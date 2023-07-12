引領社會改變、邀請公眾對話，「政治設計」如何改革台灣選舉文化？
我們想讓你知道的是
台灣對「政治設計」的開放性越見明朗，從中也可將核心主軸分為數位形象塑造、選舉資訊彙整兩大部分。在接下來選舉活動中，期待能看到政壇運用設計思維改革、優化呈現在大眾眼前的既定內容，除了立體且清晰的數位形象以外，更能將政見或政策討論經由「政治設計」轉化，溝通更廣泛的年齡層、更多元的族群，進一步推動台灣社會變革和進步。
隨時間推進，「2024總統大選」成為國際的注目焦點，而角逐明年總統大選的候選人們，近期也陸續釋出競選主視覺，在視覺中融入參選的核心概念，這不禁讓我們想回頭探究政治設計的重要性，以及其對台灣政治文化的影響力。
而我們透過先前的觀察，約莫從2014年柯文哲競選台北市市長開始，為候選人製作一套專屬的視覺識別系統，建立起鮮明的個人品牌形象，感受到政治設計是台灣過去鮮少出現的競選宣傳方式；而後來在台灣的選舉文化中，越來越多候選人也跟上這股趨勢，像是吳沛憶、沈慧虹等政治人物。
本篇文章我們藉由分享版塊設計數個政治設計專案，拆解我們在政黨數位形象塑造、選舉資訊彙整等過程中，如何藉由數位動態特效網站及品牌視覺設計創造與社會大眾正向的互動，為台灣政治設計所開創的新氣象與趨勢，帶來更為多元的樣貌與呈現。
政壇中不可或缺的數位形象
不只候選人需要塑造形象，政黨團隊也需要。
與候選人相比，政黨需要曝光的資訊又更為廣泛，而我們在2018年接下時代力量黨部的官網建置任務，將時代力量2018年的競選主視覺「來吧！新世代！」、「全力改變看見理想」做延伸發想，利用「跑道、太陽、隧道」等元素，讓整體網站表達出「登場感」、「政治中的一道新曙光」的政黨核心訴求，同時我們也針對政黨的「九大方向政策」插圖作發想、建模、算圖等；在每個產出的插圖中，我們希望不是具象的表達政策，而是以第二視覺層隱含的意義呈現。
在此專案中，利用台灣地圖呈現提名名單是本站最大亮點！以縣市為單位，與使用者滑鼠滾輪互動，逐步繞行台灣一圈呈現全台各縣市提名人選，並可以點擊候選人展開更詳細介紹資料。
經過設計將資訊圖像化、數位化，讓閱讀方式有了另種選擇，同時透過搶眼的標題與圖像加強記憶，使公眾與政黨間的連結加深，達到宣傳推廣目的。
網站其實是資訊整理大師
選舉資訊彙整收合於網站，便於公眾查找省時間。
通常短期活動有網站需求時，以單頁式網站進行製作是較為常見的手法；單頁式網站建置雖無大型專案複雜，但依舊能使用強烈的動態視覺及收錄大量資訊，達到同時美化網站及資訊公佈的目的；因此台灣選舉活動期間，不論是政黨、候選人或媒體專欄報導等，選擇單頁式網站作為宣傳方式最為常見。
我們2018、2020連續兩年接下原住民電視台製作選舉網站的邀請，先是參與了九合一選舉專頁的網站建置，以布農族語「SADU」帶有「觀看」之意作為核心主軸，更以原住民意象和強烈視覺呼籲關心原住民選情。
網站扣合三大要素「呼籲關注」、「強烈原住民意象」、「資訊議題呈現」，除了在網站首頁以族語強烈呼籲關注選情外，在視覺畫面中融入大自然元素：鳥群、雲霧、山脈景色等元素貼合主題，其中又將鳥群和雲霧以視差動態呈現，透過動態特效讓網站瀏覽過程印象深化，層次也更加豐富。
而在此選舉網站中，有較多的選舉資訊與議題文章曝光，我們特別在畫面排版與資訊收納上做設計，讓繁複的文字有了段落層級，以圖片輔佐文字，使整體閱讀品質提升；各類議題文章也將分類收合於網站頁首，便於公眾查找得以快速獲取所需資訊。
事隔兩年再度接下原民電視台總統立委選舉網站專案，整體核心主軸依舊圍繞在「呼籲關注」上，而視覺畫面中加入達悟族拼板舟上的船眼圖騰及飛魚等意象，加強原住民的族群意象；將標語字條作動態視覺進場，背景更加入旗幟飄揚的動態特效，營造更為強烈的選舉氛圍。
我們在網站頁首加入候選人名單，依據職稱、類型、政黨、選區及縣市可選擇欲了解的項目，以台灣地圖圖像搭配重點文字及數據輔佐，讓使用者一目瞭然本次選舉的開票結果。
