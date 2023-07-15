無畏性別爭議，迎向多國共榮：走過半世紀的第50屆安古蘭漫畫節得獎名單有哪些亮點？
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雖然2022年對法國出版市場來說，也是個物料成本飛漲、危機重重的一年，但漫畫市場的市值又來到了新高，比起去年的8億8900萬歐元，又增加到了9億2100萬歐元，不知道來年政府的文化紅利是否會持續下去，但安古蘭漫畫節進入了下個半世紀，每年還會再為讀者挑選值得玩味的漫畫！
文：吳平稑
2023年迎來了安古蘭漫畫節舉行屆半個世紀、重要的五十週年。但未開展就在12月因公佈了巴斯提昂．維衛斯（Bastien Vivès）個展而惹得一身腥。
事件的開端從漫畫作者傑宏・都博瓦（Jérôme Dubois）公開批判維衛斯展而發酵，原因不外乎維衛斯過去在作品中展現的戀童視角，以及曾匿名發表過荒誕的性別歧視言論，並用自身的影響力創作嘲諷女性主義作者艾瑪（Emma）的漫畫。種種個人的惡劣事跡最終引來抗議分子的威脅，導致漫畫節只好以取消展覽收場。
第50屆的安古蘭漫畫節就在這場鬧劇下蒙上了灰，使得漫畫節的性別意識落後不停為人詬病，反而忽視了今年仍有不少女性作者在會場上說著為女性發聲的故事。
像是青年漫畫家鳥飼茜，在座談會上娓娓道來《老師善意的謊言》（先生の白い嘘）創作初衷，以漫畫讓迫害者看見自身嘴臉的表現方式，讓人為之動容；去年大獎得主朱莉・杜賽（Julie Doucet）的個人回顧展，也以詼諧幽默的方式讓大眾了解身為女性的苦楚，非常直接辛辣。
但撇除這些模糊焦點的爭議，安古蘭開幕式也安然宣布今年大獎得主為瑞雅德．沙杜夫（Riad Sattouf），暢銷系列漫畫《未來的阿拉伯人》（L'Arabe du futur）為其代表作，在兩位女性中勝出的他也不忘在典禮上自嘲。
而漫畫節也在例行的週六晚上，舉行了官方競賽與其他獎項的頒獎，這次的獎項又做了改革，將原本按照年齡區分的青少兒童獎，變換成「青少評審團特別獎」與「青少漫畫獎」；在官方競賽獎之外，也特別新增了「菲利浦・杜繪葉新人漫畫獎」（Prix Philippe Druillet），與官方競賽的「新人嶄露獎」雷同，但將持續由經典龐克科幻大師杜繪葉擔任評審主席，該獎也由巴比耶畫廊（Galerie Barbier）攜手合辦。
海外作品獲獎比重高
這次特別的是，在官方競賽的十二個獎項中，便有八部作品都是海外或翻譯作品，整整比去年提高了四部，佔三分之二；而在非官方競賽的荷內・戈席尼的兩個編劇獎中，也皆非法國作者獲獎。國際作者的比例提高，從整個官方入圍的八十五本書中，也有近半數為外國作者，反映了這次三個選委會與評審團對其他地區的漫畫感到好奇，也給予肯定。
- （上、下圖：分別獲荷內・戈席尼最佳編劇獎及青年編劇獎的作品，兩者編劇皆來自比利時）
其中，這次的最佳漫畫獎金獸獎，頒給了瑞士出身的作者馬登・彭修（Martin Panchaud）。他創作的《事物的顏色》（La couleur des choses）初以德語發行，是一本極為奇詭的漫畫，我們幾乎可說是再度見證了新漫畫語言的誕生。
故事結合警匪追逐的刺激元素，講述了常遭霸凌的國中生西蒙，在因緣際會下賭贏了賽馬卻為兌獎而奔走尋父的情節；整個作品利用遊戲畫面般的全景俯視地圖，將角色化為符號式的圓形，並以顏色指定身分，讓閱讀介於符號與圖像之間，使得讀者明明面對的是圖像，卻保有文字般地自主想像，非常獨特。
這部作品也不免讓資深讀者勾起對前年大獎得主克里斯・衛爾（Chris Ware） 的印象，但又重新擴展了幾何、圖解式敘事的表現流派，所以這次能獲首獎完全不意外。
其餘像是以《秋之樹蛙》（Une rainette en automne）獲得新人嶄露獎的琳尼雅・史特爾特（Linnea Sterte），來自瑞典，該作以類長型捲軸的形式繪製，敘事帶有日式童話的詩意，描述一隻樹蛙遇見了兩隻蟾蜍跟春菊之魂，一行人因為嚮往南方而起身旅行，清淡幽雅的風格頗受好評。
西文大受青睞與穩坐優勢的日漫
