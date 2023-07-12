執政期間面臨不信任投票與大選失利，泰國看守總理帕拉育宣布「退出政壇」

距離泰國國會大選結束近兩個月後，總理帕拉育11日發表聲明宣布退出政壇，也正式為13日參眾議院投票選總理拉開序幕，而 在新政府組建之前， 帕拉育仍會 繼續擔任看守總理。

帕拉育所代表的 政黨在5月份大選中僅名列第五，在500名議員的眾議院中只獲得36個席位。

帕拉育是在「統一泰國建國黨」 的官方臉書上發表 聲明，表示 他在執政期間「取得許多成就」，一直在努力「為了心愛人民的利益，保護國家、宗教、君主制」，並努力在各領域強化國家的穩定與和平，克服國內外的許多障礙。

現年69歲的 帕拉育 於2014年政變中首次掌權，2019年被議會任命為總理，執政期間他下令逮捕政治異議份子、嚴格審查媒體，此外也面臨多次不信任投票，和2020年的大規模反軍政府抗議行動。2020年反軍政府抗議行動中，抗議民眾要求 帕拉育 下台、廢除任職期間通過的憲法，當時他的回應是表示要用「所有法律、所有條款」來對付民主抗議者。

Photo Credit:GettyImages 黃色小鴨為2020年泰國反軍政府行動的象徵。照片攝於2020年11月29日一場民眾於曼谷的反軍政府遊行。

京都大學東南亞研究中心副教授Pavin Chachavalpongpun表示，雖然 帕拉育表示要辭職 ，但他在統治期間引入的不民主結構依舊存在， 其中包括由軍方任命的參議院，而參議院成員將與甫當選的眾議員於本周四投票選出未來的總理。

目前在眾議院中獲得多數席位的前進黨黨魁皮塔，必須要從眾議院和參議院的聯合投票中，獲得至少376票才能當選總理。前進黨在眾議​​院已組成多數聯盟，在眾議院中擁有312個席位，不過由於參議院的250名參議員具軍方背景，因此皮塔是否能順利出線還是未知數。

Photo Credit: GettyImages 帕拉育今年5月14日的投票畫面。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