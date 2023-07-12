《佛繫愛情》：無常為愛帶來痛苦，帶來無限

甜蜜溫馨的時光，能否永遠停格在這一刻，不再變化？

「無常」是指世間一切的現象，包括物質及精神現象，皆在不斷遷流變異，生生滅滅，無一常住不變。

無常就是指，這世間上，沒有東西是永恆處於常態而不變的，就像美麗的花朵會凋謝，溫暖的春天也總會逝去，一切都在不斷變化中。

好的會變壞，壞的又會變好，好的亦會變得更好，感情也不外如是。

嘗試感受一下自己的心，今天的你跟初戀時的你有甚麼不同嗎？你們的關係又出現了甚麼改變嗎？

我們總希望關係會變好，變得更甜蜜，但當意料之外的變化出現時，我們卻感到失望、無力。

可是，我們都忘記了，無常的變化從來沒有阻礙我們之間的愛。

正如美麗的夕陽總會落下，但夕陽的吸引力並不會因而受損，你仍會期待它的出現，珍惜它的美好。感情也一樣，即使你明白大家不能時刻相見，或總有離別的一天，但無常不會讓大家不再相愛。

事實上，正因為無常的存在，我們明白感情沒有永恆不變的一刻，我們才懂得更珍惜對方的好，包容對方的過失；

正因為無常的存在，使我們能從關係中清醒過來，重新看到對方在生命中的意義。

無常，未必為我們帶來痛苦，痛苦只是因為我們從未接受無常，理解無常。

事實上，無常，更可為感情帶來無限的可能性。

書籍介紹

本文摘錄自《佛繫愛情》，蜂鳥出版

圖片來源：蜂鳥出版

簡介

我們渴望被全然愛著，卻不懂如何真正地愛，結果只好一路跌跌撞撞、屢戰屢敗地摸索愛的真諦。

有人說，佛法是摒棄愛，講求無欲無求，事實上，佛陀沒有禁止我們去愛，反而教導我們何謂愛，及修習愛的方式。而這種「愛」，並非情愛中的「欲愛」，卻是帶著更深廣的層次和意義的「大愛」。

愛情，並非帶來真正幸福與快樂的主因；離別，不是只帶來痛苦。

愛，更不一定要在戀愛關係中才能體會到。

Instagram帳戶「佛繫」（@buddhist.scriptures.hk）的作者，從佛法的角度出發，以細膩溫暖的文字，和你重新細味愛情的甜酸苦辣，一起學習如何真正地愛。

作者簡介

何昊禧 Raphael Ho

一個被佛法改寫生命的90後、Instagram「佛繫」作者；香港電台第一台《講東講西》嘉賓、佛教周刊《溫暖人間》專訪人物。

曾為慈山寺佛法心靈輔導中心註冊社工及香港大學佛學碩士學生（9/2023入學），香港中文大學家庭輔導及家庭教育文學碩士。

因家中篤信佛教，自小於佛法的薰陶下成長，曾於非牟利機構工作多年，現定期到禪院學習佛法與禪修，致力把佛學智慧帶進個人及小組輔導中。

現為「佛繫」香港青年佛教團體及正念活動平台「屋禪下」發起人。

作者在感情失意時對佛法產生興趣，學習以佛法轉化生活大小事，後於網絡分享生活化的佛法文章、舉辦佛寺參學活動、讀書會、正念共修活動。願與大家一同在生命中，尋回內在本有的平安與智慧。

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin