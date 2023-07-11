美海軍陸戰隊百年來首次缺乏總司令、265名軍官任命遭擱置，眾議員批：送給中國的公關大禮
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美國推翻了「羅訴韋德案」，導致許多州立法限制墮胎權。五角大廈認為軍人並沒有辦法選擇自己被派駐的地點，因此表示若軍人或其家屬需要跨州墮胎，會為其提供旅費和最多21天的假期。圖博維爾對此項政策十分不滿擱置任命以表抗議。奧金克洛斯狠批：「我們近期在印太地區的軍事佈局取得了很多成功，但圖博維爾踩著了我們的腳趾，單槍匹馬的送給習近平一份公關大禮。」
綜合《CNN》、《路透社》與《半島電視台》報導，前美國海軍陸戰隊總司令柏格（David Berger），於7月10日舉行退休儀式，其接班人為史密斯（Eric Smith）。然而，由於共和黨籍參議員圖博維爾（Tommy Tuberville）不滿民主黨的墮胎政策，擱置人事提名，因此史密斯無法接任總司令，美國海軍陸戰隊也出現自1859年以來，首次缺乏領導者的狀態。
除了史密斯以外，美國目前尚有265個將軍及軍官的人事提名遭到擱置，柏格向《CNN》直言：「美國必須要將軍隊排除在政治之外，不能把軍人捲入政策鬥爭。」《CNN》報導也批評，隨著美中的軍事競爭日益緊張，擱置軍官人事提名，根本等同於送給中國一份「公關大禮」。
擱置如何發生？預計還會有幾人被擱置？
根據美國法律，只要參議院「一致決通過」，軍官的人事任命就可以在不投票的情況下直接通過。根據以往慣例，國會通常會一次聚集數百項提名，再一次「一致決通過」，以節省時間。
然而，由於圖博維爾擱置了任命，參議院必須要針對每一項提名單獨進行投票，才能任命軍官，而這個流程會花上數個月的時間。
對此，圖博維爾向《CNN》回應，參議院與其責怪他，不如趕快開始進行單獨投票。他表示：「我們（參議院）為什麼不單獨投票呢？我們可以這樣做，但他們出於某種原因不想這樣做，單獨投票非常容易完成。」
目前美國共有265個將軍及軍官的人事任命遭到擱置，國防部官員則預計，到今（2023）年年底，總共將會有超過650名高階軍官的提名遭到擱置。包括領導陸軍、海軍、空軍的參謀長，以及參謀長聯席會議主席。
《半島電視台》指出，史密斯原本為柏格的副手，因此他仍將「暫時代理」柏格成為總司令，直到參議院通過人事任命才會正式成為總司令，不過在這之前他將會缺少副手。
為何圖博維爾不通過人事任命？
根據《路透社》報導，去（2022）年美國最高法院推翻了「羅訴韋德案」，導致許多州紛紛立法限制墮胎權。然而，五角大廈認為軍人並沒有辦法選擇自己被派駐的地點，因此發布新政策，表示若軍人或其家屬需要跨州墮胎，軍方會為其提供旅費和最多21天的假期。
圖博維爾對此項政策十分不滿，認為國防部不能幫軍人支付墮胎旅費，他也在一份新聞稿中指責五角大廈藐視聯邦法律，用納稅人的稅金讓軍人墮胎。
作為抗議，圖博維爾拒絕通過軍方的人事任命，並表示直到五角大廈更改這項政策以前，他不會改變立場。
參議院軍事委員會主席里德（Jack Reed）向《CNN》怒指：「以這種黨派之爭的方式，否認史密斯的晉升，是對海軍陸戰隊和每一位軍人的侮辱。」
送給中國的公關大禮
眾議院中美戰略競爭特別委員會成員，民主黨眾議員奧金克洛斯（Jake Auchincloss）接受《CNN》採訪時表示，美國擱置軍事任命，是在向中國與國際社會傳達，美國正在衰落和失調。這對中國非常有利。
柏格也指出，由於擱置軍事任命，可能會使部分軍官同時擔任多項職位，因此這將置美國於險境，因為「從作戰的角度來看，我們需要最有經驗、最熟練的領導者來指揮軍官」。
柏格表示：「我們需要最優秀、充足的人手來訓練海軍陸戰隊，讓他們為衝突隨時做好準備，在衝突、危機或戰爭中，人們的生命將受到威脅。我們會希望最優秀的人就職，但依據現況我們現在做不到。」
奧金克洛斯向《CNN》狠批：「我們近期在印太地區的軍事佈局取得了很多成功，但圖博維爾踩著了我們的腳趾，他單槍匹馬的送給習近平一份公關大禮。」
新聞來源
- Republican block leaves major branch of US military without a confirmed leader for first time in over a century（CNN）
- US Marine Corps in historic leadership limbo due to Republican block（Reuters）
- Senator stalls US military promotions in anti-abortion standoff（Aljazeera）
- TUBERVILLE NOT BACKING DOWN IN FIGHT TO STOP ILLEGAL TAXPAYER-FUNDED ABORTIONS（Coach Tommy Tuberville）
延伸閱讀
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責任編輯：張博丞
核稿編輯：楊士範
