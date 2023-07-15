走向世界的李玟，和一個時代的美中關係想像
我們想讓你知道的是
九十年代以瑪麗亞凱莉為代表的，主打嗓音技巧又強調歌曲旋律的節奏流行歌，確實是經由李玟的走紅而傳遞到中港台聽眾耳朵裡，有趣的是，最西化的香港反而對李玟最為冷淡，而中台則趨之若鶩。
文：鄭侑安
2001年3月，《卧虎藏龍》台前幕後聚首奧斯卡頒獎典禮現場。這部國語對白的古裝華語電影在北美獲得了空前成功，入圍十項奧斯卡獎，最後獲得四項：最佳外語片，最佳攝影，最佳電影原創音樂，最佳藝術指導。周潤發和楊紫瓊未能獲得演員獎提名，但被邀請為頒獎嘉賓；主唱電影主題曲的李玟成為首位入圍並登上奧斯卡舞台的華人歌手，最後敗於巴布狄倫創作並演唱的主題曲Things Have Changed.
在那個年代，中文世界的觀眾不太知道，也不太在乎那是巴布狄倫的comeback式的演出，重新強調了他「國寶」的地位。大家更在乎的是《卧虎藏龍》能不能有好成績，李玟會不會在奧斯卡創造歷史。人們默認美國娛樂工業是一個更發達也更重要的工業，在這裡演出代表對華人創作者非常高的肯定。
大量演藝人士紛紛在九十年代中後期選擇前往美國發展事業
楊紫瓊參演的《007之明日帝國》在1997-1998全球上映，周潤發前往好萊塢發展的第一部片同樣於1998年公映，成龍的《尖峰時刻》轟動全美，打入北美年度票房前十。而李玟在1998年先獲得官方指定邀請演唱了世界盃足球賽亞洲區中文主題曲《顏色》，又獲得迪士尼肯定，演唱《花木蘭》動畫電影中文主題曲，年底，她更直接與Sony唱片美國公司子廠牌550 music簽下兩張全球發行的英文唱片合約，正式前往美國發展，獲得華語歌手少見的機遇。
在這背後，那是一段難以言説的蜜月期。1997年江澤民訪美（六四之後首次元首訪問），1998年4月電影Titanic被正式譯為《泰坦尼克號》（台譯《鐵達尼號》）一刀不剪引進中國，6月時任美國總統克林頓正式且高調回訪中國。
而香港出生的李玟，1998年以《Di Da Di．暗示》和《Sunny day．好心情》兩張專輯成為台灣唱片年度銷量最高的女歌手，其後接下了中國娃娃哈公司的非常檸檬飲品代言，同時兼具著美國唱片合約歌手的身份。她的影響力與能夠同時擁有這些不同地區的角色關係甚巨。娃哈哈公司當時推出的非常可樂系列，顯然是參考了可樂在美國流行和消費文化之中的地位，而美式流行文化曾幾何時在中國，還被存放在風光的泡泡裡，為上億的中國民眾憧憬。李玟在中國的成名及事業高峰，與這種憧憬無法分割。
她並非出道即大紅大紫的歌手。在香港參加新秀歌唱大賽獲得亞軍出道，卻沒有立即獲得華星唱片為她推出廣東大碟，而是將她送往台灣，在合資的現代派唱片做國語專輯。相比華星在香港的份額（雖然九十年代初已經開始下滑），現代派在台灣更加小眾。前三張專輯也僅僅以當時工業標準的新人女歌手規格包裝，沒有強調她的移民身份。直到轉入新力唱片第四張國語專輯開始，經紀人和公司主理人姚謙和香港資深的音樂人鮑比達確定她可以在音樂型態上展示出自己洋派的一面，大量使用了R&B和節奏舞曲元素，輔以西洋味道配器的芭樂，真正開始讓李玟踏上巨星之路。
