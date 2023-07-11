上線5天就吸引1億用戶的Threads，為何遲遲未在歐洲上架？

綜合兩篇《The Verge》的報導，7月6日，Meta旗下Instagram推出以文字分享為主的新社群服務Threads之後，Threads的用戶數量於昨（10）日突破1億，其用戶成長的速度超越ChatGPT、Instagram，以及TikTok。

Threads用戶突破1億，Twitter的流量正在下滑？

開放下載5天後，7月10日，Meta旗下最新的社群媒體平台Threads正式超過1億用戶註冊，相較於ChatGPT耗時兩個月才突破1億用戶註冊，Threads成長速度十分快速。而過去Instagram和Tik Tok分別花費9個月與2年半的時間，才達到1億用戶。

Threads在開放下載的兩小時內，用戶就達到了200萬，接著便逐步攀升，並且在不到一天內便吸引了3000萬的用戶註冊。7日，Meta的執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）在Threads上表示，用戶成長的速度「遠遠超出了我們的預期」。

祖克柏在Threads寫道：「在週末，Threads的註冊數已達到一億，這主要是源於『自然需求』（Organic Demand），我們甚至還沒有啟動太多促銷活動，難以相信才過了5天！」

Instagram負責人莫瑟里（Adam Mosseri）表示，Threads的目標並不是取代Twitter，它的目的是創建一個可對話的公共平台，給那些沒有使用過Twitter或其他平台的Instagram用戶。縱然政治、重大新聞會無可避免地出現在Threads上，但Instagram不會採取任何鼓勵措施。

根據《The Verge》的報導，推特老闆馬斯克（Elon Musk）曾透過推文表示，截至去年（2022）11月，Twitter的可變現的每日活躍用戶約有2.6億人。

然而，資安暨雲端服務公司Cloudflare的執行長普林斯（Matthew Prince）在Threads和Twitter上發布了一張數據圖表，顯示自今年1月以來，Twitter的流量正在下滑。

為何Threads在歐洲遲遲不發布？

由於數位隱私權的問題，目前Threads無法在歐洲下載，外界普遍猜測原因可能與歐盟《數位市場法案》（Digital Markets Act）有關，儘管Meta並未對此進行說明。

根據《The Verge》的報導，《數位市場法案》可能減緩了數位產品的發布速度，並要求公司在發布之前擬定保護用戶隱私權的相關技術與措施。

《數位市場法案》的目的在於，防止被歐盟定義為「守門人（Gatekeeper）」的公司濫用不公平的競爭優勢，包括Meta、Google、Amazon、Tik Tok以及微軟等大型科技公司，皆被指定為守門人。

《數位市場法案》禁止數位平台在未經使用者同意的情況下，重複使用個人數據來進行定向廣告。舉例而言，Meta不能利用從Facebook和WhatsApp搜集而來的數據，在Instagram上對使用者投放個性化廣告。

根據Meta的隱私權政策，它會搜集並使用用戶的數據，為用戶提供廣告服務。另一方面，Threads的隱私權政策顯示，它將搜集一些敏感數據，包括健康、位置、聯絡人以及搜索記錄。因此，就這部分而言，目前還不確定Threads是否符合《數位市場法案》的規範。

此外，該法案也禁止守門人在數位平台上，特別優待自家產品和服務，例如當用戶在搜索的過程中，優先顯示自家產品和服務的搜索結果。由於用戶須以Instagram的帳戶註冊Threads，因此，可能有優待自家產品和服務的疑慮，進而違反《數位市場法案》。

若違反《數位市場法案》，最高將處以相當於該公司年收入10%的罰款，而針對重複違規行為，最高將處以該公司年收入20%的罰款。

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責任編輯：蕭如芯

核稿編輯：楊士範