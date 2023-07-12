分行經理、員工涉勾結詐騙集團洗錢遭收押禁見，聯邦銀全面清查7/20前提處理報告
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聯邦銀行員涉勾結詐騙集團，新北地檢署10日兵分4路搜索並調查聯邦銀行總行及3家分行，帶回7名被告，並向新北地院聲押禁見張姓經理與滕姓行員獲准。今（2023）年已不僅一家銀行涉入行員可能勾結詐騙集團的新型態風險，引起外界關注。
涉勾結詐騙集團助洗錢，聯邦銀行分行經理、員工收押禁見
（TVBS）日前新北地檢署偵辦一起電信詐騙案件，發現聯邦銀行通話分行有行員涉嫌勾結詐騙集團，10日指揮刑事局中部打擊犯罪中心，兵分三路搜索、調取、查扣資料，並帶回通化分行張姓經理在內共7人。昨（11）日凌晨檢方複訊完畢，張姓男經理與滕姓男行員遭聲押禁見，法院裁定獲准，其餘行員諭知5至10萬不等金額交保。
新北地檢署先前偵辦詐欺案件，發現聯邦銀行通話分行中，有多個人頭帳戶資料異常，懷疑分行人員可能涉嫌勾結詐騙集團幫忙洗錢。新北檢昨日指揮刑事局第六偵查大隊，針對聯邦銀行總行、通化分行與其中2人住所共4地點搜索，並同步前往忠孝分行、台北分行查調相關交易憑證、查扣相關文書、電磁紀錄等物證，帶回張姓經理在內等7名被告及1名證人到案說明。
全案經過檢方複訊後，今日凌晨依違反銀行法、詐欺、洗錢等罪，對張姓男經理以及滕姓男行員聲請羈押禁見，法院裁定獲准，另外一名薛姓男行員10萬元交保，2名張姓女行員、1名余姓女行員與顏姓男行員，各獲5萬元交保。
行員涉勾結詐團，聯邦銀全面清查7/20前提處理報告
（中央社）聯邦銀行員涉嫌勾結詐騙集團，檢調10日兵分4路展開搜索。金管會表示，聯邦銀已在昨天向金管會通報重大偶發事件並針對此案啟動全面清查；依照規定，聯邦銀將在7月20日前提交後續處理報告至金管會。
聯邦銀行員涉勾結詐騙集團，新北地檢署10日兵分4路搜索並調查聯邦銀行總行及3家分行，帶回7名被告，並向新北地院聲押禁見張姓經理與滕姓行員獲准。今（2023）年已不僅一家銀行涉入行員可能勾結詐騙集團的新型態風險，引起外界關注。
金管會銀行局副局長林志吉昨天在例行記者會說明，聯邦銀10日剛遭檢調單位搜索，至於案情是否如媒體報導有銀行分行經理參與等，都還要進行相關調查，目前都還是問號，無法斷定行員確實有此行為。
不過，銀行若涉及遭檢調單位搜索，屬於影響銀行聲譽重大事件，聯邦銀已依規定在昨天向金管會銀行局通報重大偶發事件。聯邦銀並向金管會說明，目前正針對此案進行全面清查中。
按照規定，聯邦銀要在通報重大偶發事件的次日起7個營業日內，即7月20日前將事件處理報告送至金管會。
林志吉表示，聯邦銀行員是否涉及與詐騙集團勾結與協助洗錢等，由檢調單位偵辦中，金管會後續將針對銀行相關作業流程，包括開戶KYC（認識你的客戶）或帳戶設定是否涉及未完善建立或未確實執行內控制度等缺失，進行相關釐清。
外界關注，金管會是否將祭通案性措施防堵銀行行員勾結詐騙集團，林志吉說明，聯邦銀事件剛發生，此案銀行是否有作業流程未完善建立或未確實執行等情事，金管會都必須先檢視、了解事件發展經過；不排除進行研議，但要先了解個案，再研議有無通案要求的必要性。
林志吉提到，「凡走過必留下痕跡」，以先前案例而言，若部分行員經手案件被列為警示帳戶筆數或比率相對高，銀行即必須對個案進行特別了解，並考慮是否對行員行為規範進行更深度監控等。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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台灣企業經營者首度勇奪《安永世界企業家大獎》，邀請更多實業家參與讓國際見證台灣實力
我們想讓你知道的是
2023年《安永企業家獎》的主題聚焦在「胸懷永志 續業千里」，尤其近年台灣在國際社會扮演的角色日趨重要，從幾年前口罩國家隊讓世界意識到「Taiwan Can Help」，再到半導體晶片成為全球競逐焦點，顯見台灣企業之於全球的戰略價值，已不可同日而語。
