2023/07/11,
教育

高中免試入學放榜：學生應注意報到時間、落榜可參加續招

高中免試入學放榜：學生應注意報到時間、落榜可參加續招
國中會考落幕。Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

本次高中免試入學報名人數總計13萬1071人，錄取12萬9431人，錄取率為98.75％，落榜人數高達1640人，是近3年新高。

112學年度高級中等學校免試入學今（11）日放榜，今（2023）年的錄取率為98.75％，教育部提醒學生，務必依照錄取學校的規定時間和方式報到，若是沒有錄取的學生，可以再報名參加特色招生專業群科甄選入學續招。

本次高中免試入學報名人數總計13萬1071人，錄取12萬9431人，錄取率為98.75％，落榜人數高達1640人，是近3年新高。高中免試入學的分發方式是由報名學生上網選填志願，每個學生依照志願序只能錄取1個學校，如果學校報名人數未超過招生名額就全額錄取，如果報名人數超過招生名額，會依照「超額比序項目積分對照表」換算積分以進行比序分發。

特色招生考試分發入學的部分，112學年度有基北區、桃連區及嘉義區等3區辦理，已經併同所在就學區免試入學分發完成，6所學校的招生共350人報名，招生名額199人、最後錄取171人，總錄取率48.86％。

特招考試分發入學是採會考成績為錄取門檻，各校開設學科特色課程，加考包含國文寫作、英語、數學、運算思維能力等1至3科之學科測驗成績，併同學生志願作為分發依據，使具有學術傾向之國中畢業生得依照自己的專長及能力適性入學。

未錄取學生可報名續招

國教署提醒錄取學生，務必依照錄取學校規定時間及方式報到。報到前可以善用學校網站招生宣導專區查詢報到程序及應繳資料，並進一步了解學校課程安排、發展特色、未來進路及暑期活動等資訊。

教育部表示，本次沒有錄取的1640位學生，可以再報名參加由各主管機關核准辦理的特色招生專業群科甄選入學續招，辦理學校名單、招生名額等訊息，已經於7月7日起公告於「112學年度特色招生專業群科甄選入學委員會」網站。基北區（台北市）共有8所學校辦理續招、桃連區8所、竹苗區1所、中投區8所、雲林區1所、嘉義區1所、台南區8所、高雄區5所、花蓮區2所、基北區（新北市）6所，總共48所，僅有9所為公立學校。

也可以參加各主管機關核准招生學校辦理的免試入學續招，辦理學校名單、招生名額等相關訊息，8月1日起會公告在「教育部主管高級中等學校辦理免試入學續招資訊網」，可自行上網查閱。

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核稿編輯：楊士範


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