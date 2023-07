《奪標心態》：凡事都看兩次——「視覺化想像」讓你在事情發生之前就料到了

文:小亞倫.史坦(Alan Stein Jr.)、喬恩.斯特恩菲爾德(Jon Sternfeld)

精疲力竭時的表現才是決戰點

凱文.伊士曼(Kevin Eastman)在二○○八年波士頓塞爾提克隊奪得總冠軍時,是多克.瑞佛斯(Doc Rivers)教練底下的一名助理教練。在他的《為什麼最厲害的人會是最厲害的》(Why the Best Are the Best)一書中,他講了一個與雷.艾倫(Ray Allen)一起訓練的故事,艾倫會堅持在比賽前三個小時到達體育館。 伊士曼那時用籃板球傳球給他,進行比賽速度的投籃訓練,這時他抬頭看到艾倫在投籃空檔在球場上做伏地挺身! 明確地說:艾倫是以比賽速度接球和投籃,但在丟球和接到下一個球之間的幾秒鐘空檔做伏地挺身。大多數人根本做不到這一點,更不用說投籃了。

艾倫並不是什麼健身狂:這種訓練是有目的的。艾倫是職籃中最好的三分射手之一,為了要阻止他,對手在防守時會對他過於粗暴。為了在比賽中獲得空檔,艾倫必須用手臂將自己與防守者隔開,才能接到傳球,這個動作會使他的肌肉緊繃,所以艾倫在比賽中經常要帶著這種緊繃的感覺去投籃。隨著比賽的進行,進球變得愈來愈重要,艾倫的手臂會開始沒力,最後筋疲力盡,緊繃的感覺會更加嚴重。所以,在伊士曼教練的指導下,艾倫在重新模擬手臂和肩膀的緊張感,這樣他就可以用這種方式練習投籃。

正如曾與史蒂芬.柯瑞和杜蘭特等人共事過的NBA一流教練羅伯.麥克拉納漢(Rob McClanaghan)所說:「教導球員能有更強的投籃能力時,最主要的是確保他們在累的時候…… 練習投籃。 你必須在你感覺最糟糕的時候,保持最好的狀態。」艾倫已經是一名出色的射手,是現存最優秀的射手之一,但他看到了一個需要改進的地方,所以讓自己透過辛苦的訓練實現目標。我認為表現平庸的人會找各種藉口,解釋為什麼他們沒有做到最好;像雷.艾倫這樣的競爭對手則會預料到這些問題,並努力事先克服它們。

要贏,先了解為什麼會輸?

「搶籃板不像腦部手術那樣難,」丹尼斯.羅德曼(Dennis Rodman)曾經說過,「但這不光是能夠比別人跳得更高,很多功夫在你跳之前就已經完成了。」羅德曼也許是有史以來最優秀的籃板王,訓練自己了解球的軌跡,預測球將反彈到哪裡,並用身體去卡位搶籃板。在紀錄片《最後一舞》這部關於一九九○年代芝加哥公牛隊王朝的紀錄片中,羅德曼解釋了他近乎執迷的準備工作:

「我以前在深夜有朋友來訪,然後凌晨三、四點我們會去體育館。我會說:「投籃。」或者我會說:「投這邊、投那邊、投那邊。」我只是在一旁不斷做出反應,我對球的角度和軌跡做了很多練習,甚至研究某些球員,如柏德、魔術強森、喬丹,他們丟出的球是如何旋轉的,因此球會如何反彈。」

從底特律到芝加哥,羅德曼會在投籃訓練中觀察他的隊友和對手,了解每個球員在出手後籃球的旋轉程度和軌跡,了解他們可能投不進的地方和方式。在球碰到籃框後,可以站對位置搶到籃板球的人,在未經訓練的人看來可能都是隨機的。但羅德曼知道這不是隨機的,而且這方面的知識是他獲得優勢的方式。

德瑪莎天主教高中擁有美國最堅強的籃球校隊之一,該校的教練瓊斯會讓他的先發五人,練習突破全場盯人——從球場的一端被對手防守到另一端,而且是面對七名防守者,這比球場上規定的每隊五人還多兩人。有時他還會在練習中制定規則,比如不能運球,這迫使球員要更有效地傳球。

他這樣做並不是為了讓球員痛苦。事實上,恰恰相反。瓊斯希望把練習弄得非常令人頭痛,以至於比賽時就變得非常輕鬆。

他還堅持名教練奈特(Bobby Knight)的格言:「在你能贏之前,你必須知道什麼是輸。」

「我認為我們會贏,」瓊斯教練會說,「但如果我們輸了,會是哪一個或哪兩個原因?我們被搶籃板嗎? 我們沒有控制住他們的後衛嗎?」他會讓球員來回答這些問題,這樣他們就可以提前堵住這些漏洞。

在壓力低時做高壓力的決策

如果要討論以前的自己,可以如何幫助未來的自己,就必須談到預先承諾。承諾機制是贏得自制之戰的有用工具,這是一種預先為自己設定獎勵或懲罰的方法。如果你想戒菸、趕上截止期限,或完成一項任務,請趁你現在的思路會比到時候來得更清晰,預先設定好你的誘因,因為你需要為忙碌、分心和誘惑做好準備。當你受到攻擊時,你無法構思出作戰計畫;你要在槍戰開始前,做好準備。

一種簡單的方式是,如果你提前完成了工作專案,就可以拿出一千五百元花在你想要的地方。有許多網站(如stickk.com)可以幫助你設計「承諾約定」,並執行你訂立的獎勵或懲罰,例如,如果你沒有達成目標,有些網站會把錢捐給你討厭的事業。

當你去賭博或搭優步(Uber)去酒吧時,你把提款卡留在飯店房間裡,你就是在設立一個承諾機制置:趁著你的自制力最高時,做出未來的決定。

我在報名具有難度的體育賽事後,我做的一件事是,立即在社群媒體上發布相關資訊,我把我的社群媒體粉絲當作問責的合作夥伴。

在我聽過的尤里西斯約定(Ulysses pact)中,效力最強大的例子之一來自亞當.戴維森(Adam Davidson)的著作《熱情經濟》(The Passion Economy)。他敘述一個孩子年紀還小的父親試圖戒菸的故事。經過多年的失敗之後,他做了一個極端的協議。他讓他的小孩坐下,跟他們說,如果他們再看到他抽菸,「他們就不應該再尊重他了。」失去小孩的尊重是他能想到的最大損失,而且這招很管用:他從此不再吸菸。