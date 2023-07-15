無畏性別爭議，迎向多國共榮：走過半世紀的第50屆安古蘭漫畫節得獎名單有哪些亮點？

文：吳平稑

2023年迎來了安古蘭漫畫節舉行屆半個世紀、重要的五十週年。但未開展就在12月因公佈了巴斯提昂．維衛斯（Bastien Vivès）個展而惹得一身腥。

事件的開端從漫畫作者傑宏・都博瓦（Jérôme Dubois）公開批判維衛斯展而發酵，原因不外乎維衛斯過去在作品中展現的戀童視角，以及曾匿名發表過荒誕的性別歧視言論，並用自身的影響力創作嘲諷女性主義作者艾瑪（Emma）的漫畫。種種個人的惡劣事跡最終引來抗議分子的威脅，導致漫畫節只好以取消展覽收場。

第50屆的安古蘭漫畫節就在這場鬧劇下蒙上了灰，使得漫畫節的性別意識落後不停為人詬病，反而忽視了今年仍有不少女性作者在會場上說著為女性發聲的故事。

像是青年漫畫家鳥飼茜，在座談會上娓娓道來《老師善意的謊言》（先生の白い嘘）創作初衷，以漫畫讓迫害者看見自身嘴臉的表現方式，讓人為之動容；去年大獎得主朱莉・杜賽（Julie Doucet）的個人回顧展，也以詼諧幽默的方式讓大眾了解身為女性的苦楚，非常直接辛辣。

但撇除這些模糊焦點的爭議，安古蘭開幕式也安然宣布今年大獎得主為瑞雅德．沙杜夫（Riad Sattouf），暢銷系列漫畫《未來的阿拉伯人》（L'Arabe du futur）為其代表作，在兩位女性中勝出的他也不忘在典禮上自嘲。

而漫畫節也在例行的週六晚上，舉行了官方競賽與其他獎項的頒獎，這次的獎項又做了改革，將原本按照年齡區分的青少兒童獎，變換成「青少評審團特別獎」與「青少漫畫獎」；在官方競賽獎之外，也特別新增了「菲利浦・杜繪葉新人漫畫獎」（Prix Philippe Druillet），與官方競賽的「新人嶄露獎」雷同，但將持續由經典龐克科幻大師杜繪葉擔任評審主席，該獎也由巴比耶畫廊（Galerie Barbier）攜手合辦。

Photo Credit: 截圖自CCC創作集 2023年生涯貢獻大獎得主瑞雅德．沙杜夫（Riad Sattouf）與其作品

海外作品獲獎比重高

這次特別的是，在官方競賽的十二個獎項中，便有八部作品都是海外或翻譯作品，整整比去年提高了四部，佔三分之二；而在非官方競賽的荷內・戈席尼的兩個編劇獎中，也皆非法國作者獲獎。國際作者的比例提高，從整個官方入圍的八十五本書中，也有近半數為外國作者，反映了這次三個選委會與評審團對其他地區的漫畫感到好奇，也給予肯定。

Photo Credit: Thierry Smolderen pour Cauchemars Ex-Machina, Dargaud

Photo Credit: Mieke Versyp pour Peau, çà et là (traduit par Françoise Antoine)

（上、下圖：分別獲荷內・戈席尼最佳編劇獎及青年編劇獎的作品，兩者編劇皆來自比利時）

其中，這次的最佳漫畫獎金獸獎，頒給了瑞士出身的作者馬登・彭修（Martin Panchaud）。他創作的《事物的顏色》（La couleur des choses）初以德語發行，是一本極為奇詭的漫畫，我們幾乎可說是再度見證了新漫畫語言的誕生。

故事結合警匪追逐的刺激元素，講述了常遭霸凌的國中生西蒙，在因緣際會下賭贏了賽馬卻為兌獎而奔走尋父的情節；整個作品利用遊戲畫面般的全景俯視地圖，將角色化為符號式的圓形，並以顏色指定身分，讓閱讀介於符號與圖像之間，使得讀者明明面對的是圖像，卻保有文字般地自主想像，非常獨特。

這部作品也不免讓資深讀者勾起對前年大獎得主克里斯・衛爾（Chris Ware） 的印象，但又重新擴展了幾何、圖解式敘事的表現流派，所以這次能獲首獎完全不意外。

Photo Credit: © 2022 Éditions çà et là pour l'édition française

Photo Credit: © 2022 Éditions çà et là pour l'édition française

其餘像是以《秋之樹蛙》（Une rainette en automne）獲得新人嶄露獎的琳尼雅・史特爾特（Linnea Sterte），來自瑞典，該作以類長型捲軸的形式繪製，敘事帶有日式童話的詩意，描述一隻樹蛙遇見了兩隻蟾蜍跟春菊之魂，一行人因為嚮往南方而起身旅行，清淡幽雅的風格頗受好評。

Photo Credit: © Linnea Sterte - Les Éditions de la Cerise

西文大受青睞與穩坐優勢的日漫

在今年的得獎作品中，有四部西文作品獲獎，佔比偏高。像是另類漫畫合輯獎由西班牙的《石灰爐》（Forn de Calç）獲獎，在四十件作品中脫穎而出；而RAJA環保小獸獎則是由西班牙出身的安娜・佩尼亞斯（Ana Penyas）以《日光之下》（Sous le soleil）獲獎，以清爽柔和的色鉛筆描繪西班牙白色海岸五十年來糟觀光客參訪後的變化。

阿根廷出身的索理・奧堤蘿（Sole Otero）也以《娜夫塔奈》（Naphtaline）獲得法國電視台觀眾評審的青睞，畫風輕快活潑；高中生漫畫獎頒給了西班牙的西摩・阿巴迪亞（Ximo Abadía），他的《一位難民的日記》（Khat : Journal d’un réfugié）以簡單的色彩，勾勒出來自非洲厄利垂亞國難民・那唐逃難到西班牙的生活。

Photo Credit: © ALEX PURCET GRELORI POUR FORN DE CALÇ

Photo Credit: © Actes Sud

Photo Credit: © Khat. Journal d'un réfugié, Ximo Abadía © Éditions La Joie de lire, Genève, 2022

在法國漫畫市場的漲勢下，得利最多的就屬日漫。根據GFK最新的市場調查報告，2022年每兩本賣出的漫畫中，有一本即為日漫，可見法國市場越來越無法抗拒日漫的魅力。

這在今年的官方入圍作品中，也可窺知一二：八十五本選書中，約有十三本漫畫來自日本，是在法國作品以外佔比第二高的國家。而這次獲得最佳系列漫畫獎的《血之轍》，也是由臺灣很熟悉的漫畫家押見修造所繪，故事描述了不尋常的母子關係是如何一步步將兒子逼入精神崩潰的邊緣，分格手法極具戲劇張力。

至於榮獲漫畫遺產獎的《石之花》，是由英年早逝的漫畫家坂口尚繪製，此次以A4精裝大開本於法語市場問世，內容以南斯拉夫為舞台，描述二戰人民處境的歷史劇。

Photo Credit: © CHI NO WADACHI ©2017 Shuzo OSHIMI / SHOGAKUKAN

Photo Credit: © Hisashi Sakaguchi, 2021

動物也成了焦點