也真的要裝不下了。根據東電統計，目前存放在廠區的廢水總量，已經突破130萬立方公尺，相當於500多座奧運標準游泳池的容量。而且從去年數據來看，每天還會新增大約100立方公尺的污染水。

日本政府在2021年宣布，由於儲存空間預計在2024上半年就會消耗殆盡，因此將會在廠區建置相關設備，並在接受國際原子能總署IAEA的檢驗，確認安全之後，將核廢水排入海中，預計要花30年排放完畢。

計畫曝光之後，立刻引發中國、南韓，與許多太平洋島國的關切與抗議。台灣原能會也以書面方式表達反對。

如果經處理的核廢水，確實如日本政府所聲稱的符合相關排放標準，為何不在（日本）國內排放？ ——中國外交部軍控司司長 孫曉波

日本國內的漁業團體更擔心，日本水產的商譽就此蒙上陰影，漁民生計會毀於一旦。

核廢水排海的計畫與爭議

核心問題還是在於，所謂經過處理的污染水，到底安不安全？

日本提出的計畫，是透過所謂多核種去除設備，將污染水中的各種放射性同位素消除，暫時存放起來取樣分析，確認符合排放標準後，再導入海水稀釋，最終在離岸1公里的地方排放入海。

Photo Credit: 國際大風吹

這套多核種去除設備，簡稱ALPS——也就是阿爾卑斯山的諧音——唯一沒辦法消除的放射性元素是氚。

不過，日方表示，透過海水稀釋之後，最終排入大海的處理水中，氚濃度將會是每公升1500貝克以下，是日本法規限制的40分之1，也是世界衛生組織飲用水標凖的七分之一。這樣一來，與海洋生物接觸的時候已經在安全水平。

不過，氚對於人體或海中生物會不會有影響，專家看法其實有爭議。台大醫院腎臟內科主治醫師姜至剛表示，無機氚會自然代謝，而有機氚目前則沒有研究證實與癌症相關。只要排放濃度低，應該沒有問題。

而綠色和平組織的資深核能專家伯尼則說，核廢水預計排放30年，但目前沒有研究能證明氚對海中生態的長期影響是什麼。另外，他也聲稱東電外洩的內部文件透露，其實處理水中的其他放射性元素，並沒有處理到偵測不到的程度，依然有危險。

排放獲IAEA認可，鄰國仍嚴密監控

即使在IAEA的評估報告出爐之後，中國依然表達反對，認為排海並非唯一可行的方案。

為了釐清外界疑慮，日本經濟產業省表示，其實從中國、韓國、加拿大到英國的核電廠，通通都會排放含氚的廢水，而且以每年的排放總量來說，都是福島預計排放量的好幾倍。產經新聞報導，有日本政府官員還批評，中國核電廠把更高濃度的氚排放到大海中，事前也沒有對周邊國家說明、解釋。

而一直以來強烈反對的韓國，則是對IAEA報告表達尊重，但農業部長表示，在大眾對污染的擔憂緩解之前，不會取消福島周邊地區的食品禁令。另外，政府也會持續監測海洋水質，確保安全無虞。5月份曾經到福島當地考察的韓國專家小組，則認為還需要更多分析研究。

透過實地考察與取得具體資料，我們對於科學驗證的過程取得相當實質的進展，然而，更精確的結論還需要進一步的分析。 ——韓國原子能安全委員長 劉國熙

IAEA署長表示，已經在核電廠內設置駐廠辦公室，未來將派專家進駐，持續相關監測作業，確保開始排放之後，作業過程的透明度和安全性。中、韓、台等鄰國也宣布會緊盯海洋水質。這樣的層層把關，外界能安心嗎？不論你信還是不信，福島核廢水排放入海，都已經勢在必行。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航