美海軍陸戰隊百年來首次缺乏總司令、265名軍官任命遭擱置，眾議員批：送給中國的公關大禮

綜合《CNN》、《路透社》與《半島電視台》報導，前美國海軍陸戰隊總司令柏格（David Berger），於7月10日舉行退休儀式，其接班人為史密斯（Eric Smith）。然而，由於共和黨籍參議員圖博維爾（Tommy Tuberville）不滿民主黨的墮胎政策，擱置人事提名，因此史密斯無法接任總司令，美國海軍陸戰隊也出現自1859年以來，首次缺乏領導者的狀態。

除了史密斯以外，美國目前尚有265個將軍及軍官的人事提名遭到擱置，柏格向《CNN》直言：「美國必須要將軍隊排除在政治之外，不能把軍人捲入政策鬥爭。」《CNN》報導也批評，隨著美中的軍事競爭日益緊張，擱置軍官人事提名，根本等同於送給中國一份「公關大禮」。

擱置如何發生？預計還會有幾人被擱置？

根據美國法律，只要參議院「一致決通過」，軍官的人事任命就可以在不投票的情況下直接通過。根據以往慣例，國會通常會一次聚集數百項提名，再一次「一致決通過」，以節省時間。

然而，由於圖博維爾擱置了任命，參議院必須要針對每一項提名單獨進行投票，才能任命軍官，而這個流程會花上數個月的時間。

對此，圖博維爾向《CNN》回應，參議院與其責怪他，不如趕快開始進行單獨投票。他表示：「我們（參議院）為什麼不單獨投票呢？我們可以這樣做，但他們出於某種原因不想這樣做，單獨投票非常容易完成。」

目前美國共有265個將軍及軍官的人事任命遭到擱置，國防部官員則預計，到今（2023）年年底，總共將會有超過650名高階軍官的提名遭到擱置。包括領導陸軍、海軍、空軍的參謀長，以及參謀長聯席會議主席。

《半島電視台》指出，史密斯原本為柏格的副手，因此他仍將「暫時代理」柏格成為總司令，直到參議院通過人事任命才會正式成為總司令，不過在這之前他將會缺少副手。

為何圖博維爾不通過人事任命？

根據《路透社》報導，去（2022）年美國最高法院推翻了「羅訴韋德案」，導致許多州紛紛立法限制墮胎權。然而，五角大廈認為軍人並沒有辦法選擇自己被派駐的地點，因此發布新政策，表示若軍人或其家屬需要跨州墮胎，軍方會為其提供旅費和最多21天的假期。

圖博維爾對此項政策十分不滿，認為國防部不能幫軍人支付墮胎旅費，他也在一份新聞稿中指責五角大廈藐視聯邦法律，用納稅人的稅金讓軍人墮胎。

作為抗議，圖博維爾拒絕通過軍方的人事任命，並表示直到五角大廈更改這項政策以前，他不會改變立場。

參議院軍事委員會主席里德（Jack Reed）向《CNN》怒指：「以這種黨派之爭的方式，否認史密斯的晉升，是對海軍陸戰隊和每一位軍人的侮辱。」

送給中國的公關大禮

眾議院中美戰略競爭特別委員會成員，民主黨眾議員奧金克洛斯（Jake Auchincloss）接受《CNN》採訪時表示，美國擱置軍事任命，是在向中國與國際社會傳達，美國正在衰落和失調。這對中國非常有利。

柏格也指出，由於擱置軍事任命，可能會使部分軍官同時擔任多項職位，因此這將置美國於險境，因為「從作戰的角度來看，我們需要最有經驗、最熟練的領導者來指揮軍官」。

柏格表示：「我們需要最優秀、充足的人手來訓練海軍陸戰隊，讓他們為衝突隨時做好準備，在衝突、危機或戰爭中，人們的生命將受到威脅。我們會希望最優秀的人就職，但依據現況我們現在做不到。」

奧金克洛斯向《CNN》狠批：「我們近期在印太地區的軍事佈局取得了很多成功，但圖博維爾踩著了我們的腳趾，他單槍匹馬的送給習近平一份公關大禮。」

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責任編輯：張博丞

核稿編輯：楊士範