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以行人為中心，「相互說到齊溝通」——新北工務局打造行人交通安全建設新紀元
我們想讓你知道的是
台灣是一個美麗的地方，深受國際旅客喜愛，但近年連續的交通問題引起國際媒體的關注，行人因為交通事故而死亡的人數更是年年提高。新北市工務局提出了「箱、護、縮、道、騎、公、通」七大手法，針對行人交通環境進行改善，以提高行人的交通安全和城市宜居性。
友善的人們、美味的食物、壯麗的風景⋯⋯向來深受國際旅客歡迎的台灣，近年來卻因為交通問題而備受國際媒體關注。去（ 2022 ）年 12 月， CNN 旅遊專題將台灣稱作「行人地獄」，而更早之前，包括澳洲、加拿大、日本、美國等國，都曾經在官方的旅遊建議中，提醒國民要特別小心台灣的交通問題。
台灣的交通問題為何如此令人詬病？根據去年的交通事故統計，全國因為交通事故而造成的死亡人數超過 3000 人，其中有 394 位是行人，另外還有 1 萬 6000 多位行人受傷，創下八年來新高。這些交通事故，不僅對個人和家庭造成了嚴重的傷痛，也給社會帶來了重大的壓力。為此，改善行人的道路環境，提高行人交通安全，成為一項迫在眉睫的公共建設任務。
行人擺中間，建設七字訣
新北市工務局投入行人交通安全改善不遺餘力， 2019 至 2022 年間，共投入約 60 億元。今年起，秉持著「持續既有計畫，人本環境再優化」的理念，針對各區內醫院、學校、公園、商圈、捷運及火車站等主要節點的人行環境優先處理。預計要在三年內，完成新北市轄區內提供穿越性車流道路的人行環境普查，並建置資料庫系統；同時更要篩選串連度不佳的路段或危險路口，運用「箱、護、縮、道、騎、公、通」七大手法（諧音：相互說到齊溝通），跨機關分工合作，逐年、逐區、逐段推動改善。
工務局的「箱、護、縮、道、騎、公、通」包括了哪些改善方式呢？首先，「箱」指的是障礙物遷移。人行道上的障礙物，往往是導致行人被迫走到車道上，甚至引發交通事故的主要原因之一。為此，工務局提出將道路上的障礙物，例如變電箱、電桿等進行遷移，還給行人一個更加安全、寬敞的行走空間。而「護」則是指設置庇護島，庇護島不僅可以作為行人過馬路的中途休息點，還能有效地分隔車輛和行人，避免直接的衝突，大大提高了道路的安全性。今（ 2023 ）年五月在台南發生兒童遭車輛撞擊致死的事故之後，台南第五分局便進行現地勘查，擬請交通局將行人穿越道退縮，並設置庇護島，此舉正說明了設置庇護島對於提升行人通行安全有明確的幫助。「縮」代表的是學校圍牆退縮。由於圍牆太過於靠近道路，行人道窄小，因此在上、放學時間，容易造成擁擠、視野不良的情形，甚至造成交通事故。新北市工務局近年透過學校圍牆退縮等手法，已經陸續改善了 58 所學校的通學環境，預計在未來的四年內，期許朝8年80所通學廊道的目標邁進，擴大行人視野，保障學生們行走的安全。
全面優化，好還能更好的交通環境
「道」是指封閉或拆除陸橋與地下道。一般來說，陸橋和地下道讓行人與車輛分開，應該是一個相對能夠保障行人安全的設置，但是目前現有的許多陸橋和地下道不僅老舊、髒亂，使用率低，更容易因為所在的位置，造成平面道路上的能見度降低、出入口的交通事故等；再加上不當的照明設計，可能會在夜間或惡劣天氣條件下影響行人和車輛駕駛的視線，增加發生事故的風險，而且對於身障者來說，必須上下樓梯這一點，也造成用路麻煩。因此在評估後，適當的拆除或封閉陸橋與地下道，的確有其必要性。
至於「騎」，則是改善台灣道路風景中，最令人又愛又恨的騎樓。因為台灣多雨、日照強的氣候特性，早期的房舍多半會設置騎樓空間，方便路過行人遮蔭避雨。但當時在建築房舍之前，並沒有統一的騎樓規範，再加上隨著時間過去，經歷多次建築物或道路的修整，騎樓高低不平的情況就越發嚴重，讓行人寧願冒險走上車道，也不想在騎樓中不斷地上上下下。工務局推動騎樓整平，就是希望能夠改善這個問題，把騎樓還給行人，遠離車道，保障行走安全。
最後的「公」和「通」，則是公有土地活化，以及連通行人動線。將公有土地活化再利用，成為停車場、公園綠地等設施，減少城市中閒置不用的畸零地，提高市民生活品質。另外還有特別針對捷運生活圈進行改善與優化，今年以中和及永和為重點區域，除了落實過去行人交通安全改善的設施之外，還要持續以人為本，優化交通號誌設定、加強交通標誌和標線的清晰度等，讓新北成為最友善宜居的城市。
行人的交通安全問題，並不只存在於台灣。現在的瑞典，是一個在行人交通安全問題上做得相當出色的國家，交通事故極低。但在90年代初，瑞典的道路死亡率和其他歐洲國家相差無幾。直到瑞典政府實施了一項名為零死亡視野（Vision Zero）的政策之後，才讓瑞典人真正成為一個在交通上，以行人為優先的國家。零死亡視野的具體措施包括改變道路設計、設置更多行人專用區域、限制速度、行人庇護島和步行道路等。實施至今，瑞典的道路死亡率已經降低了一半以上，成為了全世界道路死亡率最低的國家之一。
這個成功的例子，充分證明了透過全面、系統性的改革，可以有效地提高行人的交通安全。新北工務局希望可以透過「箱、護、縮、道、騎、公、通」中一項項的建設，解決當前的道路安全問題；而這樣的立意，更是為未來全國的道路設計和改善，提供了一種新的思路和方向。我們期待這種以行人為本的交通，能在全國推廣和應用，更大幅度的保障國人的交通安全。