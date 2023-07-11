鴻海與Vedanta集團合作破局，打造印度本土半導體製造生態系的願景幻滅
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鴻海指出，有關過去鴻海與Vedanta的合資公司，未來將完全改由Vedanta100%持有，鴻海與該合資法人已無關連。目前已正式通知Vedanta，移除合資公司中鴻海名稱。
鴻海近期布局頻頻遇上逆風。近日鴻海宣布和印度跨國礦業公司Vedanta合作破局，意味著打造印度本土半導體製造生態系的願景幻滅，而前些陣子又遇上美國夥伴新創電動車公司Lordstown Motors Corp（LMC）破產風波影響，一連串事件已引起外界譁然。
鴻海和印度公司Vedanta合作破局
對於與Vedanta合作破局一事。鴻海表示，過去與Vedanta攜手致力將共同的半導體理念在印度實現，這是一段成果豐碩的合作經驗，也為雙方各自下一步奠定堅實的基礎。
不過，為了探索更多元的發展機會，根據雙方協議，鴻海後續將不再參與雙方的合資公司運作。鴻海強調，將繼續大力支持印度政府的「印度製造」願景，在當地建立更多元且符合利益關係人需求的合作夥伴關係，對於印度半導體發展方向也依舊充滿信心。
此外，有關過去鴻海與Vedanta的合資公司，未來將完全改由Vedanta100%持有，鴻海與該合資法人已無關連。目前，已正式通知Vedanta，移除合資公司中鴻海名稱，以避免對未來雙方各自的利益相關者造成混淆。
過去，外界認為Vedanta是鴻海打開印度市場的重要管道，而如今宣告破局，也意味著鴻海的印度製造將成為艱難的路。去（2022）年2月，鴻海與Vedanta簽署合作備忘錄，將合資在印度製造半導體，呼應印度總理納倫德拉莫迪 （Narendra Modi）打造印度本土半導體製造生態系的願景。
當時，呼應印度總理莫迪 （Narendra Modi）欲建立印度本土半導體製造生態系的願景。該合資計畫，項合資計畫以投資製造半導體為主要目標，將是協助印度當地生產電子產品的大力推手。合資方目前正與印度幾個州政府進行討論，決定工廠設立的位置。
鴻海和美國電動車新創公司LMC進行協商
Vedanta與鴻海的合作項目，是響應印度政府近期提出的電子製造及生產獎勵計畫（PLI），將成為政策公布後電子製造業首家合資企業。
事實上，鴻海的轉型之路遇到亂流，除了Vedanta合作破局以外，在電動車產業也遭受打擊，在美國合作夥伴LMC破產，並向鴻海提起告訴，引起市場一片譁然。
鴻海強調，針對LMC不斷試圖誤導大眾，並且不願依約履行雙方的投資協議條款一事，這段時間一直持正面態度與LMC進行建設性協商，協助其解決因營運所造成的財務困境。
它們說明，原希望繼續進行相關討論，盼達成各方利益關係人皆能滿意的解決方案，而不是採取毫無根據的法律行動，但截至目前雙方尚未達成共識。鴻海強調，針對LMC的行為，以及對外聲明中，關於鴻海的不實評論、惡意攻擊的言論，鴻海將保留法律權益，也將暫緩後續的善意協商行動。
最後，鴻海近日，公布2023年6月營收為新台幣4228億元，月減6.20%、年減19.65%，是歷年同期次高。第2季營收為1.30兆元，季減10.94%，年減13.75%。 2023年累計前6月營收為2.76兆元，年減5.25%，為歷年同期次高。
展望第3季，鴻海指出，基於目前已經進入下半年旺季期間，營運將逐漸加溫，第3季將較第2季成長，預計第3季的季增幅度，將略高於前2年度的水準；若相較於疫情前，則約略相當。
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核稿編輯：翁世航
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台灣企業經營者首度勇奪《安永世界企業家大獎》，邀請更多實業家參與讓國際見證台灣實力