在今年的得獎作品中，有四部西文作品獲獎，佔比偏高。像是另類漫畫合輯獎由西班牙的《石灰爐》（Forn de Calç）獲獎，在四十件作品中脫穎而出；而RAJA環保小獸獎則是由西班牙出身的安娜・佩尼亞斯（Ana Penyas）以《日光之下》（Sous le soleil）獲獎，以清爽柔和的色鉛筆描繪西班牙白色海岸五十年來糟觀光客參訪後的變化。
阿根廷出身的索理・奧堤蘿（Sole Otero）也以《娜夫塔奈》（Naphtaline）獲得法國電視台觀眾評審的青睞，畫風輕快活潑；高中生漫畫獎頒給了西班牙的西摩・阿巴迪亞（Ximo Abadía），他的《一位難民的日記》（Khat : Journal d’un réfugié）以簡單的色彩，勾勒出來自非洲厄利垂亞國難民・那唐逃難到西班牙的生活。
在法國漫畫市場的漲勢下，得利最多的就屬日漫。根據GFK最新的市場調查報告，2022年每兩本賣出的漫畫中，有一本即為日漫，可見法國市場越來越無法抗拒日漫的魅力。
這在今年的官方入圍作品中，也可窺知一二：八十五本選書中，約有十三本漫畫來自日本，是在法國作品以外佔比第二高的國家。而這次獲得最佳系列漫畫獎的《血之轍》，也是由臺灣很熟悉的漫畫家押見修造所繪，故事描述了不尋常的母子關係是如何一步步將兒子逼入精神崩潰的邊緣，分格手法極具戲劇張力。
至於榮獲漫畫遺產獎的《石之花》，是由英年早逝的漫畫家坂口尚繪製，此次以A4精裝大開本於法語市場問世，內容以南斯拉夫為舞台，描述二戰人民處境的歷史劇。
動物也成了焦點
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台灣微軟: 「下一個十年，台灣極度樂觀！」 關鍵評論網媒體集團舉辦「關鍵十年．觀見未來：十週年論壇暨感恩餐會」，邀集產官專家，觀見未來大勢
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《關鍵評論網媒體集團》迎來集團營運第十年，特別舉辦「關鍵十年．觀見未來：十週年論壇暨感恩餐會」，設宴感謝長期支持與陪伴TNL Mediagene的產業貴賓，更邀集產官領域專家對談，觀見下個十年的關鍵趨勢。
以媒體為核心，整合科技力與數據力的新型態媒體集團《關鍵評論網媒體集團》（下稱TNL Mediagene）今年六月迎來集團營運第十年。回首十年來的各項里程碑，《關鍵評論網》自2013於社群網站成立，發展至今，不只於今年五月與東京的Mediagene Inc.正式合併為TNL Mediagene，成為亞洲最大的數位媒體之一；稍早亦透過新聞稿公布，預計於2024年第一季正式成為第一間在美國公開上市的亞洲數位媒體集團。
為此，TNL Mediagene於上週四（6/15）舉辦「關鍵十年．觀見未來：十週年論壇暨感恩餐會」，除了設宴感謝一路支持、陪伴TNL Mediagene的產業貴賓，更邀集行政院副院長鄭文燦、數位發展部部長唐鳳、台北市市長蔣萬安、台灣微軟總經理卞志祥、台灣大哥大總經理林之晨、資深媒體人沈春華等各界專家，與TNL Mediagene執行長暨共同創辦人鍾子偉（Joey Chung）、TNL Mediagene內容長暨共同創辦人楊士範（Mario）、Mediagene共同創辦人小林弘人（Hiroto Kobayashi）舉辦多場對談，從集團發展、AI科技、地緣政治與媒體價值等不同角度切入，與會眾重新思考媒體、商業與社會溝通之間的關聯性，觀見下個十年我們究竟該走向何方。
政策改善大環境，內容耕耘不間斷，公私攜手維繫多元包容的社會價值
活動開場，行政院副院長鄭文燦以國內近期的科技、媒體相關政策脈絡開場，並致上祝福。鄭文燦表示，對於國內整體的媒體環境，政府已經修改部分法令，透過廣告實名制、行政處分等方式，改善平台詐騙與假訊息橫行的問題；另一方面，AI科技與數據科技也是未來十年的發展重點，不只國科會與數位部都有相關計畫執行中，稍早集結國科會、數位部、NCC共同草擬的AI基本法也預計於九月完成，期望打造更完備、安心的媒體環境。
此外，因公務無法抵達會場的台北市市長蔣萬安與數位發展部部長唐鳳也各別拍攝影片，透過預錄影像送上賀詞。蔣萬安表示，他在《關鍵評論網》草創初期，曾擔任集團律師，也一路關注集團的發展，他更喜見《關鍵評論網》始終秉持「多元觀點」的理念，堅持將獨立、公正的報導及觀點，傳遞給亞洲甚至全球的每個讀者。
而唐鳳則擔任活動的壓軸神秘嘉賓，於活動最後線上登場。唐鳳表示，因為台灣完善的通訊建設，加上新型態數位媒體的出現，網際網路漸漸成為了公共討論的空間，或許這就是當媒體結合數位世界後，能夠產生的巨大影響力。另一方面，也非常高興TNL Mediagene 持續透過媒體平台，連結跨世代的聲音，透過獨立、公正的報導，培養出有見識、有辨別力、有數位素養的公民，為守護社會福祉與言論自由間貢獻許多。
