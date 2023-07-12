《佛繫愛情》：無常為愛帶來痛苦，帶來無限
我們想讓你知道的是
我們總希望關係會變好，變得更甜蜜，但當意料之外的變化出現時，我們卻感到失望、無力。可是，我們都忘記了，無常的變化從來沒有阻礙我們之間的愛。
甜蜜溫馨的時光，能否永遠停格在這一刻，不再變化？
「無常」是指世間一切的現象，包括物質及精神現象，皆在不斷遷流變異，生生滅滅，無一常住不變。
無常就是指，這世間上，沒有東西是永恆處於常態而不變的，就像美麗的花朵會凋謝，溫暖的春天也總會逝去，一切都在不斷變化中。
好的會變壞，壞的又會變好，好的亦會變得更好，感情也不外如是。
嘗試感受一下自己的心，今天的你跟初戀時的你有甚麼不同嗎？你們的關係又出現了甚麼改變嗎？
我們總希望關係會變好，變得更甜蜜，但當意料之外的變化出現時，我們卻感到失望、無力。
可是，我們都忘記了，無常的變化從來沒有阻礙我們之間的愛。
正如美麗的夕陽總會落下，但夕陽的吸引力並不會因而受損，你仍會期待它的出現，珍惜它的美好。感情也一樣，即使你明白大家不能時刻相見，或總有離別的一天，但無常不會讓大家不再相愛。
事實上，正因為無常的存在，我們明白感情沒有永恆不變的一刻，我們才懂得更珍惜對方的好，包容對方的過失；
正因為無常的存在，使我們能從關係中清醒過來，重新看到對方在生命中的意義。
無常，未必為我們帶來痛苦，痛苦只是因為我們從未接受無常，理解無常。
事實上，無常，更可為感情帶來無限的可能性。
書籍介紹
本文摘錄自《佛繫愛情》，蜂鳥出版
簡介
我們渴望被全然愛著，卻不懂如何真正地愛，結果只好一路跌跌撞撞、屢戰屢敗地摸索愛的真諦。
有人說，佛法是摒棄愛，講求無欲無求，事實上，佛陀沒有禁止我們去愛，反而教導我們何謂愛，及修習愛的方式。而這種「愛」，並非情愛中的「欲愛」，卻是帶著更深廣的層次和意義的「大愛」。
愛情，並非帶來真正幸福與快樂的主因；離別，不是只帶來痛苦。
愛，更不一定要在戀愛關係中才能體會到。
Instagram帳戶「佛繫」（@buddhist.scriptures.hk）的作者，從佛法的角度出發，以細膩溫暖的文字，和你重新細味愛情的甜酸苦辣，一起學習如何真正地愛。
作者簡介
何昊禧 Raphael Ho
一個被佛法改寫生命的90後、Instagram「佛繫」作者；香港電台第一台《講東講西》嘉賓、佛教周刊《溫暖人間》專訪人物。
曾為慈山寺佛法心靈輔導中心註冊社工及香港大學佛學碩士學生（9/2023入學），香港中文大學家庭輔導及家庭教育文學碩士。
因家中篤信佛教，自小於佛法的薰陶下成長，曾於非牟利機構工作多年，現定期到禪院學習佛法與禪修，致力把佛學智慧帶進個人及小組輔導中。
現為「佛繫」香港青年佛教團體及正念活動平台「屋禪下」發起人。
作者在感情失意時對佛法產生興趣，學習以佛法轉化生活大小事，後於網絡分享生活化的佛法文章、舉辦佛寺參學活動、讀書會、正念共修活動。願與大家一同在生命中，尋回內在本有的平安與智慧。
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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin
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台灣企業經營者首度勇奪《安永世界企業家大獎》，邀請更多實業家參與讓國際見證台灣實力
我們想讓你知道的是
2023年《安永企業家獎》的主題聚焦在「胸懷永志 續業千里」，尤其近年台灣在國際社會扮演的角色日趨重要，從幾年前口罩國家隊讓世界意識到「Taiwan Can Help」，再到半導體晶片成為全球競逐焦點，顯見台灣企業之於全球的戰略價值，已不可同日而語。
