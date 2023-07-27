《奪標心態》：凡事都看兩次——「視覺化想像」讓你在事情發生之前就料到了

文：小亞倫．史坦（Alan Stein Jr.）、喬恩．斯特恩菲爾德（Jon Sternfeld）

精疲力竭時的表現才是決戰點

凱文．伊士曼（Kevin Eastman）在二○○八年波士頓塞爾提克隊奪得總冠軍時，是多克．瑞佛斯（Doc Rivers）教練底下的一名助理教練。在他的《為什麼最厲害的人會是最厲害的》（Why the Best Are the Best）一書中，他講了一個與雷．艾倫（Ray Allen）一起訓練的故事，艾倫會堅持在比賽前三個小時到達體育館。 伊士曼那時用籃板球傳球給他，進行比賽速度的投籃訓練，這時他抬頭看到艾倫在投籃空檔在球場上做伏地挺身！ 明確地說：艾倫是以比賽速度接球和投籃，但在丟球和接到下一個球之間的幾秒鐘空檔做伏地挺身。大多數人根本做不到這一點，更不用說投籃了。

艾倫並不是什麼健身狂：這種訓練是有目的的。艾倫是職籃中最好的三分射手之一，為了要阻止他，對手在防守時會對他過於粗暴。為了在比賽中獲得空檔，艾倫必須用手臂將自己與防守者隔開，才能接到傳球，這個動作會使他的肌肉緊繃，所以艾倫在比賽中經常要帶著這種緊繃的感覺去投籃。隨著比賽的進行，進球變得愈來愈重要，艾倫的手臂會開始沒力，最後筋疲力盡，緊繃的感覺會更加嚴重。所以，在伊士曼教練的指導下，艾倫在重新模擬手臂和肩膀的緊張感，這樣他就可以用這種方式練習投籃。

正如曾與史蒂芬．柯瑞和杜蘭特等人共事過的NBA一流教練羅伯．麥克拉納漢（Rob McClanaghan）所說：「教導球員能有更強的投籃能力時，最主要的是確保他們在累的時候…… 練習投籃。 你必須在你感覺最糟糕的時候，保持最好的狀態。」艾倫已經是一名出色的射手，是現存最優秀的射手之一，但他看到了一個需要改進的地方，所以讓自己透過辛苦的訓練實現目標。我認為表現平庸的人會找各種藉口，解釋為什麼他們沒有做到最好；像雷．艾倫這樣的競爭對手則會預料到這些問題，並努力事先克服它們。

要贏，先了解為什麼會輸？

「搶籃板不像腦部手術那樣難，」丹尼斯．羅德曼（Dennis Rodman）曾經說過，「但這不光是能夠比別人跳得更高，很多功夫在你跳之前就已經完成了。」羅德曼也許是有史以來最優秀的籃板王，訓練自己了解球的軌跡，預測球將反彈到哪裡，並用身體去卡位搶籃板。在紀錄片《最後一舞》這部關於一九九○年代芝加哥公牛隊王朝的紀錄片中，羅德曼解釋了他近乎執迷的準備工作：

「我以前在深夜有朋友來訪，然後凌晨三、四點我們會去體育館。我會說：「投籃。」或者我會說：「投這邊、投那邊、投那邊。」我只是在一旁不斷做出反應，我對球的角度和軌跡做了很多練習，甚至研究某些球員，如柏德、魔術強森、喬丹，他們丟出的球是如何旋轉的，因此球會如何反彈。」

從底特律到芝加哥，羅德曼會在投籃訓練中觀察他的隊友和對手，了解每個球員在出手後籃球的旋轉程度和軌跡，了解他們可能投不進的地方和方式。在球碰到籃框後，可以站對位置搶到籃板球的人，在未經訓練的人看來可能都是隨機的。但羅德曼知道這不是隨機的，而且這方面的知識是他獲得優勢的方式。

德瑪莎天主教高中擁有美國最堅強的籃球校隊之一，該校的教練瓊斯會讓他的先發五人，練習突破全場盯人——從球場的一端被對手防守到另一端，而且是面對七名防守者，這比球場上規定的每隊五人還多兩人。有時他還會在練習中制定規則，比如不能運球，這迫使球員要更有效地傳球。

他這樣做並不是為了讓球員痛苦。事實上，恰恰相反。瓊斯希望把練習弄得非常令人頭痛，以至於比賽時就變得非常輕鬆。

他還堅持名教練奈特（Bobby Knight）的格言：「在你能贏之前，你必須知道什麼是輸。」

「我認為我們會贏，」瓊斯教練會說，「但如果我們輸了，會是哪一個或哪兩個原因？我們被搶籃板嗎？ 我們沒有控制住他們的後衛嗎？」他會讓球員來回答這些問題，這樣他們就可以提前堵住這些漏洞。

在壓力低時做高壓力的決策

如果要討論以前的自己，可以如何幫助未來的自己，就必須談到預先承諾。承諾機制是贏得自制之戰的有用工具，這是一種預先為自己設定獎勵或懲罰的方法。如果你想戒菸、趕上截止期限，或完成一項任務，請趁你現在的思路會比到時候來得更清晰，預先設定好你的誘因，因為你需要為忙碌、分心和誘惑做好準備。當你受到攻擊時，你無法構思出作戰計畫；你要在槍戰開始前，做好準備。

一種簡單的方式是，如果你提前完成了工作專案，就可以拿出一千五百元花在你想要的地方。有許多網站（如stickk.com）可以幫助你設計「承諾約定」，並執行你訂立的獎勵或懲罰，例如，如果你沒有達成目標，有些網站會把錢捐給你討厭的事業。

當你去賭博或搭優步（Uber）去酒吧時，你把提款卡留在飯店房間裡，你就是在設立一個承諾機制置：趁著你的自制力最高時，做出未來的決定。

我在報名具有難度的體育賽事後，我做的一件事是，立即在社群媒體上發布相關資訊，我把我的社群媒體粉絲當作問責的合作夥伴。

在我聽過的尤里西斯約定（Ulysses pact）中，效力最強大的例子之一來自亞當．戴維森（Adam Davidson）的著作《熱情經濟》（The Passion Economy）。他敘述一個孩子年紀還小的父親試圖戒菸的故事。經過多年的失敗之後，他做了一個極端的協議。他讓他的小孩坐下，跟他們說，如果他們再看到他抽菸，「他們就不應該再尊重他了。」失去小孩的尊重是他能想到的最大損失，而且這招很管用：他從此不再吸菸。