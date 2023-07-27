《奪標心態》：凡事都看兩次——「視覺化想像」讓你在事情發生之前就料到了
我們想讓你知道的是
《奪標心態》適合追求高績效的讀者群，無論在日常任務上，或是面對大型專案、轉換跑道的新挑戰，都能透過實用的策略與行動步驟，讓自己在競賽中持續累積成功經驗，寫下自己的傳奇。
文：小亞倫．史坦（Alan Stein Jr.）、喬恩．斯特恩菲爾德（Jon Sternfeld）
精疲力竭時的表現才是決戰點
凱文．伊士曼（Kevin Eastman）在二○○八年波士頓塞爾提克隊奪得總冠軍時，是多克．瑞佛斯（Doc Rivers）教練底下的一名助理教練。在他的《為什麼最厲害的人會是最厲害的》（Why the Best Are the Best）一書中，他講了一個與雷．艾倫（Ray Allen）一起訓練的故事，艾倫會堅持在比賽前三個小時到達體育館。 伊士曼那時用籃板球傳球給他，進行比賽速度的投籃訓練，這時他抬頭看到艾倫在投籃空檔在球場上做伏地挺身！ 明確地說：艾倫是以比賽速度接球和投籃，但在丟球和接到下一個球之間的幾秒鐘空檔做伏地挺身。大多數人根本做不到這一點，更不用說投籃了。
艾倫並不是什麼健身狂：這種訓練是有目的的。艾倫是職籃中最好的三分射手之一，為了要阻止他，對手在防守時會對他過於粗暴。為了在比賽中獲得空檔，艾倫必須用手臂將自己與防守者隔開，才能接到傳球，這個動作會使他的肌肉緊繃，所以艾倫在比賽中經常要帶著這種緊繃的感覺去投籃。隨著比賽的進行，進球變得愈來愈重要，艾倫的手臂會開始沒力，最後筋疲力盡，緊繃的感覺會更加嚴重。所以，在伊士曼教練的指導下，艾倫在重新模擬手臂和肩膀的緊張感，這樣他就可以用這種方式練習投籃。
正如曾與史蒂芬．柯瑞和杜蘭特等人共事過的NBA一流教練羅伯．麥克拉納漢（Rob McClanaghan）所說：「教導球員能有更強的投籃能力時，最主要的是確保他們在累的時候…… 練習投籃。 你必須在你感覺最糟糕的時候，保持最好的狀態。」艾倫已經是一名出色的射手，是現存最優秀的射手之一，但他看到了一個需要改進的地方，所以讓自己透過辛苦的訓練實現目標。我認為表現平庸的人會找各種藉口，解釋為什麼他們沒有做到最好；像雷．艾倫這樣的競爭對手則會預料到這些問題，並努力事先克服它們。
要贏，先了解為什麼會輸？
「搶籃板不像腦部手術那樣難，」丹尼斯．羅德曼（Dennis Rodman）曾經說過，「但這不光是能夠比別人跳得更高，很多功夫在你跳之前就已經完成了。」羅德曼也許是有史以來最優秀的籃板王，訓練自己了解球的軌跡，預測球將反彈到哪裡，並用身體去卡位搶籃板。在紀錄片《最後一舞》這部關於一九九○年代芝加哥公牛隊王朝的紀錄片中，羅德曼解釋了他近乎執迷的準備工作：
「我以前在深夜有朋友來訪，然後凌晨三、四點我們會去體育館。我會說：「投籃。」或者我會說：「投這邊、投那邊、投那邊。」我只是在一旁不斷做出反應，我對球的角度和軌跡做了很多練習，甚至研究某些球員，如柏德、魔術強森、喬丹，他們丟出的球是如何旋轉的，因此球會如何反彈。」
從底特律到芝加哥，羅德曼會在投籃訓練中觀察他的隊友和對手，了解每個球員在出手後籃球的旋轉程度和軌跡，了解他們可能投不進的地方和方式。在球碰到籃框後，可以站對位置搶到籃板球的人，在未經訓練的人看來可能都是隨機的。但羅德曼知道這不是隨機的，而且這方面的知識是他獲得優勢的方式。
德瑪莎天主教高中擁有美國最堅強的籃球校隊之一，該校的教練瓊斯會讓他的先發五人，練習突破全場盯人——從球場的一端被對手防守到另一端，而且是面對七名防守者，這比球場上規定的每隊五人還多兩人。有時他還會在練習中制定規則，比如不能運球，這迫使球員要更有效地傳球。
他這樣做並不是為了讓球員痛苦。事實上，恰恰相反。瓊斯希望把練習弄得非常令人頭痛，以至於比賽時就變得非常輕鬆。