物理學家阿基米德，曾留給世人一句名言：「只要給我一根夠長的槓桿和一個支點，我就能舉起地球。」這句話除了講述物理槓桿知識，其實背後還有更深的含意，蘊藏對人生哲思重新思索的價值。
把這句名言放在現代，鑑於地緣政治、經濟通膨、乃至於氣候變遷等情境，此刻全球比以往任何時候，都需要有影響力的企業家，找出問題癥結並運用足以撐起地球的支點，實際發揮槓桿作用，引領人類邁向更好的境界。
擁有這樣特質的人，就是《安永企業家獎》持續找尋的對象。
安永企業家獎，2023放眼「胸懷永志 續業千里」
有「企業家奧林匹克」美名的《安永企業家獎》，是全球第一個表彰優秀企業家的國際性獎項。自1986年於美國威斯康辛州開辦以來，至今已邁入第37個年頭，並且從2001年以來，各地的年度大獎得主、商業領袖、著名企業創辦人都會受邀參加在蒙地卡羅所舉辦的《安永世界企業家大獎》頒獎典禮，一同見證該年度的《安永世界企業家大獎》桂冠獎落誰家。
《安永企業家獎》是為了表揚智慧與毅力兼具的企業家們，商業史上一些知名的企業家都曾獲得此殊榮。舉凡戴爾電腦的麥克‧戴爾（Michael Dell）、星巴克咖啡的霍華‧休茲（Howard Schultz）、雅虎的楊致遠（Jerry Yang）、亞馬遜網路書店的傑夫‧貝佐斯（Jeff Bezos）、eBay 拍賣網的皮耶‧歐米迪亞（Pierre Omidyar）以及太陽劇團的蓋‧拉里貝特（Guy Laliberté）等，這些企業家對社會所帶來貢獻，更足以證明《安永企業家獎》的眼光獨到。
來自台灣的「她」，首度代表台灣奪得《安永世界企業家大獎》
台灣人才濟濟，過去因較少機會躍上國際舞台，讓世界看見台灣人的厲害，不過近年情況持續翻轉中。不久前在摩納哥蒙地卡羅舉行的《安永世界企業家大獎》頒獎典禮，就是由環球晶圓（股）公司董事長徐秀蘭女士，首次代表台灣奪得《安永世界企業家大獎》年度大獎得主殊榮。
過去台灣企業家參與《安永世界企業家大獎》競賽長達18屆，本次徐秀蘭董事長從來自45個國家的49名企業家競爭對手中脫穎而出；也是該競賽舉辦23年以來，獲頒此獎項的第三位女性企業家，顯見她個人展現的領導力、執行力及創新力獲得全球認同。
能夠榮獲各國評審的青睞，主要因徐秀蘭董事長展現出韌性且不畏挑戰的實業精神，以「運籌台灣．全球發展」的前瞻遠景，深耕半導體產業二十多年，領導環球晶圓完成四起成功的國際併購案，並且鞏固集團在全球九個國家、設立17個營運生產基地的競爭優勢，讓營運成長屢創新高。
在徐秀蘭董事長的領導下，環球晶圓成為台灣半導體產業最大的矽晶圓製造商、全球第三大半導體矽晶圓製造商的地位，同時環球晶圓已連續多年，榮獲台灣公司治理評鑑前百分之五的上櫃公司。另外全球近年興起淨零碳排的趨勢，環球晶圓積極建置開發太陽能電廠，逐步落實2050年達到100%使用再生能源目標，證明除了追求獲利，領導者也相當重視永續發展。
新一屆《安永企業家獎》徵選開跑，邀請實業家傳承經營理念、持續改變世界
為了挖掘更多能媲美徐秀蘭董事長經營能力的優秀領導者，歡迎有志者報名新一屆《安永企業家獎》。《安永企業家獎》四大評選標準包含：企業家精神（Entrepreneurial spirit）、全面發展性（Growth）、目標方針（Purpose）、影響力（Impact）。
至於參選資格，凡符合以下資格的台灣企業家及專業經理人，均可參選角逐《安永企業家獎》與《安永新興創業家獎》，被推薦人須符合的主要條件為：
■ 設立於台灣的公司創辦人，目前尚擔任公司之高階主管，並主導公司近年的優良表現
■ 或為現任的公司專業經理人，持續成功的經營企業且帶領企業順利轉型或創新突破
■ 經營企業之資本額新臺幣2億元以上，或年營業額新臺幣10億元以上
新一屆《安永企業家獎》相關時程說明如下：
■ 6月01日《安永企業家獎》正式開跑
■ 7月31日《安永企業家獎》報名截止
■ 8月- 10月《安永企業家獎》實地訪審
■ 12月01日《安永企業家獎》頒獎典禮
■ 2023《安永企業家獎》台灣年度大獎得主，將於2024年6月代表參加2024《安永世界企業家大獎》典禮