物理學家阿基米德，曾留給世人一句名言：「只要給我一根夠長的槓桿和一個支點，我就能舉起地球。」這句話除了講述物理槓桿知識，其實背後還有更深的含意，蘊藏對人生哲思重新思索的價值。
把這句名言放在現代，鑑於地緣政治、經濟通膨、乃至於氣候變遷等情境，此刻全球比以往任何時候，都需要有影響力的企業家，找出問題癥結並運用足以撐起地球的支點，實際發揮槓桿作用，引領人類邁向更好的境界。
擁有這樣特質的人，就是《安永企業家獎》持續找尋的對象。
安永企業家獎，2023放眼「胸懷永志 續業千里」
有「企業家奧林匹克」美名的《安永企業家獎》，是全球第一個表彰優秀企業家的國際性獎項。自1986年於美國威斯康辛州開辦以來，至今已邁入第37個年頭，並且從2001年以來，各地的年度大獎得主、商業領袖、著名企業創辦人都會受邀參加在蒙地卡羅所舉辦的《安永世界企業家大獎》頒獎典禮，一同見證該年度的《安永世界企業家大獎》桂冠獎落誰家。
《安永企業家獎》是為了表揚智慧與毅力兼具的企業家們，商業史上一些知名的企業家都曾獲得此殊榮。舉凡戴爾電腦的麥克‧戴爾（Michael Dell）、星巴克咖啡的霍華‧休茲（Howard Schultz）、雅虎的楊致遠（Jerry Yang）、亞馬遜網路書店的傑夫‧貝佐斯（Jeff Bezos）、eBay 拍賣網的皮耶‧歐米迪亞（Pierre Omidyar）以及太陽劇團的蓋‧拉里貝特（Guy Laliberté）等，這些企業家對社會所帶來貢獻，更足以證明《安永企業家獎》的眼光獨到。
來自台灣的「她」，首度代表台灣奪得《安永世界企業家大獎》
台灣人才濟濟，過去因較少機會躍上國際舞台，讓世界看見台灣人的厲害，不過近年情況持續翻轉中。不久前在摩納哥蒙地卡羅舉行的《安永世界企業家大獎》頒獎典禮，就是由環球晶圓（股）公司董事長徐秀蘭女士，首次代表台灣奪得《安永世界企業家大獎》年度大獎得主殊榮。
過去台灣企業家參與《安永世界企業家大獎》競賽長達18屆，本次徐秀蘭董事長從來自45個國家的49名企業家競爭對手中脫穎而出；也是該競賽舉辦23年以來，獲頒此獎項的第三位女性企業家，顯見她個人展現的領導力、執行力及創新力獲得全球認同。
能夠榮獲各國評審的青睞，主要因徐秀蘭董事長展現出韌性且不畏挑戰的實業精神，以「運籌台灣．全球發展」的前瞻遠景，深耕半導體產業二十多年，領導環球晶圓完成四起成功的國際併購案，並且鞏固集團在全球九個國家、設立17個營運生產基地的競爭優勢，讓營運成長屢創新高。
在徐秀蘭董事長的領導下，環球晶圓成為台灣半導體產業最大的矽晶圓製造商、全球第三大半導體矽晶圓製造商的地位，同時環球晶圓已連續多年，榮獲台灣公司治理評鑑前百分之五的上櫃公司。另外全球近年興起淨零碳排的趨勢，環球晶圓積極建置開發太陽能電廠，逐步落實2050年達到100%使用再生能源目標，證明除了追求獲利，領導者也相當重視永續發展。
新一屆《安永企業家獎》徵選開跑，邀請實業家傳承經營理念、持續改變世界
為了挖掘更多能媲美徐秀蘭董事長經營能力的優秀領導者，歡迎有志者報名新一屆《安永企業家獎》。《安永企業家獎》四大評選標準包含：企業家精神（Entrepreneurial spirit）、全面發展性（Growth）、目標方針（Purpose）、影響力（Impact）。
至於參選資格，凡符合以下資格的台灣企業家及專業經理人，均可參選角逐《安永企業家獎》與《安永新興創業家獎》，被推薦人須符合的主要條件為：
■ 設立於台灣的公司創辦人，目前尚擔任公司之高階主管，並主導公司近年的優良表現
■ 或為現任的公司專業經理人，持續成功的經營企業且帶領企業順利轉型或創新突破
■ 經營企業之資本額新臺幣2億元以上，或年營業額新臺幣10億元以上
新一屆《安永企業家獎》相關時程說明如下：
■ 6月01日《安永企業家獎》正式開跑
■ 7月31日《安永企業家獎》報名截止
■ 8月- 10月《安永企業家獎》實地訪審
■ 12月01日《安永企業家獎》頒獎典禮
■ 2023《安永企業家獎》台灣年度大獎得主，將於2024年6月代表參加2024《安永世界企業家大獎》典禮