他還堅持名教練奈特（Bobby Knight）的格言：「在你能贏之前，你必須知道什麼是輸。」
「我認為我們會贏，」瓊斯教練會說，「但如果我們輸了，會是哪一個或哪兩個原因？我們被搶籃板嗎？ 我們沒有控制住他們的後衛嗎？」他會讓球員來回答這些問題，這樣他們就可以提前堵住這些漏洞。
在壓力低時做高壓力的決策
如果要討論以前的自己，可以如何幫助未來的自己，就必須談到預先承諾。承諾機制是贏得自制之戰的有用工具，這是一種預先為自己設定獎勵或懲罰的方法。如果你想戒菸、趕上截止期限，或完成一項任務，請趁你現在的思路會比到時候來得更清晰，預先設定好你的誘因，因為你需要為忙碌、分心和誘惑做好準備。當你受到攻擊時，你無法構思出作戰計畫；你要在槍戰開始前，做好準備。
一種簡單的方式是，如果你提前完成了工作專案，就可以拿出一千五百元花在你想要的地方。有許多網站（如stickk.com）可以幫助你設計「承諾約定」，並執行你訂立的獎勵或懲罰，例如，如果你沒有達成目標，有些網站會把錢捐給你討厭的事業。
當你去賭博或搭優步（Uber）去酒吧時，你把提款卡留在飯店房間裡，你就是在設立一個承諾機制置：趁著你的自制力最高時，做出未來的決定。
我在報名具有難度的體育賽事後，我做的一件事是，立即在社群媒體上發布相關資訊，我把我的社群媒體粉絲當作問責的合作夥伴。
在我聽過的尤里西斯約定（Ulysses pact）中，效力最強大的例子之一來自亞當．戴維森（Adam Davidson）的著作《熱情經濟》（The Passion Economy）。他敘述一個孩子年紀還小的父親試圖戒菸的故事。經過多年的失敗之後，他做了一個極端的協議。他讓他的小孩坐下，跟他們說，如果他們再看到他抽菸，「他們就不應該再尊重他了。」失去小孩的尊重是他能想到的最大損失，而且這招很管用：他從此不再吸菸。
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告別按摩椅時代！超乎想像AI應用，養身椅用大數據管理健康
我們想讓你知道的是
健康科技的領導品牌OSIM推出OSIM uDream Pro 5感養身椅，完美將智慧科技與現代美學結合，運用大數據AI進行深度學習和分析計算，打造專屬你的私人養身顧問。
AI人工智慧，就像是為機器／電腦注入了人類的靈魂，讓它們不僅能夠模仿，更能夠領悟和執行人類的認知，讓電腦像人一樣，具備學習、理解、推理、解決問題、表達、計劃、語言理解和自主運動等能力。
目前大家最熟悉的AI應用之一，應該是網站上常見的「為你推薦」，因為過去搜尋或觀看過某些主題，讓AI「學習」到了你可能的興趣，因此持續將相關的內容推送到你面前。而今年最具話題性的AI應用，應該非Midjourney和ChatGPT莫屬，兩者都是運用AI深度學習處理大量數據，生產出引人入勝的影像和文字。
透過機器學習，它們能夠精準、快速地預測和提供建議，懂得你的需求，做出完全客製化的互動與服務。如果這種「知道你要的」AI能力導入按摩椅中，不只根據你的個人資訊，為你設計最合適的按摩行程，還能追蹤你的健康狀況、滿足你的五感需求，成為帶來沈浸式放鬆體驗的專屬養身顧問，是不是太完美了？
探索智慧按摩，讓身心完美放鬆的魅力
很多人為了能夠在家也能享受按摩帶來的放鬆紓壓，選擇購入按摩椅。的確，按摩可以說是能夠同時幫助身體和心理放鬆的最佳方法，這是因為按摩的原理，在於改變人體內筋膜的張力。筋膜在人體內，層層連結包覆各種器官、組織，按摩就是由體外施加壓力於筋膜上，讓筋膜纖維張力增加，鬆開肌肉束之間滑動的空間，解除身體的緊繃感。
但是，市面上按摩椅種類眾多，但都只著重於單一按摩功能，真正能夠達到身心完全放鬆的按摩椅，可能少之又少——不是這裡沒按到，就是那裡太大力，按摩完情緒還是一樣緊繃這樣根本沒有達到放鬆的效果!整套行程跑完，你大概只會覺得花了好多時間坐在椅子上滑手機。其實身體會感到緊繃不適不單單只是酸痛造成，現代人生活步調緊湊壓力大睡不好、情緒緊張，這些都是會造成身體酸痛的原因。所以現在不能只是選擇一台按摩椅，而是要有養身功能的養身椅，透過視覺、聽覺、嗅覺、味覺以及觸覺的5感體驗，幫助你調控情緒，由內而外達到真正的紓壓，提升睡眠品質，達到減壓好眠。
