鴻海與Vedanta集團合作破局，打造印度本土半導體製造生態系的願景幻滅

鴻海近期布局頻頻遇上逆風。近日鴻海宣布和印度跨國礦業公司Vedanta合作破局，意味著打造印度本土半導體製造生態系的願景幻滅，而前些陣子又遇上美國夥伴新創電動車公司Lordstown Motors Corp（LMC）破產風波影響，一連串事件已引起外界譁然。

鴻海和印度公司Vedanta合作破局

對於與Vedanta合作破局一事。鴻海表示，過去與Vedanta攜手致力將共同的半導體理念在印度實現，這是一段成果豐碩的合作經驗，也為雙方各自下一步奠定堅實的基礎。

不過，為了探索更多元的發展機會，根據雙方協議，鴻海後續將不再參與雙方的合資公司運作。鴻海強調，將繼續大力支持印度政府的「印度製造」願景，在當地建立更多元且符合利益關係人需求的合作夥伴關係，對於印度半導體發展方向也依舊充滿信心。

此外，有關過去鴻海與Vedanta的合資公司，未來將完全改由Vedanta100%持有，鴻海與該合資法人已無關連。目前，已正式通知Vedanta，移除合資公司中鴻海名稱，以避免對未來雙方各自的利益相關者造成混淆。

過去，外界認為Vedanta是鴻海打開印度市場的重要管道，而如今宣告破局，也意味著鴻海的印度製造將成為艱難的路。去（2022）年2月，鴻海與Vedanta簽署合作備忘錄，將合資在印度製造半導體，呼應印度總理納倫德拉莫迪 （Narendra Modi）打造印度本土半導體製造生態系的願景。

當時，呼應印度總理莫迪 （Narendra Modi）欲建立印度本土半導體製造生態系的願景。該合資計畫，項合資計畫以投資製造半導體為主要目標，將是協助印度當地生產電子產品的大力推手。合資方目前正與印度幾個州政府進行討論，決定工廠設立的位置。

鴻海和美國電動車新創公司LMC進行協商

Vedanta與鴻海的合作項目，是響應印度政府近期提出的電子製造及生產獎勵計畫（PLI），將成為政策公布後電子製造業首家合資企業。

事實上，鴻海的轉型之路遇到亂流，除了Vedanta合作破局以外，在電動車產業也遭受打擊，在美國合作夥伴LMC破產，並向鴻海提起告訴，引起市場一片譁然。

鴻海強調，針對LMC不斷試圖誤導大眾，並且不願依約履行雙方的投資協議條款一事，這段時間一直持正面態度與LMC進行建設性協商，協助其解決因營運所造成的財務困境。

它們說明，原希望繼續進行相關討論，盼達成各方利益關係人皆能滿意的解決方案，而不是採取毫無根據的法律行動，但截至目前雙方尚未達成共識。鴻海強調，針對LMC的行為，以及對外聲明中，關於鴻海的不實評論、惡意攻擊的言論，鴻海將保留法律權益，也將暫緩後續的善意協商行動。

最後，鴻海近日，公布2023年6月營收為新台幣4228億元，月減6.20%、年減19.65%，是歷年同期次高。第2季營收為1.30兆元，季減10.94%，年減13.75%。 2023年累計前6月營收為2.76兆元，年減5.25%，為歷年同期次高。

展望第3季，鴻海指出，基於目前已經進入下半年旺季期間，營運將逐漸加溫，第3季將較第2季成長，預計第3季的季增幅度，將略高於前2年度的水準；若相較於疫情前，則約略相當。

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核稿編輯：翁世航