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2023年《安永企業家獎》的主題聚焦在「胸懷永志 續業千里」，尤其近年台灣在國際社會扮演的角色日趨重要，從幾年前口罩國家隊讓世界意識到「Taiwan Can Help」，再到半導體晶片成為全球競逐焦點，顯見台灣企業之於全球的戰略價值，已不可同日而語。
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把這句名言放在現代，鑑於地緣政治、經濟通膨、乃至於氣候變遷等情境，此刻全球比以往任何時候，都需要有影響力的企業家，找出問題癥結並運用足以撐起地球的支點，實際發揮槓桿作用，引領人類邁向更好的境界。
擁有這樣特質的人，就是《安永企業家獎》持續找尋的對象。
安永企業家獎，2023放眼「胸懷永志 續業千里」
有「企業家奧林匹克」美名的《安永企業家獎》，是全球第一個表彰優秀企業家的國際性獎項。自1986年於美國威斯康辛州開辦以來，至今已邁入第37個年頭，並且從2001年以來，各地的年度大獎得主、商業領袖、著名企業創辦人都會受邀參加在蒙地卡羅所舉辦的《安永世界企業家大獎》頒獎典禮，一同見證該年度的《安永世界企業家大獎》桂冠獎落誰家。
《安永企業家獎》是為了表揚智慧與毅力兼具的企業家們，商業史上一些知名的企業家都曾獲得此殊榮。舉凡戴爾電腦的麥克‧戴爾（Michael Dell）、星巴克咖啡的霍華‧休茲（Howard Schultz）、雅虎的楊致遠（Jerry Yang）、亞馬遜網路書店的傑夫‧貝佐斯（Jeff Bezos）、eBay 拍賣網的皮耶‧歐米迪亞（Pierre Omidyar）以及太陽劇團的蓋‧拉里貝特（Guy Laliberté）等，這些企業家對社會所帶來貢獻，更足以證明《安永企業家獎》的眼光獨到。
來自台灣的「她」，首度代表台灣奪得《安永世界企業家大獎》
台灣人才濟濟，過去因較少機會躍上國際舞台，讓世界看見台灣人的厲害，不過近年情況持續翻轉中。不久前在摩納哥蒙地卡羅舉行的《安永世界企業家大獎》頒獎典禮，就是由環球晶圓（股）公司董事長徐秀蘭女士，首次代表台灣奪得《安永世界企業家大獎》年度大獎得主殊榮。
過去台灣企業家參與《安永世界企業家大獎》競賽長達18屆，本次徐秀蘭董事長從來自45個國家的49名企業家競爭對手中脫穎而出；也是該競賽舉辦23年以來，獲頒此獎項的第三位女性企業家，顯見她個人展現的領導力、執行力及創新力獲得全球認同。
能夠榮獲各國評審的青睞，主要因徐秀蘭董事長展現出韌性且不畏挑戰的實業精神，以「運籌台灣．全球發展」的前瞻遠景，深耕半導體產業二十多年，領導環球晶圓完成四起成功的國際併購案，並且鞏固集團在全球九個國家、設立17個營運生產基地的競爭優勢，讓營運成長屢創新高。
在徐秀蘭董事長的領導下，環球晶圓成為台灣半導體產業最大的矽晶圓製造商、全球第三大半導體矽晶圓製造商的地位，同時環球晶圓已連續多年，榮獲台灣公司治理評鑑前百分之五的上櫃公司。另外全球近年興起淨零碳排的趨勢，環球晶圓積極建置開發太陽能電廠，逐步落實2050年達到100%使用再生能源目標，證明除了追求獲利，領導者也相當重視永續發展。
新一屆《安永企業家獎》徵選開跑，邀請實業家傳承經營理念、持續改變世界
為了挖掘更多能媲美徐秀蘭董事長經營能力的優秀領導者，歡迎有志者報名新一屆《安永企業家獎》。《安永企業家獎》四大評選標準包含：企業家精神（Entrepreneurial spirit）、全面發展性（Growth）、目標方針（Purpose）、影響力（Impact）。
至於參選資格，凡符合以下資格的台灣企業家及專業經理人，均可參選角逐《安永企業家獎》與《安永新興創業家獎》，被推薦人須符合的主要條件為：
■ 設立於台灣的公司創辦人，目前尚擔任公司之高階主管，並主導公司近年的優良表現
■ 或為現任的公司專業經理人，持續成功的經營企業且帶領企業順利轉型或創新突破
■ 經營企業之資本額新臺幣2億元以上，或年營業額新臺幣10億元以上
新一屆《安永企業家獎》相關時程說明如下：
■ 6月01日《安永企業家獎》正式開跑
■ 7月31日《安永企業家獎》報名截止
■ 8月- 10月《安永企業家獎》實地訪審
■ 12月01日《安永企業家獎》頒獎典禮
■ 2023《安永企業家獎》台灣年度大獎得主，將於2024年6月代表參加2024《安永世界企業家大獎》典禮