誠然，對整個華語地區產生重大的台港流行音樂，一直沒有錯過美式流行的關鍵節點，無論是六十年代的民謠和搖滾風潮，七八十年代的迪斯可和Funk音樂熱門，台港都湧現出大量作品。不過九十年代以瑪麗亞凱莉為代表的，主打嗓音技巧又強調歌曲旋律的節奏流行歌，確實是經由李玟的走紅而傳遞到中港台聽眾耳朵裡，有趣的是，最西化的香港反而對李玟最為冷淡，而中台則趨之若鶩。
伴隨《鐵達尼號》先後在兩岸三地公映，華語地區對美國流行文化的追捧達到頂峰，李玟在唱片工業的地位也高升，與她並駕齊驅甚至銷量更高的張惠妹，恰恰也是唱腔充滿騷靈節奏味道的技巧型歌手。她們幾乎呈現了九十年代美國主流流行音樂的在地化過程。不巧的是，張惠妹因為在陳水扁就職典禮上獻唱而被中國封殺，兩位原本在華語流行音樂並駕齊驅的當紅歌手，事業走向也變得從此不同。兩岸與美國的角力之中，李玟顯然是幸運的，她在這個蜜月期結束之前登上了自己事業的最高峰。
空前的機遇也伴隨著躲不開的時代侷限，華人在美國流行工業的天花板很快就橫在眼前，當時還沒有iTunes，美國的音樂市場有非常嚴格的地區限定，近年流量偶像粉絲動輒出征的情況在當年不可能發生，歌手的曝光和宣傳資源取決於他們的作品到底能夠多紮根於美國人的本土生活，李玟雖然已經算是美國人，可是她的工作生活還是以亞洲為主，這讓她在美國唱片工業又變成了一個旅居的外來歌手。當地傳媒對她的興趣往往也只是「一個亞洲人竟然可以有如此黑人化的唱腔」，這是一個現在看來非常獵奇的角度，恐怕也是她沒法融入的重要原因，在她的首張國際發行的英文專輯，無論是資源投放還是作品的表現，都很明顯地表達出她的客人身份。
美國在東亞人眼中的形象愈來愈被拉扯，美國的流行文化地位也漸漸退去了光環。僅僅是《卧虎藏龍》獲得好評的幾年之後，周潤發、成龍、李連杰和李玟都將事業重心重新又搬回亞洲，準確地説，是搬往中國。雖然時不時他們還是會和美國的工業體系合作，但頻次和規模都不再是重點。李玟和550合約內的第二張英文專輯並沒有開案（2005年的英文專輯Exposed只在亞洲發行），但東西方元素融合的音樂呈現依然是她不變的想法，2008年她再次和姚謙合作，唱片取名《Coco的東西》（east to west）。
Tags：
台灣企業經營者首度勇奪《安永世界企業家大獎》，邀請更多實業家參與讓國際見證台灣實力
我們想讓你知道的是
2023年《安永企業家獎》的主題聚焦在「胸懷永志 續業千里」，尤其近年台灣在國際社會扮演的角色日趨重要，從幾年前口罩國家隊讓世界意識到「Taiwan Can Help」，再到半導體晶片成為全球競逐焦點，顯見台灣企業之於全球的戰略價值，已不可同日而語。
物理學家阿基米德，曾留給世人一句名言：「只要給我一根夠長的槓桿和一個支點，我就能舉起地球。」這句話除了講述物理槓桿知識，其實背後還有更深的含意，蘊藏對人生哲思重新思索的價值。
把這句名言放在現代，鑑於地緣政治、經濟通膨、乃至於氣候變遷等情境，此刻全球比以往任何時候，都需要有影響力的企業家，找出問題癥結並運用足以撐起地球的支點，實際發揮槓桿作用，引領人類邁向更好的境界。
擁有這樣特質的人，就是《安永企業家獎》持續找尋的對象。
安永企業家獎，2023放眼「胸懷永志 續業千里」