如果要問什麼是最好的按摩減壓，那就透過AI當小幫手，雖然市面上很多按摩椅都標榜AI，但卻沒有真實的數據來針對每個人的身體狀況給予更實質的需求，讓你能隨時掌握自己的需求和當下的健康狀況，雙管齊下做到「按摩減壓」與「健康管理」。
30秒測出壓力數值，讓AI成為你的私人養身顧問
如果都不用輸入資料，沒有數據資料分析怎麼做到AI客製化按摩? 健康科技的領導品牌OSIM，推出的OSIM uDream Pro 5感養身椅，是市面上唯一真正利用大數據AI進行深度學習和分析計算，來照顧你身心平衡的「養身椅」。OSIM與美國史丹佛醫學博士Thomas burdon合作，在養身椅的兩側扶手上加載了生物傳感器。當你坐上養身椅，生物傳感器就會利用你的身高、體重、性別、年齡、心率、呼吸頻率、心率變異性等7項數值，透過AI計算，得出專屬於你的三項健康數據——壓力指數、心臟年齡及呼吸頻率。
AI是目前按摩椅的最新技術，但是真正的AI科技應用不該只是語音控制或是使用者的身型偵測而已!OSIM uDream Pro 5感養身椅做到真正融入AI技術，以數據化呈現出當下壓力數值。更重要的是，你不僅可以透過OSIM的 APP，持續監控、追蹤你的身體數據，OSIM uDream Pro 5感養身椅也會進一步運用這些數據，提出專屬於你的最佳按摩方案，做到長期追蹤、深度放鬆!
在大自然中展開國際級的按摩之旅，紓壓讓每一天的按摩都有新鮮感
OSIM導入AI的幫助，就是為了讓你每一次坐上OSIM uDream Pro 5感養身椅的時候，快速計算出你的身體需求，規劃出客製化的「5 感紓壓按摩」。這是另一項OSIM自豪的科技——One Touch養身秘境功能，以業界首創的「引導式心向法」，透過真人語音加實境影像，打造出讓人彷彿置身在自然環境中的按摩體驗，從觸覺、視覺、聽覺、嗅覺、味覺同步釋壓，獨一無二的沉浸式紓壓，獲得一身輕鬆，幫助睡眠。
OSIM共推出三種情境，你可以選擇前往浪漫的落日海灘、靜謐的悠然森林，或者靜躺在無邊無際的星夜極光中，用你喜歡的力道、溫度，伴隨著讓人放鬆的精油香氛，來一場專屬於你的按摩之旅。
訂製的按摩紓壓，V手+4手讓身心更放鬆
說到按摩的力道，真的不得不佩服OSIM在按摩技術上的講究。OSIM uDream Pro 5感養身椅邀請到國際級整脊大師——日本整脊按摩專家佐藤毅，親自設計出媲美真人手感的按摩技術，靈活抓捏的專利V手Pro按摩，以及同時照顧到上半身和下半身的獨家2人4手Pro按摩，不管是僵硬的肩頸、酸痛的腰背或小腿，只要一個指令，OSIM uDream Pro 5感養身椅就能聰明、溫柔又強悍的，撫平你所有的不適。
所有的用心，都為了你放鬆後的笑容
OSIM uDream Pro 5感養身椅外觀設計靈感來自大自然，以蝴蝶從蛹中蛻變新生的形象概念打造而成，圓潤的造型、優雅的配色、高質感的用料，輕鬆成為家中最自在的一片風景。再加上APP的大幅升級，除了能免費下載按摩程式與紓壓音樂，另外也能擴充健康監測指標，讓你的OSIM uDream Pro 5越來越懂你，還能隨著科技進步不斷升級，和現代最重要的環保永續目標不謀而合。
OSIM uDream Pro 5感養身椅優異的設計概念與強大功能，完美將智慧科技與現代美學結合，不只擁有 19 項發明專利，更以卓越的「美型」、「創新」與「功能」榮獲德國紅點設計大獎，更包含了DFA亞洲最具影響力設計獎、AWE艾普蘭獎TWICE Picks Awards，共４項大獎！在這些成績之外，OSIM最希望的得到的肯定，還是在你坐進OSIM uDream Pro 5感養身椅的那一刻，你終於能放下一整天的疲憊，好好的休息。