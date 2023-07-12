2023/07/12,
政治

引領社會改變、邀請公眾對話，「政治設計」如何改革台灣選舉文化？

引領社會改變、邀請公眾對話，「政治設計」如何改革台灣選舉文化？
Photo Credit: 版塊設計Block Studio

我們想讓你知道的是

台灣對「政治設計」的開放性越見明朗，從中也可將核心主軸分為數位形象塑造、選舉資訊彙整兩大部分。在接下來選舉活動中，期待能看到政壇運用設計思維改革、優化呈現在大眾眼前的既定內容，除了立體且清晰的數位形象以外，更能將政見或政策討論經由「政治設計」轉化，溝通更廣泛的年齡層、更多元的族群，進一步推動台灣社會變革和進步。

文：版塊設計 Block Studio

隨時間推進，「2024總統大選」成為國際的注目焦點，而角逐明年總統大選的候選人們，近期也陸續釋出競選主視覺，在視覺中融入參選的核心概念，這不禁讓我們想回頭探究政治設計的重要性，以及其對台灣政治文化的影響力。

而我們透過先前的觀察，約莫從2014年柯文哲競選台北市市長開始，為候選人製作一套專屬的視覺識別系統，建立起鮮明的個人品牌形象，感受到政治設計是台灣過去鮮少出現的競選宣傳方式；而後來在台灣的選舉文化中，越來越多候選人也跟上這股趨勢，像是吳沛憶、沈慧虹等政治人物。

本篇文章我們藉由分享版塊設計數個政治設計專案，拆解我們在政黨數位形象塑造、選舉資訊彙整等過程中，如何藉由數位動態特效網站及品牌視覺設計創造與社會大眾正向的互動，為台灣政治設計所開創的新氣象與趨勢，帶來更為多元的樣貌與呈現。

政壇中不可或缺的數位形象

不只候選人需要塑造形象，政黨團隊也需要。

與候選人相比，政黨需要曝光的資訊又更為廣泛，而我們在2018年接下時代力量黨部的官網建置任務，將時代力量2018年的競選主視覺「來吧！新世代！」、「全力改變看見理想」做延伸發想，利用「跑道、太陽、隧道」等元素，讓整體網站表達出「登場感」、「政治中的一道新曙光」的政黨核心訴求，同時我們也針對政黨的「九大方向政策」插圖作發想、建模、算圖等；在每個產出的插圖中，我們希望不是具象的表達政策，而是以第二視覺層隱含的意義呈現。

在此專案中，利用台灣地圖呈現提名名單是本站最大亮點！以縣市為單位，與使用者滑鼠滾輪互動，逐步繞行台灣一圈呈現全台各縣市提名人選，並可以點擊候選人展開更詳細介紹資料。

經過設計將資訊圖像化、數位化，讓閱讀方式有了另種選擇，同時透過搶眼的標題與圖像加強記憶，使公眾與政黨間的連結加深，達到宣傳推廣目的。

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網站其實是資訊整理大師

選舉資訊彙整收合於網站，便於公眾查找省時間。

通常短期活動有網站需求時，以單頁式網站進行製作是較為常見的手法；單頁式網站建置雖無大型專案複雜，但依舊能使用強烈的動態視覺及收錄大量資訊，達到同時美化網站及資訊公佈的目的；因此台灣選舉活動期間，不論是政黨、候選人或媒體專欄報導等，選擇單頁式網站作為宣傳方式最為常見。

我們2018、2020連續兩年接下原住民電視台製作選舉網站的邀請，先是參與了九合一選舉專頁的網站建置，以布農族語「SADU」帶有「觀看」之意作為核心主軸，更以原住民意象和強烈視覺呼籲關心原住民選情。

網站扣合三大要素「呼籲關注」、「強烈原住民意象」、「資訊議題呈現」，除了在網站首頁以族語強烈呼籲關注選情外，在視覺畫面中融入大自然元素：鳥群、雲霧、山脈景色等元素貼合主題，其中又將鳥群和雲霧以視差動態呈現，透過動態特效讓網站瀏覽過程印象深化，層次也更加豐富。

而在此選舉網站中，有較多的選舉資訊與議題文章曝光，我們特別在畫面排版與資訊收納上做設計，讓繁複的文字有了段落層級，以圖片輔佐文字，使整體閱讀品質提升；各類議題文章也將分類收合於網站頁首，便於公眾查找得以快速獲取所需資訊。

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事隔兩年再度接下原民電視台總統立委選舉網站專案，整體核心主軸依舊圍繞在「呼籲關注」上，而視覺畫面中加入達悟族拼板舟上的船眼圖騰及飛魚等意象，加強原住民的族群意象；將標語字條作動態視覺進場，背景更加入旗幟飄揚的動態特效，營造更為強烈的選舉氛圍。

我們在網站頁首加入候選人名單，依據職稱、類型、政黨、選區及縣市可選擇欲了解的項目，以台灣地圖圖像搭配重點文字及數據輔佐，讓使用者一目瞭然本次選舉的開票結果。

經過這兩次的原住民選舉網站建置，深感大量資訊呈現在排版與整合的重要性；台灣的選舉活動屬於例行性的短期活動，需要在這個期間揭露大量政治資訊，而當網站中的資訊過於碎片便不易傳播，故設計思維就顯得格外重要，這也是我們不斷透過政治設計專案想要傳遞的重要訊息。

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政治從來都不是單行道

透過政治設計與公眾對話，優化呈現讓選民看懂、理解候選政見。

民主社會下的政治文化，讓公眾保有發言權利與義務，並非單一接收政府的片面之詞，公眾也能擁有獨立思維；而我們在2019年推出「總統聊天室」一專案，透過聊天室問答互動邀請公眾參與政治，展現開放性的政治對談。

網站首頁視覺發想來自美國羅斯摩爾山，融合台灣島嶼及當年總統候選人蔡英文及韓國瑜的模擬人像，而畫面會以3D立體仿石膏材質呈現，是帶有點諷刺台灣部分政治風氣，暗示石膏雕像就像選舉後就消失於檯面的政治人物。搭配候選人經典語錄對話框與傳唱度、記憶點高的聲音作為音檔，並加入持續動態、滑鼠互動及提示動態等特效，讓首頁佈滿細節、趣味性十足。

在聊天室中以「四方對談」的概念進行對話（版塊設計、蔡英文、韓國瑜、使用者），探討公眾對支持的候選人政見是否清楚了解與認同。聊天室在一開始會邀請使用者選擇喜愛的候選人，透過國防、兩岸、經濟、民生等十道與候選人相關的政見題目進行對話問答，在結果頁推論使用者傾向哪一方的政見言論，作為使用者參考理想候選人是否符合真實期待的趣味依據。

台灣政治文化不該只有一種樣貌，我們將2020年總統候選人扁平化呈現在聊天室情境中，與公眾以輕鬆的姿態聊天，增加使用者黏著度，希望透過這樣的問答互動，傳遞「每一票都非常重要、獨立思考也非常重要」的概念。

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