有「企業家奧林匹克」美名的《安永企業家獎》，是全球第一個表彰優秀企業家的國際性獎項。自1986年於美國威斯康辛州開辦以來，至今已邁入第37個年頭，並且從2001年以來，各地的年度大獎得主、商業領袖、著名企業創辦人都會受邀參加在蒙地卡羅所舉辦的《安永世界企業家大獎》頒獎典禮，一同見證該年度的《安永世界企業家大獎》桂冠獎落誰家。
《安永企業家獎》是為了表揚智慧與毅力兼具的企業家們，商業史上一些知名的企業家都曾獲得此殊榮。舉凡戴爾電腦的麥克‧戴爾（Michael Dell）、星巴克咖啡的霍華‧休茲（Howard Schultz）、雅虎的楊致遠（Jerry Yang）、亞馬遜網路書店的傑夫‧貝佐斯（Jeff Bezos）、eBay 拍賣網的皮耶‧歐米迪亞（Pierre Omidyar）以及太陽劇團的蓋‧拉里貝特（Guy Laliberté）等，這些企業家對社會所帶來貢獻，更足以證明《安永企業家獎》的眼光獨到。
來自台灣的「她」，首度代表台灣奪得《安永世界企業家大獎》
台灣人才濟濟，過去因較少機會躍上國際舞台，讓世界看見台灣人的厲害，不過近年情況持續翻轉中。不久前在摩納哥蒙地卡羅舉行的《安永世界企業家大獎》頒獎典禮，就是由環球晶圓（股）公司董事長徐秀蘭女士，首次代表台灣奪得《安永世界企業家大獎》年度大獎得主殊榮。
過去台灣企業家參與《安永世界企業家大獎》競賽長達18屆，本次徐秀蘭董事長從來自45個國家的49名企業家競爭對手中脫穎而出；也是該競賽舉辦23年以來，獲頒此獎項的第三位女性企業家，顯見她個人展現的領導力、執行力及創新力獲得全球認同。
能夠榮獲各國評審的青睞，主要因徐秀蘭董事長展現出韌性且不畏挑戰的實業精神，以「運籌台灣．全球發展」的前瞻遠景，深耕半導體產業二十多年，領導環球晶圓完成四起成功的國際併購案，並且鞏固集團在全球九個國家、設立17個營運生產基地的競爭優勢，讓營運成長屢創新高。
在徐秀蘭董事長的領導下，環球晶圓成為台灣半導體產業最大的矽晶圓製造商、全球第三大半導體矽晶圓製造商的地位，同時環球晶圓已連續多年，榮獲台灣公司治理評鑑前百分之五的上櫃公司。另外全球近年興起淨零碳排的趨勢，環球晶圓積極建置開發太陽能電廠，逐步落實2050年達到100%使用再生能源目標，證明除了追求獲利，領導者也相當重視永續發展。
新一屆《安永企業家獎》徵選開跑，邀請實業家傳承經營理念、持續改變世界
為了挖掘更多能媲美徐秀蘭董事長經營能力的優秀領導者，歡迎有志者報名新一屆《安永企業家獎》。《安永企業家獎》四大評選標準包含：企業家精神（Entrepreneurial spirit）、全面發展性（Growth）、目標方針（Purpose）、影響力（Impact）。
至於參選資格，凡符合以下資格的台灣企業家及專業經理人，均可參選角逐《安永企業家獎》與《安永新興創業家獎》，被推薦人須符合的主要條件為：
■ 設立於台灣的公司創辦人，目前尚擔任公司之高階主管，並主導公司近年的優良表現
■ 或為現任的公司專業經理人，持續成功的經營企業且帶領企業順利轉型或創新突破
■ 經營企業之資本額新臺幣2億元以上，或年營業額新臺幣10億元以上
新一屆《安永企業家獎》相關時程說明如下：
■ 6月01日《安永企業家獎》正式開跑
■ 7月31日《安永企業家獎》報名截止
■ 8月- 10月《安永企業家獎》實地訪審
■ 12月01日《安永企業家獎》頒獎典禮
■ 2023《安永企業家獎》台灣年度大獎得主，將於2024年6月代表參加2024《安永世界企業家大獎》典禮