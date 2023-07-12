美國最高法院將審理「禁止家暴者擁槍是否違憲」，恐再次衝擊全美槍枝管制安全

文：張瑞邦（Tucker Chang）

美國最高法院於2023年6月30日同意審理一項有關「『受家暴限制令約束的加害人禁止擁槍』是否違反憲法」的案件，由於此議題涉及美國近期不斷擴大的擁槍權利，外界預計該案的審查將成為全美關注的焦點。

根據美國《國家公共廣播電台》（NPR）報導，此案的爭議點在於美國國會於1994年對《聯邦槍枝法》（FFA）進行的修正案，該修正案中明定受家庭暴力禁制令管束的加害者禁止擁有槍枝，以此保護被害人安全。

《美國國家廣播公司》（NBC）表示，關於家暴加害人禁止擁槍有無違憲一案，將於2023年10月美國最高法院開始新議期時討論，並於明（2024）年6月結束前做出裁決。

英國《獨立報》（The Independent）強調，美國聯邦政府對家庭暴力犯罪者禁擁槍枝的限制已經實行近30年，該國亦有近一半的州政府對伴侶提供類似的人身安全保護。

《獨立報》另轉述美國聯邦調查局（FBI）的調查報告指出，全美每年有超過600名女性被伴侶槍殺，即大約每14小時就有1名女性被槍擊喪命，且美國的伴侶凶殺案中，有超過半數的比例是由加害者使用槍枝犯案。

為什麼會發生「家暴者能否擁槍」的事件討論？

據美國多語言網路媒體《哈芬登郵報》（Huffpost）指出，此項全名為「美國訴拉希米案」（United States v. Rahimi）的上訴案件，涉及德克薩斯州（State of Texas）男子拉希米（Zacky Rahimi）在受家暴令限制的狀況下卻非法持有槍枝。