2023/07/12,
印太

《金融時報》表示「越南經濟時刻已來到」，但離2045年高收入經濟體願景尚有一段距離

《金融時報》表示「越南經濟時刻已來到」，但離2045年高收入經濟體願景尚有一段距離
位於越南胡志明市的一家包裝工廠。Photo Credit: GettyImages

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全球經濟放緩或衰退源自於受到Covid-19大流行和烏克蘭戰爭的長期影響，而越南在去年第三季度後半期已出現出口訂單大幅下降的狀況， 大規模裁員、企業停工現象也是普遍存在的狀況；今年3月，隸屬台灣寶成國際集團的越南寶元鞋廠就是因訂單減少，而宣布裁員達2358名。

《金融時報》本月9日刊出一篇標題是〈越南的經濟時刻已來到〉的報導，內容指出，越南在2022年是亞洲成長最快的經濟體，也是自Covid-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）爆發後連續兩年成長的經濟體之一。

文中首先提到，基於中國與西方之間地緣政治的對立加深，越南已成為製造業極力降低「中國風險」的主要受益者，2022年的外商直接投資更飆升超過200億美元（約新台幣6250億元），是近十年來的最高點，投資主要來自日本、新加坡和中國，美國企業例如戴爾（Dell）、微軟和蘋果都已將部分供應鏈轉移到越南。

而作為外資進駐國，越南的優勢除了更開放的資本主義模式，國內擁有大量年輕、廉價且受過良好教育背景的年輕人，也因此受到海外企業的親睞。

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Photo Credit: GettyImages
位於越南河內的成衣工廠。

不過越南在「經濟繁榮之路」上仍有挑戰，《全球越南》在年初就列出越南經濟將於2023年面臨的三大挑戰，包括全球經濟放緩或可能衰退、金融體系可能引發危機的風險以及公共投資支出的延宕。

全球經濟放緩或衰退源自於受到Covid-19大流行和烏克蘭戰爭的長期影響，而越南在去年第三季度後半期已出現出口訂單大幅下降狀況， 大規模裁員、企業停工現象也是普遍現象；今年3月，隸屬台灣寶成國際集團的越南寶元鞋廠就是因訂單減少，而宣布裁員達2358名。

針對這三個挑戰，專家建議越南要從企業、民間和國家這三面向應對，包括維持生產訂單和老客戶是企業的首要任務，也須注意風險控制和流動性管理；對民眾來說，因今年就業機會選擇並不多，收入也很難成長，必須要謹慎跳槽和檢視支出，而對國家最高領導人而言，放出明確訊息鼓勵國家僱員應對當前挑戰時發揮主動性和創造力，強調反腐敗以消除官員和公務員對不當行為的擔憂也是必要措施。

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Photo Credit: GettyImages
在阮春福因反貪腐行動而戲劇性辭職後，今年3月由武文賞接任越南新任國家主席。

根據越南統計總局（General Statistics Office of Vietnam）6月底發布的報告，越南今年的第二季度國內生產總值（GDP）同比成長了4.14%，第二季度服務業成長6.11%，農業部門成長3.25%，製造業和建築業成長2.5%，而在進出口數據上，因全球需求疲軟影響，越南第二季度出口同比下降14.2%，進口也下降了22.3%。

作為電子產品、服裝和紡織品、鞋類和木製品的主要出口國，越南智慧手機產量在第二季度同比下降27.1%，產量為3980萬部。本季度服裝產量下降了2.9%，鞋類產量下降4.1%。

如同世界銀行在2022年報告所稱，越南若要實現2045年達到高收入經濟體的願景，需轉變其經濟成長模式，並大幅提高政府協調、實施經濟政策改革和公共投資的能力。在《金融時報》文中也指出，越南需要將其當前成長紅利進行再投資，透過金融、物流和法律等骨幹服務創造高技能的就業機會，為現有產業增加價值，而在邁向長期繁榮的途徑上，尚有諸多工作要做。

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核稿編輯：杜晉軒


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