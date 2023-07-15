走向世界的李玟，和一個時代的美中關係想像

文：鄭侑安

2001年3月，《卧虎藏龍》台前幕後聚首奧斯卡頒獎典禮現場。這部國語對白的古裝華語電影在北美獲得了空前成功，入圍十項奧斯卡獎，最後獲得四項：最佳外語片，最佳攝影，最佳電影原創音樂，最佳藝術指導。周潤發和楊紫瓊未能獲得演員獎提名，但被邀請為頒獎嘉賓；主唱電影主題曲的李玟成為首位入圍並登上奧斯卡舞台的華人歌手，最後敗於巴布狄倫創作並演唱的主題曲Things Have Changed.

在那個年代，中文世界的觀眾不太知道，也不太在乎那是巴布狄倫的comeback式的演出，重新強調了他「國寶」的地位。大家更在乎的是《卧虎藏龍》能不能有好成績，李玟會不會在奧斯卡創造歷史。人們默認美國娛樂工業是一個更發達也更重要的工業，在這裡演出代表對華人創作者非常高的肯定。

大量演藝人士紛紛在九十年代中後期選擇前往美國發展事業

楊紫瓊參演的《007之明日帝國》在1997-1998全球上映，周潤發前往好萊塢發展的第一部片同樣於1998年公映，成龍的《尖峰時刻》轟動全美，打入北美年度票房前十。而李玟在1998年先獲得官方指定邀請演唱了世界盃足球賽亞洲區中文主題曲《顏色》，又獲得迪士尼肯定，演唱《花木蘭》動畫電影中文主題曲，年底，她更直接與Sony唱片美國公司子廠牌550 music簽下兩張全球發行的英文唱片合約，正式前往美國發展，獲得華語歌手少見的機遇。

在這背後，那是一段難以言説的蜜月期。1997年江澤民訪美（六四之後首次元首訪問），1998年4月電影Titanic被正式譯為《泰坦尼克號》（台譯《鐵達尼號》）一刀不剪引進中國，6月時任美國總統克林頓正式且高調回訪中國。

而香港出生的李玟，1998年以《Di Da Di．暗示》和《Sunny day．好心情》兩張專輯成為台灣唱片年度銷量最高的女歌手，其後接下了中國娃娃哈公司的非常檸檬飲品代言，同時兼具著美國唱片合約歌手的身份。她的影響力與能夠同時擁有這些不同地區的角色關係甚巨。娃哈哈公司當時推出的非常可樂系列，顯然是參考了可樂在美國流行和消費文化之中的地位，而美式流行文化曾幾何時在中國，還被存放在風光的泡泡裡，為上億的中國民眾憧憬。李玟在中國的成名及事業高峰，與這種憧憬無法分割。

她並非出道即大紅大紫的歌手。在香港參加新秀歌唱大賽獲得亞軍出道，卻沒有立即獲得華星唱片為她推出廣東大碟，而是將她送往台灣，在合資的現代派唱片做國語專輯。相比華星在香港的份額（雖然九十年代初已經開始下滑），現代派在台灣更加小眾。前三張專輯也僅僅以當時工業標準的新人女歌手規格包裝，沒有強調她的移民身份。直到轉入新力唱片第四張國語專輯開始，經紀人和公司主理人姚謙和香港資深的音樂人鮑比達確定她可以在音樂型態上展示出自己洋派的一面，大量使用了R&B和節奏舞曲元素，輔以西洋味道配器的芭樂，真正開始讓李玟踏上巨星之路。

誠然，對整個華語地區產生重大的台港流行音樂，一直沒有錯過美式流行的關鍵節點，無論是六十年代的民謠和搖滾風潮，七八十年代的迪斯可和Funk音樂熱門，台港都湧現出大量作品。不過九十年代以瑪麗亞凱莉為代表的，主打嗓音技巧又強調歌曲旋律的節奏流行歌，確實是經由李玟的走紅而傳遞到中港台聽眾耳朵裡，有趣的是，最西化的香港反而對李玟最為冷淡，而中台則趨之若鶩。

伴隨《鐵達尼號》先後在兩岸三地公映，華語地區對美國流行文化的追捧達到頂峰，李玟在唱片工業的地位也高升，與她並駕齊驅甚至銷量更高的張惠妹，恰恰也是唱腔充滿騷靈節奏味道的技巧型歌手。她們幾乎呈現了九十年代美國主流流行音樂的在地化過程。不巧的是，張惠妹因為在陳水扁就職典禮上獻唱而被中國封殺，兩位原本在華語流行音樂並駕齊驅的當紅歌手，事業走向也變得從此不同。兩岸與美國的角力之中，李玟顯然是幸運的，她在這個蜜月期結束之前登上了自己事業的最高峰。

空前的機遇也伴隨著躲不開的時代侷限，華人在美國流行工業的天花板很快就橫在眼前，當時還沒有iTunes，美國的音樂市場有非常嚴格的地區限定，近年流量偶像粉絲動輒出征的情況在當年不可能發生，歌手的曝光和宣傳資源取決於他們的作品到底能夠多紮根於美國人的本土生活，李玟雖然已經算是美國人，可是她的工作生活還是以亞洲為主，這讓她在美國唱片工業又變成了一個旅居的外來歌手。當地傳媒對她的興趣往往也只是「一個亞洲人竟然可以有如此黑人化的唱腔」，這是一個現在看來非常獵奇的角度，恐怕也是她沒法融入的重要原因，在她的首張國際發行的英文專輯，無論是資源投放還是作品的表現，都很明顯地表達出她的客人身份。

美國在東亞人眼中的形象愈來愈被拉扯，美國的流行文化地位也漸漸退去了光環。僅僅是《卧虎藏龍》獲得好評的幾年之後，周潤發、成龍、李連杰和李玟都將事業重心重新又搬回亞洲，準確地説，是搬往中國。雖然時不時他們還是會和美國的工業體系合作，但頻次和規模都不再是重點。李玟和550合約內的第二張英文專輯並沒有開案（2005年的英文專輯Exposed只在亞洲發行），但東西方元素融合的音樂呈現依然是她不變的想法，2008年她再次和姚謙合作，唱片取名《Coco的東西》（east to west）。