經過這兩次的原住民選舉網站建置，深感大量資訊呈現在排版與整合的重要性；台灣的選舉活動屬於例行性的短期活動，需要在這個期間揭露大量政治資訊，而當網站中的資訊過於碎片便不易傳播，故設計思維就顯得格外重要，這也是我們不斷透過政治設計專案想要傳遞的重要訊息。
政治從來都不是單行道
透過政治設計與公眾對話，優化呈現讓選民看懂、理解候選政見。
民主社會下的政治文化，讓公眾保有發言權利與義務，並非單一接收政府的片面之詞，公眾也能擁有獨立思維；而我們在2019年推出「總統聊天室」一專案，透過聊天室問答互動邀請公眾參與政治，展現開放性的政治對談。
網站首頁視覺發想來自美國羅斯摩爾山，融合台灣島嶼及當年總統候選人蔡英文及韓國瑜的模擬人像，而畫面會以3D立體仿石膏材質呈現，是帶有點諷刺台灣部分政治風氣，暗示石膏雕像就像選舉後就消失於檯面的政治人物。搭配候選人經典語錄對話框與傳唱度、記憶點高的聲音作為音檔，並加入持續動態、滑鼠互動及提示動態等特效，讓首頁佈滿細節、趣味性十足。
在聊天室中以「四方對談」的概念進行對話（版塊設計、蔡英文、韓國瑜、使用者），探討公眾對支持的候選人政見是否清楚了解與認同。聊天室在一開始會邀請使用者選擇喜愛的候選人，透過國防、兩岸、經濟、民生等十道與候選人相關的政見題目進行對話問答，在結果頁推論使用者傾向哪一方的政見言論，作為使用者參考理想候選人是否符合真實期待的趣味依據。
台灣政治文化不該只有一種樣貌，我們將2020年總統候選人扁平化呈現在聊天室情境中，與公眾以輕鬆的姿態聊天，增加使用者黏著度，希望透過這樣的問答互動，傳遞「每一票都非常重要、獨立思考也非常重要」的概念。
“2024總統大選”的相關議題
- 2023-07-12 引領社會改變、邀請公眾對話，「政治設計」如何改革台灣選舉文化？
- 2023-07-12 柯文哲稱自民黨幹事長指台無法入CPTPP，謝長廷駁斥；民眾黨澄清非選舉操作
- 2023-07-12 國民黨中常委醞釀換侯，金溥聰：明眼人都知動機不單純；正副議長晚宴侯郭有望同桌
Tags：
打破課堂界線，養成高效學習力：康軒學習網，專屬於國中小學生的數位學習
我們想讓你知道的是
教科書出版者康軒，推出以學生為主體的線上學習平台，提供與國中小學全版本教材相對應的教學內容。以有趣、高效率的課程內容，激發學生學習興趣，培養學生的自主學習能力，更特別設計了符合108課綱的素養課程，培養學生對知識的熱愛。
在數位科技迅速發展的推動下，學習的環境已不再侷限於校園中、教室內。一個安全、具有引導和啟發性的網路學習平台，能夠提供多元靈活的學習方式，讓學生們可以按照需求，隨時隨地自主進行預習、複習，或補充加強，才能真正實現有效率、條理化的學習可能。
讓學習更貼身、更懂你
「在九零年代，政府開始鼓勵將資訊科技融入各科教學，而作為教科書出版者的康軒，也是從那個時期開始，就致力於開發數位化教材。」康軒數位事業部協理何冠慧娓娓道來。一直以來，康軒的目標，就是希望能夠幫助老師們更好地在他們的領域課程中，運用數位化的教學資源。因此康軒數位部致力於開發易於使用、有效的數位化教學工具，包括教學軟體、互動教材、學習平台等，以幫助老師們更輕鬆地掌握和應用數位資源。
康軒希望透過這些努力，能夠成為老師們在數位教學上的夥伴和支持者，幫助他們更好地應對教學挑戰，提升教學效果，並培養學生的數位素養和創新思維。隨著時間過去以及經驗的累積，康軒深入思考學生自主學習的可能性，同時應世界的數位化潮流，推出康軒學習網。而在2020年左右，更因為看見疫情讓學生們陷入學習上的困境，加速線上課程的發展。
「我們的數位部門有一群資深的夥伴，他們非常熟悉教材的內容，以及老師們在教學現場的需求。同時，我們也有一群年輕的夥伴，對於學生時期所遭遇到的問題還記憶猶新，也很能夠以新世代的觀點，找出有趣、活潑的切入角度，來製作出讓學生們感興趣的內容。」在這樣的優勢下，更順應數位化學習的潮流，康軒學習網就這樣成立了。
高效率有感學習，進度輕鬆掌握