十年願景：來自亞洲的聲音──泛亞洲數位媒體集團TNL Mediagene
論壇首場對談「關鍵未來 ∙ 亞洲媒體新布局與展望」邀請TNL Mediagene執行長暨共同創辦人鍾子偉、及Mediagene共同創辦人小林弘人（Hiroto Kobayashi）共同主講，分享跨國合併的契機與優勢、未來集團的發展策略，與對整體媒體版圖的影響。
小林弘人表示，TNL Mediagene在廣告科技（Adtech）及行銷科技（Martech）上擁有更多優勢，加上數位媒體的商業模式愈趨多元化，「Media as a Service」已是必然的趨勢，憑藉合併後TNL Mediagene的技術知識與內容創作能力，我們期待在下一階段塑造媒體行業的全新未來。小林弘人說，「如果我們能夠連接這些亞太地區的數據，那麼就能有利於與國際進行談判。如果成功，它將成為代表亞洲的聲音，是歷史上的一個重要里程碑。不是CNN，不是彭博社，是來自亞洲的聲音──TNL Mediagene。」
科技崛起、新創蓬勃，跨域能力是未來十年決勝關鍵
除了集團未來發展與展望，第二場關鍵對談「從地緣政治、AI與媒體價值，觀見下一個十年的關鍵台灣」則邀請台灣微軟總經理卞志祥、台灣大哥大總經理林之晨、資深媒體人沈春華，與TNL Mediagene內容長暨共同創辦人楊士範（Mario），暢談下個十年世界究竟會走往何處、我們自己又會身在何方？
卞志祥表示，儘管外在環境危機重重，他依然對於台灣未來十年的科技趨勢變化「極度樂觀」。第一是台灣優良的基礎架構，包含基礎設施（infrastructure）、人才、政府支持、半導體代工經驗等等，這在新科技創新需求高漲的年代是絕佳的條件；第二是產業的解構，雲端和數據崛起讓生成式AI、雲端運算、大數據等技術打破了國與國的疆界，以前台灣進不去的產業（如5G、太空科技）都產生了機會；第三是跨域的人才，讓台灣產業能夠更好的適應新技術（adapt new technology）。
而談到新創產業的生態，林之晨也同樣對未來發展抱持樂觀。第一是台灣資本市場偏好的轉變，當資本更加願意投入科技新創企業，就會拉動創業者更勇於創業；第二是企業的推力，數位轉型趨勢讓不少企業選擇以「投資新創」為發展策略，透過與新創公司建立連結，觀察新創企業的商模運作，加速自己進步的速度；第三則是台灣人才積極投入新創，所構成的整體正向循環。面對近年ChatGPT引發的AI旋風，林之晨說過去他覺得人人都該懂一點程式，但現在AI既然就可寫程式，人反而應該讓自己有更多歷史、文化素養，因為運用這些特質，才能讓AI創造出更有趣的東西。
用有價值的資訊，撐起下一個多變化的時代
面對未來十年科技、新創環境可能的變化，Mario表示，TNL Mediagene其實從第一天開始就在想這個事情。他多年前就曾在《關鍵評論網》的開站文章提到，「我們想像的一個媒體是任何使用者所在的地方，就算是不同的載具，我們都可以提供很好的內容。」他認為，或許載具會從手機變成智慧眼鏡，但無論在哪個媒介，「提供有價值的資訊」這件事情都是TNL Mediagene將持續努力的方向，不因一時的流量起伏而失去原則。
未來十年，雖然看上去有許多樂觀的表徵，但它依然充滿衝突、挑戰，甚至是矛盾──同時也充滿了機會。最後，沈春華總結道，未來十年中，生存當然很重要。可是如果沒有長遠眼光，無法把握核心的媒體價值的話，一定會碰到瓶頸。希望在Joey和Mario的帶領下，TNL Mediagene可以把對於內容負責、多元觀點的媒體繼續做下去！
一路走來雖然艱難，但在關鍵十年間，我們也與眾多事業夥伴創造出不少精采時刻。今日也非常榮幸邀集＂文曄教育基金會、安聯投信、BMW總代理汎德、世界展望會、國泰金控、台灣飛利浦家電、富邦金控、台灣大哥大、永豐銀行、台新金控、歷峯亞太Richemont、台灣樂金LG、亞馬遜網路AWS、資訊工業策進會、遠傳電信、台灣微軟Microsoft、Uber 、中華電信、璞永建設、台灣雀巢、和泰聯網、台灣奥迪 Audi、華碩ASUS、必爾斯藍基 Nike 、將來商業銀行、國發會、趨勢科技、野村投信、文策院＂等單位與會，共同見證《關鍵評論網》寫下的歷史。道阻且長，感恩有您與我們並肩前行，以最客觀的、有價值的報導內容，迎接這個充滿挑戰，也充滿機會的新時代。