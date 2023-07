【專訪】何真真：西方和聲與五聲音階交融，透過EP《易安說》與李清照跨時空對話

文:音音有代誌/Karen Lee

編按:「熱情就是能量。專注於令你興奮的事情,你就能感受到那股力量。」(Passion is energy. Feel the power that comes from focusing on what excites you.)

歐普拉(Oprah)這一席話,貫注在迷茫的Z世代集體焦慮危機裡,無非是生活中熱情尚存的一劑強心針。 我們行走在日復一日的隧道中,盼望光芒就在前方,卻容易在找尋「熱情」這個巨大原動力前,早一步迷茫無措在原地打轉。

然而,她的故事,卻讓我們相信,就算生活原本與熱情兜不上邊,依舊可以憑藉著信念,勇闖出一片天空。天空之下,宛如自動匯集成九宮格,將音樂元素連成了一條又一條的「bingo」,熠熠生輝。