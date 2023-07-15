【專訪】何真真：西方和聲與五聲音階交融，透過EP《易安說》與李清照跨時空對話
我們想讓你知道的是
何真真老師——從廣播電視的路途，一路走進了音樂世界；將創作、編曲、配樂、做專輯、演唱等所有音樂世界中的魔法元素串聯在一起，塑造成獨一無二的魔法秘方。今天，我們就將帶領你一同進入她的音樂魔法世界。
文：音音有代誌／Karen Lee
編按：「熱情就是能量。專注於令你興奮的事情，你就能感受到那股力量。」（Passion is energy. Feel the power that comes from focusing on what excites you.）
歐普拉（Oprah）這一席話，貫注在迷茫的Z世代集體焦慮危機裡，無非是生活中熱情尚存的一劑強心針。 我們行走在日復一日的隧道中，盼望光芒就在前方，卻容易在找尋「熱情」這個巨大原動力前，早一步迷茫無措在原地打轉。
然而，她的故事，卻讓我們相信，就算生活原本與熱情兜不上邊，依舊可以憑藉著信念，勇闖出一片天空。天空之下，宛如自動匯集成九宮格，將音樂元素連成了一條又一條的「bingo」，熠熠生輝。
何真真老師——從廣播電視的路途，一路走進了音樂世界；將創作、編曲、配樂、做專輯、演唱等所有音樂世界中的魔法元素串聯在一起，塑造成獨一無二的魔法秘方。
今天，我們就將帶領你一同進入她的音樂魔法世界。
只要持續探索魔法，旅程上的神秘力量終將來到
何真真老師的音樂魔法世界，可以一分為四——音樂畫面兼具的動態「配樂」魔法、從童心出發的多媒體「唱片」魔法、隨著科技與時俱進的「教學」魔法，以及富有邏輯、面向多元的「著作」魔法。
配樂上，老師曾幫許多廣告、電視劇、多媒體創作，包括《逆女》、《有鬼》兩部影視作品。《逆女》運用了古典的創作手法，瀰漫著悲傷又內斂的氛圍，是台劇中比較少見的風格；《有鬼》以林純華導演之眼，揉合私密的音樂之語，傳遞出了極為細膩的親密情感。
當被問到如何看待配樂與影視作品之間的關係時，老師表示，藝術的控制權還是在導演身上，配樂能發揮多少空間由他定義；只不過——
「如果一聽到音樂就會聯想到那部電影，是不是也很好呢？」
我想，俗話那句「睹物思人」，此時此刻則是「聽音樂思畫面」。
或許，配樂如果能多一些份量，整體也能有截然不同的風味；每當看完一部電影或電視劇時，也會像迫不及待想了解演員資料那般，開始搜索配樂家的個人資料，相信很多看完《星際大戰》的人肯定瘋狂想深入了解約翰威廉斯（John Williams）。
唱片世界裡，老師則是在《三顆貓餅乾》、《遇見小王子》、《夢馬》中，分別與小女孩和貓咪、小王子、小女孩與馬相遇，以音樂、繪圖、文字的媒介，展現出樂音之外深具童心的一面。
值得一提的是，老師與音韶文化合作的專輯《京城四季》中的作品《彩蝶舞夏》，更被紅極一時的紀錄片《舌尖上的中國》採用，用音樂收服了不少人的「胃」，網易雲更湧進了一萬多則留言，是勾起大家味覺、家鄉回憶的上乘之作。
教學界，老師也以多元年齡層為考量，輔以母校伯克利音樂學院（Berklee College of Music）系統，著有給大學生的《爵士和聲樂理》、延伸著作《爵士鋼琴和聲》，將古典音樂轉化成新世紀風格的《新世紀古典三十選》，以及收錄台灣、中國、世界民謠等面向多元 、又可以搭配「拜爾」的《Playtime 陪伴鋼琴系列》等17本樂理樂譜著作；不停盼望能用有邏輯、系統的方式，讓音樂學子們看見多元的音樂面向，創造出更多學習可能。
此外，老師與以前的學生合作、配合現代科技，創建「音樂好細胞教學系統」。藉由線上課程之手，透過爵士Bossa拉丁鋼琴、跨界鋼琴、跨界樂理等課程，帶給學生不同風格、節奏、和聲等全方位的訓練！
回到最初的地方：邏輯與系統兼具的音樂大門
看到這邊，不知道你會不會好奇，老師豐沛的音樂魔法底子，究竟是來自哪個魔法教派呢？
這就不得不提到何真真老師在伯克利音樂學院的留學之旅。
原本五專就讀世新廣播電視科的何真真老師，在同學學費「優惠」的遊說之下，因緣際會踏入了鋼琴的世界；經典電影《阿瑪迪斯》和配樂家約翰威廉斯，則間接喚起她對電影配樂的興趣。
在這之後，老師曾任職於唱片公司的製作助理、於餐廳自彈自唱，在一次代班的「二度」因緣際會之下，得知了好朋友的夢想院校「伯克利音樂學院」，也在心裡燃起一同前往這所學校就讀的濃厚興趣。
有趣的是，朋友後來沒有真的到伯克利音樂學院實現夢想；反倒是當初聽著她夢想的何真真老師，真的踏上了異國之地，開啟了商業編曲的學習之旅。
當被問到首度進入音樂專業院校學習、有沒有哪些困難或壓力時，老師平靜地表示：「其實也還好耶。（笑）首先，伯克利音樂學院有著相當完整的音樂學習系統，每個人不論主修為何，都一定會修習所有音樂延伸以前的學習基礎：爵士和聲學一到四級。和聲是不論你爵士、即興、作曲、編曲等一定要具備的能力；但伯克利音樂學院也會憑藉著資深老師創建的學習系統、搭配有邏輯的方法，徹底顛覆台灣音樂學子原本對於和絃的認知，好比運算的邏輯等知識。此外，進階的引伸一和絃、調外和聲裡面的副屬七和絃、平行調式互換，以及怎麼從各種教會調式音階與和聲來去借用創作等，都會用循序漸進的方式交給你。」
而在修習理論過後，實作也是必須的。伯克利音樂學院規定每個人都要會一項樂器，每個課程都有「實際創作」的環節。當請老師回憶有沒有印象深刻的創作時，老師談起了「三度」因緣際會下得知的意外之喜。
有次參與伯克利音樂學院校友會時，一位學弟竟知道自己。
一問之下才知道，原來是伯克利音樂學院教授格雷格霍普金斯（Greg Hopkins）將自己的作品《Twelve Tones and SD》（十二音列對稱式的減七和弦音階）作為教材之用；而之所以會有這個榮耀，也是因為在伯克利音樂學院求學時，老師曾和校外一位十二音列專長的老師Alla Elana Cohen學習無調性、十二音列的作曲法，釀成了這個意外之喜。（所以同學們，課內學習不可少，課外學習果真也很重要）
從古到今的致敬：音樂與詩詞的跨界對話
訪問到這邊，有句話突然縈繞在我的腦海：「你所有的努力，都不會白費。」
老師過去無論是在創作、配樂、編曲上等累積的音樂能量，都成為了孕育作品不可或缺的基石，更是完成最新EP《易安說》的養分。
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我們想讓你知道的是
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*僅微波爐無Wi-Fi功能
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