康軒學習網以學生為主體，提供了貼合國中小全版本教材的教學內容，全方位對應老師和學生在教學和學習上的各種情境。「這一代的學生，學習時間是有限的——安親班、補習班、才藝班⋯⋯種種因素，讓他們可以複習學科的時間變得非常零碎。因此康軒學習網設計出知識節點的概念，要幫助學生在最有限的時間內，把知識含量做最有效的展現。」何協理說明道。
我們從YouTube的統計，知道排名較好的影片大多落在10~16分鐘。研究顯示，過多的資訊容易造成專注力下降，「微課程」（micro-courses）的數位教學型態也為之興起。因此，康軒學習網在設計課程上，也將學習的節奏劃分為每10分鐘一單位，搭配學校的教學進度，讓學生們可以依據自己目前的狀態，選擇相應的知識節點，以「診斷、學習、複習」的流程來幫助自己掌握每一課的知識重點。在課前，可以先進行10分鐘的診斷——不僅是預習，也是找出自己在大段課程中較為不足的地方，預先建立概念；再搭配10分鐘學習——確實吸收課程中的內容；以及最後10分鐘的複習——透過反覆練習，內化課程中的知識。
「我們常常害怕犯錯，對錯誤感到抗拒。但站在康軒的教育立場，我們一再強調，其實犯錯不是壞事，因為它具現化了學生在學習上的盲點。」何協理說明道，現在校園中，教師普遍會採取錯題本的練習方式，也就是學生必須要將試卷、日常練習中錯誤的地方整理起來，方便日後重複練習。雖然是非常良善的立意，但手抄題目不只在製作上較為耗時，而且保存不易，對日常行程已經相當緊湊的學生來說，並不是一個最有效的學習方式。因此，康軒學習網設計了線上錯題區，當學生寫完練習題，只要是有錯誤的地方就會被系統保留，並且全部整理在一起，方便學生日後重複測驗自己，確認掌握每一個知識點。節省時間、一目了然，真的是學生在練習題目時非常強大的幫手。
既然是跳脫傳統課堂學習方式的線上學習平台，康軒也利用數位資訊可以更活潑生動、反覆播放等特性，來設計國小與國中的課程。「我們在國小課程的設計是強調搭配圖像、故事性強等有趣的方式，來引起學習的興趣，並且幫助理解。國中課程則重視知識點的整理和歸納，幫助學生聚焦，有效掌握課程重點、建立完整的知識背景。」何協理說明道。
針對小學生和青少年的學習吸收能力不同，康軒以現代教育的專業，與擁有多年教學經驗的各科老師合作。為了讓學生們專注於學習的內容上，康軒學習網的老師以不出鏡的方式，更特別講究聲音和畫面的相輔相成，確保學生們可以有效率的消化、吸收課程內容，期待這樣的用心，可以讓學生們在學習中感受到老師的專業度，並激發他們對學習的興趣和熱情。
愛上學習的重要性，康軒學習網最清楚了。在這個學生們除了本科學習之外，還有更多、更廣、更新的知識，等著他們去探索的時代，康軒學習網也因應108課綱的調整，推出12年國教最重視的素養課程。「我們第一波推出最熱門的STEAM類課程，希望可以將『因為專題需要而去學習知識』的消極學習，轉變成『因為喜歡這個知識而去發展成專題』的積極學習。」何協理說。
當學習變得自由，成就感讓人充滿動力
「學習真的不應該是讓人焦慮的一件事情，不管是老師、學生，還是家長。」康軒學習網思考到家長在陪伴孩子們學習上，常見的挫折感和焦慮感，提供訂閱孩子的學習歷程作為參考，一方面讓家長可以掌握學習進度，另一方面也可以幫助家長調適自己的腳步：「家長的陪伴很重要，但康軒更期待的是，學生們可以做到自主學習。」何協理說。
「自從我們推出以來，收到很多家長的反饋，不管是時間分配上更靈活，或者是學習效率的提高，都很有幫助。還有家長說，他們家哥哥使用了康軒學習網的課程，妹妹看了覺得很喜歡，也吵著要訂，真的很可愛。其實不只是學生和家長，也有老師會訂閱我們的課程，作為教學上的輔助工具。」何協理又進一步補充說，現在康軒學習網推出從國小三年級，到國中三年級全系列、全版本的線上課程，可以視學生的需求自己選擇有需要的科目，將來也會繼續設計國小低年級的課程，創造一個讓更多學生，都能愉快且有效學習的環境。
專為現代學生設計的康軒學習網，不只完全貼合學校課程，更以創新、專業的教學方式，提供學生高效率、易理解的學習內容，強化自主學習動能。現在就讓我們一起體驗康軒學習網的魅力，開啟一個全新的學習之旅吧！
暸解更多，請上官網： https://yourclass.pse.is/53gjjc