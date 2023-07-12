2023/07/12,
性別

日本跨性別公務員遭限制使用女廁，最高法院認定國家處置違法

日本跨性別公務員遭限制使用女廁，最高法院認定國家處置違法
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

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經產省以原告未變更戶籍上性別為由，「考慮到其他女性職員」，限制原告只能使用距辦公室2個樓層以上的女廁；雖然原告向人事院（日本公務員最高人事機關）請求改善待遇，但未獲同意。原告2015年要求撤銷這項限制而提訴，最高院昨天判決原告勝訴定讞。

（中央社）一名在日本政府經濟產業省工作的跨性別公務員，因為在職場使用女廁遭到設限提起訴訟，經過一審勝訴、二審敗訴，最高法院昨（11）日做出國家處置違法的判決。

《日本放送協會》（NHK）報導，這是日本最高法院首度針對性少數人士的職場環境訴訟做出判斷，預料可能對其他公部門及企業因應作為等帶來影響。

《日本經濟新聞》報導，原告是在經產省工作的50多歲職員，出生性別是男性，進入經產省工作後，在1999年左右被判斷為性別認同不一致。

原告在接受荷爾蒙治療後以女性身分生活，但因健康因素無法接受變性手術，因此戶籍上無法變更性別，但在2010年起被允許工作時穿著女裝，以及使用女性休息室。

不過在使用女廁方面卻受到限制，經產省以原告未變更戶籍上性別為由，「考慮到其他女性職員」，限制原告只能使用距辦公室2個樓層以上的女廁；雖然原告向人事院（日本公務員最高人事機關）請求改善待遇，但未獲同意。

原告2015年要求撤銷這項限制而提訴，東京地方法院2019年12月判決原告勝訴，但東京高等法院2021年5月所做二審判決，認為經產省的作為合法，原告再提上訴，最高院昨天判決原告勝訴定讞。

最高院法官今崎幸彥表示，「這名職員被迫必須使用與性別認同不一致的男廁，或是使用距離工作場所很遠的女廁，造成日常生活上的不便」。

根據民調，日本大眾對於跨性別者使用與性別認同一致的廁所，大多表示理解。

金澤大學委託民間企業對1325人所做網路民調顯示，被問到跨性別者是否可使用與性別認同一致的廁所，在「職場的廁所」方面，回答「不反對」與「大致上不反對」的民眾有71.5％，在「公共設施的廁所」則有66.9％不反對。受訪者當中有325人為跨性別者。

在實際使用狀況方面，42.2％跨性別者在職場使用與性別認同一致的廁所，公共設施則有29.5％。

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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